Лиза Сурганова и Иван Филиппов* обсуждают (со всеми спойлерами!) Fallout — сериал Amazon Prime Video о мире после ядерной катастрофы.

Про то, как создатели сериала переносят игровые механики в кино и почему это, возможно, лучшая экранизация видеоигры в истории, рассказывает Марат Шабаев, кинокритик, куратор направления «Игры» на Кинопоиске и ведущий подкаста «Плюс-минус игры» (в нем, кстати, есть выпуск про экранизации игр!).

