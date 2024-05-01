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В предыдущих сериях

ПодкастFallout: как адаптировать культовую видеоигру

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Лиза Сурганова и Иван Филиппов* обсуждают (со всеми спойлерами!) Fallout — сериал Amazon Prime Video о мире после ядерной катастрофы.

Про то, как создатели сериала переносят игровые механики в кино и почему это, возможно, лучшая экранизация видеоигры в истории, рассказывает Марат Шабаев, кинокритик, куратор направления «Игры» на Кинопоиске и ведущий подкаста «Плюс-минус игры» (в нем, кстати, есть выпуск про экранизации игр!).

Лиза Сурганова

Ведущая подкаста «В предыдущих сериях» 

Я не играла в игру, я ничего не знала и не читала о мире Fallout заранее, а просто включила сериал по рекомендации и сразу провалилась. Знаю еще несколько таких людей — например, моя знакомая, которая с мужем за вечер посмотрела весь сезон, хотя тоже никогда не соприкасалась с играми. Мне кажется, это очень удачный пример экранизации видеоигры. Еще несколько лет назад все плевались и говорили, что такого не бывает, а потом вдруг оно посыпалось: вышел прекрасный Last of Us в прошлом году, теперь Fallout, и, кажется, мы в какой-то новой эре наконец.

Марат Шабаев

Кинокритик, куратор направления «Игры» на Кинопоиске и ведущий подкаста «Плюс-минус игры»

Есть общее мнение, что экранизации видеоигр стали лучше в последние годы. И хотя это и спорный тейк, я, скорее, встаю на его сторону и считаю, что супергероика постепенно уступает свое место видеоигровым экранизациям, особенно если посмотреть на последние годы: и The Last of Us, и Uncharted с Томом Холландом, и даже Gran Turismo, где авторам удалось экранизировать автосимулятор, в котором нет сюжета, и сделать это интересно. Все это говорит, скорее, о том, что у нас есть полноценное сотрудничество между двумя медиумами, которое может привести нас в какую-то новую очень интересную реальность.

В следующем выпуске ведущие обсудят эпический сериал FX «Сёгун» — историческое полотно о Японии начала XVII века.

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* Признан иностранным агентом.

А как вам сериал Fallout? Ждете ли второй сезон?

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Авторы: Лиза Сурганова, Иван Филиппов*

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