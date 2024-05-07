Гай Ричи — Кинопоиску: «Чем больше работаю, тем меньше выгораю». Эксклюзивное интервью с режиссером и актерами к премьере «Министерства»

Пока все следили за прокатной судьбой «Министерства неджентльменских дел», журналист Алексей Ионов поговорил с Гаем Ричи, продюсером Джерри Брукхаймером и актерами фильма. 13 мая исторический эпик об авантюристах отряда британской разведки наконец-то можно будет посмотреть в кинотеатрах в России и на Кинопоиске, а почитать наш небольшой разговор предлагаем уже сейчас.
— Что вас привлекло в «Министерстве»?
Джерри Брукхаймер: Это героическая история, о которой я ничего не знал, хотя она повлияла на курс войны. Мне нравится делиться со зрителями такими неизвестными сюжетами, люди действительно должны об этом знать. Так что я привлек для проекта Гая Ричи, и он снял на редкость развлекательное кино. Это-то мне в нем и нравится.
Гай Ричи: Изначально меня соблазнил энтузиазм Джерри, он большой фанат первоисточника. Мы с ним планировали снять совместный проект на протяжении последних 25 лет, и этот фильм оказался самым подходящим. Он об определяющем моменте истории, так что мы подумали, что сможем превратить его в по-настоящему захватывающий фильм, который одновременно и веселил зрителя, и просвещал.
— Гай, вы очень востребованный режиссер. Как вы подходите к выбору следующего проекта?
— Я смотрю, смогу ли достойно выполнить свою работу, и выбираю то, что на тот момент кажется мне наиболее интересным, я даже не могу это объяснить. По правде говоря, я вообще удивлен, как любой фильм покупается. Но обычно все зависит от момента. Придумал ли идею я или кто-то другой, ты просто составляешь список и выбираешь проект, который по мириадам различных причин оказался на первой строчке.
— Ребята, фильмы Ричи очень круто смотреть, но насколько круто в них сниматься?
Кэри Элвес: О да. Он поддерживает очень легкую атмосферу!
Бабс Олусанмокун: Это уже наша вторая совместная работа, и он всегда делает процесс веселым, динамичным и открытым. Так что мы отлично провели время.
Беседа прошла в формате видеоконференций, а это ролик, который мы смонтировали по итогам наших интервью
— Можете поделиться каким-нибудь забавным случаем со съемок?
Эйса Гонсалес: Когда фильм снимают на натуре, мы посещаем разные места, и это сразу задает совершенно другую атмосферу. Происходящее напоминает школьную поездку, когда ты каждое утро задаешься вопросом: «А чем мы займемся сегодня?» У нас есть групповой чат, мы много времени проводим друг с другом, и благодаря этому создается семейная обстановка. Если фильм снимается в городе, где все живут, атмосфера совершенно другая.
В то же время некоторые сцены пишутся прямо на ходу, за пять минут до начала съемок, и вы держите друг друга за руки и говорите: «Мы справимся, мы справимся! И не переживай, если ты налажаешь с какой-нибудь репликой. Тогда я буду рядом и тоже налажаю!» Все это создает чувство веселого товарищества и отличную химию между актерами. Особенно между ребятами, потому что они столько времени провели на этих лодках.
— Вы примите приглашение сняться в следующем проекте Ричи, если он позовет?
Кэри и Бабс в один голос: Она уже снимается в его следующем фильме!
Эйса Гонсалес: Да, я думаю, мы все с радостью согласимся. Мы все снимаемся в сиквеле за сиквелом, у нас даже шутка была: у нас такие классные наряды, у них такой мексиканский вайб, так что я пошутила, что нам нужно снять что-то в стиле «Зорро». Так что я бы с удовольствием. У Гая куча идей, так что было бы неплохо, если бы он держал нас на контракте и звал в каждый следующий фильм.
— Эйса, твоя героиня — крутая агентка, работающая под прикрытием. Она умеет стрелять из любого вида оружия, но при этом практически не участвует ни в одной экшен-сцене…
Эйса Гонсалес: Это правда.
— Ты не завидовала своим коллегам, что им досталось все веселье, а тебе — красивые платья и сцена с песней?
Эйса Гонсалес: Не-а. Мне действительно достались красивые платья, но мне нравится, что ребятам досталось мужское веселье. У моей героини были другие сильные стороны. Она умная, она отличный манипулятор в лучшем смысле этого слова. Мне довелось петь на сцене, и я уверена, что ребята очень мне завидовали. Они бы с радостью надели мое белое платье, вышли на сцену и спели на немецком. Генри Голдинг каждый день просил у меня это платье! На самом деле, это невероятно сбалансированный фильм, и мне понравилось, что мне пришлось делать совсем другие вещи, у меня были свои вызовы. Честно говоря, я уже снялась в достаточном количестве экшен-сцен, так что мне понравилось, что мне нужно было петь и играть британку на другом языке, чего я раньше не делала. Тем более прямо сейчас я и так снимаюсь в куче экшен-сцен для другого фильма Ричи, так что у меня все отлично!
— Джерри, вы уже упоминали, что не все знакомы с историей Гая Марча-Филлипса и других героев «Министерства». Даже не каждый британец об этом знает. Как вы думаете, насколько сюжет будет понятен иностранцам или тем, кто не слышал про реальную операцию?
Джерри Брукхаймер: Они все поймут. Это абсолютно универсальная история о людях и героях, которые теперь станут знамениты. Ну, а Ян Флеминг и так уже популярен, он написал цикл романов о Джеймсе Бонде, и его книги основаны как раз на таких персонажах.
— Гай, в последние годы вы стали гораздо больше работать. Что вами движет и что помогает не выгорать?
Гай Ричи: На самом деле, у меня все наоборот: чем больше я работаю, тем меньше выгораю. Я сам не могу объяснить этот парадокс. В любом случае, с моей точки зрения, снимать фильмы проще, чем добывать уголь в шахте. Я невероятно люблю свою работу, и стоит мне только подумать о безделье, как я тут же начинаю думать, что заняться делом было бы куда веселее. Работать в разных жанрах — это всегда интересный опыт, он помогает сохранять молодость. Если ты играешь в песочнице, с которой не был знаком, нужно всегда держать ухо востро.
В первые 10 дней проката владельцы подписки Плюс Больше кино смогут приобрести фильм на Кинопоиске за 1 рубль и получат промокод на два билета в кино на показ «Министерства неджентльменских дел». Количество промокодов ограничено.
Автор: Алексей Ионов
Фото: Kate Green / Getty Images for Lionsgate, Ian West / PA Images via Getty Images, Cindy Ord / WireImage, Max Cisotti / Dave Benett / WireImage