Кинопоиск
Блог команды

Больше сериалов — меньше интереса. Что произошло с оригинальными проектами онлайн-платформ в начале 2024 года

Обсудить0

Онлайн-платформы выпускают все больше игровых сериалов — в первом квартале 2024 года их количество выросло по сравнению с тем же периодом прошлого года. Тем временем общее количество оригинальных проектов снизилось за счет документальных проектов, полнометражных фильмов и других форматов.

В первом квартале 2024 года онлайн-кинотеатры выпустили меньше оригинальных проектов, чем за аналогичный период 2023 года — 44 против 52. Но в то же время за первые три месяца этого года вышло больше игровых сериалов, чем за первые три месяца 2023 года — 35 против 31. Все эти проекты показаны семью российскими онлайн-кинотеатрами.

Самым оживленным временем для платформ стали конец февраля и начало марта. На неделе с 19 по 25 февраля платформы выпустили 19 новых единиц контента. Для сравнения: в прошлом году столько же новых единиц контента вышло в самый загруженный день 2023 года — в четверг, 9 ноября.

В первом квартале 2024 года самым загруженным тоже оказался четверг. 22 февраля, перед праздничной пятницей, пользователь онлайн-кинотеатров мог бы увидеть 11 новых релизов: премьеры «Внутри убийцы» и «Красный 5» (вышло сразу две серии), новые эпизоды сериалов «Престиж», «Постучись в мою дверь в Москве», «Очевидное невероятное», «Саша и Питер», «Струны», «Выжившие 2. Пробуждение» и финалы сезонов «Медиатора» и «Иных».

«Внутри убийцы»

В первом квартале 2024 года вышло меньше заметных премьер российских сериалов, чем в предыдущий период и в первом квартале 2023 года. Несмотря на рост числа оригинальных игровых сериалов, интерес к ним со стороны жителей России не вырос. Он, наоборот, сократился по сравнению с первым кварталом 2023 года, показывают данные Индекса Кинопоиск Pro.

В первом квартале 2024 года новые оригинальные проекты набрали 10 070 баллов интереса, что почти на 30% ниже, чем годом ранее. Учитывались те сериалы, премьеры которых состоялись в первые три месяца года или в этот период у них вышли новые эпизоды. Тем временем в первом квартале 2023 года сериалы, соответствующие тем же критериям, набрали в Индексе Кинопоиск Pro 12 858 баллов. Средний балл оригинального сериала в начале 2023 составлял 655 баллов в Индексе Кинопоиск Pro, а в 2024-м — 581.

То, что новинки онлайн-кинотеатров в этом году пока вызывают меньше интереса у аудитории, видно и по топам самых популярных проектов в Индексе Кинопоиск Pro. В первом квартале 2023 года в топ-20 самых популярных сериалов за период попало пять оригинальных проектов российских онлайн-кинотеатров, а в первом квартале 2024 года — всего один. В топ-100 сериалов за первый квартал 2023 года — 16 новых оригинальных сериалов, а в первом квартале 2024 года таких проектов всего семь.

Оригинальные сериалы первого квартала 2024 года, попавшие в топ-100 Индекса Кинопоиск Pro за период

место в Индексе Кинопоиск Pro

название сериала

платформа

баллы

9

«Постучись в мою дверь в Москве»

Мелодрама

Premier, Оkkо

1056

22

«Инспектор Гаврилов»

Комедия

Start

685

27

«Золотое дно»

Драма

«Иви»

619

30

«ГДР»

Детектив

Wink

614

52

«Внутри убийцы»

Детектив

Кинопоиск

420

64

«Медиатор»

Драма

Start

357

75

«Престиж»

Детектив

Start

317

Оригинальные сериалы первого квартала 2023 года, попавшие в топ-100 Индекса Кинопоиск Pro за период

место в Индексе Кинопоиск Pro

название сериала

платформа

баллы

2

«Король и Шут»

