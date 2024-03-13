Лиза Янковская: «Хочется одиночество сделать из грустной штучки культовой вещью»

Лиза Янковская и Вадик Королёв, фронтмен группы OQJAV, снялись в выдающейся антимелодраме Любови Мульменко «Фрау». История юной балерины, запутавшейся между отчим домом, взрослым любовником и странноватым, но куртуазным юношей из магазина «Охота и рыбалка», могла бы стать нашей версией «500 дней лета», но куда тоньше, точнее и, чего уж, смешнее. Соавтор Telegram-канала и подкаста «Мужчина, вы куда?» Григорий Туманов выяснил у Лизы Янковской, чем восхитительно одиночество и что не так с культом психотерапии, на которую пытаются загнать представителей обоих полов.
— Ты за фильм «Фрау» получила приз на фестивале «Маяк» как лучшая актриса. В одном из интервью ты сказала как-то, что у тебя при таких ситуациях возникает синдром самозванца. Удалось от него отойти за последнее время, в том числе благодаря этому фильму?
— Ну, пока синдром самозванца не прошел, но уже трансформировался. Я вдруг поняла, что ничего в этом плохого нет, потому что актерская профессия — это такая обманка. Это прикольно — всех обманывать, и в этом будто и есть профессия. То есть из подросткового ощущения этого синдрома оно у меня просто перешло в игру. Не могу сказать, что мне сейчас это мешает.
— Героиня «Фрау» тоже в какой-то степени самозванка, ведь она пытается играть роли, которые ей совсем не подходят: то любовница взрослого мужчины, то счастливо живущая с мамой и бабушкой, то счастливо живущая вдали от них вместе с этим мужчиной, хотя на самом деле ужасно хочется домой.
— Согласна. Есть еще момент: она же балерина, постоянно играет Жизель и всякие романтические роли. Она действительно совсем про себя ничего не знает, хотя уже взрослый человек. Живет с мамой и бабушкой, у нее есть какие-то свои странные представления об отношениях — собственно, как у всех людей, мне кажется. И отчасти этот фильм тоже об этом — об ожиданиях и о том, как наши ожидания в принципе рушат все и не дают нам увидеть другого человека и самих себя не дают увидеть. Да, Кристина запуталась, и только к концу фильма, мне кажется, в этом последнем кадре она что-то начинает вдруг про себя понимать. Ну, или хотя бы как-то готова к этому.
— А насколько, кстати, опыт психотерапии помогал в работе с героиней?
— Я не очень долго ходила на терапию. Поняла, что мне скучно это делать. У меня в силу характера и воспитания очень сильно развит самоанализ, и нужно, наоборот, его иногда стопорить. Я постоянно думаю, постоянно рефлексирую, и мне легче формулировать эти вопросы как раз в кино. В последние годы мне попадаются проекты, где есть темы и вопросы, которые меня саму волнуют, и через создание персонажей я на эти вопросы каким-то образом отвечаю. Поэтому не могу сказать, что я фанат психотерапии. Наверняка когда-то я к этому вернусь, и мне кажется, что это важно иногда, особенно в какие-то сложные периоды.
Иногда круто заплатить кому-то денег и просто сидеть, разговаривать с ним, все это формулировать, чтобы тебе задавали какие-то правильные вопросы.
Платье Ushatava, ботильоны Abra
— Интересно, на какие вопросы ты себе ответила ролью во «Фрау»?
— Как и моя героиня, я очень долго находилась в разных иллюзиях, в каком-то подростковом возрасте, в большом количестве загонов. Не хочется переходить, конечно, на тему отношений, но я очень много поняла про то, как в принципе строятся отношения людей. И все эти проблемы, которые есть у Кристины, у Вани, есть у всех у нас — они мне знакомы, как и каждому. Не могу сказать, что я такой счастливый человек и все у меня получается, все у меня хорошо, я легко коммуницирую с другими людьми. Нет. Скорее, я просто стала ближе к себе, я стала спрашивать себя, что я по-настоящему хочу, кто я, что мне мешает и, вообще, как строить диалог с другим человеком.
Все это у меня началось немного до, поэтому, когда мне пришел сценарий «Фрау», я помню, он меня совершенно поразил. Я даже разревелась, начала сразу читать его во второй раз. И да, он в том числе о том, что одиночество — это не страшно, а даже прикольно. Если ты хочешь стать классным человеком, который может выстраивать диалог, ты должен пройти свое одиночество. Тебе должно быть хорошо с самим собой — вот что я поняла. Не буду говорить это слово «счастлив». Из-за времени, в котором мы живем, я вообще не понимаю, что значит слово «счастливый», какой вообще смысл это несет. И на самом деле тупо, что все вокруг нас построено на поиске счастья. С чего мы взяли, что самое главное — чувство счастья?
