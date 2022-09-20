Сериалы октября: «Шантарам», «Интервью с вампиром» и «Периферийные устройства»

В октябре заключенный Лин сбежит из австралийской тюрьмы в Индию, вампир Лестат соблазнит новую жертву, а девушка Флинн перенесется из американской глубинки в Лондон будущего.
Если карточка сериала черная, значит, его можно посмотреть на Кинопоиске. Обо всех возможностях нашего онлайн-кинотеатра читайте в специальном гиде.
Главное
«Интервью с вампиром», 1-й сезон
Где смотреть: AMC — с 2 октября
Экранизация одноименного романа Энн Райс о двухсотлетнем вампире Луи, который рассказывает журналисту Моллою (Эрик Богосян) историю своей жизни. В отличие от романа и фильма с Томом Крузом и Брэдом Питтом, действие сериала развернется в Новом Орлеане начала XX века. В главных ролях — Джейкоб Андерсон (Серый Червь из «Игры престолов») и Сэм Рид («Стендап по дружбе»). Юную Клодию сыграла Бейли Басс, которая появится в предстоящем сиквеле «Аватара».
Режиссер сериала Алан Тейлор снимал «Игру престолов» и второй сезон «Дома Дракона». За адаптацию романа отвечает Ролин Джонс («Подпольная империя»). Продюсер Марк Джонсон работает над «Мэйфейрскими ведьмами» — еще одним проектом по романам Энн Райс, в котором главную роль исполнит Александра Даддарио.
«Игра на выживание», 2-й сезон
Где смотреть: Premier — c 6 октября
Продолжение экшен-триллера Карена Оганесяна об участниках экстремального реалити-шоу, которые были вынуждены убивать друг друга ради выживания. Новые серии начинаются спустя год после трагического финала первого сезона. Выживший участник шоу, фотограф Николай Суббота (Владимир Веревочкин), публикует разоблачающее видео, но создателей смертельной игры это не останавливает. Они набирают новых участников, среди которых есть родственники погибших героев. События первого сезона разворачивались в сибирской тайге, а во втором сезоне игра переносится в пустыню.
«Человек-бензопила», 1-й сезон
Где смотреть: Crunchyroll — с 11 октября
Аниме-сериал по манге Тацуки Фудзимото, которая в 2021 году получила престижную в области комиксов Премию Харви. Молодой Дэндзи занимается нелегальной охотой на демонов, чтобы расплатиться с долгами отца. Когда парень погибает, его питомец Потита вселяется в хозяина. После этого Дэндзи обретает способность превращать части своего тела в бензопилы и становится еще более опасным охотником. Сериал создан японской студией MAPPA, которая выпустила «Бога старшей школы», «Дорохэдоро», «Магическую битву» и последний сезон «Атаки титанов».
«Винчестеры», 1-й сезон
Где смотреть: The CW — с 11 октября
Приквел «Сверхъестественного», посвященный истории любви Джона (Дрэйк Роджер) и Мэри (Мэг Доннелли) — родителей Дина и Сэма Винчестеров. Джон возвращается с войны во Вьетнаме и встречает 19-летнюю охотницу на демонов Мэри. Они объединяются, чтобы узнать правду о своих семьях и защитить мир от зла. При этом мать Джона, Милли (Бьянка Кэйлик), хочет уберечь сына от опасной охоты на демонов. Повествование будет вестись от лица Дина в исполнении Дженсена Эклса, он же выступил продюсером сериала. Шоураннер Робби Томпсон работал над оригинальным шоу.
«Шантарам», 1-й сезон
Где смотреть: Apple TV+ — с 14 октября
Сериал с Чарли Ханнэмом по автобиографическому бестселлеру Грегори Дэвида Робертса. Действие разворачивается в 1980-х, когда наркозависимый Лин сбегает из австралийской тюрьмы, добирается до Индии, где становится фальшивомонетчиком и контрабандистом, снимается в Болливуде и встречает любовь. Роль его загадочной возлюбленной исполнила Антония Деспла.
