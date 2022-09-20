Сериалы октября: «Шантарам», «Интервью с вампиром» и «Периферийные устройства»

Хоррор-сериал о молодых пациентах хосписа, которые собираются по ночам, чтобы рассказывать другу страшные истории. Подросткам приходится употреблять лекарства, вызывающие галлюцинации, поэтому невозможно угадать, что из рассказанного ими правда. Кроме этого, хоспис скрывает и другие тайны. Например, среди пациентов ходит легенда, будто одна девочка нашла в здании что-то, что ее вылечило.

Сериал Майка Флэнегана («Призраки дома на холме», «Призраки усадьбы Блай») снят по одноименному роману Кристофера Пайка. Образ главной героини, Илонки (Иман Бенсон), основан на реальной девушке, поклоннице Пайка, которая вместе с другими неизлечимо больными детьми обсуждала по ночам в больнице его книги. Эта история вдохновила писателя на создание «Клуба полуночников». Но до выхода этой книги девушка не дожила.