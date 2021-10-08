Алек Болдуин случайно убил оператора и ранил режиссера на съемках. Как это произошло и к чему может привести?

На съемочной площадке вестерна «Ржавчина» погибла оператор Галина Хатчинс. Разбираемся, почему это произошло и что предшествовало трагедии.

Что случилось?

Съемочная команда работала над вестерном «Ржавчина», где Алек Болдуин не только играет главную роль, но и выступает продюсером. 21 октября во время репетиции он выстрелил из бутафорского пистолета, ранив режиссера Джоэла Соусу и оператора Галину Хатчинс. Съемки проходили на ранчо в Нью-Мексико. Раненную в живот Хатчинс вертолетом доставили в больницу, но спасти ее не удалось. Соусу задели осколки пули в ключицу, его уже выписали из больницы.

Галина Хатчинс — выпускница Киевского национального университета по специальности «международная журналистика», работала над документальными фильмами. В 2015-м окончила Американский институт киноискусства в Лос-Анджелесе. Ее дипломный фильм «Скрытый» показали на международном фестивале кинооператорского искусства Camerimage, а также на смотрах AFI Fest и Austin Film Festival. В 2019-м журнал American Cinematographer назвал Хатчинс восходящей звездой кинематографа. Она работала над фильмами «Макс Фист» и «Безумный шляпник».

Сюжет вестерна «Ржавчина» посвящен 13-летнему мальчику-сироте, действие происходит в Канзасе 1880-х. Герой неумышленно убивает местного фермера, а затем пускается в бега со своим дедушкой (Болдуин).

Почему погибла Галина Хатчинс?

На съемочной площадке нарушали правила безопасности. Как сообщает Los Angeles Times, реквизитный пистолет был неисправен и несколько раз давал осечку. Дублер Болдуина ранее случайно произвел из него два выстрела, после того как ему сказали, что пистолет «холодный» (на киножаргоне так называют оружие, в котором нет боеприпасов, в том числе холостых). При этом заменять неисправный пистолет не стали.

Незадолго до трагедии шесть или семь операторов покинули съемочную площадку в знак протеста против нарушений требований безопасности. Они жаловались на переработки, задержки зарплат и несоблюдение санитарных мер. Ушедшие члены команды отдельно отмечают, что на площадке не осматривали оружие. За неделю до трагедии один из операторов обращал на это внимание режиссера. По информации Deadline, до начала съемок от работы отказались несколько экспертов по огнестрельному оружию из-за небольшого гонорара.

Почему в оружии были патроны — неизвестно. Как и непонятно, был ли это холостой патрон или боевой. Представители Болдуина заявили, что в оружии находился холостой патрон. А в письме профсоюза технических работников, в который входят в том числе реквизиторы и пиротехники, говорилось, что пистолет заряжен боевым патроном. По словам шерифа Джоэла Кано, заряженный пистолет вручил Болдуину помощник режиссера. Он заверил актера в том, что боевых патронов там нет.

В компании Rust Movie Productions, занятой производством фильма, заявили, что «не были осведомлены о каких-либо официальных жалобах на безопасность оружия», а «безопасность актеров и съемочной группы — главный приоритет». В компании пообещали, что проведут внутреннюю проверку, пока производство фильма приостановлено.

Как повлияет трагедия на индустрию?

Скорее всего, будут пересмотрены условия работы с огнестрельным оружием. Например, на съемках полицейского сериала «Новичок» с Нэйтаном Филлионом запретили использовать огнестрельное оружие. В последних двух сезонах вспышки выстрелов заменяли компьютерной графикой, но иногда использовали и настоящее оружие. После трагедии шоураннер сериала Алекси Хоули разослал сотрудникам письмо, в котором заявил о повышении безопасности на съемочной площадке.

Из-за прошлых трагедий на съемочных площадках тоже обновляли правила безопасности. В 1982 году в Калифорнии разбился вертолет с командой фильма «Сумеречная зона». Тогда погибли три актера: 53-летний Вик Морроу, 7-летняя Мика День-Ле и 6-летняя Рене Шин-И Чен. Режиссера Джона Лэндиса обвинили в доведении до смерти на съемочной площадке (позже его оправдали), семьи погибших отсудили 200 миллионов долларов, а в киноиндустрии стали вводить новые процедуры безопасности.

Студия Warner Bros. тогда учредила специальные комитеты по безопасности. Они устанавливают приемлемые стандарты кинопроизводства, включая использование огнестрельного оружия, дыма, пиротехники и передвижения на вертолетах.

Комитет по безопасности Гильдии режиссеров Америки обновил инструкции по безопасности, которые передали другим гильдиям, а также создал горячую телефонную линию. Гильдия киноактеров также ввела круглосуточную горячую линию и учредила группу безопасности для своих членов.

Что говорят о случившемся?

Трагедию прокомментировал Алек Болдуин.

Перевод: «Нет слов, чтобы передать мой шок и печаль в связи с трагическим инцидентом, который унес жизнь Галины Хатчинс — жены, матери и нашей уважаемой коллеги. Я помогаю расследованию установить, как все же произошла трагедия. Я поддерживаю связь с мужем Галины, предлагаю поддержку ее семье. Мое сердце разбито».

Соболезнования близким Галины Хатчинс принесла семья Брэндона Ли, сына Брюса Ли. Брэндон трагически погиб в возрасте 28 лет во время съемок «Ворона». Майкл Масси, игравший в фильме злодея, выстрелил в актера из револьвера 44-го калибра. В стволе пистолета застряла заглушка, которую не заметили реквизиторы. При выстреле холостым патроном она вылетела и попала в Ли. Тот скончался в госпитале от обширного кровоизлияния.

Перевод: «Мы соболезнуем семьям Галины Хатчинс, Джоэла Соусы и всем, кто был вовлечен в трагедию на съемках „Ржавчины“. Никто и никогда не должен умирать от выстрела на съемочной площадке. Точка».

Своими мыслями по поводу произошедшего поделился режиссер «Стражей Галактики» и «Отряда самоубийц 2» Джеймс Ганн.

Перевод: «Мой самый главный страх — что кого-нибудь смертельно ранят на моих съемках. Я молюсь, чтобы этого никогда не случилось. Мое сердце с теми, кто пострадал от сегодняшней трагедии на съемках „Ржавчины“, особенно с Галиной Хатчинс и ее семьей».

Элайджа Вуд назвал новости о смерти Хатчинс «ужасающими».

Перевод: «Абсолютно ужасающие новости о Галине Хатчинс. Я соболезную ее семье».

О трагедии высказался актер Джо Манганьелло, который вместе с Хатчинс работал над фильмом «Макс Фист».

Перевод: «Я в шоке. Нам так повезло, что Галина Хатчинс была оператором на съемках „Макса Фиста“. Невероятный талант и отличный человек. Я не могу поверить, что это могло произойти в наши дни… Выстрел из реквизитного оружия убил члена съемочной группы? Ужасная трагедия, соболезную семье Галины».

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