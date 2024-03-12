Все фильмы Гая Ричи — от худшего к лучшему

В мае в российском прокате и на Кинопоиске вышел новый фильм Гая Ричи «Министерство неджентльменских дел». Российский зритель давно полюбил творчество британского режиссера, чьи ранние работы стали культовыми, а цитаты героев ушли в народ. В честь премьеры «Министерства» мы пересмотрели всю фильмографию Ричи и расставили его работы по местам — от худшей к лучшей.
Карьера Ричи развивалась очень странным маршрутом: он начинал с музыкальных клипов и короткометражек, отвлекался на съемки концертов тогдашней жены, Мадонны, снимал неудачные пилоты для телевидения, а в этом году написал сценарий и поставил два эпизода своего первого телесериала. Но для чистоты эксперимента мы решили взять в топ только его полнометражные работы. В комментариях вы можете поделиться своим видением рейтинга лучших фильмов Ричи.
Это авторский рейтинг, и мнение редакции может не совпадать с мнением автора.
15
«Унесенные» (2002)
Заслуженная «Золотая малина»
После успеха двух криминальных комедий про гангстерский Лондон режиссер снял романтическую комедию, в которой Мадонна сыграла стервозную богачку, третирующую итальянского матроса (Адриано Джаннини) во время круиза по Средиземному морю. После того как богачка и матрос вместе застревают на необитаемом острове, ситуация резко меняется. Ремейк итальянской комедии «Унесенные необыкновенной судьбой в лазурное море в августе» (1974) не удался. Это подтверждают и оценки критиков (5% положительных рецензий на Rotten Tomatoes!), и сразу пять статуэток «Золотой малины». Главная причина провала: фильм не работает как мелодрама, а историю любви двух отталкивающих личностей, которые большую часть хронометража по очереди издеваются друг над другом, можно объяснить разве что стокгольмским синдромом.
14
«Меч короля Артура» (2017)
Невзрачная легенда
Брат короля (Джуд Лоу) заключает сделку с темными силами и захватывает власть. Принц Артур (Чарли Ханнэм) чудом спасается, чтобы однажды достать из камня легендарный меч и обратить его против узурпатора. Предполагалось, что средневековый эпик станет началом новой трилогии, но слабые кассовые сборы (149 млн долларов при бюджете в 175 миллионов) и негативные отзывы прессы (31% на Rotten Tomatoes) похоронили эти планы на корню. Невразумительный сюжет, распадающийся на нарезку не стыкующихся друг с другом кадров и сцен, топорно прописанные персонажи и отвратительная компьютерная графика не оставили картине ни шанса.
13
«Револьвер» (2005)
Эзотерический триллер
Джейк Грин (Джейсон Стэйтем) выходит на свободу после семи лет за решеткой. В тюрьме он освоил особую формулу и теперь побеждает в каждой азартной игре. Его цель — отнять как можно больше денег у босса мафии и по совместительству владельца казино (Рэй Лиотта), из-за которого он и попал в тюрьму. На провале (15% на Rotten Tomatoes и сборы втрое меньше бюджета) сказалось тогдашнее увлечение Ричи каббалой: фильм полон скрытых аллюзий и ссылок на оккультные символы, а невнятный сюжет запутывает зрителя. Даже обычно превосходный Стэйтем выглядит нелепо в парике, скрывающем самую харизматичную часть тела актера.
12
«Операция „Фортуна“: Искусство побеждать» (2022)
Не всегда смешная самопародия
Из секретной лаборатории похищено еще более секретное оружие. Вернуть его может только крайне эффективный и не менее эксцентричный агент британской разведки Орсон Форчун (Джейсон Стэйтем). Но даже он не справится с таким делом в одиночку, поэтому берет себе в помощь парочку таких же безумцев, а также популярного голливудского актера (Джош Хартнетт). Фильмы Ричи всегда славились сплавом серьезных тем и остроумной интонации, но здесь режиссеру изменяет чувство стиля. Довольно быстро «Операция „Фортуна“» скатывается в нелепый и не всегда смешной фарс. Его до смотрибельного уровня вытягивают Стэйтем, Обри Плаза и Хью Грант, которому очень идут роли мерзавцев.
