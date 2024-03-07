Ультимативный гид по «Дюне»: в каком порядке читать и что вспомнить перед просмотром

В мировой прокат вышел фантастический блокбастер «Дюна: Часть вторая» Дени Вильнёва с Тимоти Шаламе и Зендеей в главных ролях. Обе части сняты по роману «Дюна» Фрэнка Герберта, но на нем история не заканчивается: книжная вселенная охватывает примерно 15 000 лет! В нашем гиде помогаем разобраться, какие книги по «Дюне» существуют и в каком порядке их читать, а еще вспоминаем события уже вышедших фильмов и рассказываем, что случится с героями дальше.
Что происходит в экранизациях Дени Вильнёва
«Дюна» (2021)
Оба фильма Вильнёва основаны на романе Фрэнка Герберта «Дюна», и первая часть в целом следует сюжету книги. Действие разворачивается в далеком будущем нашей Вселенной, в котором человечество расселилось по всей галактике. Люди оказались под властью машин, однако сумели вернуть свою свободу. С тех пор искусственный интеллект и любые машины сложнее калькулятора находятся под запретом, а все сложные вычисления выполняют генетически развитые люди — ментаты.
Величайшей ценностью феодальной Империи, охватившей всю известную часть галактики, является Пряность (она же специя, приправа или меланж). Она продлевает жизнь, позволяет видеть будущее и помогает навигаторам прокладывать курс через межзвездное пространство. Единственным источником Пряности служит пустынная планета Арракис, та самая Дюна.
Долгое время добычей специи заправлял могущественный и жестокий дом Харконнен. В начале первой части правитель Империи, падишах-император Шаддам IV, отобрал у барона Владимира Харконнена право на добычу специи и передал его злейшим врагам Харконненов — дому Атрейдес. Герцог Лето, глава дома Атрейдес, обеспокоен. Он прибывает на Арракис вместе с соратниками и семьей — наложницей леди Джессикой, сестрой ордена Бене Гессерит, и сыном и наследником Полом. Пол постоянно видит во снах загадочную девушку и сцены из будущего, в которых он ведет «священную войну».
Герцог пытается наладить отношения с коренными жителями Арракиса — фременами. Но прежде чем это удается, барон, воспользовавшись помощью предателя в стане Атрейдесов, наносит удар. Возможно, солдаты Атрейдесов и смогли бы справиться с любыми силами Харконненов, вот только в форме последних сражались сардаукары — элитные воины императора. Большинство Атрейдесов, включая самого герцога, погибли, но Полу и Джессике удалось сбежать в пустыню. Там беглецы встречают фременов, среди которых оказывается Чани — та самая девушка из видений Пола. Вопреки воле матери, юноша решает присоединиться к фременам и восстановить мир на Арракисе.
«Дюна: Часть вторая» (2024)
Легенды фременов хранят пророчество о Махди — пришлом вожде из другого мира, который превратит жителей пустыни в главную силу в галактике. Когда Пол Атрейдес присоединился к фременам, многие кочевники увидели в нем Махди. Сам Пол постепенно перенимает образ жизни фременов — учится языку и обычаям, а его зрачки под воздействием Пряности окрашиваются в синий. Постепенно Пол и Чани сближаются и влюбляются друг в друга.
Пол и Джессика объединяют племена фременов. Пол смиряется со своей судьбой, провозглашает себя пророком из другого мира и бросает вызов Шаддаму. Император прибывает на Арракис в сопровождении ближайшего окружения и целого войска сардаукаров.
Оседлав песчаных червей, фремены наносят удар по сардаукарам и силам Харконненов. Пол убивает барона и захватывает в плен Шаддама со свитой. Угрожая уничтожить всю Пряность на Арракисе (а следовательно, и в галактике), Пол требует от императора отречься от престола в его пользу и отдать юному Атрейдесу руку дочери правителя — принцессы Ирулан.
И вот тут, уже в самом конце, сюжет фильма значительно отходит от первоисточника. По книге угроза Пола срабатывает. Он становится императором, а затем его верные фремены устраивают в галактике священный джихад, отправив на тот свет 60 миллиардов человек. В фильме Вильнёва же ультиматум действует наполовину: император отрекается от престола, Ирулан соглашается стать женой Пола, но вот Великие дома полностью игнорируют угрозу, отказываются признавать власть Атрейдеса и готовятся к бомбардировке Арракиса. Пол велит своей армии фременов атаковать орбитальный флот Великих домов, тем самым начиная священный джихад.
Причины подобного изменения лежат на поверхности: Дени Вильнёв неоднократно заявлял о своем желании превратить «Дюну» в трилогию, экранизировав заодно и второй роман цикла — «Мессию Дюны», который и ставит точку в истории Пола Атрейдеса. Оставив концовку второй части с прицелом на продолжение, Вильнёв выразил свое желание максимально наглядно.
Книжная вселенная «Дюны»: в каком порядке читать?
