Индекс Кинопоиск Pro: в первом квартале в топе взрослая анимация — пять аниме, «Отель „Хазбин“» и «Гравити Фолз»

При этом общий интерес жителей России к сериалам вырос на 9%, до 150 051 балла, по сравнению как с четвертым, так и с первым кварталом 2023 года. Этот рост обусловлен возвращением в топы премьер от Netflix, а также высоким вниманием к азиатским проектам — в топ-20 квартала сразу пять аниме и дорама из Южной Кореи. Сериал «Выходи замуж за моего супруга!» стал вторым корейским проектом, оказавшимся в топ-20 квартала за всю историю наблюдения за Индексом Кинопоиск Pro. До него в топ попадала лишь «Игра в кальмара», южнокорейский сериал, выпущенный Netflix (4-й квартал 2021 года, 2-й и 3-й кварталы 2022 года).