Роман адаптировал сценарист «Аферы по-американски» Эрик Уоррен Сингер. Над постановкой работали Иэн Б. МакДональд («Бесстыжие»), Бхарат Наллури («Мисс Петтигрю») и Бронуэн Хьюз («Репортер на краю света»).
«Периферийные устройства», 1-й сезон
Где смотреть: Amazon Prime Video — с 21 октября
Сай-фай-сериал от создателей «Мира Дикого Запада», снятый по одноименному бестселлеру Уильяма Гибсона. Главная героиня — молодая Флинн Фишер (Хлоя Грейс Морец), живущая в провинциальной Америке. Девушка работает в 3D-типографии и играет в VR-игры. Однажды по просьбе брата Бертона (Джек Рейнор) она тестирует видеоигру, которая переносит ее в футуристический Лондон конца XXI века. Постепенно Флинн начинает понимать, что события этой игры происходят в реальности. Теперь ей предстоит выяснить, кто и зачем связал эти два мира.
«Кабинет редкостей Гильермо дель Торо», 1-й сезон
Где смотреть: Netflix — 25 октября (премьера всех серий)
Хоррор-антология продюсера Гильермо дель Торо, предложившего восьми режиссерам создать самостоятельные истории, которые бы показали, что наш мир «прекрасен и ужасен одновременно». Эпизоды основаны на рассказах классика ужасов Говарда Лавкрафта, фантаста Майкла Ши, комиксистки Эмили Кэрролл и самого дель Торо. Среди режиссеров — постановщица «Сумерек» Кэтрин Хардвик, оскароносный оператор «Лабиринта Фавна» Гильермо Наварро, создатель триллера «Куб» Винченцо Натали, а также Дженнифер Кент и Ана Лили Амирпур, чьи фильмы были отмечены на Венецианском кинофестивале. В сериале снялись Руперт Гринт, Бен Барнс, Эндрю Линкольн, Мартин Старр, Ф. Мюррэй Абрахам и Кейт Микуччи.
Что еще посмотреть
«Край», 1-й сезон
Где смотреть: Viaplay, Амедиатека — с 1 октября
Скандинавский криминальный триллер. Журналист Ханнис Мартинссон (Ульрих Томсен) получает странное сообщение от зоозащитницы Сони. Она утверждает, что Ханнис — ее отец и что ей грозит смерть. Журналист приезжает на родные Фарерские острова и выясняет, что Соня исчезла. Ее тело обнаруживается во время охоты на китов. Ханнис пытается выяснить, как погибла девушка, но местное население не горит желанием ему помочь.
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«Жилой комплекс С», 1-й сезон
Где смотреть: Adult Swim — с 2 октября
Аниме-сериал о девушке Кими, которая живет в бюджетном жилищном комплексе, где с ней и ее соседями постоянно случаются неприятности. Из-за этого Кими начинает подозревать, что в стенах дома таится древнее зло.
«Свет жизни», 1-й сезон
Где смотреть: NRK, Амедиатека — с 2 октября
Душевная норвежская драма об Эстер, которая в свое сорокалетие узнает, что у нее рак. Пережив минуты отчаяния, она решает наслаждаться жизнью и ярко проживать каждый день. Попутно героине придется успокаивать мужа, детей и друзей, боящихся ее потерять.
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«Надвое», 1-й сезон
Где смотреть: more.tv, Wink — с 3 октября
Сериал Валерия Тодоровского, в котором впервые вместе снялись Данила Козловский и Александр Петров. Их герои — менеджеры среднего звена и лучшие друзья Костя и Саня, которые отправляются в командировку в Санкт-Петербург, где встречают двух девушек, и неожиданная любовь меняет их жизни. Главные женские роли в мелодраме исполнили Ирина Старшенбаум и дебютантка Елизавета Базыкина.
