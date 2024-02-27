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Лобстеры, гнилые яблоки, презервативы: за что костюмы из «Бедных-несчастных» получили «Оскар»

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«Бедные-несчастные» одного из главных визионеров современного кинематографа, Йоргоса Лантимоса, получили четыре премии «Оскар»: за лучшую женскую роль, костюмы, декорации, грим и прически. Катерина Крупнова, киножурналист и историк кинокостюма, рассказывает, чем работа художницы Холли Уоддингтон так впечатлила киноакадемиков, что смогла обойти, казалось бы, непобедимый барбикор.

«Бедные-несчастные» — переосмысленная история Франкенштейна, которая разворачивается в фантасмагорических экстерьерах и интерьерах фантазийной Европы конца XIX века. В роли монстра — молодая беременная женщина по имени Виктория, решившая свести счеты с жизнью в бурлящих водах Темзы, а в роли гениального ученого и демиурга — эксцентричный хирург Годвин Бакстер, пересадивший мозг неродившегося ребенка в тело погибшей матери. Оживленное создание получает имя Белла и начинает ускоренными темпами познавать себя и мир вокруг. Потрясающие костюмы, придуманные дизайнером Холли Уоддингтон, на визуальном уровне отражают эволюцию, которую проходит героиня фильма (оскароносная роль Эммы Стоун), и подчас красноречивее произносимых с экрана слов.

За свою выдающуюся работу Уоддингтон (она делала костюмы для нашумевшего сериала «Великая) заслуженно получила премии Гильдии художников по костюмам в категории «Исторический фильм», BAFTA и свой первый «Оскар», обойдя таких титулованных конкуренток, как Жаклин Дюрран («Барби») и Джэнти Йэтс («Наполеон»). Уоддингтон виртуозно передала трансформацию героини через цвета и силуэты, используя стилистические коды викторианской моды без строгой привязки к историческому периоду.

Холли Уоддингтон на фоне костюмов из «Бедных-несчастных»

Гнилые яблоки и никакого фэнтези

Холли следовала первоначальным вводным от режиссера: не делать аутентичные для 1880-х костюмы, но при этом не углубляться в фэнтези. По признанию художницы, гардероб главной героини во многом обуславливался двумя вещами — длинными черными волосами Беллы (тут Лантимос вдохновился картиной Эгона Шиле) и обилием эротических сцен. Нужно было понимать, как Белла будет избавляться от одежды. «У меня было множество неловких разговоров с Йоргосом на эту тему, — рассказывает Уоддингтон. — Он спрашивал меня, как Белла может заниматься сексом в этих нарядах. Я была немного смущена. А вот он нисколько».

Эгон Шиле. «Стоящая обнаженная девушка с длинными черными волосами в сине-черном одеянии»

Уоддингтон активно черпала вдохновение из викторианской моды с ее гипертрофированными силуэтами: «Я показала Лантимосу модные картинки конца XIX века, и ему понравились рукава жиго („бараний окорок“) 1890-х годов, потому что они были похожи на огромные легкие, пусть даже этот эффект был подсознательным».

Мода конца 1896 года

Когда Уоддингтон предложила Лантимосу цветовую палитру из телесных оттенков, характерных для кожи и плоти, режиссер метко обозначил ее как цвет гнилых яблок. «Я собрала огромную доску вдохновения с изображениями гниющих яблок, потому что в зависимости от стадии гниения получаются самые разные тона», — делится Уоддингтон.

Гнилые яблоки
Постер фильма

В гардеробе Беллы можно найти множество аналогий между тканями, фактурами, силуэтами и разными частями человеческого тела. Чего стоит только блуза-вагина! При этом Уоддингтон привнесла новое дыхание в наряды героини Эммы Стоун, используя современные материалы типа пластика и латекса. Также художница решила отказаться от корсетов как от символа ограничения. «Корсет вынуждает тело принимать определенную форму, которую кто-то посчитал хорошей, — поясняет она. — Это точно не подходило свободной и нетерпимой героине. Думаю, поэтому зрители считают одежду в фильме достаточно современной, поскольку корсет всегда придает нарядам черты исторического периода». Благодаря таким смелым стилистическим экспериментам художницы Белла на экране становится женщиной, опережающей свое время.

