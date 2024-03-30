Больше сериалов — меньше интереса. Что произошло с оригинальными проектами онлайн-платформ в начале 2024 года

Онлайн-платформы выпускают все больше игровых сериалов — в первом квартале 2024 года их количество выросло по сравнению с тем же периодом прошлого года. Тем временем общее количество оригинальных проектов снизилось за счет документальных проектов, полнометражных фильмов и других форматов.
В первом квартале 2024 года онлайн-кинотеатры выпустили меньше оригинальных проектов, чем за аналогичный период 2023 года — 44 против 52. Но в то же время за первые три месяца этого года вышло больше игровых сериалов, чем за первые три месяца 2023 года — 35 против 31. Все эти проекты показаны семью российскими онлайн-кинотеатрами.
Самым оживленным временем для платформ стали конец февраля и начало марта. На неделе с 19 по 25 февраля платформы выпустили 19 новых единиц контента. Для сравнения: в прошлом году столько же новых единиц контента вышло в самый загруженный день 2023 года — в четверг, 9 ноября.
В первом квартале 2024 года самым загруженным тоже оказался четверг. 22 февраля, перед праздничной пятницей, пользователь онлайн-кинотеатров мог бы увидеть 11 новых релизов: премьеры «Внутри убийцы» и «Красный 5» (вышло сразу две серии), новые эпизоды сериалов «Престиж», «Постучись в мою дверь в Москве», «Очевидное невероятное», «Саша и Питер», «Струны», «Выжившие 2. Пробуждение» и финалы сезонов «Медиатора» и «Иных».
В первом квартале 2024 года вышло меньше заметных премьер российских сериалов, чем в предыдущий период и в первом квартале 2023 года. Несмотря на рост числа оригинальных игровых сериалов, интерес к ним со стороны жителей России не вырос. Он, наоборот, сократился по сравнению с первым кварталом 2023 года, показывают данные Индекса Кинопоиск Pro.
В первом квартале 2024 года новые оригинальные проекты набрали 10 070 баллов интереса, что почти на 30% ниже, чем годом ранее. Учитывались те сериалы, премьеры которых состоялись в первые три месяца года или в этот период у них вышли новые эпизоды. Тем временем в первом квартале 2023 года сериалы, соответствующие тем же критериям, набрали в Индексе Кинопоиск Pro 12 858 баллов. Средний балл оригинального сериала в начале 2023 составлял 655 баллов в Индексе Кинопоиск Pro, а в 2024-м — 581.
То, что новинки онлайн-кинотеатров в этом году пока вызывают меньше интереса у аудитории, видно и по топам самых популярных проектов в Индексе Кинопоиск Pro. В первом квартале 2023 года в топ-20 самых популярных сериалов за период попало пять оригинальных проектов российских онлайн-кинотеатров, а в первом квартале 2024 года — всего один. В топ-100 сериалов за первый квартал 2023 года — 16 новых оригинальных сериалов, а в первом квартале 2024 года таких проектов всего семь.
Оригинальные сериалы первого квартала 2024 года, попавшие в топ-100 Индекса Кинопоиск Pro за период
место в Индексе Кинопоиск Pro
название сериала
платформа
баллы
9
«Постучись в мою дверь в Москве»
Мелодрама
Premier, Оkkо
1056
22
«Инспектор Гаврилов»
Комедия
Start
685
27
«Золотое дно»
Драма
«Иви»
619
30
«ГДР»
Детектив
Wink
614
52
«Внутри убийцы»
Детектив
Кинопоиск
420
64
«Медиатор»
Драма
Start
357
75
«Престиж»
Детектив
Start
317
Оригинальные сериалы первого квартала 2023 года, попавшие в топ-100 Индекса Кинопоиск Pro за период
место в Индексе Кинопоиск Pro
название сериала
платформа
баллы
2
Драма
Кинопоиск
2300
9
«Фишер»
Детектив
Wink
1329
13
«Содержанки»
Триллер
Start
850
17
«Бывшие»
Драма
Start
735
20
«Территория»
Детектив
Premier
686
21
«Против всех»
Комедия
Start
641
29
«Беспринципные»
Комедия
Кинопоиск
594
31
«Кафе „Куба“»
Комедия
Premier
566
39
«Раневская»
Биография
Kion
458
41
«Манюня»
Семейный
Okko
457
63
«Фандорин. Азазель»
Приключения
Кинопоиск
372
70
«Стрим»
Комедия
Premier
350
77
«Предпоследняя инстанция»
Комедия
Okko
327
83
«Почка»
Драма
Kion
294
87
«Шаляпин»
Драма
Okko
272
29
Драма
Start
258
В первом квартале 2024 года изменилась тройка лидеров по количеству выпущенных оригинальных проектов. В первом квартале 2023 года лидировали Premier (15 проектов), Okko (13) и Start (9). В этом году Premier и Start делят первое и второе места — обе платформы выпустили по 11 новинок, а на третье место вышел кинотеатр Wink (7 проектов). Кроме того, с рынка ушел один игрок — закончилось слияние more.tv и Wink, и теперь друг с другом за долю зрительского внимания соревнуются семь платформ.
Индекс Кинопоиск Pro измеряет популярность тысячи сериалов — как отечественных, так и иностранных, которые выходят в телевизионном эфире и на онлайн-платформах. Это единственный инструмент в России, который показывает, насколько большая аудитория интересовалась и, скорее всего, смотрела сериалы вне зависимости от площадки, где они вышли. Он основан на данных Яндекса и Google.
Полный список проектов, предоставленный нам онлайн-платформами
Кинопоиск
Wink
Kion
Premier
«Постучись в мою дверь в Москве»
Okko
«Постучись в мою дверь в Москве»