Оператор Сергей Козлов работал над «Домашним арестом» и «Домом солнца». Музыку к сериалу написала Анна Друбич, которая уже сотрудничала с Тодоровским над «Одессой» и «Гипнозом», а также участвовала в создании саундтрека фильма «Страшные истории для рассказа в темноте», спродюсированного Гильермо дель Торо.
«Тетя Марта», 1-й сезон
Где смотреть: СТС, more.tv — с 3 октября
Комедия о предприимчивой девочке Марте (Виталия Корниенко), которая живет без родителей в Москве и делает все, чтобы об этом не узнали взрослые и не отправили ее в детский дом. Однажды к ней из Казани приезжает молодой родственник Марат (Александр Метёлкин), правда, он больше хочет получить ее квартиру, чем помочь. Сериал снял режиссер «Хэппи-энда» Евгений Шелякин.
«Нина», 1-й сезон
Где смотреть: ТНТ, Premier — с 3 октября
Комедия с Викторей Исаковой, написанная и спродюсированная Жорой Крыжовниковым. Нина — беззаботная домохозяйка, чей муж Костя (Андрей Бурковский) обеспечивает не только ее и детей, но и двух бывших мужей Нины (Сергей Лавыгин и Сергей Бурунов). Когда Костя неожиданно уходит от Нины к любовнице, героине придется взять ответственность за свою жизнь на себя.
«Вампир Реджинальд», 1-й сезон
Где смотреть: Syfy — с 5 октября
Ситком с Джейкобом Баталоном («Человек-паук: Нет пути домой»), снятый по циклу книг Джонни Б. Труанта «Толстый вампир». Неудачник Реджинальд не может найти общий язык с боссом и очаровать девушку, в которую влюблен. Когда его вдруг обращают в вампира, у Реджинальда появляются новые проблемы: где добыть кровь и как ему, неловкому и крупному парню, вписаться в сообщество сексуальных вампиров. Режиссер сериала — Джеримайя С. Чечик («Бенни и Джун»).
«Друг семьи», 1-й сезон
Где смотреть: Peacock — с 6 октября
Криминальная драма, в основе которой реальная история. В начале 1970-х обаятельный Роберт Бертхольд (Джейк Лэси) знакомится с парой Броберг и их детьми. Став другом семьи, Роберт похищает 12-летнюю Джен (Маккенна Грейс) и убеждает ее в том, что она наполовину инопланетянка, и, чтобы спасти свою расу, ей нужно переспать с человеком. Через несколько месяцев девочку спасет ФБР, но ее мучения на этом не закончатся.
Родителей Джен сыграли Анна Пэкуин («Настоящая кровь») и Колин Хэнкс («Фарго»). Одна из создательниц сериала — Элиза Хиттман, снявшая отмеченную на Берлинале драму «Никогда, редко, иногда, всегда». В 2017 году был выпущен документальный фильм «Похищенная на виду», раскрывший новые подробности этого дела.
«Аляска Дэйли», 1-й сезон
Где смотреть: ABC — с 6 октября
Драма Тома Маккарти («В центре внимания») с Хилари Суэнк в роли нью-йоркской журналистки Эйлин, которая переезжает на Аляску в надежде начать новую жизнь. Там Эйлин берется расследовать многочисленные исчезновения местных женщин. Хотя события сериала вымышлены, авторы отталкивались от реальных преступлений, произошедших на Аляске.
«Клуб полуночников», 1-й сезон
Где смотреть: Netflix — 7 октября (премьера всех серий)
Хоррор-сериал о молодых пациентах хосписа, которые собираются по ночам, чтобы рассказывать другу страшные истории. Подросткам приходится употреблять лекарства, вызывающие галлюцинации, поэтому невозможно угадать, что из рассказанного ими правда. Кроме этого, хоспис скрывает и другие тайны. Например, среди пациентов ходит легенда, будто одна девочка нашла в здании что-то, что ее вылечило.