11
«Министерство неджентльменских дел» (2024)
Книга лучше
В начале Второй мировой войны Уинстон Черчилль (Рори Киннер) создает небольшой отряд диверсантов, призванных портить планы нацистов далеко за линией фронта. Первым делом лихая команда бойцов во главе с майором Марчем-Филлипсом (восхитительно бородатый и безумный Генри Кавилл) получила задание пробраться на нейтральный испанский остров Фернандо-По и разобраться с двумя стоящими там итальянскими кораблями с припасами, от которых зависели все операции немецких подводных лодок в Атлантике. Экранизация одноименной книги британского историка Дэмиена Льюиса получилась зрелищной и веселой, но не смогла отдать должное первоклассному материалу. Между Кавиллом и его командой образовалась настоящая химия, экшен-сцены показаны весело и задорно, однако противники выглядят совсем уж беспомощными, а тот шум, с которыми герои выполнили задание, в реальной жизни привел бы к неизбежному провалу. В книге эта операция описана, пожалуй, увлекательнее, к тому же Льюис рассказывает и о других военных подвигах «неджентльменов».
10
«Шерлок Холмс: Игра теней» (2011)
Веселый шпионский боевик
Единственный сиквел во всей карьере Ричи. В продолжении Холмс (Роберт Дауни-младший) и Ватсон (Джуд Лоу) сталкиваются с профессором Мориарти (Джаред Харрис). Ставки высоки как никогда: если в первом фильме на кону стояла судьба Англии, то в этот раз от действий Холмса зависит будущее всей Европы, ведь профессор мечтает развязать мировую войну.
«Игра теней» одновременно ближе к первоисточнику за счет заимствования отдельных фишек и целых сюжетных ходов из рассказов Конана Дойла, но в то же время отказывается от детективного жанра в пользу шпионского триллера, и это занятный финт. Но все-таки немного сыскной романтики фильму все же не помешало бы, да и и Мориарти на звание гения преступного мира тут явно не тянет. Зато химия Холмса—Ватсона на месте.
9
«Гнев человеческий» (2021)
Первый серьезный Ричи
Это простая, пусть и рассказанная в обратном порядке, история о мести. Стэйтем тут примеряет на себя роль немногословного англичанина, который устраивается охранником в инкассаторскую фирму. И хотя поначалу он с трудом сдает вступительные нормативы, зато во время первого же ограбления брутально, хладнокровно и эффективно расправляется с нападавшими, вызывая подозрения у коллег.
Главная фишка «Гнева» — в нелинейном повествовании. Фильм состоит из четырех частей, причем действие второй и третьей разворачивается в прошлом, постепенно объясняя зрителю и мотивы главного героя, и причины, почему его квест долгое время не увенчался успехом. Стэйтем в фильме выступает не в своем типичном амплуа (и это хорошо!). Его герой начисто лишен привычной экшен-комедийной иронии — это действительно безэмоциональная машина, которая невозмутимо прет к поставленной цели. А вот второстепенные персонажи несколько теряются на его фоне, да и главный плохиш не кажется таким уж достойным противником для брутального инкассатора.
8
«Переводчик» (2022)
Ура-патриотический боевик
Взвод американских солдат попадает в афганскую засаду. Погибают все бойцы, за исключением командира (Джейк Джилленхол), которого спасает местный переводчик (Дар Салим) и протаскивает свыше 200 километров по вражеской территории до ближайшей базы США. Вернувшись домой, командир узнает, что переводчик остался в стране, а за его голову назначена награда. Тогда он возвращается в Афганистан, чтобы отдать долг своему спасителю.
