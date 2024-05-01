Сериалы мая: «Темная материя», «Калимба» и продолжение «Бриджертонов»

В мае физик Джейсон Дессен будет искать путь домой из альтернативной реальности, загадочный психиатр Виктор Мещерский соберет в бункере преступников и их жертв, чтобы провести уникальный эксперимент, а застенчивая Пенелопа Фезерингтон займется поисками идеального супруга.

Главное

Где смотреть: Kion — с 1 мая

С виду неприметный Лёша (Тимофей Трибунцев) из Рыбинска на самом деле неординарная личность: днем он работает дворником в детском доме (в роли директорши — Анна Уколова), а ночью грабит богачей и тратит добытое на этот же детдом. Однажды несколько ребят застают дядю Лёшу с поличным и требуют взять их в подельники. У провинциального Робин Гуда и без воспитанников хватает проблем: во-первых, из-за ночных отлучек жена (Светлана Суханова) подозревает его в измене, а во-вторых, следователь (Сергей Лавыгин) дышит в спину.

Над душевной комедией работала команда «Кибердеревни». На фестивале Original+ сериал был отмечен в категориях «Режиссерское видение» и «Оригинальная музыка».

Где смотреть: Apple TV+ — с 8 мая

Физик Джейсон Дессен (Джоэл Эдгертон) счастлив в браке с Даниэлой (Дженнифер Коннелли). Однажды его похищают, и он оказывается в альтернативной реальности рядом с незнакомой женщиной, которая считает его своим мужем. Джейсон узнает, что существует множество версий жизни, которую он мог бы прожить. Физику предстоит пройти через лабиринт других реальностей и найти способ вернуться к семье. Дессену нужно торопиться: двойник уже успел занять его место и может причинить вред жене и сыну.

Сай-фай-триллер снят по мотивам одноименного романа Блейка Крауча, который выступил в качестве сценариста и шоураннера. Среди режиссеров — Роксанн Доусон, игравшая одну из главных ролей в сериале 1990-х «Звездный путь: Вояджер».

Где смотреть: Disney+ — с 10 мая

Легендарный Доктор продолжает путешествовать в пространстве и времени. После очередной регенерации лицом Доктора стал Шути Гатва («Сексуальное просвещение»). Его спутницу Руби Сандей сыграла начинающая британская актриса Милли Гибсон. Известно, что герои побывают в XIX веке, в 1960-х и, конечно, окажутся в далеком космосе. Шоураннером стал Расселл Т. Дэвис, руководивший сериалом с 2005 по 2010 год. Сценарий одного из эпизодов написал Стивен Моффат, работавший над «Доктором Кто» в 2010 — 2017 годах.

Где смотреть: Okko — с 16 мая

Загадочный профессор психиатрии Виктор Мещерский (Фёдор Бондарчук) решает провести уникальный эксперимент, который должен помочь участникам проработать глубокие душевные травмы. Психиатр обманом запирает преступников и их жертв в подвале здания, расположенного в лесной глуши. Мещерский обещает своим подопытным внушительный гонорар, а взамен просит продержаться в комфортабельном бункере две недели. В помещениях расставлены камеры, на испытуемых одеты браслеты-шокеры, но меры предосторожности не помогают и зловещий эксперимент выходит из-под контроля.

Обитатели бункера — восемь человек: вор (Сергей Горошко) и обманутая им девушка (Алёна Михайлова), наркоторговец (Пётр Скворцов) и похоронивший от передозировки жену журналист (Константин Плотников), алкозависимая девушка (Елизавета Шакира) и мужчина, которого она сбила (Дмитрий Воробьёв), а также педофил (Джал Ибрагимов) и соцработница (Юлия Волкова), жаждущая отомстить за изнасилованную девочку.

Триллер снял Нурбек Эген («Фандорин. Азазель», «Самка богомола»). На фестивале Original+ сериал победил в двух номинациях — «Оригинальный артист» (Фёдор Бондарчук) и «Самый ожидаемый проект», а также получил главный приз жюри СМИ.