Сериал Майка Флэнегана («Призраки дома на холме», «Призраки усадьбы Блай») снят по одноименному роману Кристофера Пайка. Образ главной героини, Илонки (Иман Бенсон), основан на реальной девушке, поклоннице Пайка, которая вместе с другими неизлечимо больными детьми обсуждала по ночам в больнице его книги. Эта история вдохновила писателя на создание «Клуба полуночников». Но до выхода этой книги девушка не дожила.
«Разговоры с убийцей: Записи Джеффри Дамера», 1-й сезон
Где смотреть: Netflix — с 7 октября
Третья часть документального цикла Джо Берлингера о самых известных американских маньяках. На этот раз речь пойдет о каннибале Джеффри Дамере. В 1991 году к полицейскому патрулю подошел молодой человек и попросил снять с его руки наручники. Полицейские поинтересовались, что произошло, и парень привел их в квартиру Джеффри Дамера, который пытался его убить. На стенах квартиры были развешаны фотографии расчлененных мужчин, а в холодильнике лежали голова и другие конечности его жертв. Позже выяснилось, что Дамер за 13 лет убил 17 мужчин. В сериале использованы ранее не опубликованные аудиозаписи разговоров Дамера и его адвокатов.
«Страна пожаров», 1-й сезон
Где смотреть: CBS — с 7 октября
Драма Джеймса Стронга («Юнайтед. Мюнхенская трагедия») о молодом заключенном, который, чтобы искупить вину и сократить тюремный срок, вступает в отряд пожарных. Сюжет сериала вдохновлен опытом Макса Тириота, сыгравшего главную роль. Актер вырос в Северной Калифорнии, где распространены масштабные лесные пожары.
«Сбой», 1-й сезон
Где смотреть: Netflix — 7 октября (премьера всех серий)
Комедийный детектив с элементами фантастики, снятый по сценарию Чин Хан-сэ («Дополнительные занятия»). Девушка (Чон Ё-бин из «Винченцо») пытается найти своего парня, который однажды ночью пропал в лучах таинственного света. В роли ее помощницы-уфолога — певица Нана («Убей»).
«Впусти меня», 1-й сезон
Где смотреть: Showtime — с 9 октября
Третья экранизация одноименного шведского романа Юна Айвиде Линдквиста о мальчике Оскаре, который встречает девочку-вампира Эли. В этой версии героев зовут Исайа (Иэн Форман) и Элеонор (Мэдисон Тэйлор Баэс), а мужчина, который добывает для героини кровь, превратился в Марка (Демиан Бичир). Один из режиссеров, Вьет Нгуен, уже работал со сверхъестественной тематикой в сериалах — на его счету «Люцифер» и «Я — зомби».
«Синяя тюрьма: Блю Лок», 1-й сезон
Где смотреть: JST — с 9 октября
Спортивное аниме Тэцуаки Ватанабэ («Волейбол!!») о безумной попытке выиграть чемпионат мира по футболу. Эксцентричный тренер Дзимпати создает тюрьму, в которой сотни талантливых футболистов соревнуются за место в сборной Японии. Победитель станет нападающим команды, а проигравшие никогда не смогут сыграть за сборную.
«Блич: Тысячелетняя кровавая война», 1-й сезон
Где смотреть: JST — с 10 октября
Заключительная часть аниме по манге Таито Кубо. Парню Итиго, обладающему сверхспособностями, предстоит борьба с боевыми магами, которые нападают на загробный мир. Режиссер — Томохиса Тагути («Акудама драйв»).
«Лэйт Найт Скул», 1-й сезон
Где смотреть: Okko — с 12 октября
Старшеклассник Илья (Алексей Лукин) уверен, что спокойный разговор может решить любую проблему, поэтому он вместе с одноклассниками в спортзале школы снимает ток-шоу Late Night School. В гостях — подростки, которые делятся историями о буллинге, сексе, гендерных стереотипах и отношениях с родителями и учителями. Когда шоу становится популярным, а темы все более острыми, создателям Late Night School грозят отчисление и уголовное дело. В драмеди сыграли Мария Миронова, Павел Табаков и Артем Ткаченко.
