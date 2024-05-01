Что происходит в прокате: якутское кино смотрят больше, чем «Сто лет тому вперед»

«Сто лет тому вперед» возглавляет российский прокат, а якутское кино пробивается в лидеры праздничных выходных. Тем временем в американских кинотеатрах наступило затишье в канун сезона блокбастеров, и пока на первую строчку взобралась спортивная драма «Претенденты». Собрали ключевые новости прошедших недель в отечественном и зарубежном прокате.

Алиса подвинула Забаву, но не озолотилась

«Сто лет тому вперед»

Весьма умеренно в прокате стартовала фантастическая картина «Сто лет тому вперед». Проект по одноименному роману Кира Булычёва в премьерные выходные, 18–21 апреля, заработал 308 млн рублей. Это меньше, чем в новогодний уик-энд 2020 года собрало «Вторжение» Фёдора Бондарчука (434 млн рублей за четыре дня), и скромнее стоявшего в аналогичный уик-энд 2023 года фильма «Вызов» (427,3 млн рублей). По итогу майских выходных сборы «Ста лет тому вперед» пополнились на 392,7 млн рублей за семь дней. Общая касса выросла до 765 млн рублей.

В праздничные выходные отечественная индустрия получила еще один фильм-миллиардер. Сказка «Летучий корабль» Ильи Учителя в шестой прокатный уик-энд пополнила свой счет суммарно на 52,6 млн рублей и преодолела порог сборов в 1 млрд рублей. Уже известно, что фильм получит продолжение, релиз предварительно запланирован на осень 2026 года.

В рамках ожиданий стартовал военный фильм «Блиндаж», заработавший за длинные выходные 52,4 млн рублей. Результат оказался скромнее, чем у сюжетного аналога — картины «Рубеж» (72 млн рублей за семь праздничных дней проката, итоговые сборы — 87,7 млн рублей).

Комедия «Неприличные гости» собрала за уик-энд 44,2 млн рублей, что сопоставимо с результатом фильма «Свингеры» (48 млн рублей за первые семь дней проката в новогодние праздники).

Единственным анимационным фильмом в топ-10 по итогам расширенных выходных стали «Приключения панды». Релиз собрал 39,2 млн рублей, из которых на традиционную четырехдневку приходится 15,2 млн рублей.

«Приключения панды»

В число лидеров также вошли фильм ужасов «Астрал. Шепот мертвых» (17,6 млн рублей за расширенный уик-энд), эротический триллер «Почему ты?» (16,1 млн рублей), а также триллер «Город тайн: Исчезнувшая» (11,2 млн рублей).

Примечательно, что в топ-10 длинных выходных сумел войти якутский фильм «Там, где танцуют стерхи». Локальный релиз заработал 12,2 млн рублей, при этом в среднем картина собрала значительно больше зрителей на один сеанс, чем нынешний лидер проката, фильм «Сто лет тому вперед» — в среднем 79 человек на сеанс за семь дней против 17 зрителей на сеансе у фантастического блокбастера.

«Там, где танцуют стерхи»

Успехи демонстрирует и другая якутская картина. Детективная драма «Карина» по итогам минувших выходных стала самым кассовым местным фильмом с общей кассой порядка 46,1 млн рублей, обойдя результат исторической драмы «Тайна Чингис Хаана» (41,8 млн рублей итоговых сборов).

Пиратов почти нет

В начале апреля Ассоциация владельцев кинотеатров призвала площадки отказаться в период с 18 апреля по 12 мая от демонстрации фильмов, у которых нет официального правообладателя в России. К инициативе присоединились кинопрокатные компании «Централ Партнершип», «Атмосфера кино» и «Карропрокат». Показы с «предсеансовым обслуживанием» действительно исчезли из большинства кинотеатров, однако, согласно данным ЕАИС, точечно они все же проводятся.

Для сравнения: количество сеансов короткого метра «Через Москву», вместе с которым демонстрируются голливудские новинки, в уик-энде 11–14 марта суммарно достигло отметки 599, а уже в праздничные выходные, 25 апреля — 1 мая, был проведен лишь 21 сеанс. Аналогично и с проектом «Сколько весит облако?»: в уик-энд 25 апреля — 1 мая в ЕАИС было зафиксировано суммарно 33 сеанса (принесли 226 тыс. рублей) против 1148 в период с 11 по 14 апреля (принесли 6,9 млн рублей).

Больше семейного контента

«Летучий корабль»

Отечественному зрителю не хватает фильмов для семейного просмотра, считает глава департамента кинематографии и цифрового развития Минкультуры РФ Дмитрий Давыденко. Чиновник подчеркнул, что 70% проектов в кинотеатрах занимает российское кино, на экранах также появились семейные картины, и «люди поверили, что можно прийти с детьми, прийти с семьей, посмотреть доброе, патриотическое кино». Директор департамента кинематографии отметил, что надеется, что будут появляться проекты о семье, детях, их защите и поддержке, а также о «сохранении и популяризации традиционных семейных ценностей».

Суммарный бокс-офис выходных составил лишь 66 млн долларов, что на 34% меньше результата аналогичного уик-энда в 2023 году. Тогда лидером проката был проект «Братья Супер Марио в кино» с 40 млн долларов по итогам четвертого уик-энда.

Картина «Претенденты» Луки Гуаданьино широко стартовала в американском прокате с 15 млн долларов, что является лучшим стартом для фильмов режиссера. Однако такой результат оказался меньше старта другой драмы с рейтингом R, фильма «Не беспокойся, дорогая» (19,3 млн долларов на старте). Стоит отметить, что только производственный бюджет новинки с участием Зендеи составляет 55 млн долларов.

«Претенденты»

Следом в чарте идет религиозная драма «Невоспетый герой», стартовавшая с отметки в 7,7 млн долларов при бюджете в 6 млн долларов.

Фильм ужасов «Эбигейл» в премьерные выходные записал на свой счет 10,2 млн долларов. При этом с 26 по 28 апреля релиз заработал дополнительно 5,2 млн долларов, увеличив кассу до 18,7 миллиона.

Шествие в кинотеатрах продолжает новый фильм Гая Ричи «Министерство неджентльменских дел». Релиз стартовал с отметки 8,9 млн долларов, что значительно выше результата проекта «Операция „Фортуна“: Искусство побеждать» (3,1 млн долларов), но скромнее показателя «Джентльменов» (10,6 млн долларов). По итогам двух уик-эндов боевик суммарно собрал 15,4 млн долларов.

Десятку лидеров замкнул боевик «Пацан против всех» с Биллом Скарсгардом, заработавший 1,6 млн долларов.

Автор: Виолетта Палий