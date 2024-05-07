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Гай Ричи — Кинопоиску: «Чем больше работаю, тем меньше выгораю». Эксклюзивное интервью с режиссером и актерами к премьере «Министерства»

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Пока все следили за прокатной судьбой «Министерства неджентльменских дел», журналист Алексей Ионов поговорил с Гаем Ричи, продюсером Джерри Брукхаймером и актерами фильма. 13 мая исторический эпик об авантюристах отряда британской разведки наконец-то можно будет посмотреть в кинотеатрах в России и на Кинопоиске, а почитать наш небольшой разговор предлагаем уже сейчас.

Гай Ричи

Режиссер

Джерри Брукхаймер

Продюсер

Эйса Гонсалес

Играет агента Марджори Стюарт

Бабс Олусанмокун

Играет агента Ричарда Херона

Кэри Элвес

Играет бригадного генерала Габбинса

— Что вас привлекло в «Министерстве»?

Джерри Брукхаймер: Это героическая история, о которой я ничего не знал, хотя она повлияла на курс войны. Мне нравится делиться со зрителями такими неизвестными сюжетами, люди действительно должны об этом знать. Так что я привлек для проекта Гая Ричи, и он снял на редкость развлекательное кино. Это-то мне в нем и нравится.

Гай Ричи: Изначально меня соблазнил энтузиазм Джерри, он большой фанат первоисточника. Мы с ним планировали снять совместный проект на протяжении последних 25 лет, и этот фильм оказался самым подходящим. Он об определяющем моменте истории, так что мы подумали, что сможем превратить его в по-настоящему захватывающий фильм, который одновременно и веселил зрителя, и просвещал.

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— Гай, вы очень востребованный режиссер. Как вы подходите к выбору следующего проекта?

— Я смотрю, смогу ли достойно выполнить свою работу, и выбираю то, что на тот момент кажется мне наиболее интересным, я даже не могу это объяснить. По правде говоря, я вообще удивлен, как любой фильм покупается. Но обычно все зависит от момента. Придумал ли идею я или кто-то другой, ты просто составляешь список и выбираешь проект, который по мириадам различных причин оказался на первой строчке.

Бабс Олусанмокун, Эйса Гонсалес и Гай Ричи на съемках фильма
Кэри Элвес (слева)

— Ребята, фильмы Ричи очень круто смотреть, но насколько круто в них сниматься?

Кэри Элвес: О да. Он поддерживает очень легкую атмосферу!

Бабс Олусанмокун: Это уже наша вторая совместная работа, и он всегда делает процесс веселым, динамичным и открытым. Так что мы отлично провели время.

Беседа прошла в формате видеоконференций, а это ролик, который мы смонтировали по итогам наших интервью

— Можете поделиться каким-нибудь забавным случаем со съемок?

Эйса Гонсалес: Когда фильм снимают на натуре, мы посещаем разные места, и это сразу задает совершенно другую атмосферу. Происходящее напоминает школьную поездку, когда ты каждое утро задаешься вопросом: «А чем мы займемся сегодня?» У нас есть групповой чат, мы много времени проводим друг с другом, и благодаря этому создается семейная обстановка. Если фильм снимается в городе, где все живут, атмосфера совершенно другая.

В то же время некоторые сцены пишутся прямо на ходу, за пять минут до начала съемок, и вы держите друг друга за руки и говорите: «Мы справимся, мы справимся! И не переживай, если ты налажаешь с какой-нибудь репликой. Тогда я буду рядом и тоже налажаю!» Все это создает чувство веселого товарищества и отличную химию между актерами. Особенно между ребятами, потому что они столько времени провели на этих лодках.

— Вы примите приглашение сняться в следующем проекте Ричи, если он позовет?

Кэри и Бабс в один голос: Она уже снимается в его следующем фильме!

Эйса Гонсалес: Да, я думаю, мы все с радостью согласимся. Мы все снимаемся в сиквеле за сиквелом, у нас даже шутка была: у нас такие классные наряды, у них такой мексиканский вайб, так что я пошутила, что нам нужно снять что-то в стиле «Зорро». Так что я бы с удовольствием. У Гая куча идей, так что было бы неплохо, если бы он держал нас на контракте и звал в каждый следующий фильм.

Эйса Гонсалес и Бабс Олусанмокун
Кадр со съемок фильма

— Эйса, твоя героиня — крутая агентка, работающая под прикрытием. Она умеет стрелять из любого вида оружия, но при этом практически не участвует ни в одной экшен-сцене…

Эйса Гонсалес: Это правда.

— Ты не завидовала своим коллегам, что им досталось все веселье, а тебе — красивые платья и сцена с песней?

Эйса Гонсалес: Не-а. Мне действительно достались красивые платья, но мне нравится, что ребятам досталось мужское веселье. У моей героини были другие сильные стороны. Она умная, она отличный манипулятор в лучшем смысле этого слова. Мне довелось петь на сцене, и я уверена, что ребята очень мне завидовали. Они бы с радостью надели мое белое платье, вышли на сцену и спели на немецком. Генри Голдинг каждый день просил у меня это платье! На самом деле, это невероятно сбалансированный фильм, и мне понравилось, что мне пришлось делать совсем другие вещи, у меня были свои вызовы. Честно говоря, я уже снялась в достаточном количестве экшен-сцен, так что мне понравилось, что мне нужно было петь и играть британку на другом языке, чего я раньше не делала. Тем более прямо сейчас я и так снимаюсь в куче экшен-сцен для другого фильма Ричи, так что у меня все отлично!

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— Джерри, вы уже упоминали, что не все знакомы с историей Гая Марча-Филлипса и других героев «Министерства». Даже не каждый британец об этом знает. Как вы думаете, насколько сюжет будет понятен иностранцам или тем, кто не слышал про реальную операцию?

Джерри Брукхаймер: Они все поймут. Это абсолютно универсальная история о людях и героях, которые теперь станут знамениты. Ну, а Ян Флеминг и так уже популярен, он написал цикл романов о Джеймсе Бонде, и его книги основаны как раз на таких персонажах.

Эйса Гонсалес
Кадр со съемок фильма

— Гай, в последние годы вы стали гораздо больше работать. Что вами движет и что помогает не выгорать?

Гай Ричи: На самом деле, у меня все наоборот: чем больше я работаю, тем меньше выгораю. Я сам не могу объяснить этот парадокс. В любом случае, с моей точки зрения, снимать фильмы проще, чем добывать уголь в шахте. Я невероятно люблю свою работу, и стоит мне только подумать о безделье, как я тут же начинаю думать, что заняться делом было бы куда веселее. Работать в разных жанрах — это всегда интересный опыт, он помогает сохранять молодость. Если ты играешь в песочнице, с которой не был знаком, нужно всегда держать ухо востро.

В первые 10 дней проката владельцы подписки Плюс Больше кино смогут приобрести фильм на Кинопоиске за 1 рубль и получат промокод на два билета в кино на показ «Министерства неджентльменских дел». Количество промокодов ограничено. 

Автор: Алексей Ионов

Фото: Kate Green / Getty Images for Lionsgate, Ian West / PA Images via Getty Images, Cindy Ord / WireImage, Max Cisotti / Dave Benett / WireImage

А вы что спросили бы или сказали Гаю Ричи?

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