«Бриджертоны», 1-я часть 3-го сезона

Где смотреть: Netflix — с 16 мая

Продолжение хита Netflix о том, как в альтернативном Лондоне начала XIX века дети из семьи Бриджертон и их окружение ищут себе достойную пару. В третьем сезоне поисками мужа займется Пенелопа Фезерингтон (Никола Кохлан). Девушка заручается поддержкой Колина Бриджертона (Люк Ньютон) и обретает уверенность в себе, а он задумывается о том, что их дружба может стать идеальным фундаментом счастливых отношений. Но пока Колин размышляет о будущем, у Пенелопы появляется поклонник — лорд Деблинг (Сэм Филлипс).

Шоураннером третьего сезона стала Джесс Браунелл («Изобретая Анну»). Первые четыре серии выйдут в мае, а остальные — через месяц, 13 июня.

А что еще?

Где смотреть: Wink — с 1 мая

Во время представления из цирка пропадает трехлетняя девочка Марина Ломакина. Ее похититель — замкнутый мужчина по имени Герман (Александр Яценко) — прячет ребенка в своей квартире. Он уверен, что совершил преступление ради благой цели, чтобы отомстить Ломакиным за смерть своей сестры Евы (Юлия Снигирь).

Действие триллера развернется в трех временных линиях — в 1970-х, 2000-х и в 2016 году. Сериал об ослепляющей ненависти и искуплении грехов снят по роману «Ева» — дебютному произведению Любови Бариновой, вошедшему в лонг-лист премии «Национальный бестселлер».

Смотрите этот сериал на Кинопоиске в Плюсе с опцией «Больше кино».

Где смотреть: Netflix — 1 мая (премьера всех серий)

Вторая половина 1940-х. Индия борется за независимость, на улицах бушуют беспорядки. В это время индийские куртизанки учатся искусству соблазнения и воюют за власть в «квартале красных фонарей». Главными героинями стали две могущественные соперницы — Фаридан (Сонакши Синха) и Маликаджан (Маниша Коирала), а также наследница последней, юная Алам (Шармин Сегал). Девушка оказывается перед выбором — иметь власть над сотнями мужчин или быть вместе с одним возлюбленным. Грандиозный исторический сериал снял звезда Болливуда Санджай Лила Бхансали («Гангубай Катавади», «Падмавати»).

Где смотреть: Peacock — с 2 мая

Британская экранизация одноименного романа Хезер Моррис, основанного на реальной истории. В 1942 году еврейский юноша Лале Эйзенберг (Джона Хауэр-Кинг) попадает в Освенцим и становится помощником лагерного татуировщика. Там он встречает заключенную девушку Гиту (Анна Прухняк). Влюбившись, они пытаются помочь друг другу выжить в нечеловеческих условиях. Роль пожилого Лале исполнил Харви Кейтель. По сюжету выживший в Освенциме герой дает интервью Хезер Моррис (Мелани Лински), впервые рассказывая о своем прошлом в лагере. Один из композиторов сериала — Ханс Циммер.

Где смотреть: Netflix — 2 мая (премьера всех серий)

Магнат Чарли Крокер (Джефф Дэниелс) внезапно оказывается на грани банкротства. Он должен как можно скорее решить: потерять все или спасти империю от краха, но при этом пойти на сделку с совестью и утратить уважение друзей. Шоураннер сериала — создатель «Большой маленькой лжи» Дэвид Э. Келли. В основе сюжета лежит одноименный роман Тома Вульфа, вышедший в конце 1990-х. Одну из центральных ролей исполнила Люси Лью.

Где смотреть: JTBC — с 4 мая

Пок Кви-джу обладает умением перемещаться в прошлое в счастливые моменты своей жизни, но из-за депрессии он лишается этого дара. Остальные члены его семьи тоже теряют сверхсилы: на кого-то повлияла бессонница, а на кого-то — интернет-зависимость. Все меняется, когда однажды к ним в дом приходит загадочная девушка (Чхон У-хи). Над дорамой работал режиссер «Подснежника» и «Небесного замка» Чо Хён-тхак.

Где смотреть: Netflix — 9 мая (премьера всех серий)

Детективная черная комедия о подкастерах, приехавших в прибрежный ирландский городок, чтобы расследовать загадочное исчезновение трех человек. Американец Гилберт (Уилл Форте) в восторге от поездки: он видит все в розовом цвете и надеется заодно найти здесь свои ирландские корни. А вот его напарница — дублинская журналистка Дав (Шиван Каллен) — замечает, что вокруг творится какая-то чертовщина. Сериал выпустит компания Higher Ground productions, основанная Бараком и Мишель Обама.

