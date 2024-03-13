Кинопоиск
Интервью

Лиза Янковская: «Хочется одиночество сделать из грустной штучки культовой вещью»

Обсудить0

Лиза Янковская и Вадик Королёв, фронтмен группы OQJAV, снялись в выдающейся антимелодраме Любови Мульменко «Фрау». История юной балерины, запутавшейся между отчим домом, взрослым любовником и странноватым, но куртуазным юношей из магазина «Охота и рыбалка», могла бы стать нашей версией «500 дней лета», но куда тоньше, точнее и, чего уж, смешнее. Соавтор Telegram-канала и подкаста «Мужчина, вы куда?» Григорий Туманов выяснил у Лизы Янковской, чем восхитительно одиночество и что не так с культом психотерапии, на которую пытаются загнать представителей обоих полов.

— Ты за фильм «Фрау» получила приз на фестивале «Маяк» как лучшая актриса. В одном из интервью ты сказала как-то, что у тебя при таких ситуациях возникает синдром самозванца. Удалось от него отойти за последнее время, в том числе благодаря этому фильму?

— Ну, пока синдром самозванца не прошел, но уже трансформировался. Я вдруг поняла, что ничего в этом плохого нет, потому что актерская профессия — это такая обманка. Это прикольно — всех обманывать, и в этом будто и есть профессия. То есть из подросткового ощущения этого синдрома оно у меня просто перешло в игру. Не могу сказать, что мне сейчас это мешает.

— Героиня «Фрау» тоже в какой-то степени самозванка, ведь она пытается играть роли, которые ей совсем не подходят: то любовница взрослого мужчины, то счастливо живущая с мамой и бабушкой, то счастливо живущая вдали от них вместе с этим мужчиной, хотя на самом деле ужасно хочется домой.

— Согласна. Есть еще момент: она же балерина, постоянно играет Жизель и всякие романтические роли. Она действительно совсем про себя ничего не знает, хотя уже взрослый человек. Живет с мамой и бабушкой, у нее есть какие-то свои странные представления об отношениях — собственно, как у всех людей, мне кажется. И отчасти этот фильм тоже об этом — об ожиданиях и о том, как наши ожидания в принципе рушат все и не дают нам увидеть другого человека и самих себя не дают увидеть. Да, Кристина запуталась, и только к концу фильма, мне кажется, в этом последнем кадре она что-то начинает вдруг про себя понимать. Ну, или хотя бы как-то готова к этому.

Блуза Ushatava

— А насколько, кстати, опыт психотерапии помогал в работе с героиней?

— Я не очень долго ходила на терапию. Поняла, что мне скучно это делать. У меня в силу характера и воспитания очень сильно развит самоанализ, и нужно, наоборот, его иногда стопорить. Я постоянно думаю, постоянно рефлексирую, и мне легче формулировать эти вопросы как раз в кино. В последние годы мне попадаются проекты, где есть темы и вопросы, которые меня саму волнуют, и через создание персонажей я на эти вопросы каким-то образом отвечаю. Поэтому не могу сказать, что я фанат психотерапии. Наверняка когда-то я к этому вернусь, и мне кажется, что это важно иногда, особенно в какие-то сложные периоды.

Иногда круто заплатить кому-то денег и просто сидеть, разговаривать с ним, все это формулировать, чтобы тебе задавали какие-то правильные вопросы.

Платье Ushatava, ботильоны Abra

— Интересно, на какие вопросы ты себе ответила ролью во «Фрау»?

— Как и моя героиня, я очень долго находилась в разных иллюзиях, в каком-то подростковом возрасте, в большом количестве загонов. Не хочется переходить, конечно, на тему отношений, но я очень много поняла про то, как в принципе строятся отношения людей. И все эти проблемы, которые есть у Кристины, у Вани, есть у всех у нас — они мне знакомы, как и каждому. Не могу сказать, что я такой счастливый человек и все у меня получается, все у меня хорошо, я легко коммуницирую с другими людьми. Нет. Скорее, я просто стала ближе к себе, я стала спрашивать себя, что я по-настоящему хочу, кто я, что мне мешает и, вообще, как строить диалог с другим человеком.

Все это у меня началось немного до, поэтому, когда мне пришел сценарий «Фрау», я помню, он меня совершенно поразил. Я даже разревелась, начала сразу читать его во второй раз. И да, он в том числе о том, что одиночество — это не страшно, а даже прикольно. Если ты хочешь стать классным человеком, который может выстраивать диалог, ты должен пройти свое одиночество. Тебе должно быть хорошо с самим собой — вот что я поняла. Не буду говорить это слово «счастлив». Из-за времени, в котором мы живем, я вообще не понимаю, что значит слово «счастливый», какой вообще смысл это несет. И на самом деле тупо, что все вокруг нас построено на поиске счастья. С чего мы взяли, что самое главное — чувство счастья? 

Кейп FRONT x Sasha Gapanovich, сапоги Saint Laurent

— А в каком состоянии ты подошла к фильму «Фрау»?

