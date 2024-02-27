Лобстеры, гнилые яблоки, презервативы: за что костюмы из «Бедных-несчастных» получили «Оскар»

«Бедные-несчастные» одного из главных визионеров современного кинематографа, Йоргоса Лантимоса, получили четыре премии «Оскар»: за лучшую женскую роль, костюмы, декорации, грим и прически. Катерина Крупнова, киножурналист и историк кинокостюма, рассказывает, чем работа художницы Холли Уоддингтон так впечатлила киноакадемиков, что смогла обойти, казалось бы, непобедимый барбикор.
«Бедные-несчастные» — переосмысленная история Франкенштейна, которая разворачивается в фантасмагорических экстерьерах и интерьерах фантазийной Европы конца XIX века. В роли монстра — молодая беременная женщина по имени Виктория, решившая свести счеты с жизнью в бурлящих водах Темзы, а в роли гениального ученого и демиурга — эксцентричный хирург Годвин Бакстер, пересадивший мозг неродившегося ребенка в тело погибшей матери. Оживленное создание получает имя Белла и начинает ускоренными темпами познавать себя и мир вокруг. Потрясающие костюмы, придуманные дизайнером Холли Уоддингтон, на визуальном уровне отражают эволюцию, которую проходит героиня фильма (оскароносная роль Эммы Стоун), и подчас красноречивее произносимых с экрана слов.
За свою выдающуюся работу Уоддингтон (она делала костюмы для нашумевшего сериала «Великая) заслуженно получила премии Гильдии художников по костюмам в категории «Исторический фильм», BAFTA и свой первый «Оскар», обойдя таких титулованных конкуренток, как Жаклин Дюрран («Барби») и Джэнти Йэтс («Наполеон»). Уоддингтон виртуозно передала трансформацию героини через цвета и силуэты, используя стилистические коды викторианской моды без строгой привязки к историческому периоду.
Гнилые яблоки и никакого фэнтези
Холли следовала первоначальным вводным от режиссера: не делать аутентичные для 1880-х костюмы, но при этом не углубляться в фэнтези. По признанию художницы, гардероб главной героини во многом обуславливался двумя вещами — длинными черными волосами Беллы (тут Лантимос вдохновился картиной Эгона Шиле) и обилием эротических сцен. Нужно было понимать, как Белла будет избавляться от одежды. «У меня было множество неловких разговоров с Йоргосом на эту тему, — рассказывает Уоддингтон. — Он спрашивал меня, как Белла может заниматься сексом в этих нарядах. Я была немного смущена. А вот он нисколько».
Уоддингтон активно черпала вдохновение из викторианской моды с ее гипертрофированными силуэтами: «Я показала Лантимосу модные картинки конца XIX века, и ему понравились рукава жиго („бараний окорок“) 1890-х годов, потому что они были похожи на огромные легкие, пусть даже этот эффект был подсознательным».
Когда Уоддингтон предложила Лантимосу цветовую палитру из телесных оттенков, характерных для кожи и плоти, режиссер метко обозначил ее как цвет гнилых яблок. «Я собрала огромную доску вдохновения с изображениями гниющих яблок, потому что в зависимости от стадии гниения получаются самые разные тона», — делится Уоддингтон.
В гардеробе Беллы можно найти множество аналогий между тканями, фактурами, силуэтами и разными частями человеческого тела. Чего стоит только блуза-вагина! При этом Уоддингтон привнесла новое дыхание в наряды героини Эммы Стоун, используя современные материалы типа пластика и латекса. Также художница решила отказаться от корсетов как от символа ограничения. «Корсет вынуждает тело принимать определенную форму, которую кто-то посчитал хорошей, — поясняет она. — Это точно не подходило свободной и нетерпимой героине. Думаю, поэтому зрители считают одежду в фильме достаточно современной, поскольку корсет всегда придает нарядам черты исторического периода». Благодаря таким смелым стилистическим экспериментам художницы Белла на экране становится женщиной, опережающей свое время.