Воодушевленный успехом «Дюны», Фрэнк Герберт создал еще пять книг, которые сейчас составляют цикл «Хроники Дюны». Причем отдельные части двух следующих романов, «Мессии Дюны» и «Детей Дюны», автор написал еще до публикации первого. Изначально Герберт планировал остановиться как раз на «Детях», но под давлением агентов, издателей и читателей трилогия превратилась в гексалогию. Однако шестой (заключительный) роман цикла, «Капитул Дюны», заканчивается на клиффхэнгере — Герберт планировал завершить все сюжетные линии в седьмой книге, но умер, прежде чем успел закончить над ней работу.
Спустя пятнадцать лет после выхода «Капитула» — и тринадцать после смерти самого Герберта сын писателя, Брайан, при помощи литератора Кевина Андерсона приступил к расширению литературной вселенной своего отца. За 25 лет соавторы выпустили уже 17 книг, в том числе двухтомную «Дюну 7», основанную на черновиках Фрэнка; в какой-то момент Брайан обнаружил архив с наработками отца — подробным 20-страничным синопсисом и тысячами страниц заметок.
Среди фанатов нет единого отношения к творчеству Брайана Герберта и Кевина Андерсона: одни с восторгом хватаются за любую новинку с надписью «Дюна» на обложке, вторые же считают, что сыну далеко до отца и его поделки лишь опошляют наследие Фрэнка. Ну а третьи фанаты и вовсе считают, что даже в «Хрониках Дюны» стоит читать лишь три первые книги, потому что в последующих частях цикла автора слишком сильно увело в философию.
Так или иначе, рекомендуемый порядок чтения составить все-таки можно:
- «Дюна»
- «Мессия Дюны»
- «Дети Дюны»
- «Бог-император Дюны»
- «Еретики Дюны»
- «Капитул Дюны»
- книги Брайана Герберта и Кевина Андерсона
Почему мы рекомендуем читать именно в таком порядке
Фрэнк Герберт развивал повествование в хронологическом порядке, действие каждой следующей книги разворачивается после событий предыдущей, поэтому и читать их следует исключительно в порядке написания. Своеобразным маркером послужит вторая половина цикла: если вы осилите «Бога», «Еретиков» и «Капитул», то можно приступать и к творчеству Герберта-сына. Если же начнете испытывать трудности, то «Дети Дюны» подводят логическую черту под большинством, если не под всеми сюжетными линиями первых трех книг.
Составить же рекомендованный порядок чтения книг Брайана Герберта и Кевина Андерсона сложно. Все их творчество можно поделить на три условные части: приквелы о далеком прошлом вселенной «Дюны» (за 10 000 лет до событий первой книги), приквелы и спин-оффы, построенные непосредственно вокруг сюжета первых трех книг «Хроник», а также «Дюна 7» — два романа, хронологически и логически завершающих всю сагу. Их действие также разворачивается спустя тысячи лет после событий первых книг. Таким образом, вся вселенная «Дюны» охватывает примерно 15 000 лет.
Что будет дальше
Роман можно назвать прямым сиквелом первой книги. Его действие разворачивается спустя 12 лет после событий «Дюны». Пол Атрейдес оказался не в силах остановить священный джихад, унесший жизни 60 миллиардов человек в галактике. Неудивительно, что по всей Империи можно найти множество недовольных правлением нового императора. Среди них — орден Бене Гессерит (сестры которого не простили Джессике вмешательство в генетические эксперименты и считают Пола воплощением Мерзости), высшие имперские чиновники и члены других гильдий, даже некоторые фремены. К заговору против Пола присоединяется и его собственная жена Ирулан. Полу удается разделаться со всеми заговорщиками, но в финале романа ослепший мессия, следуя обычаям фременов, уходит в пустыню умирать.
Книга посвящена судьбе двух детей Пола, рожденных от Чани — близнецов Лето Атрейдеса II и Ганимы Атрейдес. Пока близнецы растут, их опекой занимаются бабушка леди Джессика и сестра Пола, Алия. Орден Бене Гессерит и представители свергнутой династии Коррино продолжают независимо друг от друга плести новые заговоры с целью убийства детей, а в Арракине, столице Арракиса и всей Империи, появляется слепой проповедник, обличающий правящий режим.
Лето способен предвидеть будущее даже в большей степени, чем его отец. Но картины будущего его совсем не радуют: он видит миллиарды различных версий, в которых человечество погибает, и только одно будущее, в котором ему удается выжить. Лето решает воплотить в жизнь этот вариант развития, он называет его «золотым путем», но для претворения планов в жизнь императору придется оставаться у власти тысячи лет. Вступив в симбиоз с песчаной форелью — личиночной формой великих песчаных червей Арракиса, — Лето обрел бессмертие, но утратил свою человечность.
