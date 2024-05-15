Каннский дайджест: Барри Кеоган в «Птице», жуть и мрак в «Девушке с иглой» и очередная дичь Квентина Дюпьё

Итоги второго дня фестиваля в коротком обзоре Станислава Зельвенского: абсурдная комедия открытия и два конкурсных жанровых эксперимента. Андреа Арнольд скрещивает социальный реализм со сказкой, Магнус фон Хорн пугает гротескными картинами страданий в Копенгагене 1910-х, а наш любимый Квентин Дюпьё показывает метафильм о съемках фильма. Двое из этих участников фестиваля доберутся до российского проката!

Станислав Зельвенский Критик Кинопоиска

Фильм открытия

Реж. Квентин Дюпьё

Четверо мужчин (Луи Гаррель, Венсан Линдон, Рафаэль Кенар, Манюэль Гийо) и одна женщина (Леа Сейду) собираются в кафе «Второй акт», расположенном плюс-минус в чистом поле. Все они актеры, и дело происходит на съемках фильма, но что написано в сценарии, а что они говорят от себя, понять не так просто.

Автор абсурдистских комедий, экс-музыкант Дюпьё вышел уже на скорости Хон Сан-су и снимает по два фильма в год, но все еще испытывает, очевидно, определенный скепсис в отношении профессии: «Второй акт» — насмешливый метакомментарий на тему актерских амбиций и режиссерского диктата. Артисты, снимая маски, тут же обнаруживают под ними новые, постановщиком и вовсе оказывается искусственный интеллект. Сделано все предельно минималистично: несколько длинных диалогов-проездов в поле и разговор в кафе. Много смешных и даже рискованных, пожалуй, по нынешним временам шуток, и все актеры очень хороши, но, как часто бывает у Дюпье, не покидает ощущение какой-то необязательности происходящего: кажется, что фильм мог бы быть короче, мог бы быть длиннее, мог бы не быть вовсе. 20 июня в российский прокат фильм выпустит кинопрокатная компания «Русский репортаж».

Основной конкурс

Реж. Андреа Арнольд

12-летняя Бэйли живет в британской глубинке, пытается дружить с начинающими хулиганами и ругается с молодым лоботрясом-папашей (Барри Кеоган), который внезапно собрался жениться. Однажды она встречает странного мужчину в юбке (Франц Роговский), который представляется Птицей и вроде бы ищет своих родителей.

Соцреализм с элементами реализма магического. Заслуженная англичанка Андреа Арнольд («Красная дорога», «Американская милашка»), которая в последние годы работала на телевидении («Большая маленькая ложь») и в документалистике (душераздирающая «Корова»), возвращается к корням, в мир пятиэтажек, пособий, дешевых наркотиков, плохих зубов и хорошего шанса в 30 лет получить внука. У Кеогана трогательная, смешная и относительно небольшая роль. Его героя зовут Букашка, он с головы до ног покрыт татуировками насекомых и пытается заработать на галлюциногенном секрете жабы, которую заставляет слушать Blur и Coldplay. Но история не про него, а про взросление одинокой девочки; неловкий мужчина-птица, то ли настоящий, то ли воображаемый, явившийся параллельно с первыми месячными, видимо, символизирует уходящее детство. Девочка естественная, Арнольд с любовью снимает надписи в лифтах, захламленные квартиры и живую природу (тут и чайки, и лошади, и лисенок, и собачка, и кого только нет). Но без Птицы было бы лучше: раньше (в «Аквариуме», например) такой прямолинейной сентиментальности за режиссером не водилось. В российский прокат фильм выпустит кинопрокатная компания «Про:взгляд».

Реж. Магнус фон Хорн

На исходе Первой мировой в Копенгагене молодая женщина по имени Каролина (Виктория Кармен Сонн) еле сводит концы с концами. От мужчин помощи не дождешься: муж возвращается с войны калекой без лица, благожелательный директор фабрики, где она работает, возложенных надежд не оправдывает. Когда Каролина беременеет, судьба сводит ее с Дагмар — строгой, но понимающей женщиной средних лет, которая берется пристраивать нежелательных младенцев в обеспеченные семьи.

Шведско-польский режиссер фон Хорн, известный по фильму «Пот» («Красотка» в российском прокате), привез в Канны пока самую мрачную ленту в не самом веселом конкурсе. Строгое черно-белое изображение с отсылками к немецкому экспрессионизму, жуткий сюжет в духе гиньоля (о котором лучше заранее знать как можно меньше), гнетущие видео- и саунд-эффекты. Фильм не для слабонервных, и, откровенно говоря, не совсем понятно, для кого, но с тем, что он производит сильное впечатление, вряд ли кто-то поспорит. Другое дело, что автора легко обвинить в запрещенных приемах и эксплуатации страданий, но, в конце концов, и для этого нужен талант.