— Я думаю, что если бы я получила, например, этот сценарий не в 2022 году, а раньше, то поняла бы его совершенно иначе. У меня не было того опыта, который в нем описывается, я считала бы какие-то совсем иные вещи. Ну а так я уже была готова к этой теме. Впрочем, я помню, что, когда я пришла к Любе на пробы, то очень волновалась, потому что у меня  — к слову, о моем синдроме самозванца — есть такое свойство: если мне что-то очень нравится, то я уверена, что у меня этого не будет. Более того, когда я пришла на пробы, до меня прослушивалась другая девушка, как раз балерина. И я тогда подумала: «О, ну все понятно, она балерина, а я нет». Я сделала себе пучок в туалете, чтобы хотя бы что-то у меня было балетное. Пришла к Любе, и мы сначала с ней сели разговаривать. Она спросила, что мне в сценарии понравилось, и в итоге мы сошлись.

Знаешь, это, видимо, следующая ступень развития отношений и отношения к ним. Когда ты молодой, тебе 17 лет, у тебя все прикольно, и тебе сложно понять вещи, с которыми сталкиваются люди 30-летние. Потому что это реально очень трудно — быть с другим человеком. Это же испытание. Если сказать по чесноку, быть одному намного круче и проще. Ну а фильм «Фрау» — он о людях и от людей, у которых уже что-то не получилось. У меня и моей героини что-то не получилось, у Любы Мульменко, у Вадика… Да даже у нашего оператора.

— Как ты думаешь, насколько фильм «Фрау» будет воспринят людьми, которые все себе спланировали?

— Хороший вопрос. Интересно, как посмотрела бы на это моя бабушка, которая всю жизнь прожила с дедом. Наверное, каждый будет воспринимать в зависимости от ситуации в личной жизни. Не знаю, хочется, чтобы все после фильма вышли и не то чтобы пошли рушить свои браки и отношения, а просто подумали: «Как классно, съезжу на неделю на дачу один. Подумаю вообще, кто я, что я хочу». Короче, хочется одиночество сделать из грустной штучки культовой вещью.

— Вопрос в тему. Ты не слишком активна в соцсетях не в пример Никите Кологривому, который после «Слова пацана» как раз высказывался в том числе по поводу твоего брата.

— Я все время, когда меня заинтересует какой-то актер, подписываюсь на его аккаунт, потому что мне интересно понять, кто он, а потом через неделю отписываюсь. Ну, то есть зачем ты мне рассказываешь, чем ты завтракал? У тебя миллион подписчиков, почему ты думаешь, что это кому-то важно? Намного круче ты играешь в кино, говоришь какой-то чужой текст. Почему ты считаешь, что мне важно, как выглядит твоя кошка?

А на этом построено очень многое, это в том числе один из признаков успеха. Я вот не могу понять: либо у меня какая-то проблема и я действительно не актриса? Я не получаю удовольствия от этого, мне страшно ходить на премьеру, любой допуск в личное пространство меня начинает растаскивать. Потому что я в целом выросла в такой семье, что вокруг с самого детства было очень много глаз вокруг.

Жакет и брюки Sorelle Era, туфли — собственность стилиста

— Ну а если тебе вообще все надоест, эта вся история с актерством, с индустрией, кем ты себя видишь?

— Много про это думаю. Потому что все равно актерская профессия очень зависимая, и ты чего-то ждешь все время. Если у тебя, например, нет денег и тебе надо работать, так идешь сниматься просто в том, что предложили. Я, во-первых, очень люблю собак, и я работаю в одном московском приюте уже три года, гоняю туда по выходным. Собаки — это моя личная страсть. Потом я учусь фотографировать. Еще очень много чего пишу. Веду дневники с восьми лет, у меня куча тетрадок, но пока не знаю, что с этим делать. То, что я писала в восемь лет, реально смешно, там такие откровения типа: «Я украла у родителей 30 рублей» — и семь страниц про то, как я на эти 30 рублей себе еще мороженое купила. Господи, зачем я рассказываю про это…

— Нет, это очень круто как раз!

— Это, кстати, очень помогает сохранить адекватность. У меня есть самый классный дневник, который я вела в 14 лет, когда все кардинально меняется. Видно, как у меня начинается самостоятельный мыслительный процесс.

Автор: Григорий Туманов

Фотограф: Дима Черный @Eight

Стилист: Ира Дубина

Визажист: Фариза Родригес

Асситент фотографа: Павел Веденкин @KOMETA

Продюсер: Егор Uzen

AI Artists: Brian Miro и Никита Жаворонков

Ретушь: Ира Муравьева, Катя Гущина

Команда выражает благодарность студии Le Magenta за предоставленную возможность для съемки.

Обсудить
Алеша открывает портал в мир динозавров и древних людей. Самая кассовая анимация в истории российского проката
В главных ролях:Олег Куликович, Валерий Соловьев, Дмитрий Быковский-Ромашов, Сергей Маковецкий
Режиссер:Константин Феоктистов
Смотрите по подписке
Смотреть

Смотрите также

13 марта2
12 марта14
13 марта4
11 марта7

Главное сегодня

Вчера4
Вчера7
Вчера11
Вчера1
Вчера4
Вчера1
Вчера0
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт. Возможность голосовать за комментарии станет доступна через 8 дней после регистрации