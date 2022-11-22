Скарсгарды: стокгольмский синдром Голливуда

Скарсгарды — одна из самых известных актерских кинодинастий в мире. Не проходит и года, чтобы кто-нибудь из шведского клана не снялся в обсуждаемом проекте. В этом году гремела вторая «Дюна» со Стелланом, Александр ненадолго, но эффектно появился в сериале «Мистер и миссис Смит», а Билл и вовсе сыграл главные роли сразу в двух ожидаемых ремейках — «Вороне» и «Носферату». Рассказываем, как Скарсгардам удалось найти баланс между авторским и мейнстримным кино.
Актерские династии — явление частое, особенно в Голливуде, где кровное родство может открыть немало дверей, запертых для простых смертных. Но, как правило, династии редко насчитывают свыше двух заметных представителей — отца/матери и сына/дочери. Кирк и Майкл Дугласы, Дональд и Кифер Сазерленды, Итан и Майя Хоук, Курт и Уайатт Расселы. Можно, конечно, вспомнить, братьев Болдуин, но по большому счету карьера сложилась только у одного из них, Алека (и та недавно рухнула). Но почти всегда это старые американские, иногда канадские семьи. Европейцев же «фабрика грез» по-прежнему принимает, скорее, на правах трудовых мигрантов.
Но тут появились Скарсгарды. Мало того что это самая разветвленная династия в индустрии, так они еще все шведы и даже не стесняются этого — живут в своем Стокгольме и любят играть в своем артхаусе. Параллельно они занимают ведущие роли в больших блокбастерах, престижных сериалах и громких фестивальных хитах. Да откуда они вообще взялись?
(Не)высокое происхождение
Любимая фишка Скарсгардов — обманывать ожидания. Поглядеть на них, так точно представители древнего дворянского рода — статные, высокие (все от 190 см), с правильными чертами лица. Да и фамилия какая звучная, наверняка с большой историей! Но, на самом деле, в них ни капли голубых кровей. Отец Стеллана, Ян Скарсгард (1920–1998), еще в юности был Нильссоном. Однако к 1940-м годам в Швеции накопилось столько Нильссонов, Ларссонов и Олафссонов, что правительство во избежание бюрократической путаницы позволило жителям переименовываться на свой вкус. Так возникла выдуманная фамилия Skarsgård, которая со шведского примерно переводится как «сад на утесе» — просто, но поэтично.
Ян Скарсгард подарил семье не только фамилию, но и вектор развития. Хотя сам он не играл, но работал театральным режиссером и привил сыну любовь к актерству.
Стеллан Скарсгард, 72 — патриарх
Стеллан стал звездой на родине уже в 16 лет, когда получил главную роль в приключенческом мини-сериале «Бомби Битт и я» (1968) — шведской вариации «Тома Сойера». По его словам, свалившаяся популярность не вскружила ему голову только потому, что родители относились к успехам сына с иронией и скепсисом, хотя всячески поддерживали. Так что и он сам начал воспринимать последовавшие работы в кино и на телевидении как забаву и тренировку, даже если выпадало играть Гамлета. Переломной стала картина «Добрый вечер, господин Валленберг» (1990), где Стеллан исполнил роль реально существовавшего шведского дипломата, который спасал венгерских евреев во время холокоста. На съемочной площадке актер встретился со свидетелями реальных событий и увидел, как много для них значит этот фильм. По воспоминаниям Скарсгарда, в тот момент он впервые осознал свою ответственность перед зрителем.
Второй поворотной точкой стало знакомство с датским режиссером Ларсом фон Триером. Хотя к середине 1990-х по меркам Швеции Скарсгард уже был состоявшимся мэтром и даже успел сняться в Голливуде (маленькая роль в «Охоте за „Красным октябрем“»), драма «Рассекая волны» стала фестивальным хитом европейского масштаба. Вместе швед и датчанин поработали еще над «Танцующей в темноте», «Догвиллем», «Меланхолией», «Нимфоманкой» и сериалом «Королевство».
