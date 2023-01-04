Чего ждать от продолжения «Дома Дракона»? Вспоминаем первый сезон и разбираем трейлеры второго

21 марта Max выложил сразу три новых трейлера «Дома Дракона» — «черную» и «зеленую» версии, а также объединенный ролик. Кинопоиск рассказывает, что показали в этих видео, а также чего еще ждать от второго сезона приквела «Игры престолов».

«Дом Дракона» — приквел, действие которого разворачивается за 170 лет до событий «Игры престолов». Сериал основан на книге Джорджа Мартина «Пламя и кровь» — стилизованной под исторические трактаты хронологии правления династии Таргариен. Мартин написал только первую часть хронологии, которая вышла на русском языке в двух томах — «Кровь драконов» и «Пляска смерти». «Кровь драконов» охватывает примерно 130 лет правления первых Таргариенов, а «Пляска смерти» почти целиком посвящена Танцу драконов, кровопролитной гражданской войне между двумя ветвями правящей династии — «зелеными», поддерживающими королеву Алисенту и ее сына Эйгона, и «черными», сторонниками принцессы Рейниры, старшей дочери умершего короля.

Первый сезон «Дома Дракона» вышел в 2022 году и состоял из десяти серий. Он охватывал примерно 30 лет и, по сути, служил завязкой основной истории — первые битвы Танца драконов произойдут только во втором сезоне.

Что мы знаем про второй сезон

«Дом Дракона» вернется в эфир 16 июня. Во втором сезоне будет всего восемь серий, а не десять, как в первом. У подобного сокращения есть две причины: во-первых, это сделано ради повышения динамики происходящего, а во-вторых, из-за изменения структуры всего сериала. Если раньше шоураннер Райан Кондал колебался, на сколько сезонов делить всю историю — на три или на четыре, то теперь сезонов совершенно точно будет не меньше четырех.

Райан Кондал

Производством сериала по-прежнему руководит Кондал. А вот второго шоураннера у «Дома Дракона» не будет. Мигель Сапочник, занимавший эту должность в первом сезоне и отвечавший непосредственно за съемки, покинул сериал, сохранив за собой лишь роль исполнительного продюсера. В интервью Сапочник объяснял свой уход усталостью: с учетом «Игры престолов» он провел в Вестеросе восемь долгих и тяжелых лет, на его долю выпали как самые сложные эпизоды оригинального сериала, так и вся организация съемок приквела. Однако инсайдеры утверждают, что у ухода Сапочника личные причины. Он якобы обиделся на HBO за то, что канал не стал продлевать продюсерский контракт его жены Алексис Рабен. Зато команду продюсеров пополнил Алан Тейлор, другой человек с опытом постановки «Игры престолов».

Список действующих лиц сериала во втором сезоне пополнят несколько новых персонажей.

Кровь (Сэм C. Уилсон) и Сыр (Марк Стоббарт) — наемники, нанятые принцем Деймоном для мести за своего погибшего в финале первого сезона сына.

(Сэм C. Уилсон) и (Марк Стоббарт) — наемники, нанятые принцем Деймоном для мести за своего погибшего в финале первого сезона сына. Аддам из Халла (Клинтон Либерти) — бастард их Халла, якобы внук (но, по слухам, сын) Корлиса Велариона, который станет одним из новых драконьих всадников «черных».

(Клинтон Либерти) — бастард их Халла, якобы внук (но, по слухам, сын) Корлиса Велариона, который станет одним из новых драконьих всадников «черных». Алин из Халла (Абубакар Салим) — в книге подросток, младший брат Аддама, а в сериале — опытный воин, ветеран войны на Ступенях.

(Абубакар Салим) — в книге подросток, младший брат Аддама, а в сериале — опытный воин, ветеран войны на Ступенях. Алис Риверс (Гэйл Ранкин) — целительница (а по некоторым слухам, ведьма) из Харренхолла, которая станет любовницей принца Эймонда Таргариена.

(Гэйл Ранкин) — целительница (а по некоторым слухам, ведьма) из Харренхолла, которая станет любовницей принца Эймонда Таргариена. Ульф Белый (Том Беннетт) и Хью Молот (Киран Бью) — парочка новых драконьих всадников, которые должны сражаться на стороне «черных».

