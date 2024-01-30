Сериал Гая Ричи «Джентльмены»: старые шутки, новые лица и никакого секса

На Netflix вышло гангстерское шоу по мотивам одноименного фильма про английский город, где заправляют гангстеры, и про деревню, где живет поместная аристократия, сдающая землю и погреба под плантации каннабиса. С зеленых полей рапортует Станислав Зельвенский.

Станислав Зельвенский Критик Кинопоиска

Британский офицер Эдвард Хорниман (Тео Джеймс) служит в миротворческих войсках на Ближнем Востоке, когда его вызывают домой печальные обстоятельства: батюшка, герцог Хэлстедский, лежит при смерти. У постели умирающего Эдвард встречает свою великосветскую мать (Джоэли Ричардсон), угрюмого, но преданного смотрителя поместья (Винни Джонс), самостоятельную младшую сестру (Джасмин Блэкбороу) и, наконец, старшего брата Фредди (Дэниэл Ингс), бездельника и гедониста, измученного пристрастием к кокаину и связанными с этим долгами. От последних Фредди должно спасти долгожданное наследство, но отец неожиданно оставляет титул и имущество, прежде всего усадьбу с угодьями, Эдварду. Как вскоре выясняется, к поместью прилагается еще кое-что — марихуановая ферма, которая находится на земле Хорниманов, но относится к подпольной империи Бобби Гласса (Рэй Уинстон). Бобби сидит в тюрьме, поэтому менеджментом занимается его способная дочь Сюзи (Кая Скоделарио).

У Гая Ричи (когда-то, казалось, навсегда застрявшего в нулевых) Болдинская осень: в прошлом году он выпустил два фильма, новый выйдет уже через месяц, а тем временем Netflix выкладывает придуманный им сериал — тезку фильма четырехлетней давности. Собственными руками, правда, Ричи сделал только две первые серии — как обычно бывает в таких случаях, лучшие; из других авторов можно выделить британского иранца Ниму Наризаде, снявшего когда-то блокбастер-сюрприз «Проект X».

С фильмом сериал связан тесно, но не напрямую; это не столько спин-офф, сколько вольный ремейк. Общих персонажей нет, зато есть подозрительно похожие. Скажем, вместо скользкого американского миллиардера, которого сыграл Джереми Стронг, — еще более скользкий американский миллиардер в исполнении Джанкарло Эспозито. Нет, увы, Хью Гранта, но имеется шантажист из мира медиа. Вновь в ход идут яды и мачете. И, разумеется, сохранилась центральная идея про британских аристократов, которые владеют землей, но остро нуждаются в деньгах и поэтому сдают свои драгоценные акры в аренду наркомафии.

Джанкарло Эспозито

Тео Джеймс и Кая Скоделарио составляют дуэт не только харизматичный, но и почти вызывающе привлекательный, тем любопытнее, что в этом мире практически нет секса да и вообще каких-либо интересов, кроме бизнеса. Эдвард лелеет идеалистическую фантазию, в которой он избавляется от опасных арендаторов и помогает брату, задолжавшему несколько миллионов богобоязненной бригаде из Ливерпуля, встать на путь истинный. Но и проницательное семейство Гласс, и мы, зрители, прекрасно понимаем, что так не бывает: фраеры не выходят из криминальных договоренностей по собственному желанию. А главное, капитан Хорниман в глубине души не хочет оставаться фраером: у него есть все, чтобы преуспеть на территории Глассов.

Дэниэл Ингс

Солдат-наследник нехотя делает карьеру в преступном мире — коллизия, очевидно, перекликается с «Крестным отцом», и Гай Ричи, чтобы не ходить в должниках, доводит цитату до абсурда. Непутевого старшего брата зовут Фредди, и в какой-то момент они с Эдвардом почти дословно разыгрывают ключевую сцену из второго «Отца». Но это не более чем невинный косплей; о морали, семье и судьбе в «Джентльменах» речь всерьез не идет. Это Ричи в своем самом привычном (хотя и не единственном) лайт-модусе. Боксеры, цыгане, криптонацисты, этнические шутки на грани фола, уголовники со смешными именами — появляется, например, косовар Тони Блэр, мир его праху. Безупречно наряженные люди пьют дорогие напитки и, когда надо, ботают по фене, а когда надо — разворачивают сложноподчиненные, неизменно многозначительные предложения.

И по традиции это нахальное и задорное, особенно поначалу, зрелище. Многие сцены крадет Дэниэл Ингс, тем более когда ему приходится натянуть по воле вредных скаузеров куриный костюм. Скоделарио — богиня. Тяжеловесы вроде Рэя Уинстона или Винни Джонса — кастинг ленивый, но надежный.

Кая Скоделарио

В относительно длительном плавании у корабля обнаруживаются пробоины. Ричи все же в первую очередь режиссер эпизода. На восемь серий история, которую легко можно было бы рассказать за два часа, натягивается с видимым трудом. В середине «Джентльмены» даже переходят на архаичный формат «одна серия — один анекдот». И в авторской интонации появляется монотонность: шутки (скажем, про наивного гуру растениеводства) заходят на второй-третий круг, витиеватые разговоры в одной тональности дежурно прерываются шумными, но малокровными сценами насилия. Сюжет слишком часто опирается на то, что кто-нибудь что-нибудь недопонял или вовремя не перезвонил.

Тем не менее это необязательное, но исключительно приятное телевидение, которое легко может стать еще лучше в следующих сезонах, если сценаристам удастся разнообразить действие и поднять ставки. В цветастой, почти фольклорной Англии Гая Ричи это не должно быть нерешаемой задачей.