Белла Бакстер
Платье с оборками из пластика

Единственный раз, когда героиню можно увидеть в корсете, — это открывающая фильм сцена самоубийства. Более того, здесь на девушке (тогда еще Виктории) специальный корсет для беременных (да, в XIX веке женщины даже в положении были вынуждены носить эти утягивающие талию конструкции). Героиня глубоко несчастна в замужестве, что и толкает ее свести счеты с жизнью, поэтому наряд Виктории кардинально отличается от того, что носит Белла Бакстер. Это синее платье напоминает броню или военную форму с четкими структурированными рукавами (что не случайно, ведь Виктория замужем за армейским генералом).

Эмма Стоун и Йоргос Лантимос на съемках

Платье беременной героини

Весь остальной гардероб героини сконструирован на виртуозном смешении эпох и материалов. Белла проходит путь от неразумного дитя, которого одевает миссис Прим, помощница Годвина, до эмансипированной женщины, обретшей свой уникальный стиль. Как говорит сама Холли Уоддингтон: «Одежда Беллы меняется вместе с ней».

Беби-долл и хвост лобстера

В доме Годвина Белла — еще ребенок, пусть и в теле взрослой женщины. Одежду ей выбирает миссис Прим, и это отнюдь не детские, а достаточно женственные вещи. При этом Белла быстро приводит их в негодность или и вовсе от них избавляется. Тут Уоддингтон вдохновилась наблюдением за собственными маленькими детьми. «Мы культивировали идею, что Белла никогда не одета надлежащим образом. Так всегда происходит с детьми (а у меня их двое): ты одеваешь их, но они очень быстро скидывают одежду. Поэтому во всех ранних образах Беллы чего-то не хватает. Как правило, она одета сверху: объемная блуза, но при этом панталоны и голые ноги. Мы сознательно использовали в ее одежде множественные отсылки к женским гениталиям. У нас даже были блузы, которые мы вот так и называли: блуза-вагина и блуза-клитор. У них у всех есть прорезь посередине и множество сборок».

Белла-ребенок

Один из самых запоминающихся нарядов фильма — розово-телесный лиф из плотной муаровой тафты (такая плотность ткани больше подходит для кукол, чем для людей), панталоны и забавный турнюр, напоминающий хвост лобстера. Последний сконструирован по образу и подобию аутентичных турнюров поздней Викторианской эпохи, которые надевали под юбку, чтобы придать ей нужную форму и объем. Художницу поразило то, что они выглядели абсолютно фантастически и сюрреалистично: «Моя самая любимая часть наряда во всем фильме — турнюр в виде хвоста лобстера, который также напоминает русалочий хвост. Настоящий предмет искусства. Это то, что носят под юбкой и обычно не видят. Мы сделали его из шелковой бумаги. Он был частично вдохновлен дутой курткой Moncler. Но самое забавное, что он соответствует эпохе».

Холли Уоддингтон на съемочной площадке «Бедных-несчастных»

Белла в костюме с турнюром а-ля хвост лобстера и эскиз Холли Уоддингтон
Турнюры Викторианской эпохи
Пуховик Moncler

Яркие цвета взросления

Цвет буквально врывается в гардероб Беллы в Лиссабоне, куда она отправляется с новоиспеченным любовником Дунканом (фееричный Марк Руффало). В сцене первой прогулки за пределами дома Годвина на ней стеганый золотисто-желтый ансамбль в стиле дорожных костюмов Викторианской эпохи. Главная деталь — перчатки на резинке, что подчеркивает детскость героини.

В фантазийной столице Португалии Белла начинает открывать для себя радости свободы и секса. «Я хотела, чтобы героиня вышла из отеля в Лиссабоне в чем-то противоречивом и неоднозначном, — объясняет Уоддингтон. — И я подумала о Джоди Фостер в „Таксисте“, чья юная героиня выходит на улицы Нью-Йорка в соблазнительных шортах. Так, вместо юбки на Белле только шелковые струящиеся желтые панталоны».

Джоди Фостер в «Таксисте»

Впервые оставшись без попечения миссис Прим, Белла надевает только верхнюю часть своего дорожного костюма. Топ с рюшами отсылает к модести (манишка, которую дамы надевали при открытом лифе), но героиня носит ее как самостоятельную блузку. При этом сохраняется ассоциация с детским нагрудником. Ботинки Беллы с открытым носком — оммаж Андре Куррежу, одному из столпов модного футуризма. «В начале подготовки я обращалась к сай-фай-костюмам 1960 — 70-х и моде космической эпохи, — объясняет художница. — Эти ботинки основаны на идее освободить ноги героини, поскольку она неудержима. Такие ботинки были немыслимы в Викторианскую эпоху, когда женщины даже не могли демонстрировать свои лодыжки».