«За пределами памяти», 1-й сезон
Где смотреть: TVING — с 14 октября
Режиссер полнометражных фильмов Ли Джун-ик («Желание», «Трон») впервые взялся за сериальный формат. Действие фантастической дорамы происходит в 2040-х годах. Мужчина, который переживает смерть жены, вдруг получает письмо, в котором умершая супруга приглашает его встретиться. В главных ролях — Щин Ха-гюн («Сочувствие господину Месть») и Хан Джи-мин («Принц с чердака»).
«Все просит о спасении», 1-й сезон
Где смотреть: Netflix — 14 октября (премьера всех серий)
Итальянская драма по автобиографическому роману Даниеле Менкарелли, который в 20 лет стал зависим от алкоголя и наркотиков и попал в психиатрическую больницу. Даниеле проводит в лечебнице неделю, за это время он знакомится с пятью соседями по палате и противостоит циничному медперсоналу. Главную роль исполнил Федерико Чезари из сериала «Стыд. Италия».
«Вкус к жизни», 1-й сезон
Где смотреть: Netflix — 21 октября (премьера всех серий)
Драма об американке (Зои Салдана), которая во время учебы в Италии влюбляется в сицилийца (Эудженио Мастрандреа). В Америке у них рождается дочь, но счастливый роман обрывается после смерти мужчины. Теперь героине предстоит справляться с горем, в одиночку растить ребенка и искать новые поводы для радости. Сериал Дэнни Гордон («Голиаф») и Зинги Стюарт («Уборщица. История матери-одиночки») основан на мемуарах актрисы Темби Лок. Продюсеры шоу — Риз Уизерспун и Зои Салдана.
«Звездные войны: Сказания о джедаях», 1-й сезон
Где смотреть: Disney+ — 26 октября
Анимационная антология по сценарию Дэйва Филони («Мандалорец»), которая раскроет характеры джедаев Квай-Гон Джинна, графа Дуку и Асоки Тано. Мультсериал будет создан в таком же стиле, что и «Звездные войны: Войны клонов» и «Звездные войны: Бракованная партия».
«Дэниел Спеллбаунд: Охотник за волшебством», 1-й сезон
Где смотреть: Netflix — 27 октября (премьера всех серий)
Мультсериал для детей, действие которого разворачивается в современном Нью-Йорке, где существует скрытая от глаз обычных людей магия. Главный герой, Дэниел, занимается поисками волшебных артефактов. По случайности именно ему предстоит спасти мир от обрушившегося на него зла.
«Убийца романтики», 1-й сезон
Где смотреть: Netflix — 27 октября (премьера всех серий)
Комедийное аниме по манге Ватару Момосэ. Геймерша Андзу попадает в мир, населенный исключительно красивыми парнями. Казалось бы, на что жаловаться, но Андзу скучает по видеоиграм, любимому шоколаду и кошкам и ищет способ вернуться домой.
«Алиса не может ждать», 1-й сезон
Где смотреть: Start — с 27 октября
15-летняя Алиса (Елизавета Ищенко) узнает, что скоро ослепнет. Ее мама (Анна Михалкова), стараясь уберечь Алису от плохих известий, скрывала правду, и это выводит девочку из себя. Перед тем как потерять зрение навсегда, она решает пожить на всю катушку: бросает школу, начинает учить китайский, а еще продает свою девственность. В основе этой подростковой драмы Наталии Мещаниновой («Пингвины моей мамы») — реальная история слепнущей девочки, решившей стать дорогой содержанкой. Сериал участвовал в фестивале онлайн-кинотеатров «Новый сезон», где был назван лучшим, а Лиза Ищенко получила приз за свою героиню.
