Скарсгарды: стокгольмский синдром Голливуда

При этом патриарх клана настаивает, что никогда и никого из детей не подталкивал идти по своим стопам. Но и не отговаривал — только предупреждал о подводных камнях. У Стеллана вообще исключительно прогрессивный подход к воспитанию, который он унаследовал от своих родителей. По его мнению, с ребенком всегда надо общаться на равных и нельзя врать. Нужно быть терпимым, выражать свое мнение, но не навязывать и не давить авторитетом. И, как видно, эта тактика дает плоды. Скарсгарды ни разу не оказывались в центре какого-либо громкого скандала, хотя в профессии частенько выбирали максимально провокационные проекты («Нимфоманке» со Стелланом и «Бескрайнему бассейну» с Александром изначально присвоили рейтинг NC-17 и снизили его только после дополнительного монтажа). На праздники все большое семейство, включая бывшую жену Стеллана и его нынешнюю супругу, собирается в Стокгольме, где братья в шутку меряются рейтингами популярности на IMDb и травят анекдоты со съемок, а в это время голливудские продюсеры наперегонки пытаются дозвониться их агентам.

Автор: Дмитрий Шепелев

Фото: Astrid Stawiarz / Getty Images, Corey Nickols / Getty Images for IMDb, Charley Gallay / Getty Images, Dimitrios Kambouris / Getty Images