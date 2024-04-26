О создателе Джеймса Бонда написали книгу, а Гай Ричи снял по ней фильм. Чем она его зацепила?

В мировой прокат вышло «Министерство неджентльменских дел» — новый фильм Гая Ричи и экранизация одноименной книги британского писателя Дэмиена Льюиса. В мае картину можно будет увидеть на Кинопоиске! Мы успели прочитать книгу и рассказываем, чем эта история так приглянулась Голливуду.

Кто такой Дэмиен Льюис

Дэмиен Льюис (не путать с почти полным тезкой-актером!) — известный британский журналист, писатель и документалист.

В течение полутора десятилетий Льюис работал военным корреспондентом в самых горячих точках планеты — он вел репортажи из Африки и Южной Америки, с Ближнего и Дальнего Востока. Параллельно он спродюсировал производство двух десятков документальных фильмов для National Geographic, Discovery и BBC, причем его работы касались сложных и деликатных тем: конфликт между природозащитниками и местными племенами в Конго, использование химического оружия во время гражданской войны в Судане и будни военных медиков, оперирующих в крупнейшем полевом госпитале в том же Судане.

Дэмиен Льюис

В 2004 году Льюис написал свою первую книгу «Рабыня» — историю жизни суданки Менее Назер, украденной из родного дома и проданной в рабство. Книгу тепло приняли критики и читатели, она была экранизирована и адаптирована для театральной сцены. На сегодняшний день на счету писателя полтора десятка книг, некоторые из них переведены на сорок языков. Большая часть произведений Льюиса посвящена истории Особой воздушной службы (SAS) — элитного британского подразделения специального назначения, родившегося в годы Второй мировой войны.

О чем книга

Летом 1940 года премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль поручил создать Управление специальных операций — секретную спецслужбу, в задачи которой входило проведение разведывательных и диверсионных операций на территории оккупированной гитлеровцами и их союзниками Европы. Существование службы держалось почти в полном секрете, многие ее сотрудники были известны под прозвищами или псевдонимами, а сама организация называлась не иначе как Контора, Управление или Министерство неджентльменских дел.

Для осуществления задач министерству требовались особые люди — бойцы, способные самостоятельно и быстро соображать, эффективно вести боевые действия в тылу противника, действовать по одиночке или в составе небольших групп. Эти люди должны были уметь устранить противника вблизи, без шума и свидетелей, а при необходимости и голыми руками, причем совсем безбашенные головорезы для таких задач не подходили: диверсанты должны были уметь действовать бесшумно и незаметно, по возможности уходить от боя и ставить на первое место выполнение задания. Бойцы также не должны были испытывать никаких иллюзий касательно своей судьбы. Средний срок жизни коммандос министерства составлял всего несколько миссий, но отбоя от добровольцев не было.

Начиная с 1942 года бойцы министерства приняли участие в нескольких десятках военных операций в Западной Африке, Нормандии, на греческих островах и в Италии. Первым и самым известным заданием бойцов Управления специальных операций стала операция «Почтмейстер», в ходе которой Гас Марч-Филлипс, Андерс Лассен, Джеффри Эпплярд и еще несколько бойцов увели три корабля Италии и Германии прямо с рейда испанского острова Фернандо-По у побережья Западной Африки. Именно эта авантюра и легла в основу нового фильма Гая Ричи.

В книге Льюиса операция «Почтмейстер» занимает лишь несколько глав. Автор следует за Лассеном и другими бойцами на протяжении всей войны и описывает все их последующие миссии — как удачные, так и трагичные. По сути, в книге Льюиса достаточно материала, чтобы в случае успеха фильма Гая Ричи можно было снять еще три или четыре сиквела. Причем некоторые из последующих заданий по уровню накала, драмы и размаха превзойдут «Почтмейстера» в разы.

Почему книга заслуживает внимания

Обложка книги

Очень интересная тема. «Министерство неджентльменских дел» получило свое название не просто так. В 1940 году даже в высших эшелонах британского военного руководства преобладали устаревшие взгляды на войну, которую нужно вести исключительно по давно установленным правилам. Черчилль же прекрасно понимал, что к Гитлеру нужен другой подход и с противником надо бороться его собственными методами. Деятельность бойцов УСО, таким образом, создала прецедент, доказала эффективность тайных операций и стала эталоном для последующих миссий. Кстати говоря, об успехе деятельности британских коммандос свидетельствует хотя бы выпущенный Гитлером секретный приказ, предписывающий уничтожать пленных коммандос на месте.