«Час дьявола», 1-й сезон
Где смотреть: Amazon Prime Video — 28 октября
Британский триллер от Стивена Моффата, шоураннера «Доктора Кто» и «Шерлока». Жизнь матери-одиночки Люси (Джессика Рэйн) полна проблем: ее замкнутый восьмилетний сын не испытывает эмоций; дом, в котором они живут, кажется, высасывает силы из своих обитателей; сама Люси каждую ночь просыпается в одно и то же время от кошмарных видений. Одну из главных ролей исполнил Питер Капальди. Его герой — таинственный незнакомец, который хочет то ли помочь Люси, то ли окончательно свести ее с ума.
«Дьявол-полукровка», 1-й сезон
Где смотреть: Netflix — октябрь
Сериал по трилогии «Половинный код» британской писательницы Салли Грин, которую критики называют «новой Джоан Роулинг». В Великобритании наших дней по соседству с обычными людьми живут Черные колдуны и Белые ведьмы, которые ведут друг с другом непримиримую войну. Подросток Натан (Джей Ликурго), сын колдуна и ведьмы, оказывается изгоем в магическом мире. Когда Совет Белых ведьм запрещает Натану видеться с подругой (Надя Паркс), он решает ему противостоять. Над сериалом работал один из режиссеров «Черного зеркала», Колм МакКарти.
«Смешная девчонка», 1-й сезон
Где смотреть: Sky — октябрь
Драмеди по роману Ника Хорнби «Смешная девчонка». Место действия — Великобритания 1960-х годов. Барбара Паркер становится королевой красоты курортного городка Блэкпул. Но Барбара мечтает о другом: она хочет смешить людей, как ее любимая актриса Люсиль Болл. Поэтому девушка отправляется в Лондон и пытается всеми силами пробиться на телевидение. Главную роль исполнила Джемма Артертон. Режиссер сериала — Оливер Паркер, специалист по экранизациям Оскара Уайльда.
«Выгодное предложение», мини-сериал
Где смотреть: TVING — октябрь
Клиент (Чин Сон-гю) приходит в отель на встречу с секс-работницей (Чон Джон-со), однако у девушки есть свои планы на эту ночь: она хочет устроить аукцион и продать мужчину на органы. Готовящееся убийство останавливает неожиданное землетрясение. Теперь за жизнь придется бороться всем. Жестокий экшен-триллер снял Чон У-сон («Самый сильный курьер»).
«Кунгур», 1-й сезон
Где смотреть: Okko — октябрь
Отсидев по ложному обвинению, Егор выходит из тюрьмы и возвращается в родной рыбацкий поселок, чтобы найти настоящего убийцу. Его приезд превращает размеренную жизнь людей в хаос: у каждого есть свой секрет, и каждый боится, что о нем узнают. В драме Сергея Попова («Мосгаз. Западня») снялись Евгений Морозов, Александр Голубев, Иван Стебунов, Виктор Сухоруков и Анна Котова-Дерябина.
Остальное
«Семья шпиона», 2-й сезон
Где смотреть: TXN — с 1 октября
Продолжение аниме-сериала о шпионе, который ради работы должен завести фиктивную семью. Во втором сезоне к дочке-телепату и жене-киллеру прибавится большой белый пес со сверхспособностями.
«Восточный Нью-Йорк», 1-й сезон
Где смотреть: CBS — с 2 октября
Полицейская драма о буднях офицеров и детективов, которые следят за порядком на окраине Бруклина. Сериал снял Майкл М. Робин, который уже работал с этой темой в сериалах «Ищейка» и «Особо тяжкие преступления».
«Ходячие мертвецы», 3-я часть 11-го сезона
Где смотреть: AMC — с 2 октября
Финал масштабного шоу о людях, пытающихся выжить во время зомби-апокалипсиса. В последней трети сезона, возможно, появятся умные зомби, которые могут залезать на стены и открывать двери.
«Хороший доктор», 6-й сезон
Где смотреть: ABC — с 3 октября
Сериал от создателя «Доктора Хауса» Дэвида Шора. В шестом сезоне Шон Мёрфи (Фредди Хаймор), врач с расстройством аутистического спектра, будет наслаждаться семейной жизнью, а его коллега Одри Лим (Кристина Чанг) — приходить в себя после полученного ранения.