Американская журналистка и телеведущая Барбара Уолтерс представляет коллекцию Courrèges на крышах отеля La Samaritaine в Париже

Золотой, желтый и небесно-голубой цвета лиссабонского образа определенно ассоциируются со сказочными персонажами. Покинув отель, Белла оказывается в этакой диснеевской версии португальской столицы. По замыслу художницы эти цвета должны были отражать радость и оптимизм героини.

Белла в Португалии
Эскиз и платье на выставке в FIDM

Жизнь в Париже

В Париже Белла появляется в бледно-желтом плаще, который по замыслу Уоддингтон напоминает презерватив Викторианской эпохи, что добавляет иронии происходящему, учитывая решение Беллы устроиться на работу в бордель.

Плащ-презерватив

В сценах в парижском борделе художница сознательно отказалась от, казалось бы, традиционной для такого места палитры из черного и красного цветов. Все девушки, включая Беллу, предпочитают неглиже пастельных бледно-розовых и телесных оттенков. Никто не носит корсетов, зато жрицы любви щеголяют в объемных жакетах из шерсти и латекса.

Неглиже девушек из борделя

Наряды Беллы ни разу строго не следуют правилам викторианской моды. Даже на собрания социалистических групп и занятия в медицинской школе она вроде бы и надевает темное пальто с рукавами-фонариками и черные ботинки на каблуке, однако остается верной себе, позабыв про юбку.

Белла-студентка

Невеста в клетке

Для свадебного платья Беллы Уоддингтон черпала вдохновение в выкройках 1890-х, которые ее ассистент раздобыл у торговца антиквариатом на блошином рынке на Портобелло-Роуд. Уоддингтон хотела, чтобы рукава были похожи на огромные воздушные шары с гелием, а само платье было прозрачным. Каркасные трубочки, вшитые в ткань, символизируют прутья клетки, в которую этим браком загоняет себя Белла. Уоддингтон долго мучилась с вуалью, не будучи уверенной, что это подходящий аксессуар для персонажа. Но на утро съемки Эмма ее схватила, обмотала вокруг лица — и образ сложился. Актриса была в восторге от этого наряда, назвав его самым любимым во всем внушительном гардеробе героини.

Белла в свадебном платье

Жена в заточении

Платье оттенка ржавчины, в котором мы видим Беллу, решившуюся вернуться к мужу, снова обнаруживает более четкий силуэт и милитаристские мотивы (отделка золотой тесьмой на рукавах и на лифе вокруг талии). Оно намеренно уродливо, ведь героиня носит его в доме, из которого хочет сбежать.

Платье в стиле милитари

Свободная женщина

В финале ленты Белла одета в лаконичный кремовый вязаный свитер и макси-юбку цвета меди. Как говорит Холли Уоддингтон, «я хотела показать, что Белла наконец-то нашла себя и теперь точно знает, кто она на самом деле».

Сейчас костюмы из «Бедных-несчастных» можно увидеть на масштабной выставке в Музее Института моды, дизайна и мерчендайзинга в Лос-Анджелесе (FIDM Museum), а многие эксперты уже пророчат возвращение викторианских силуэтов с рукавами жиго на мировые подиумы. Как минимум сама Холли Уоддингтон вышла получать вожделенный «Оскар» в наряде-оммаже причудливому стилю Беллы Бакстер.

Холли Уоддингтон и ее «Оскар» за костюмы к фильму

Автор: Катерина Крупнова

Фото: Alberto E. Rodriguez / Getty Images for Disney, Egon Schiele. Nude Girl Standing With Long Black Hair & Blue-Black Drape, 1911 © Columbia University Department of Art History and Archaeology Photograph, Oksana Akhtanina / Getty Images, Atsushi Nishijima / Searchlight Pictures / «Легион-Медиа», Capital Pictures Stock / CAP / KFS / «Легион-Медиа», Jacques Haillot / Apis / Sygma via Getty Images, Yorgos Lanthimos / Searchlight Pictures / «Легион-Медиа», ELEMENT PICTURES / Album / «Легион-Медиа», Dania Maxwell / Los Angeles Times via Getty Images

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