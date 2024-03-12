Все фильмы Гая Ричи — от худшего к лучшему

Карьера Ричи развивалась очень странным маршрутом: он начинал с музыкальных клипов и короткометражек, отвлекался на съемки концертов тогдашней жены, Мадонны, снимал неудачные пилоты для телевидения, а в этом году написал сценарий и поставил два эпизода своего первого телесериала. Но для чистоты эксперимента мы решили взять в топ только его полнометражные работы. В комментариях вы можете поделиться своим видением рейтинга лучших фильмов Ричи.

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