— А в каком состоянии ты подошла к фильму «Фрау»?
— Я думаю, что если бы я получила, например, этот сценарий не в 2022 году, а раньше, то поняла бы его совершенно иначе. У меня не было того опыта, который в нем описывается, я считала бы какие-то совсем иные вещи. Ну а так я уже была готова к этой теме. Впрочем, я помню, что, когда я пришла к Любе на пробы, то очень волновалась, потому что у меня — к слову, о моем синдроме самозванца — есть такое свойство: если мне что-то очень нравится, то я уверена, что у меня этого не будет. Более того, когда я пришла на пробы, до меня прослушивалась другая девушка, как раз балерина. И я тогда подумала: «О, ну все понятно, она балерина, а я нет». Я сделала себе пучок в туалете, чтобы хотя бы что-то у меня было балетное. Пришла к Любе, и мы сначала с ней сели разговаривать. Она спросила, что мне в сценарии понравилось, и в итоге мы сошлись.
Знаешь, это, видимо, следующая ступень развития отношений и отношения к ним. Когда ты молодой, тебе 17 лет, у тебя все прикольно, и тебе сложно понять вещи, с которыми сталкиваются люди 30-летние. Потому что это реально очень трудно — быть с другим человеком. Это же испытание. Если сказать по чесноку, быть одному намного круче и проще. Ну а фильм «Фрау» — он о людях и от людей, у которых уже что-то не получилось. У меня и моей героини что-то не получилось, у Любы Мульменко, у Вадика… Да даже у нашего оператора.
— Как ты думаешь, насколько фильм «Фрау» будет воспринят людьми, которые все себе спланировали?
— Хороший вопрос. Интересно, как посмотрела бы на это моя бабушка, которая всю жизнь прожила с дедом. Наверное, каждый будет воспринимать в зависимости от ситуации в личной жизни. Не знаю, хочется, чтобы все после фильма вышли и не то чтобы пошли рушить свои браки и отношения, а просто подумали: «Как классно, съезжу на неделю на дачу один. Подумаю вообще, кто я, что я хочу». Короче, хочется одиночество сделать из грустной штучки культовой вещью.
— Вопрос в тему. Ты не слишком активна в соцсетях не в пример Никите Кологривому, который после «Слова пацана» как раз высказывался в том числе по поводу твоего брата.
— Я все время, когда меня заинтересует какой-то актер, подписываюсь на его аккаунт, потому что мне интересно понять, кто он, а потом через неделю отписываюсь. Ну, то есть зачем ты мне рассказываешь, чем ты завтракал? У тебя миллион подписчиков, почему ты думаешь, что это кому-то важно? Намного круче ты играешь в кино, говоришь какой-то чужой текст. Почему ты считаешь, что мне важно, как выглядит твоя кошка?
А на этом построено очень многое, это в том числе один из признаков успеха. Я вот не могу понять: либо у меня какая-то проблема и я действительно не актриса? Я не получаю удовольствия от этого, мне страшно ходить на премьеру, любой допуск в личное пространство меня начинает растаскивать. Потому что я в целом выросла в такой семье, что вокруг с самого детства было очень много глаз вокруг.
Жакет и брюки Sorelle Era, туфли — собственность стилиста
— Ну а если тебе вообще все надоест, эта вся история с актерством, с индустрией, кем ты себя видишь?
— Много про это думаю. Потому что все равно актерская профессия очень зависимая, и ты чего-то ждешь все время. Если у тебя, например, нет денег и тебе надо работать, так идешь сниматься просто в том, что предложили. Я, во-первых, очень люблю собак, и я работаю в одном московском приюте уже три года, гоняю туда по выходным. Собаки — это моя личная страсть. Потом я учусь фотографировать. Еще очень много чего пишу. Веду дневники с восьми лет, у меня куча тетрадок, но пока не знаю, что с этим делать. То, что я писала в восемь лет, реально смешно, там такие откровения типа: «Я украла у родителей 30 рублей» — и семь страниц про то, как я на эти 30 рублей себе еще мороженое купила. Господи, зачем я рассказываю про это…
— Нет, это очень круто как раз!
— Это, кстати, очень помогает сохранить адекватность. У меня есть самый классный дневник, который я вела в 14 лет, когда все кардинально меняется. Видно, как у меня начинается самостоятельный мыслительный процесс.
Автор: Григорий Туманов
Фотограф: Дима Черный @Eight
Стилист: Ира Дубина
Визажист: Фариза Родригес
Асситент фотографа: Павел Веденкин @KOMETA
Продюсер: Егор Uzen
AI Artists: Brian Miro и Никита Жаворонков
Ретушь: Ира Муравьева, Катя Гущина
Команда выражает благодарность студии Le Magenta за предоставленную возможность для съемки.