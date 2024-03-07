Ультимативный гид по «Дюне»: в каком порядке читать и что вспомнить перед просмотром

«Дюна» (2021)

Оба фильма Вильнёва основаны на романе Фрэнка Герберта «Дюна», и первая часть в целом следует сюжету книги. Действие разворачивается в далеком будущем нашей Вселенной, в котором человечество расселилось по всей галактике. Люди оказались под властью машин, однако сумели вернуть свою свободу. С тех пор искусственный интеллект и любые машины сложнее калькулятора находятся под запретом, а все сложные вычисления выполняют генетически развитые люди — ментаты.

Величайшей ценностью феодальной Империи, охватившей всю известную часть галактики, является Пряность (она же специя, приправа или меланж). Она продлевает жизнь, позволяет видеть будущее и помогает навигаторам прокладывать курс через межзвездное пространство. Единственным источником Пряности служит пустынная планета Арракис, та самая Дюна.

Долгое время добычей специи заправлял могущественный и жестокий дом Харконнен. В начале первой части правитель Империи, падишах-император Шаддам IV, отобрал у барона Владимира Харконнена право на добычу специи и передал его злейшим врагам Харконненов — дому Атрейдес. Герцог Лето, глава дома Атрейдес, обеспокоен. Он прибывает на Арракис вместе с соратниками и семьей — наложницей леди Джессикой, сестрой ордена Бене Гессерит, и сыном и наследником Полом. Пол постоянно видит во снах загадочную девушку и сцены из будущего, в которых он ведет «священную войну».

Герцог пытается наладить отношения с коренными жителями Арракиса — фременами. Но прежде чем это удается, барон, воспользовавшись помощью предателя в стане Атрейдесов, наносит удар. Возможно, солдаты Атрейдесов и смогли бы справиться с любыми силами Харконненов, вот только в форме последних сражались сардаукары — элитные воины императора. Большинство Атрейдесов, включая самого герцога, погибли, но Полу и Джессике удалось сбежать в пустыню. Там беглецы встречают фременов, среди которых оказывается Чани — та самая девушка из видений Пола. Вопреки воле матери, юноша решает присоединиться к фременам и восстановить мир на Арракисе.