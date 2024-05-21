Каннский дайджест: Деми Мур принимает ужасную субстанцию, Одиар снимает «Здравствуйте, я ваша тетя!», Пол Шредер грустит

В новом блиц-обзоре конкурсной программы Канн — экспериментальный боди-хоррор Корали Фаржа, печальная и элегическая «О, Канада» Шредера и легкомысленный мюзикл «Эмилия Перес» про наркобарона, ставшего тетушкой Чарли.

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Станислав Зельвенский Критик Кинопоиска

Реж. Корали Фаржа

Актрису Элизабет Спаркл (Деми Мур), звезду фитнес-телепрограммы, гнусный босс (Деннис Куэйд) отправляет на пенсию. И тут ей в руки через загадочную организацию попадает волшебный препарат «Субстанция»: вколов его, она на каждую вторую неделю может превращаться в пышущую здоровьем молодую красавицу (Маргарет Куолли). Главное условие — другую неделю она обязана проводить в собственном теле. Разумеется, довольно быстро это становится проблемой.

Француженка Фаржа продолжает ворошить традиционно мужские поджанры хоррора. Ее дебют «Выжившая» (его, кстати, можно посмотреть на Кинопоиске в Плюсе) перефразировал эксплотейшен-боевики 1970-х, «Вещество» передает привет сатирическим ужасам 1980-х — Брайану Юзне, Ларри Коэну, Джону Карпентеру. Не случайно в центре сюжета — суперпопулярная фитнес-передача, феномен из эпохи бума аэробики, явно не из сегодняшнего дня. Оттуда же несложная феминистская мораль этой басни, касающаяся отношений женщины с собственным телом и требований общества на этот счет.

Но мораль моралью, а «Вещество» берет все же другим — жалящим юмором и запредельной лютостью визуальных эффектов. Тела обеих актрис, в первую очередь 61-летней Мур, проходят через превращения выдающейся тошнотворности, увиденные издевательски внимательным взглядом камеры в прекрасно освещенных интерьерах и с большой любовью озвученные.

Очевидно, что этот сюжет по-хорошему даже не на целый фильм, а на новеллу в хоррор-антологии. «Вещество» же идет почти два с половиной часа. Но понятно также, что это сделано специально: ценой повторов и длиннот из обычного, пусть и нишевого, коммерческого продукта картина превращается (или, по крайней мере, стремится) в радикальный художественный жест. Наверное, более дисциплинированная версия «Вещества» была бы лучше как кино, но как адский аттракцион, заливающий зрительный зал гноем и кровью, это по-своему безупречно.

«Эмилия Перес»

Мексиканская юристка Рита (Зои Салдана), устав от безысходности на работе, соглашается на необычное предложение, которое ей делают после поездки с мешком на голове. Страшный наркобарон Манитас (Карла София Гаскон), перебивший всех своих конкурентов, устал, как он говорит, жить в свинарнике и хочет резко изменить жизнь. А именно совершить транспереход. Рита должна организовать операцию, перевезти в Швейцарию семью Манитаса (им, как и всем, будет объявлено о его гибели) и обогатиться. Так и происходит, а спустя несколько лет Риту вновь находит бывший хефе, ныне просто богатая дама Эмилия Перес. Она очень соскучилась по детям и жене (Селена Гомес) и хочет съехаться с ними под видом тетушки.

Довольно неожиданный карьерный ход для французского ветерана Одиара — мюзикл на испанском языке про наркобарона — трансперсону. Впрочем, не сильно более неожиданный, чем англоязычный вестерн («Братья Систерс»). К тому же тема маскулинности всегда была одной из центральных в его творчестве, и почему бы не посмотреть на нее с такого необычного ракурса. Вопрос, который и зритель, и Манитас-Эмилия задают себе, универсален: насколько на самом деле может измениться человек? Способна ли Эмилия даже таким радикальным способом переписать себя набело, прожить остаток жизни так, словно ничего не было?

На этом месте могла быть угрюмая криминальная драма, но Одиар, к счастью, выбирает другой путь: французская певица Camille сочинила песни, на которые герои периодически переходят (особенно неплохо это удается Салдане). Это не «Поющие под дождем» и даже не «Ла-Ла Ленд», и вряд ли из «Эмилии» выйдут хиты, но цветастые, лихо снятые в павильонах музыкально-танцевальные номера задают фильму особенное настроение. Смертельные латиноамериканские страсти, которые поставили бы под угрозу душевную стабильность обычного фильма, выглядят вполне естественно, будучи рассказанными языком мюзикла.

Испанская трансгендерная телезвезда Гаскон находит в своем персонаже не только надрыв, но и юмор: «Эмилия Перес» регулярно превращается в комедию про тетушку Чарли. Очень хороша Селена Гомес, которую нечасто удается увидеть в настолько горячей роли. Не забывая про серьезные вопросы (проблемы трансгендерных людей, катастрофический уровень насилия в Мексике), Одиар работает на территории Педро Альмодовара с азартом, стилем и заразительным удовольствием.

«О, Канада»

Реж. Пол Шредер

Классик политического документального кино Леонард Файф (Ричард Гир), в молодости переехавший из Америки в Канаду, медленно умирает от рака в своем монреальском поместье. Он женат на своей бывшей студентке (Ума Турман). Еще двое его бывших учеников, оскароносный дуэт документалистов (Майкл Империоли и Виктория Хилл), приезжают взять у него последнее интервью.

Пол Шредер прервал серию авторемейков, собравшуюся в трилогию, которую автор называет «Мужчина в комнате» («Дневник пастыря», «Холодный расчет», «Тихий садовник»), ради этого маленького, но амбициозного, бесконечно печального фильма по роману Расселла Бэнкса. Здесь тоже есть мужчина в комнате, но ему уже не просто тягостно на душе — чтобы добраться до туалета, ему требуется медсестра. Играющий главную роль Ричард Гир работал с Шредером на «Американском жиголо», который для обоих был одним из первых больших успехов, и это, конечно, придает истории про сведение счетов с прошлым дополнительное измерение.

По мере того как Леонард рассказывает, пристально глядя то в камеру, то на жену, о своей молодости, портрет этого человека вроде бы обретает резкость. Молодого Файфа играет Джейкоб Элорди. Вот его первая жена ждет ребенка, и ее отец предлагает ему, молодому писателю, стать частью семейного бизнеса. Вот он собирается переехать с ней в Канаду, скрываясь от повестки во Вьетнам. Вот думает романтически рвануть на Кубу. Все это выглядит достаточно прямолинейно. Но по мере рассказа события поворачиваются то одной, то другой стороной, моральные акценты смещаются, и даже Элорди непостоянен — его и в прошлом иногда подменяет Гир.

Это фильм про ненадежных рассказчиков: во-первых, это память, а во-вторых, кинематограф, в том числе (а может быть, в первую очередь) документальный. Шредеру есть что сказать на этот счет и как старику, и как киноведу. Пожалуй, чутье подводит его в мозаичном монтаже флешбэков, который иногда кажется переусложненным. И, наверное, при всей строгости Шредера тут есть нотки нехарактерной для него, даже неловкой сентиментальности. Но трудно всерьез поставить это в вину 77-летнему режиссеру, который заботится о жене с болезнью Альцгеймера и экранизирует роман своего недавно умершего товарища. Несмотря на то, что смерть и сожаление все время нависают над происходящим в фильме, «О, Канада» с ее осенней ретрокартинкой и саундтреком из кантри-баллад оставляет с чувством не обреченности, а горько-сладкой меланхолии.