Гай Ричи — Кинопоиску: «Чем больше работаю, тем меньше выгораю». Эксклюзивное интервью с режиссером и актерами к премьере «Министерства»

Гай Ричи: На самом деле, у меня все наоборот: чем больше я работаю, тем меньше выгораю. Я сам не могу объяснить этот парадокс. В любом случае, с моей точки зрения, снимать фильмы проще, чем добывать уголь в шахте. Я невероятно люблю свою работу, и стоит мне только подумать о безделье, как я тут же начинаю думать, что заняться делом было бы куда веселее. Работать в разных жанрах — это всегда интересный опыт, он помогает сохранять молодость. Если ты играешь в песочнице, с которой не был знаком, нужно всегда держать ухо востро.

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