Проработанность. Архивные материалы, касающиеся «Почтмейстера» и других операций УСО, были опубликованы как раз во время написания книги, и Льюис провел потрясающую работу над источниками. Он регулярно упоминает архивные донесения, приводит цитаты из приказов и докладов, цитирует воспоминания бойцов, отрывки из их писем и дневников. Благодаря этому читатель с головой погружается в атмосферу происходящего, а герои «Министерства» обретают характер и глубину. У подобного подхода, впрочем, есть свои понятные минусы: эпизоды, после которых никаких документальных свидетельств не осталось, например гибель целого отряда УСО при попытке высадиться в Нормандии через несколько месяцев после «Почтмейстера», поданы очень сухо и сжато.

Манера подачи. «Министерство» читается как увлекательный и лихо закрученный триллер с неожиданными (для тех, кто не знает историю) поворотами сюжета и даже клиффхэнгерами. Льюис начинает повествование с эпизода из более поздних приключений бойцов УСО, затем переключается на операцию «Почтмейстер», оставляя читателей гадать о том, что произошло дальше, и в дальнейшем регулярно прерывает главы на самом интересном. У Льюиса отличный стиль, он регулярно добавляет красочные описания происходящего, например горящие самолеты люфтваффе, на фоне которых британские диверсанты пытаются добраться до безопасного места, а также делится мыслями героев и их диалогами. И если только архивы и воспоминания непосредственных участников не были настолько подробными, определенная доля вымысла в книге все-таки есть. Но повествование от этого становится только лучше.

«Министерство неджентльменских дел»

Предыстория Джеймса Бонда. В планировании операции «Почтмейстер» принимал участие и Ян Флеминг. И будущий создатель Джеймса Бонда определенно черпал вдохновение из своего военного прошлого. Гаса Марча-Филлипса, лидера группы во время «Почтмейстера», называют одним из прототипов Джеймса Бонда, все полевые агенты министерства имели свой трехзначный код, а начальник Бонда, М, явно списан с командующего УСО Колина Габбинса, которого подчиненные называли М.

Еще больше материала. Фильм Гая Ричи посвящен операции «Почтмейстер». Но в книге Льюиса «Почтмейстер» занимает лишь несколько глав, а последующие операции Марча-Филлипса, Эпплярда и Лассена были еще сложнее, драматичнее и увлекательнее. И в книге с ними можно ознакомиться гораздо быстрее, чем Ричи, Брукхаймер или кто-либо еще перенесут их детали на экраны.

История экранизации

Гай Ричи

Вскоре после выхода книги ею заинтересовались Пол Тэймеси и Эрик Джонсон — оскаровские номинанты 2011 года за фильм «Боец» и сценаристы таких картин, как «День патриота» и «Форпост». Тэймеси и Джонсон смогли привлечь внимание известного голливудского продюсера Джерри Брукхаймера и Paramount, и в 2015 году студия приобрела права на экранизацию.

После этого фильм на несколько лет провалился в производственный ад, и следующие новости о «Министерстве» датированы февралем 2021 года, когда стало известно, что в режиссерское кресло сядет Гай Ричи. Примечательно, что к тому моменту ни Тэймеси, ни Джонсон уже не имели к проекту никакого отношения — последнюю версию сценария написал Араш Амель («Частная война», «Круче некуда»). За это время фильм успел потерять и дистрибьютора. В какой-то момент Paramount отказалась от проекта, и уже после окончания съемок права на американский прокат приобрела Lionsgate.

Но и версия Амеля не стала финальной. По ней ожидаемо прошелся Гай Ричи, поэтому в титрах картины сценаристами указаны все четверо: и Тэймеси с Джонсоном, и Амель, и, собственно, сам Ричи.

Автор: Алексей Ионов

Фото: Tean Roberts / Wikimedia Commons CC BY 3.0 , Kate Green / Getty Images for Lionsgate