«Сочувствующий»: четыре лица Роберта Дауни в шпионском ретро Пак Чхан-ука

На Max начал выходить сериал «Сочувствующий» по мотивам одноименного бестселлера Вьет Тхань Нгуена — отчасти шпионская драма, отчасти черная комедия о вьетнамском двойном агенте, оказавшемся в Лос-Анджелесе середины 1970-х. Командный состав шоу — три кита международной режиссуры (Пак Чхан-ук снял только три серии), а Дауни-младший играет сразу нескольких злодеев. С подробностями — Станислав Зельвенский.

Станислав Зельвенский Критик Кинопоиска

В 1975 году, на излете затяжной войны между коммунистическим Северным и проамериканским Южным Вьетнамом, безымянный Капитан (Хоа Сюаньдэ) служит в южновьетнамской тайной полиции, отлавливающей северных шпионов. Он адъютант командующего полицией Генерала (Тоан Ле), почти что член его семьи и любимец цэрэушника Клода (Роберт Дауни-мл.). Одновременно он тайный агент Вьетконга. После падения Сайгона Генерал с женой и дочерью вынужден бежать в Америку и берет Капитана с собой; тот предпочел бы остаться с победившими товарищами, но ему велено продолжить шпионить за контрреволюционерами в эмиграции.

Роман «Сочувствующий», сатирический триллер вьетнамца Вьет Тхань Нгуена, чьи родители в роковом 1975-м тоже увезли его в Америку, — один из самых любопытных дебютов последних лет, забравший в 2016 году дюжину престижных призов, включая Пулитцера. Нгуен с тех пор написал сиквел, а HBO совместно с A24 организовала семисерийную экранизацию, предельно интернациональную. Шоураннеры — кореец Пак Чхан-ук (у которого уже было два фильма про сочувствие) и канадец Дон МакКеллар, известный в первую очередь по апокалиптической «Последней ночи» (игравшая там Сандра О — здесь одна из возлюбленных Капитана). Пак сам поставил первые три серии, остальные достались бразильцу Фернандо Мейреллишу («Город бога») и британцу Марку Мандену (великий сериал «Утопия»).

Это разговор прежде всего про идентичность и ее безуспешные поиски: у героя нет даже имени, которое определило бы его раз и навсегда. Капитан — сирота смешанных кровей (сын вьетнамки и французского священника), человек двух языков и двух культур, родной и приобретенной во время учебы в Америке, двойной агент не только по факту, но и по самоощущению. И книга, и сериал построены как исповедь: Капитан сидит в лагере и пишет обстоятельное признание коменданту. Это очень красноречивый, многословный и остроумный монолог, который Пак с МакКелларом по возможности деликатно раскидали на диалоги.

Несмотря на все экзистенциальные метания, история вполне остросюжетная: здесь есть убийства, шифрованные донесения, военные операции и любовные интриги. Большая часть действия происходит не в Азии, а в Калифорнии, где Капитану приходится киснуть среди эмигрантов, мечтающих о реванше. Как положено в приключенческом романе, у героя есть два лучших друга, «кровных брата»: один, солдат Бон (Фред Нгуен Кхан), простоватый антикоммунист, отправляется с ним в Лос-Анджелес; второй, стоматолог Ман (Дуй Нгуен) — его хитроумный вьетконговский связной.

Большинство из нас знают о Вьетнаме по американским фильмам, формально антивоенным, а по сути, как правило, вполне колониалистским; это одна из важных тем в «Сочувствующем», который в первую очередь, конечно, именно про Америку, американскую мечту, отбрасывающую тень на весь мир. Где-то в середине Капитан становится консультантом на большом голливудском проекте, который снимается на Филиппинах. По обстоятельствам это пародия на «Апокалипсис сегодня», по сюжету фильма — скорее, на «Взвод». Режиссера-аутера играет тот же Роберт Дауни-младший (для него это почти что «Солдаты неудачи 2»). Небесспорная формалистская шутка сериала заключается в том, что у артиста сразу четыре роли облеченных символической (или реальной) властью белых негодяев: агент ЦРУ, киношник, конгрессмен и видный ученый-востоковед.

Сам Пак Чхан-ук в такой ситуации обязан быть максимально внимательным к деталям, и хотя Сайгон в первой серии снимался, как обычно, в Таиланде, все вьетнамское выглядит очень аутентично: лица, цвета, песни, архитектура. Забавно, что Пак не так давно ставил во многом похожий сериал «Маленькая барабанщица» по Ле Карре — тоже про шпионов и идентичности и тоже с концом 1970-х в кадре, только на ближневосточном материале. Здесь источник вдохновения, скорее, Грэм Грин; его роман «Тихий американец» мелькает в кадре уже на двадцатой минуте пилота. В первой экранизации «Американца» главную женскую роль, вьетнамку, играла итальянская актриса с подведенными глазами. Авторам «Сочувствующего» не победить убийственный аргумент «книга лучше», но во всяком случае в культурном империализме их не заподозришь.