Голливудская же карьера старшего из Скарсгардов по-настоящему пошла в гору в 2006 году после вторых «Пиратов Карибского моря», где он сыграл моряка Билла Прихлопа, плененного «Летучим голландцем». Хотя актеру и предлагали преобразить его персонажа с помощью компьютерной графики, как Дэйви Джонса (Билл Найи), тот предпочел сложный пластический грим, благодаря которому и запомнился зрителям.
За свою богатую карьеру Стеллан Скарсгард успел поработать со Стивеном Спилбергом («Амистад») и Гасом Ван Сентом («Умница Уилл Хантинг»), Милошем Форманом («Призраки Гойи») и Дэвидом Финчером («Девушка с татуировкой дракона»), спеть в мюзикле («Мамма MIA!»), засветиться в киновселенной Marvel и «Звездных войнах». В конце концов, украсть каждую сцену со своим участием в хитовой «Дюне» Дени Вильнёва. При этом он по-прежнему регулярно снимается в европейских драмах и даже не думает перебираться из Стокгольма в Лос-Анджелес.
Александр Скарсгард, 47 — закомплексованный красавец
Старшего сына журналисты регулярно называют самым сексуальным мужчиной Швеции, что его самого, скорее, раздражает. Александр начал сниматься еще в семилетнем возрасте, но уже в 13 лет передумал, а в 19 и вовсе ушел служить в морскую пехоту. Однако в итоге любовь к актерскому ремеслу пересилила, а армейский опыт помог получить главную роль в первом большом проекте — мини-сериале HBO «Поколение убийц» о войне в Ираке. Правда, порадоваться успеху помешала извечная беда Александра — острый синдром самозванца. По воспоминаниям актера, каждый день съемок он ждал известия о своем увольнении.
Сразу за «Поколением убийц» последовал фэнтези-сериал «Настоящая кровь» (2008–2014), где Скарсгард аж семь сезонов исполнял роль харизматичного вампира Эрика Нортмана. Тогда же он понял, что антигерои ему куда ближе благородных рыцарей, их попросту интереснее играть. С тех пор Александр Скарсгард, по его словам, исследует на экране темную сторону человеческой природы: насильник в «Соломенных псах», педофил в «Дневнике девочки-подростка», домашний тиран в «Большой маленькой лжи» и почти что сам дьявол в «Противостоянии». И даже когда Скарсгарду достаются главные роли, он предпочитает искать в них первобытное, животное начало, как, например, в фильмах «Тарзан. Легенда» или «Варяг». Лишь бы отделаться от надоевшего ярлыка красавчика.
Густаф Скарсгард, 43 — викинг
Как и старший брат, Густаф Скарсгард борется с внутренними демонами. Он тоже начал сниматься еще в детстве, но его, в отличие от Стеллана и Александра, захватила богемная жизнь. Густаф начал употреблять алкоголь в 12 лет, курить марихуану в 16, а в 19 перешел на более серьезные вещества. По его воспоминаниям, тогда он завидовал популярности старшего брата и комплексовал из-за раннего облысения. Выбраться из затяжного загула ему помог пример матери Мю Скарсгард, которая успешно победила алкогольную зависимость. С тех пор Густаф очень аккуратен со спиртным, хотя и признает, что срывы случаются.
Его самая известная работа — эпический сериал «Викинги», где актер сыграл безумного корабельщика Флоки. За шесть сезонов персонаж проходит путь от забавного шута до истерзанного жизнью трагического героя. Хотя престижные премии обошли шоу стороной, Густаф получил бесценную награду: через Стеллана ему передал похвалу его кумир Дэниэл Дэй-Льюис.
После было несколько эпизодов в «Мире Дикого Запада» и фэнтези-сериал «Проклятая» по мотивам легенды о короле Артуре, где Скарсгарду досталась роль Мерлина. Увы, Netflix закрыл проект после первого сезона. А еще если смотреть внимательно, то можно увидеть Густафа в «Оппенгеймере» Кристофера Нолана. Там он появляется в нескольких сценах в образе физика Ханса Бете.
Занятный факт: Густаф — крестник Петера Стормаре («Танцующая в темноте», «8 миллиметров») и близкий друг Юэля Киннамана («Отряд самоубийц»).