«Переводчик» делится на несколько примерно равных частей. Правда, разделение, скорее, жанровое и никак не обозначено внутри самого фильма. Первая часть — почти производственная драма о буднях американских военных, вторая — та самая история героического похода через горы, третья — уже психологическая драма о вине выжившего, и, наконец, заканчивается все пафосным боевиком со зрелищной перестрелкой. Особой похвалы достойны оператор Эд Уайлд и композитор Кристофер Бенстед, но все же главное достоинство «Переводчика» — образ заглавного героя, которого блестяще сыграл датский актер иракского происхождения Дар Салим (мы про него писали).
7
«Карты, деньги, два ствола» (1998)
Классика, с которой все началось
Четверо молодых жуликов (Ник Моран, Джейсон Флеминг, Джейсон Стэйтем и Декстер Флетчер) накопили денег, чтобы принять участие в игре с крупными ставками, которую устраивает матерый преступник. Разумеется, они проигрывают, и теперь парни в течение недели должны выплатить авторитету полмиллиона фунтов. Чтобы выйти из ситуации, герои решают пойти на крупное дело.
Дебютный полный метр Ричи, в котором появляются все те элементы, которые станут неизменными чертами его фирменного стиля: клиповый монтаж, харизматичные персонажи вне закона, черный юмор, взрывной экшен с немалой долей жестокости и удачное музыкальное сопровождение. Правда, тут режиссер еще не доводит эти элементы до идеала, повествование временами теряет темп, а первый акт фильма излишне затянут.
6
«Большой куш» (2000)
Классика, которой все продолжилось
Промоутер нелегальных боксерских боев Турок (Джейсон Стэйтем) готовит своего подопечного к очередному поединку, вот только теперь его ставленник должен проиграть, иначе авторитет Кирпич (Алан Форд) смертельно расстроится. За несколько дней до схватки боец попадает в больницу, а приглашенный ему на замену цыган Микки (Брэд Питт) абсолютно неуправляем и совершенно не умеет проигрывать, что сулит большие неприятности всем сразу.
Второй большой фильм Ричи — это те же «Карты, деньги, два ствола» (даже актерский состав сильно совпадает), но куда более мастеровитые: изобретательная режиссура, закрученный и более размашистый сюжет, видные голливудские актеры во главе с Брэдом Питтом, который попросился в новый фильм Ричи, оценив его режиссерский дебют.
5
«Рок-н-рольщик» (2008)
Незаслуженно забытая классика
Влиятельный русский олигарх (Карел Роден) обращается за помощью к воротиле из преступного мира Лондона (Том Уилкинсон): ему нужно разрешение на строительство футбольного стадиона. В знак признательности нувориш на время одалживает вору в законе свой талисман — картину. На следующий же день кто-то ворует и произведение искусства, и деньги для взятки, и в центре переплета оказывается банда мелкого преступника по кличке Раз-Два (Джерард Батлер).
Это одна из лучших гангстерских комедий Ричи, в которой все элементы его фирменного стиля — несколько переплетенных сюжетных линий, рваный монтаж и подача истории через флешбэки — доведены до идеала. Не хватает только Джейсона Стэйтема (в его амплуа тут щеголяет Батлер) да Винни Джонса. Отдельное спасибо за сцену, в которой звучит песня «Допился» легендарного коллектива «Сектор Газа».
4
«Шерлок Холмс» (2009)
Первый франшизный блокбастер Ричи
Гениальный сыщик Шерлок Холмс (Роберт Дауни-младший) ловит неуловимого серийного убийцу, которым оказывается лорд Блэквуд (Марк Стронг). Злодей арестован и приговорен к повешению, но перед казнью обещает вернуться с того света и продолжить убивать. И несколько дней спустя действительно восстает из гроба!
«Шерлок Холмс» — один из двух фильмов Ричи (второй — его сиквел «Игра теней»), где он не приложил руку к сценарию, причем это совершенно не чувствуется по стилистике. Это динамичный и увлекательный детектив с запутанным и полным сюрпризов сюжетом. Причем Ричи местами намеренно меняет темп повествования, то объясняя, что сейчас сделает Холмс, то возвращаясь в прошлое и показывая уже случившиеся события под другим углом. Из Дауни-младшего и сыгравшего Ватсона Джуда Лоу получился отличный экранный дуэт, при этом доктор показан ровней своему напарнику: он и дедуктивный метод неплохо освоил, и в драке способен за себя постоять, а порой и вовсе действует решительнее сыщика.
