Больше сериалов — меньше интереса. Что произошло с оригинальными проектами онлайн-платформ в начале 2024 года

То, что новинки онлайн-кинотеатров в этом году пока вызывают меньше интереса у аудитории, видно и по топам самых популярных проектов в Индексе Кинопоиск Pro. В первом квартале 2023 года в топ-20 самых популярных сериалов за период попало пять оригинальных проектов российских онлайн-кинотеатров, а в первом квартале 2024 года — всего один. В топ-100 сериалов за первый квартал 2023 года — 16 новых оригинальных сериалов, а в первом квартале 2024 года таких проектов всего семь.