«Эверест и невидимый город», 1-й сезон
Где смотреть: Hulu, Peacock — с 5 октября
Продолжение мультфильма о девочке Лу, которая встретила в большом городе обаятельное чудовище и решила помочь ему вернуться домой. В сериале немного повзрослевшая Лу вместе с друзьями и йети по имени Эверест спасает других необычных существ.
«Моб Психо 100», 3-й сезон
Где смотреть: Crunchyroll — с 5 октября
Третий сезон приключений Моба — школьника, который умеет передвигать вещи силой мысли и, несмотря на сверхспособности, пытается вести обычную жизнь.
«Чаки», 2-й сезон
Где смотреть: Syfy — с 5 октября
Действие второго сезона развернется в католической исправительной школе, куда отправили Джейка (Закари Артур), Девона (Бьоргвин Арнарсон) и Лекси (Аливия Элин Линд). Там они вновь столкнутся с жуткой куклой-убийцей Чаки.
«Кунг-фу», 3-й сезон
Где смотреть: The CW — с 5 октября
Американка китайского происхождения Ники Чен (Оливия Лян) продолжает спасать родной Сан-Франциско от преступности с помощью полученных в монастыре боевых навыков.
«Пенниуорт», 3-й сезон
Где смотреть: HBO Max — с 6 октября
Сериал о молодости дворецкого Альфреда (Джек Бэннон), который работает в семье Уэйн. События новых серий стартуют спустя пять лет после финала второго сезона: гражданская война уже позади, и культурная революция изменила мир, открыв эру супергероев и суперзлодеев.
«Уокер», 3-й сезон
Где смотреть: The CW — с 6 октября
Джаред Падалеки в роли рейнджера продолжает наводить порядок в криминальном Техасе. Подробности третьего сезона пока неизвестны.
«Уокер: Независимость», 1-й сезон
Где смотреть: The CW — с 6 октября
Приквел сериала «Уокер», спродюсированный Джаредом Падалеки. В начале 1800-х вдова Эбби Уокер (Кэтрин МакНамара) переезжает из Бостона в Техас и начинает жизнь с нуля.
«Авеню 5», 2-й сезон
Где смотреть: HBO, Амедиатека — с 11 октября
Хью Лори возвращается в образе капитана роскошного корабля «Авеню 5», который в далеком будущем отправился с космическими туристами в путешествие на два месяца, а оно из-за неполадок затянулось на три года. Во втором сезоне вынужденный отпуск богатых гостей и непутевой команды корабля приобретет новый градус остроты: продукты на исходе, нервы — тоже, и корабль неумолимо приближается к Солнцу.
«Американская история ужасов», 11-й сезон
Где смотреть: FX, Hulu — с 17 октября
Хоррор-антологии Райана Мёрфи, который по традиции скрывает все подробности нового сезона. Известно только, что, в отличие от предыдущего сезона, разделенного на две сюжетные части, в новых сериях будет рассказана единая история.
«Документалистика сегодня!», 4-й сезон
Где смотреть: IFC — с 19 октября
Ситком Билла Хейдера, в котором каждая серия — оммаж известным документальным картинам. В четвертом сезоне будут пародии на шесть фильмов. Среди них — «Сентябрьский номер» о журнале Vogue, «Бремя мечты» о том, как Вернер Херцог снимал свой самый масштабный фильм «Фицкарральдо», а также две картины Аньес Варда — «Побережья Аньес» и «Собиратели и собирательница». К актерскому составу присоединятся Кейт Бланшетт, Александр Скарсгард, Николас Браун и Джэми Деметриу.
«Варвары», 2-й сезон
Где смотреть: Netflix — 21 октября (премьера всех серий)
Продолжение немецкого исторического хита Netflix о судьбе Арминия (Лоуренс Рупп) — реального вождя древнегерманского племени херусков, который жил в начале I века нашей эры.
Автор: Сабрина Карабаева