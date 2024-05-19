Как в Каннах реагируют на новый фильм Серебренникова, боди-хоррор с Деми Мур и кто из режиссеров закурил в зале

На днях в Каннах прошли премьеры трех противоречивых фильмов: экспериментального байопика «Лимонов, баллада об Эдичке» Кирилла Серебренникова, боди-хоррора «Вещество» Корали Фаржеа и саркастического видеоэссе Леоса Каракса. Кинопоиск собрал мнения и реакции прессы на них.

«Лимонов, баллада об Эдичке» (реж. Кирилл Серебренников)

О чем это

Это экранизация книги французского писателя Эммануэля Каррера «Лимонов», которая доступна в Букмейте. Она посвящена жизни российского публициста и политика Эдуарда Лимонова, от его молодости в Харькове, когда тот только начинал писать, и будущих встреч с Евтушенко на подмосковной даче до переезда в Нью-Йорк в 1970-е. Серебренников называет свою работу поэтической биографией с метафорами, необходимыми для описания сумасшедшей жизни Лимонова. Критики встретили картину прохладно.

Лесли Фелперин из THR недоумевает, почему Уишоу выбрали на эту роль: «Конечно, он разносторонний актер, хорошо игравший психически неуравновешенных и жестоких персонажей. Но даже он не может сгладить углы в этой истории и создать законченный перформанс. Зато его волосы (которые здесь практически отдельный персонаж) как только не изменяются, по мере того как Лимонов превращается из бандита в хипстера и супергероя-скинхеда. Возможно, каннскому жюри стоит рассмотреть вопрос о присвоении Уишоу специальной награды за эти волосы».

Джессика Кианг из Variety тоже не очень довольна выбором актера на главную роль: «Шумный, но безжизненный фильм. Серебренников, влюбленный в позу бунтаря, которую принял Лимонов, не особо интересуется тем, против чего тот бунтовал. И кажется, что даже обычно преданный делу Бен Уишоу в этот раз промахнулся с ролью, ведь как актер он очень силен в том, чтобы демонстрировать искренность персонажей, которую Серебренников, кажется, не приемлет в образе этого отреченца».

Райан Латтанцо из IndieWire, напротив, считает, что Уишоу сыграл одну из своих лучших ролей, но жалуется на непроработанность женских персонажей: «Это скорее приятная романтическая одиссея, чем глубокое погружение в политику. Сценарий, написанный полностью на английском языке, придает „Лимонову“ международного колорита, но не оставляет места для женских персонажей, включая Елену. Действие фильма разворачивается исключительно с точки зрения писателя — продукта своего времени, такого же гнусного и сексистского, как тот же Чарльз Буковски. Она едет за Лимоновым в Нью-Йорк в 1975 году, где они постоянно ходят по барам и занимаются любовью в промозглом хостеле. Именно так Серебренников изобразил центр Манхэттена 1970-х годов, улицы которого пропитаны воздухом культурных перемен, канализационным паром и людьми, помешанными на наркотиках. Никогда прежде он не был таким душевным и откровенным. Он всегда находится на одной волне с Серебренниковым и, кажется, прекрасно понимает материал. Но даже когда „Лимонов“ спотыкается, он не прекращает свое беспокойное движение».

Мнения российских кинокритиков разделились. Программный директор кинотеатра «Художественный» Стас Тыркин уверен, что первый англоязычный проект Серебренникова удался: «Будучи театральным режиссером, Серебренников встречает этот вызов — сделать нацеленное на мировой прокат кино максимально аутентичным — со свойственной ему бравурностью. Фильм о Лимонове — отличная возможность помедитировать о национальном характере в нынешних „непростых обстоятельствах“».

А вот что пишет Егор Москвитин в рецензии для «Правил жизни»: «Баллада об Эдичке, сотканная из стихов и прозы, к которым можно относиться по-разному, но которые точно были живыми, говорит со зрителем на языке, который не жив и не мертв. Скорее всего, эта претензия возникнет только у русских зрителей, которым фильм не адресован. И наверняка этот ход даже посчитают удачей те, кто рассматривает „Лимонова“ как исповедь эмигранта».

Рецензию Станислава Зельвенского для Кинопоиска можно прочитать здесь. Если коротко, ему фильм не понравился.