Единственный раз, когда героиню можно увидеть в корсете, — это открывающая фильм сцена самоубийства. Более того, здесь на девушке (тогда еще Виктории) специальный корсет для беременных (да, в XIX веке женщины даже в положении были вынуждены носить эти утягивающие талию конструкции). Героиня глубоко несчастна в замужестве, что и толкает ее свести счеты с жизнью, поэтому наряд Виктории кардинально отличается от того, что носит Белла Бакстер. Это синее платье напоминает броню или военную форму с четкими структурированными рукавами (что не случайно, ведь Виктория замужем за армейским генералом).
Весь остальной гардероб героини сконструирован на виртуозном смешении эпох и материалов. Белла проходит путь от неразумного дитя, которого одевает миссис Прим, помощница Годвина, до эмансипированной женщины, обретшей свой уникальный стиль. Как говорит сама Холли Уоддингтон: «Одежда Беллы меняется вместе с ней».
Беби-долл и хвост лобстера
В доме Годвина Белла — еще ребенок, пусть и в теле взрослой женщины. Одежду ей выбирает миссис Прим, и это отнюдь не детские, а достаточно женственные вещи. При этом Белла быстро приводит их в негодность или и вовсе от них избавляется. Тут Уоддингтон вдохновилась наблюдением за собственными маленькими детьми. «Мы культивировали идею, что Белла никогда не одета надлежащим образом. Так всегда происходит с детьми (а у меня их двое): ты одеваешь их, но они очень быстро скидывают одежду. Поэтому во всех ранних образах Беллы чего-то не хватает. Как правило, она одета сверху: объемная блуза, но при этом панталоны и голые ноги. Мы сознательно использовали в ее одежде множественные отсылки к женским гениталиям. У нас даже были блузы, которые мы вот так и называли: блуза-вагина и блуза-клитор. У них у всех есть прорезь посередине и множество сборок».
Один из самых запоминающихся нарядов фильма — розово-телесный лиф из плотной муаровой тафты (такая плотность ткани больше подходит для кукол, чем для людей), панталоны и забавный турнюр, напоминающий хвост лобстера. Последний сконструирован по образу и подобию аутентичных турнюров поздней Викторианской эпохи, которые надевали под юбку, чтобы придать ей нужную форму и объем. Художницу поразило то, что они выглядели абсолютно фантастически и сюрреалистично: «Моя самая любимая часть наряда во всем фильме — турнюр в виде хвоста лобстера, который также напоминает русалочий хвост. Настоящий предмет искусства. Это то, что носят под юбкой и обычно не видят. Мы сделали его из шелковой бумаги. Он был частично вдохновлен дутой курткой Moncler. Но самое забавное, что он соответствует эпохе».
Яркие цвета взросления
Цвет буквально врывается в гардероб Беллы в Лиссабоне, куда она отправляется с новоиспеченным любовником Дунканом (фееричный Марк Руффало). В сцене первой прогулки за пределами дома Годвина на ней стеганый золотисто-желтый ансамбль в стиле дорожных костюмов Викторианской эпохи. Главная деталь — перчатки на резинке, что подчеркивает детскость героини.
В фантазийной столице Португалии Белла начинает открывать для себя радости свободы и секса. «Я хотела, чтобы героиня вышла из отеля в Лиссабоне в чем-то противоречивом и неоднозначном, — объясняет Уоддингтон. — И я подумала о Джоди Фостер в „Таксисте“, чья юная героиня выходит на улицы Нью-Йорка в соблазнительных шортах. Так, вместо юбки на Белле только шелковые струящиеся желтые панталоны».
Впервые оставшись без попечения миссис Прим, Белла надевает только верхнюю часть своего дорожного костюма. Топ с рюшами отсылает к модести (манишка, которую дамы надевали при открытом лифе), но героиня носит ее как самостоятельную блузку. При этом сохраняется ассоциация с детским нагрудником. Ботинки Беллы с открытым носком — оммаж Андре Куррежу, одному из столпов модного футуризма. «В начале подготовки я обращалась к сай-фай-костюмам 1960 — 70-х и моде космической эпохи, — объясняет художница. — Эти ботинки основаны на идее освободить ноги героини, поскольку она неудержима. Такие ботинки были немыслимы в Викторианскую эпоху, когда женщины даже не могли демонстрировать свои лодыжки».
