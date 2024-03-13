Лиза Янковская: «Хочется одиночество сделать из грустной штучки культовой вещью»

— Я думаю, что если бы я получила, например, этот сценарий не в 2022 году, а раньше, то поняла бы его совершенно иначе. У меня не было того опыта, который в нем описывается, я считала бы какие-то совсем иные вещи. Ну а так я уже была готова к этой теме. Впрочем, я помню, что, когда я пришла к Любе на пробы, то очень волновалась, потому что у меня — к слову, о моем синдроме самозванца — есть такое свойство: если мне что-то очень нравится, то я уверена, что у меня этого не будет. Более того, когда я пришла на пробы, до меня прослушивалась другая девушка, как раз балерина. И я тогда подумала: «О, ну все понятно, она балерина, а я нет». Я сделала себе пучок в туалете, чтобы хотя бы что-то у меня было балетное. Пришла к Любе, и мы сначала с ней сели разговаривать. Она спросила, что мне в сценарии понравилось, и в итоге мы сошлись.