(Том Беннетт) и Хью Молот (Киран Бью) — парочка новых драконьих всадников, которые должны сражаться на стороне «черных». Гвейн Хайтауэр (Фредди Фокс) — сын десницы короля и брат королевы Алисенты.

(Фредди Фокс) — сын десницы короля и брат королевы Алисенты. Криган Старк (Том Тейлор) — глава дома Старков и Хранитель Севера. Изначально приняв сторону Рейниры, Старк отправит ей на помощь Зимних волков — конный корпус, состоящий из двух тысяч опытных воинов. В дальнейшем сыграет решающую роль в разгребании последствий гражданской войны.

Краткое содержание первого сезона

Пэдди Консидайн и Милли Олкок

За 170 лет до рождения Дейенерис Шестью Королевствами правил король Визерис (Пэдди Консидайн). Первая жена Визериса умерла, так и не сумев подарить ему наследника мужского пола, поэтому король назвал своей преемницей дочь — принцессу Рейниру (Милли Олкок и Эмма Д’Арси играют героиню в разном возрасте).

Могущественный придворный лорд и десница короля лорд Отто Хайтауэр (Рис Иванс) решил воспользоваться ситуацией, чтобы возвысить собственный род, и его дочь Алисента (Эмили Кэри и Оливия Кук) вскоре стала новой женой Визериса и родила ему трех мальчиков.

Отто Хайтауэр и половина лордов в королевстве ожидала, что Визерис в соответствии с обычаями поменяет завещание и сделает своим наследником старшего сына Алисенты, но король остался непреклонен и официально объявил своей преемницей дочь. Вся страна поделилась на два лагеря — «черных», сторонников принцессы Рейниры (по цвету герба Таргариенов), и «зеленых», поддерживающих Алисенту (названы так по цвету платья, которое королева надела на пир, где разделение стало явным). На стороне Алисенты выступили ее родичи Хайтауэры, а также рыцарь Королевской Гавани Кристон Коль (Фабьен Франкель), некогда влюбленный в Рейниру. Принцессу поддержали ее дядя, принц Деймон (Мэтт Смит), прозванный Порочным, а также двоюродная тетя, принцесса Рейнис (Ив Бэст), и муж Рейнис, могущественный флотоводец Корлис Веларион (Стив Туссэн).

Рис Иванс Мэтт Смит

Раскол двора фактически уничтожил дружбу между Рейнирой и Алисентой, а их дети и вовсе выросли врагами. Визерису при жизни как-то удавалось удерживать две ветви семьи от кровопролития, но сразу же после его смерти воцарился хаос. Воспользовавшись отсутствием Рейниры в столице, «зеленые» короновали старшего сына Алисенты, Эйгона (Том Глинн-Карни). Сторонники принцессы собрались на Драконьем Камне, в родовой вотчине Таргариенов, и присягнули ей в верности. Рейнира отправила своих детей за помощью к самым могущественным лордам страны. Люцерису, среднему сыну Рейниры, выпало лететь в Штормовой Предел, но владелец замка, лорд Борос Баратеон, уже успел присягнуть «зеленым». На обратном пути случилась трагедия: Эймонд (Юэн Митчелл), средний сын Алисенты, перехватил Люцериса над бушующим морем; всадник и его дракон погибли, а вместе с ними умерла и всякая надежда решить проблемы престолонаследия миром.

Что показали в трейлерах

Max выпустил сразу два новых трейлера — «черную» и «зеленую» версии. Тем самым канал явно предлагает зрителям определиться, какую ветвь рода Таргариенов они поддерживают.

В «черной» версии Рейнира повторяет свои претензии на трон и заявляет о намерении выиграть войну, но в конце признается, что боится того, что начала. Тем временем ее старший сын Джекейрис отправляется на Север, чтобы заручиться поддержкой Старков, а принц Деймон захватывает Харренхолл. К нему начинают съезжаться речные лорды, а всем, кто еще колеблется или отказывается, Деймон ставит условие: «склоните колени, или ваш Дом будет сожжен».

В «зеленой» версии Алисента демонстрирует уникальную способность читать мысли. Она говорит, что Рейнира может верить во все, что хочет, но Визерис знал, что королевство никогда не примет королеву, поэтому на смертном одре на самом деле хотел, чтобы ему наследовал Эйгон.