Драма

Кинопоиск

2300

9

«Фишер»

Детектив

Wink

1329

13

«Содержанки»

Триллер

Start

850

17

«Бывшие»

Драма

Start

735

20

«Территория»

Детектив

Premier

686

21

«Против всех»

Комедия

Start

641

29

«Беспринципные»

Комедия

Кинопоиск

594

31

«Кафе „Куба“»

Комедия

Premier

566

39

«Раневская»

Биография

Kion

458

41

«Манюня»

Семейный

Okko

457

63

«Фандорин. Азазель»

Приключения

Кинопоиск

372

70

«Стрим»

Комедия

Premier

350

77

«Предпоследняя инстанция»

Комедия

Okko

327

83

«Почка»

Драма

Kion

294

87

«Шаляпин»

Драма

Okko

272

29

«Черная весна»

Драма

Start

258

В первом квартале 2024 года изменилась тройка лидеров по количеству выпущенных оригинальных проектов. В первом квартале 2023 года лидировали Premier (15 проектов), Okko (13) и Start (9). В этом году Premier и Start делят первое и второе места — обе платформы выпустили по 11 новинок, а на третье место вышел кинотеатр Wink (7 проектов). Кроме того, с рынка ушел один игрок — закончилось слияние more.tv и Wink, и теперь друг с другом за долю зрительского внимания соревнуются семь платформ.

Индекс Кинопоиск Pro измеряет популярность тысячи сериалов — как отечественных, так и иностранных, которые выходят в телевизионном эфире и на онлайн-платформах. Это единственный инструмент в России, который показывает, насколько большая аудитория интересовалась и, скорее всего, смотрела сериалы вне зависимости от площадки, где они вышли. Он основан на данных Яндекса и Google.

Полный список проектов, предоставленный нам онлайн-платформами

Кинопоиск

«Иные»

«Внутри убийцы»

«Беспринципные 4»

Wink

«Струны»

«Недетское кино»

«ГДР»

«Зло»

«Артист с большой дороги»

«Неверные»

«Все ОК»

Kion

«Успешный»

«Одна жизнь»

«Осторожно — любовь»

«Вернуть любой ценой»

«Черное солнце»

«Курьеры»

Premier

«Прелесть»

«Красный 5»

«Саша и Питер»

«Ресторан по понятиям 3»

«Глаз пустыни»

«Постучись в мою дверь в Москве»

«Зита и Гита»

«Поставь на рингтон»

«Вас беспокоят из банка»

«Наследство»

«Камера Мотор»

Okko

«Очевидное невероятное»

«Предпоследняя инстанция 3»

«Морозко»

«Постучись в мою дверь в Москве»

«13 карт»

«Выжившие 2. Пробуждение»

«Иви»

«Нежность»

«Золотое дно»

Start

«Чебурашка. Выходной»

«Артист с большой дороги»

«Многодетство»

«Френдзона»

«Престиж»

«Инспектор Гаврилов»

«Медиатор»

«Сестры»

«Холоп 2»

«Детка»

«Конец славы»

«Кинопоиск | Индустрия» в Telegram

Канал с моторами, тарелками и другими новостями кинобизнеса

Обсудить
Надя идет наперекор отцу ради любви и большого спорта. Трогающая до слез мелодрама с Александром Петровым
В главных ролях:Александр Петров, Мария Аронова, Анна Савранская, Степан Белозеров, Сергей Лавыгин, Сергей Беляев, Василий Копейкин
Режиссер:Юрий Хмельницкий
Смотрите по подписке
Смотреть

Смотрите также

8 апреля4
30 марта10
3 апреля74
13 апреля41

Главное сегодня

Сегодня, 11:214
час назад1
Сегодня0
Сегодня0
Сегодня2
Сегодня0
Вчера2
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт. Возможность голосовать за комментарии станет доступна через 8 дней после регистрации