Золотой, желтый и небесно-голубой цвета лиссабонского образа определенно ассоциируются со сказочными персонажами. Покинув отель, Белла оказывается в этакой диснеевской версии португальской столицы. По замыслу художницы эти цвета должны были отражать радость и оптимизм героини.
Жизнь в Париже
В Париже Белла появляется в бледно-желтом плаще, который по замыслу Уоддингтон напоминает презерватив Викторианской эпохи, что добавляет иронии происходящему, учитывая решение Беллы устроиться на работу в бордель.
В сценах в парижском борделе художница сознательно отказалась от, казалось бы, традиционной для такого места палитры из черного и красного цветов. Все девушки, включая Беллу, предпочитают неглиже пастельных бледно-розовых и телесных оттенков. Никто не носит корсетов, зато жрицы любви щеголяют в объемных жакетах из шерсти и латекса.
Наряды Беллы ни разу строго не следуют правилам викторианской моды. Даже на собрания социалистических групп и занятия в медицинской школе она вроде бы и надевает темное пальто с рукавами-фонариками и черные ботинки на каблуке, однако остается верной себе, позабыв про юбку.
Невеста в клетке
Для свадебного платья Беллы Уоддингтон черпала вдохновение в выкройках 1890-х, которые ее ассистент раздобыл у торговца антиквариатом на блошином рынке на Портобелло-Роуд. Уоддингтон хотела, чтобы рукава были похожи на огромные воздушные шары с гелием, а само платье было прозрачным. Каркасные трубочки, вшитые в ткань, символизируют прутья клетки, в которую этим браком загоняет себя Белла. Уоддингтон долго мучилась с вуалью, не будучи уверенной, что это подходящий аксессуар для персонажа. Но на утро съемки Эмма ее схватила, обмотала вокруг лица — и образ сложился. Актриса была в восторге от этого наряда, назвав его самым любимым во всем внушительном гардеробе героини.
Жена в заточении
Платье оттенка ржавчины, в котором мы видим Беллу, решившуюся вернуться к мужу, снова обнаруживает более четкий силуэт и милитаристские мотивы (отделка золотой тесьмой на рукавах и на лифе вокруг талии). Оно намеренно уродливо, ведь героиня носит его в доме, из которого хочет сбежать.
Свободная женщина
В финале ленты Белла одета в лаконичный кремовый вязаный свитер и макси-юбку цвета меди. Как говорит Холли Уоддингтон, «я хотела показать, что Белла наконец-то нашла себя и теперь точно знает, кто она на самом деле».
Сейчас костюмы из «Бедных-несчастных» можно увидеть на масштабной выставке в Музее Института моды, дизайна и мерчендайзинга в Лос-Анджелесе (FIDM Museum), а многие эксперты уже пророчат возвращение викторианских силуэтов с рукавами жиго на мировые подиумы. Как минимум сама Холли Уоддингтон вышла получать вожделенный «Оскар» в наряде-оммаже причудливому стилю Беллы Бакстер.
Автор: Катерина Крупнова
Фото: Alberto E. Rodriguez / Getty Images for Disney, Egon Schiele. Nude Girl Standing With Long Black Hair & Blue-Black Drape, 1911 © Columbia University Department of Art History and Archaeology Photograph, Oksana Akhtanina / Getty Images, Atsushi Nishijima / Searchlight Pictures / «Легион-Медиа», Capital Pictures Stock / CAP / KFS / «Легион-Медиа», Jacques Haillot / Apis / Sygma via Getty Images, Yorgos Lanthimos / Searchlight Pictures / «Легион-Медиа», ELEMENT PICTURES / Album / «Легион-Медиа», Dania Maxwell / Los Angeles Times via Getty Images