Ровно пять лет назад в Каннах показали «Паразитов». Отмечаем этот день профайлом великого Пон Джун-хо!

Неуловимость для кинокритической мысли хорошо заметна по тому, с кем Пон Джун-хо преимущественно сравнивают. Чаще всего всплывают два имени — Хичкок и Спилберг. И дело, кажется, не в стилистической близости (придется очень постараться, чтобы провести четкие связи). А скорее, в ощущении, что эти режиссеры тоже не принадлежат конкретным движениям и традициям. Их величие настолько очевидно, что его легко принимать за данность и даже игнорировать. Они похожи между собой каким-то незаметным мастерством — например, тем, как искусно расставляют персонажей в кадре. Что Спилберг, что Пон очень любят оставить камеру в покое или двигать ее минимально, дать героям перемещаться по пространству; вроде бы свободно, но, на самом деле, с тонким авторским просчетом. Вот только что мы смотрели на общий план с пятью персонажами — уже видим средний с двумя. Наконец, крупный план одного конкретного лица. При этом ни одной склейки не было, целая маленькая история рассказана исключительно внутрикадровым монтажом.