Где смотреть: ENA — с 13 мая

Детективная комедия Пак Чун-у («Таксист») о команде, которая занимается расследованием ДТП. В группу входят четыре человека с разными способностями. Например, новенький Чха Ён-хо (Ли Мин-ги) обладает острым аналитическим умом, но не умеет водить и плохо ладит с людьми.

Где смотреть: Disney+ — с 15 мая

Амбициозный идеалист Ким Сан (Пён Ё-хан) после учебы в США возвращается в Корею 1960-х. Молодой человек намеревается привести родную страну к процветанию, а таинственный мужчина, которого все называют дядя Сам-щик, вызывается ему помочь. Главную роль исполнил легенда корейского кино Сон Кан-хо («Паразиты», «Посредники»); это дебют актера в сериальном формате. Режиссер загадочной исторической драмы — Щин Ён-щик, который уже работал с Кан-хо над фильмами «В паутине» и «Мы — чемпионы».

Где смотреть: Start — с 16 мая

Спин-офф сериала «Бывшие», посвященный героине Полины Гагариной. Действие романтического триллера разворачивается за три года до финала оригинального шоу. Начинающая провинциальная писательница отправляется в Москву, чтобы издать свою дебютную книгу и сбежать от абьюзивных отношений. В столице она знакомится с известным писателем (Илья Любимов) и поддается его очарованию. Сериал о превращении обычной девушки Лены Огурцовой в популярного бизнес-тренера Елену Берн (очевидная отсылка к Елене Блиновской) снял Гамлет Дульян («Последователи»).

Где смотреть: Netflix — 17 мая (премьера всех серий)

Восемь человек соглашаются принять участие в реалити-шоу, чтобы заработать деньги. Им нужно провести сто дней в пустой комнате, при этом все необходимое для жизни, например воду или еду, они могут купить, вот только цена товара будет в тысячу раз выше обычной и вычтется из призового фонда. Триллер с черным юмором снял Хан Джэ-рим («Чрезвычайная ситуация»). Главные роли исполнили Рю Джун-ель и Пак Чон-мин из «Вернуться в 1988», Чхон У-хи из «Выгодной аферы» и другие.

Где смотреть: Premier — с 23 мая

Миха хочет помочь брату с редким генетическим заболеванием получить дорогостоящее лекарство. Добыть препарат традиционными способами у него не получается, поэтому вместе с компанией друзей он решает изготовить спасительное лекарство своими руками и открывает подпольную фармлабораторию. Однако маленький стартап становится для Михи источником больших проблем. Главные роли в криминальном драмеди исполнили Никита Павленко и Марк Эйдельштейн, в сериале также снялись Сергей Гилёв и Александр Головин. Постановщица Мария Кравченко уже работала над историями об авантюристах в «Гостях из будущего» и «Жене олигарха».

Где смотреть: Netflix — 30 мая (премьера всех серий)

Нью-Йорк, 1980-е. Винсент, кукольник и создатель популярного детского телешоу, не может смириться с тем, что его сын Эдгар пропал без вести по дороге в школу. Однажды Винсент находит рисунки сына, на которых изображена кукла-марионетка Эрик. Отчаявшийся отец становится одержим мыслью, что стоит показать Эрика по телевизору и мальчик вернется. Тем временем семья и детективы замечают, что поведение мужчины становится все более деструктивным. Главную роль в триллере исполнил Бенедикт Камбербэтч. Создательница сериала — Люси Форбс («Конец ***го мира», «Будет больно»).

Где смотреть: Wink — с 16 мая

Криминальный сериал о решале (Леонид Бичевин), который не только улаживает трудности клиентов, но и пытается разобраться в проблемах своей семьи. Юматов вынужден вступить в конфликт со своей матерью (Джульетта Шабанова) — женщиной с темным прошлым, пытающейся втянуть сына в свои козни. Режиссером остросюжетной драмы стал Артём Мазунов («Капитан для монстра»).

Остальное

Где смотреть: Apple TV+ — с 1 мая

Солнечный сериал с атмосферой 1980-х о молодом сотруднике курортного отеля. В третьем сезоне Максимо (Энрике Аррисон) с новой силой пытается подняться по карьерной лестнице.

Где смотреть: Первый канал — с 1 мая

Седьмой сезон перенесет майора Елагину (Екатерина Климова) и старшину Федоренко (Александр Панкратов-Чёрный) в осеннюю Литву 1944-го. Герои будут готовиться к борьбе с немецкими и литовскими диверсантами.

