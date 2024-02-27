Лобстеры, гнилые яблоки, презервативы: за что костюмы из «Бедных-несчастных» получили «Оскар»

В доме Годвина Белла — еще ребенок, пусть и в теле взрослой женщины. Одежду ей выбирает миссис Прим, и это отнюдь не детские, а достаточно женственные вещи. При этом Белла быстро приводит их в негодность или и вовсе от них избавляется. Тут Уоддингтон вдохновилась наблюдением за собственными маленькими детьми. «Мы культивировали идею, что Белла никогда не одета надлежащим образом. Так всегда происходит с детьми (а у меня их двое): ты одеваешь их, но они очень быстро скидывают одежду. Поэтому во всех ранних образах Беллы чего-то не хватает. Как правило, она одета сверху: объемная блуза, но при этом панталоны и голые ноги. Мы сознательно использовали в ее одежде множественные отсылки к женским гениталиям. У нас даже были блузы, которые мы вот так и называли: блуза-вагина и блуза-клитор. У них у всех есть прорезь посередине и множество сборок».