Билл Скарсгард, 33 — клоун ваших кошмаров
В отличие от старших родственников, Билл Скарсгард не спешит раскрывать журналистам душу и в интервью говорит исключительно о работе. Что вполне оправдано — в последнее время он снимается без продыху, едва ли не больше, чем все остальные Скарсгарды вместе взятые. Только в этом году с ним выйдет целых три фильма: комедийный боевик «Пацан против всех», многострадальный ремейк «Ворона» и переосмысление «Носферату» от Роберта Эггерса, где Билл сыграл зловещего графа Орлока. Что иронично, его американская карьера тоже началась с роли вампира (точнее, упыря) в сериале. Правда, «Хемлок Гроув» от Netflix не снискал такого же успеха, как «Настоящая кровь» от HBO, но зато познакомил с актером англоязычную публику. В родной же Швеции он, как и положено настоящему Скарсгарду, известен еще с детства.
Но мировую славу Биллу, конечно же, принес Пеннивайз из «Оно» — самого кассового хоррора всех времен (больше 700 млн долларов в прокате при 40-миллионном бюджете). Получить роль ему помог не только актерский талант, но и врожденная особенность — ленивый глаз. Стоит Скарсгарду расслабиться, как его зрачок начинает косить в бок. На крупных планах смотрится жутковато, особенно в сочетании со зловещей улыбкой, которой Билла в юности научил Густаф. А еще актер был готов по примеру отца терпеть сложнейший грим, который каждый день наносили по пять часов. Так что профессионализм — это семейное.
При этом Скарсгард, как ни странно, не фанат ужастиков. В отличие от Александра, он вовсе не тяготеет к отрицательным типажам и ставит перед собой цель сыграть как можно больше совершенно разных персонажей. Просто пока ему больше везет на злодеев, будь то таинственный незнакомец в «Касл Роке» или высокомерный маркиз в «Джоне Уике 4».
Питер Сарсгаард, 53 — ?
Питер Сарсгаард из «Убийства», «Ломки» и «Бэтмена», безусловно, талантливый актер, но к шведскому клану не имеет никакого отношения. Просто из-за схожести фамилий в сети его частенько записывают в родственники Стеллана Скарсгарда, хотя он вообще-то американец, пусть и с датскими корнями!
Остальной клан
Помимо Александра, Густафа и Билла, у Стеллана Скарсгарда есть еще аж пятеро детей. Сэм решительно проигнорировал семейное ремесло и стал врачом. Единственная дочь Эижа (32) работает моделью. А вот Вальтер (28) все же надеется догнать старших братьев, но, правда, пока снимается лишь в Швеции. Так, в прошлом году он исполнил главную роль в многосерийной спортивной драме «Король под номером 21». От второго брака у Стеллана Скарсгарда двое сыновей — Оссиан (15) и Кольбьерн (12). И, конечно, у обоих за плечами уже по паре проектов.
При этом патриарх клана настаивает, что никогда и никого из детей не подталкивал идти по своим стопам. Но и не отговаривал — только предупреждал о подводных камнях. У Стеллана вообще исключительно прогрессивный подход к воспитанию, который он унаследовал от своих родителей. По его мнению, с ребенком всегда надо общаться на равных и нельзя врать. Нужно быть терпимым, выражать свое мнение, но не навязывать и не давить авторитетом. И, как видно, эта тактика дает плоды. Скарсгарды ни разу не оказывались в центре какого-либо громкого скандала, хотя в профессии частенько выбирали максимально провокационные проекты («Нимфоманке» со Стелланом и «Бескрайнему бассейну» с Александром изначально присвоили рейтинг NC-17 и снизили его только после дополнительного монтажа). На праздники все большое семейство, включая бывшую жену Стеллана и его нынешнюю супругу, собирается в Стокгольме, где братья в шутку меряются рейтингами популярности на IMDb и травят анекдоты со съемок, а в это время голливудские продюсеры наперегонки пытаются дозвониться их агентам.
Автор: Дмитрий Шепелев
Фото: Astrid Stawiarz / Getty Images, Corey Nickols / Getty Images for IMDb, Charley Gallay / Getty Images, Dimitrios Kambouris / Getty Images