3
«Аладдин» (2019)
Образцовый диснеевский ремейк
Джафар (Марван Кензари), коварный визирь Аграбы, мечтает заполучить полную власть над городом. Для этого ему нужна волшебная лампа, хранящаяся в таинственной пещере чудес. Попасть туда непросто, поэтому Джафар прибегает к услугам талантливого молодого вора Аладдина (Мена Массуд). Но тот ненароком выпускает заточенного внутри лампы джинна (Уилл Смит), который обещает выполнить три любых желания.
«Аладдин» сохраняет все основные элементы оригинальной истории, но не повторяет ее покадрово, чем страдали другие недавние проекты студии вроде «Короля Льва». Вместо бездумного копипаста Ричи добавляет что-то свое — например, раскрывает предысторию и мотивы Джафара. А еще студия позволила режиссеру оставить определенные черты собственного стиля. И хотя «Аладдин» обошелся без излишней жестокости и совсем уж черного юмора, Ричи сохранил рваный клиповый стиль повествования, а сквозь декорации Аграбы нет-нет да и проглядывает атмосфера гангстерского Лондона.
2
«Агенты А.Н.К.Л.» (2015)
Идеальный микс авантюрной комедии и шпионского боевика
В самый разгар холодной войны лучший агент ЦРУ Наполеон Соло (Генри Кавилл) и лучший сотрудник КГБ Илья Курякин (Арми Хаммер) вынуждены объединить усилия, чтобы предотвратить попадание ядерной бомбы в руки международных террористов. «Агенты А.Н.К.Л.» — это ремейк популярного в 1960-е одноименного сериала, однако для понимания происходящего знание оригинала вообще не требуется. В фильме идеально почти все. Соло-Кавилл и Курякин-Хаммер неотразимы, а повествование берет с места в карьер с самых первых кадров и не провисает ни на минуту. Отдельные аплодисменты визуальным решениям фильма. Оператор Джон Мэтисон раз за разом предлагает что-то необычное вроде полиэкрана в духе шпионских телесериалов 1960-х или эпизодов, в которых происходящее на переднем и заднем планах резко контрастирует друг с другом (Соло потягивает вино под умиротворяющую музыку, пока за его спиной террористы с автоматами гоняют катер с Курякиным). Жалко лишь, что фильм неудачно выступил в прокате и продолжения мы так и не увидели.
1
«Джентльмены» (2019)
Эталон авторского стиля
Микки Пирсон (Мэттью Макконахи), владелец крупной подпольной сети по производству и продаже марихуаны, решает продать бизнес и уйти на покой. Вот только не все конкуренты готовы платить ему деньги. Как минимум несколько хищников планируют отобрать империю хитростью или силой.
В «Джентльменах» Ричи вновь играет с нелинейной подачей повествования, начиная фильм с одной сцены, а затем переключаясь на предшествовавшие ей события. Но на этот раз он даже прибегает к приему с историей внутри истории, по меньшей мере в одном месте сломав четвертую стену, когда Флетчер (Хью Грант) сперва рассказывает свой сценарий Рэю (Чарли Ханнэм), картинка меняет форматы и начинает зерниться, словно на старой кинопленке. Сюжет развивается динамично, баланс черного юмора с брутальным экшеном соблюден, никуда не делись и фирменные резкие склейки.
Все это встречалось у Ричи и раньше, но многие его фильмы при всех их достоинствах, как те же «Агенты А.Н.К.Л.», стабильно проваливались в прокате. «Джентльмены» же породили огромное количество трендов, мемов и флешмобов, по сборам в пять раз превысили затраты на производство и впервые в карьере позволили режиссеру создать франшизу из собственной интеллектуальной собственности — весной этого года на Netflix вышел одноименный неплохой сериал.
Автор: Алексей Ионов