Документальные фильмы про Дарио Ардженто и создателей «Смешариков»: Beat Film Festival анонсировал даты проведения и первые показы

Фестиваль документального кино о новой культуре Beat Film Festival в этом году пройдет с 6 по 16 июня и станет пятнадцатым по счету. Его слоган на этот раз — «Beat. Чтобы быть». Многие годы документальное кино помогает команде, зрителям, партнерам и всем причастным к фестивалю быть собой и быть вместе, быть в моменте и быть частью истории. Любовь к кино объединила и первые доки юбилейной программы — о Жан-Люке Годаре, Дарио Ардженто и Каннском кинофестивале.

Это обновляемый материал. Позже здесь появится полноценный расширенный гид по остальным фильмам программы.

Биография главного фантазера современного кино, автора клипов Бьорк, White Stripes и Daft Punk и режиссера «Вечного сияния чистого разума» откроет юбилейный фестиваль. Гондри рассказывает о том, как не бояться делать то, что нравится, и не терять связи со своим внутренним ребенком.

«Кино Годара»

Сирил Лети решила выйти за рамки портрета великого режиссера с непростым характером и показать, каким он бывал сентиментальным и внимательным. Фильм состоит из интервью и воспоминаний людей, которые когда-то работали с Жан-Люком Годаром.

Док про мастера хорроров и любовное послание, адресованное работам великого итальянца. В фильме появляется не только сам Ардженто, но и его главные стилевые наследники — Гильермо дель Торо, Гаспар Ноэ и Николас Виндинг Рефн.

История кастинг-директора Бонни Тиммерман, которая в 1980–90 х годах изменила кино и телевидение с помощью своего новаторского подхода к обнаружению талантов. В фильме не только проливается свет на одну из самых недооцененных профессий в кино, но и показаны ранее не опубликованные кадры и видео прослушиваний Брюса Уиллиса, Натали Портман и Сигурни Уивер.

Документальный фильм о главном кинофестивале мира. Зрителям расскажут про самые обсуждаемые премьеры, зрелищные рекламные кампании, а также обо всем, что творится за пределами красных дорожек — вечеринках, скандалах и громких сделках.

«Двадцать лет со Смешариками»

История о том, как Анатолий Прохоров, Игорь Шевчук, Илья Попов, Салават Шайхинуров и их коллеги создают культовый российский анимационный сериал. Зритель увидит, как работает студия «Петербург», и даже побывает на рабочих зумах.

Лучшие фильмы прошлых фестивалей доступны на Кинопоиске в Плюсе, а премьеры этого года можно будет посмотреть онлайн в дни проведения фестиваля.

Фото: Gilbert UZAN / Gamma-Rapho via Getty Images, Jean-Louis SWINERS / Gamma-Rapho via Getty Images