Где смотреть: Netflix — 1 мая (премьера всех серий)

Комедия о телеведущем, который внезапно начинает говорить только правду. Режиссер дорамы — Чан Джи-ён («Я знаю, но…»), в ролях — Ко Гён-пхё («Вернуться в 1988») и Кан Хан-на («Мой сосед — кумихо»).

Где смотреть: Max — с 2 мая

В третьем сезоне хлесткой драмеди комедиантка Дебора Вэнс (Джин Смарт) возвращает себе былую славу и наслаждается вниманием со стороны прессы и мужчин. В это время Ава (Ханна Эйнбиндер) продолжает искать способы заявить о себе в стендап-индустрии.

Где смотреть: JOIX-DTV — с 4 мая

Продолжение приключений парня Идзуку Мидории, который, в отличие от большинства людей в мире, родился без суперспособностей. Юноша стремится стать легендарным героем, как его кумир Всемогущий, и поступает в престижную академию.

Где смотреть: Disney+ — с 4 мая

Продолжение анимационной антологии Дэйва Филони «Звездные войны: Сказания о джедаях». Предыдущие серии были посвящены Асоке Тано и графу Дуку, а в новых эпизодах внимание уделят бывшей джедайке Баррисс Оффи и ведьме Морган Элсбет. Премьера назначена на 4 мая, когда фанаты франшизы отмечают День «Звездных войн».

Где смотреть: Netflix — 9 мая (премьера всех серий)

Эпический анимационный экшен о битве за Олимп. В новых сериях сын Зевса, полубог Херон, пытается спасти брата и вступает в борьбу с Аидом, стремящимся занять место верховного бога.

Где смотреть: Max — с 9 мая

В продолжении молодежного триллера подруги готовятся к худшим каникулам в жизни. Из-за предыдущих приключений у них испортились оценки, поэтому директор отправляет девушек в летнюю школу; это «то же самое, что обычная школа, только учиться нужно еще и летом». Однако все оказывается не так плохо: занятия занимают всего пару часов, а остальное время девчонки уделяют легким подработкам и флиртуют с парнями. Омрачает ситуацию то, что в сонном городке, кажется, появился новый злодей.

Где смотреть: tvN — с 11 мая

Ромком о преподавательнице корейского (Чон Рё-вон), которая заводит тайный роман со своим бывшим учеником (Ви Ха-джун). Кресло постановщика занял Ан Пхан-сок, снявший сериалы «Весенняя ночь» и «Красивая сестра, которая покупает мне еду».

Где смотреть: AMC — с 12 мая

Экранизация культового романа Энн Райс о вампире Луи (Джейкоб Андерсон), который вспоминает свое болезненное прошлое во время разговора с журналистом Дэниелом (Эрик Богосян). Бэйли Басс, исполнительница роли Клодии, покинула проект из-за «непредвиденных обстоятельств». Во втором сезоне ее место заняла Дилейни Хейлс («Слишком близко»).

Где смотреть: Crunchyroll — с 12 мая

В новых сериях популярнейшего аниме Тандзиро пытается усовершенствовать свои боевые навыки, чтобы подготовиться к грядущим сражениям с демонами.

Где смотреть: Prime Video — с 16 мая

Продолжение сай-фай-вестерна с Джошем Бролином в роли владельца ранчо Рояла Эбботта, обнаружившего на своей земле бездонную черную дыру. В новых сериях создатели сериала больше расскажут о том, как исследовательница паранормального Отэм (Имоджен Путс) связана с пропавшей внучкой Эбботта.

Где смотреть: Apple TV+ — с 22 мая

Обаятельное британское драмеди о паре, решившейся завести детей. В четвертом сезоне Никки и Джейсону (Рейф Сполл и Эстер Смит) выпадает очередной шанс прокачать свои родительские навыки, когда их приемная дочь начинает скучать по биологической матери.

Где смотреть: Netflix — 24 мая (премьера всех серий)

Анимационные приключения, действие которых разворачивается спустя шесть лет после событий, произошедших в сериале «Мир юрского периода: Лагерь Мелового периода». Повзрослевшие друзья вновь собираются вместе, чтобы спасти людей и динозавров от глобальной катастрофы.

Автор: Сабрина Карабаева