«Вещество» (реж. Корали Фаржеа)

О чем это

Некогда популярная актриса (Деми Мур) вынуждена сниматься в нелепом фитнес-шоу в силу своего возраста и закостенелых стандартов красоты. Все меняется, когда отчаявшейся девушке предлагают попробовать процедуру, благодаря которой на свет появится молодой и совершенный двойник актрисы (Маргарет Куолли). Все бы хорошо, но у этого эксперимента есть одно условие: девушки должны сменять жизни друг друга каждую неделю.

Что пишут критики

Неожиданно для всех зарубежная пресса осыпала комплиментами новый фильм Корали Фаржеа, а показ «Вещества» стал знаковым для актрисы Деми Мур: это ее первая премьера в основном конкурсе фестиваля. Многие критики сошлись на том, что у французской режиссерки получился запоминающийся и яркий боди-хоррор, который уже вошел в историю как самый омерзительный и гротескный фильм 77-х Канн.

Мэтт Доннелли из Variety утверждает, что «Вещество» целиком и полностью посвящено женщинам в Голливуде, внутренней мизогинии и ужасам консервативных стандартов красоты. «Зрители на премьере не могли перестать аплодировать, несмотря на то что большую часть фильма они закрывали глаза от страха. Это кино не для слабонервных».

«Абсолютно безумный и, безусловно, лучший участник конкурса на данный момент. Классический боди-хоррор, который одновременно можно сравнить с „Чумовой пятницей“ и „Мухой“ Дэвида Кроненберга. Деми Мур сходит с ума и не перестает удивлять даже искушенных зрителей», — уверен критик Дэвид Эрлих из IndieWire.

Питер Брэдшоу из The Guardian пишет, что это кино «совершенно точно могли бы выпустить на VHS-кассете», ссылаясь на великое наследие развлекательных и немного нелепых хорроров из видеосалонов прошлой эпохи.

«Особо чувствительным зрителям лучше держаться подальше, но по крайней мере каннской публике „Вещество“ демонстрирует одну из самых зрелищных смертей за много лет фестиваля», — восторгается Дэймон Уайс из Deadline.

Критик Кинопоиска Станислав Зельвенский иронизирует: «Если феминистские боди-хорроры, снятые француженками, будут гарантированно выигрывать, нас ждут интересные времена».

Примечательно, что в 2021 году француженка Жюлия Дюкурно забрала главный приз фестиваля за боди-хоррор «Титан» — историю о принятии себя и своего тела в роботизированном и патриархальном мире. Многие зрители сравнивают «Вещество» с титулованным «Титаном», уверяя, что лента Фаржеа пошла еще дальше.

Фильм выйдет в российский прокат. Дата будет объявлена позднее.

О чем это

Любимец Каннского кинофестиваля вернулся на Лазурный Берег с одним из самых противоречивых фильмов в карьере. Леос Каракс («Корпорация „Святые моторы“», «Аннетт») привез на фестиваль 40-минутную автобиографическую исповедь «Это не я». В своем эссе режиссер вспоминает фильмы Годара и Поланского, рассуждает о политике, искусстве и жизни творцов. Этот видеоряд был собран Караксом для выставки, которая должна была пройти в Центре Помпиду несколько лет назад, но так и не состоялась. Спустя годы режиссер привез работу в Канны, показав ее в фестивальной секции «Каннские премьеры».

Что пишут критики

Стоит сказать, что одна из самых забавных и абсурдных премьер этого фестиваля принадлежит Караксу. Например, режиссер закурил во время финальных аплодисментов и принес на премьеру куклу-аниматроника из его фильма «Аннетт». «Это не я» разделил зарубежную прессу. Джордан Минцер из The Hollywood Reporter пишет, что фильмы Каракса все еще мгновенно узнаваемые из-за романтического и визуального великолепия, черного юмора и экзистенциальной мрачности. Великий режиссер, который остается настоящим провокатором и который всегда вкладывается в полную силу, возвращается на Круазет с личной и проницательной исповедью. А Сиддант Адлаха из Variety, наоборот, не восхитился творческим подходом режиссера: «Используя фотографии и видеоклипы с участием Годара на протяжении всего фильма, Каракс провоцирует нелестные сравнения с покойным маэстро французской новой волны. Он задает определенную планку, но никак не может ее преодолеть как в философском, так и в эстетическом плане». Критик Кинопоиска Станислав Зельвенский называет фильм отчасти автобиографией, отчасти заметками о кино и политике, называя работу пронзительно грустной.

Следить за Каннским фестивалем можно в нашем спецпроекте.

Автор: Денис Шустов, Кира Голубева