Действие романа начинается спустя три с половиной тысячи лет после событий «Детей». Лето продолжает править галактикой, ведя человечество по «золотому пути» — единственной стратегии развития, позволяющей избежать полной гибели цивилизации. Император полностью трансформировался в песчаного червя с человеческими чертами лица. Арракис превратился в цветущий сад, а песчаные черви почти полностью исчезли. Но люди решены свободы воли и должны следовать указаниям Бога-императора. Далеко не всех устраивает подобное положение дел, и Сиена Атрейдес, далекий потомок сестры Лето, Ганимы, убивает императора, освобождая человечество от власти оракулов и пророков. Начинается великий исход: многие бывшие граждане Империи разлетелись по другим планетам и даже галактикам.
Проходит еще полторы тысячи лет после смерти Лето. Потомки ушедших начинают возвращаться обратно на территорию бывшей Империи, и не все они настроены мирно. Досточтимые Матроны, жестокий женский орден, намеревается захватить всю известную часть галактики. Матроны уничтожают Арракис и истребляют всех песчаных червей.
Прямое продолжение «Еретиков». Матроны намереваются завоевать всю бывшую Империю, но на пути у них стоит орден Бене Гессерит. Героям удается справиться с Матронами, но выясняется, что на самом деле Матроны бегут от еще более страшного врага, но что это за враг, Герберт рассказать не успел. Роман обрывается на клиффхэнгере: за сбежавшими героями наблюдают два представителя технологически более развитой расы.
Что написали Брайан Герберт и Кевин Андерсон
За одним исключением, Герберт-сын и Андерсон не писали одиночных романов. Все их книги по «Дюне» образуют циклы, по большей части трилогии. Вот все их циклы в хронологическом сюжетном порядке.
Трилогия описывает ключевые события, случившиеся за 10 000 лет до первой «Дюны» и определившие весь дальнейший ход развития вселенной. Люди поднимают восстание против машин и завоевывают свободу. Тогда же принимается один из основных законов империи — «Да не построишь машины, наделенные подобием разума людского». А еще трилогия рассказывает об истоках ненависти Атрейдесов и Харконненов (да, их вражда тянется 10 000 лет), о возвышении дома Коррино и о появлении первых фременов.
«Великие школы Дюны»
Сюда входят: «Орден сестер», «Ментаты Дюны», «Навигаторы Дюны»
Действие этой трилогии разворачивается спустя 80 лет после событий «Легенд» и повествует об образовании пяти Великих школ Дюны — ордена Бене Гессерит, Космической гильдии, ментатов, навигаторов и докторов Сукк.
«Прелюдия к Дюне»
Сюда входят: «Дом Атрейдесов», «Дом Харконненов» и «Дом Коррино»
Первые книги Брайана Герберта и Кевина Андерсона по «Дюне». Действие трилогии начинается за несколько десятилетий до событий первого романа. Из книг можно узнать о молодости герцога Лето, о его знакомстве с Джессикой, о первых столкновениях с Харконненами и о тех причинах, по которым император Шаддам IV так возненавидел благородного аристократа.
«Каладанская трилогия»
Сюда входят: «Герцог Каладана», «Леди Каладана», «Наследник Каладана»
Самый свежий цикл Герберта-сына и Кевина Андерсона, выход которого оказался приурочен к релизу первой «Дюны» Дени Вильнёва. Трилогия посвящена семье Атрейдес — Лето, Джессике и Полу — и является непосредственным приквелом первой книги Фрэнка Герберта.
«Герои Дюны»
Сюда входят: «Пол с Дюны», «Ветра Дюны», «Принцесса Дюны»
Цикл одиночных романов, события которых разворачиваются вокруг первых трех книг Фрэнка Герберта. Так, например, в «Поле» есть две временные линии: одна повествует о детстве Пола, а вторая — о временах джихада и попытках Шаддама IV вернуть утраченный трон. «Ветра Дюны» повествуют о том, как леди Джессика и Алия пытаются удержать Империю от развала после ухода ослепшего Пола в пустыню. А «Принцесса Дюны» — самый свежий роман соавторов, который вышел в оригинале только осенью 2023 года, а на русском языке в марте 2024-го — рассказывает историю жизни Ирулан и Чани, двух самых важных женщин в жизни Пола Атрейдеса.
«Дюна 7»
Сюда входят: «Охотники Дюны», «Песчаные черви Дюны»
Когда Брайан Герберт и Кевин Андерсон только приступали к «Дюне», они говорили, что их конечной целью, после которой они намереваются поставить точку в цикле, является именно седьмая и заключительная «Дюна». Роман оказался настолько объемным, что издатели разбили его на две части и выпустили с разницей в год. После этого Брайан и Кевин написали еще девять книг о «Дюне».
Роман посвящен событиям, ведущим непосредственно к Крализеку, предсказанной еще Лето великой битве конца времен, в которой сошлись возглавляемые Бене Гессерит и героями «Еретиков» и «Капитулов» силы человечества… и легионы роботов. Оказывается, искусственные интеллекты, командовавшие машинами во времена Батлерианского джихада, никуда не делись, они лишь затаились и десятки тысяч лет выжидали подходящего времени для удара. И именно к машинам относились загадочные наблюдатели из финала «Капитула».
Автор: Алексей Ионов