Оливия Кук

При этом Алисента не одобряет излишнего самодовольства сына и пытается осадить Эйгона напоминанием о том, что он понятия не имеет, какие жертвы были сделаны ради его воцарения на престоле.

Ее отец Отто, десница короля, не сомневается в победе «зеленых», но предупреждает внука, что путь к этому пролегает через жестокость. «Отлично, — с энтузиазмом восклицает Эйгон, — тогда давайте воевать».

«Зеленые» отправляются на войну — в трейлере видно, как их войска под руководством Кристона Коля осаждают Грачиный Приют, замок одного из сторонников Рейниры, а сам Коль скачет по лесу, призывая своих солдат держаться ради истинного короля.

Что вообще будет во втором сезоне

Если вкратце, то полномасштабная гражданская война с активным использованием драконов с обеих сторон. Судя по спойлерам инсайдеров, сливам со съемочной площадки, новостям кастинга, комментариям создателей и сюжету первоисточника, во втором сезоне произойдут следующие события.

Рейнира тяжело переносит гибель сына, и принц Деймон приступает к незамедлительным действиям. Под покровом бушующей бури он захватывает замок Харренхолл и размещает свой лагерь в Речных Землях, где к нему начнут съезжаться местные лорды. Кроме того, он с помощью своей любовницы Мисарии (Соноя Мидзуно) пошлет двух наемников в Красный замок. По одной из версий, Кровь и Сыр прокрадутся в замок, чтобы лишь похитить одного из детей Эйгона, но в итоге убьют ребенка.

Соноя Мидзуно

Корабли Веларионов тем временем установят блокаду Королевской Гавани. Во время похорон погибшего принца в столице вспыхнет голодный бунт, в котором едва не погибнет Алисента.

Гибель сына, бунт в столице и первые поражения на войне переполнят и без того неглубокую чашу терпения Эйгона, и он отправит своего деда в отставку, назначив на пост десницы лорда-командующего Королевской Гавани Кристона Коля. Коль предложит первым делом ударить по тем лордам, что присягнули Рейнире. Армия «зеленых» осадит Грачиный Приют — замок лорда Стоктона, вынудив Рейниру отправить на помощь свою двоюродную тетю, принцессу Рейнис верхом на драконе Мелеис.

Когда Мелеис покажется над полем боя, окажется, что вся осада была ловушкой, предпринятой с одной-единственной целью — выманить одного из «черных» драконов. На Рейнис набросятся Эйгон и Эймонд верхом на собственных летающих ящерах. Правда, схватка плохо кончится для обеих сторон: Рейнис погибнет, а Эйгон получит тяжелые травмы — ожоги и переломы костей и ребер — и на целый год окажется прикован к постели. В его отсутствие правление страной ляжет на плечи Эймонда.

Юэн Митчелл

Потеряв Рейнис и ее дракона, «черные» решили добиться преимущества в воздухе и приступили к поиску новых всадников. Они кинули клич среди людей, в чьих жилах течет кровь Таргариенов, то есть среди бастардов и их потомков. Откликнувшиеся на зов отпрыски должны были попробовать оседлать одного из диких или лишившихся хозяина драконов. Дело это было весьма опасным и непростым, но шестнадцать трупов спустя у «черных» появилось четыре новых всадника: Ульф Белый, Хью Молот, Аддам из Халла и Крапива.

Изначально предполагалось, что второй сезон закончится грандиозным морским сражением — битвой при Глотке, в которой погибнет еще один сын Рейниры. Однако при новой структуре битва переехала в начало третьего сезона. Но определенная зеркальность все равно будет соблюдена: теперь, согласно фанатским теориям, второй сезон должен закончиться захватом «черными» Королевской Гавани и коронацией Рейниры на железном троне.

Что говорит Джордж Мартин

Создатель книжной фэнтези-вселенной успел посмотреть черновые версии двух первых эпизодов и остался в восторге. «Конечно, меня едва ли можно назвать объективным, когда речь идет об экранизации моих книг, но все же оба эпизода великолепны. Они мрачные. Очень мрачные, могут даже на слезу вас пробить. Мощное, эмоциональное, мучительное, душераздирающее зрелище. Как раз то, что мне нравится. Я вырос на Шекспире и люблю трагедии, а нет лучше трагедий, чем те, что основаны на историческом материале», — написал он в своем блоге.

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Автор: Алексей Ионов