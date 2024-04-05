Индекс Кинопоиск Pro: в первом квартале в топе взрослая анимация — пять аниме, «Отель „Хазбин“» и «Гравити Фолз»

В первом квартале 2024 года вышло меньше заметных премьер российских сериалов, чем в предыдущем периоде и первом квартале 2023 года. Из-за этого в топ-20 самых популярных проектов начала года оказалось меньше половины отечественных сериалов. Зато туда попало сразу пять аниме и одна дорама из Южной Кореи. В марте в топ-20 месяца появились две премьеры Netflix.
Топ-20 сериалов I квартала 2024 года
Место
Сериал
Баллы индекса
В топ-20 самых популярных сериалов среди жителей России в первом квартале 2024 года — только девять отечественных сериалов. Из них лишь две премьеры — комедийная мелодрама о жителях Рублевки «Бедные смеются, богатые плачут» от канала ТНТ и ремейк турецкого хита «Постучись в мою дверь в Москве», проект платформ Start и Okko. Еще у трех сериалов в топе в начале года вышли новые сезоны — «Склифосовский» («Россия 1»), «Зона комфорта» (Premier), «Шеф» (НТВ).
Оставшиеся четыре российских проекта из топ-20 — сериалы 2023 года, которые зрители продолжают смотреть. Возглавил квартальный Индекс Кинопоиск Pro хит прошлого года «Слово пацана».
Громкие российские премьеры — главный двигатель интереса аудитории в 2022 и 2023 годах. Индекс Кинопоиск Pro показывал рост во многом за их счет. Так, в первом квартале 2023 года в двадцатке самых популярных сериалов было 12 отечественных проектов, из них семь новинок — две премьеры («Король и Шут», «Фишер») и новые сезоны пяти сериалов.
В первом квартале 2024 года в топ-20 не только меньше российских новинок, но и интерес к ним в среднем ниже, чем в первом квартале 2023 года, то есть вышедшие в начале года проекты стали менее заметными для аудитории. В 2023 году доля российских сериалов в общем интересе аудитории трижды била рекорды. В январе она составила 47,2%, а к марту из-за отсутствия громких российских премьер опустилась до 38%.
При этом общий интерес жителей России к сериалам вырос на 9%, до 150 051 балла, по сравнению как с четвертым, так и с первым кварталом 2023 года. Этот рост обусловлен возвращением в топы премьер от Netflix, а также высоким вниманием к азиатским проектам — в топ-20 квартала сразу пять аниме и дорама из Южной Кореи. Сериал «Выходи замуж за моего супруга!» стал вторым корейским проектом, оказавшимся в топ-20 квартала за всю историю наблюдения за Индексом Кинопоиск Pro. До него в топ попадала лишь «Игра в кальмара», южнокорейский сериал, выпущенный Netflix (4-й квартал 2021 года, 2-й и 3-й кварталы 2022 года).
В 2021-м и даже в 2022-м новинки от Netflix регулярно попадали в топы Индекса Кинопоиск Pro, хотя после ухода платформы из России это стало происходить все реже, и в целом интерес к американским сериалам снизился. В 2023 году сериалы Netflix привлекали меньше внимания, в топы месяца в разное время года попали лишь четыре проекта: «Уэнсдэй», «Ведьмак», «Черное зеркало» и «Игра в кальмара». В 2024 году сразу две премьеры Netflix оказались в топе марта — «Джентльмены» по мотивам фильма Гая Ричи и «Аватар: Легенда об Аанге», экранизация одноименного мультсериала.
Топ-20 сериалов марта 2024 года
Индекс Кинопоиск Pro
new — новичок в топ-20 месяца
Место
Сериал
Баллы индекса
Также из американских проектов в топ-20 месяца с января держится мультсериал «Отель „Хазбин“» (выходит на Amazon Prime) об обитателях ада, которых задумала перевоспитать дочь Люцифера. Мультфильм не доступен в России легально, как и другие семь анимационных проектов, попавших в топ квартала.
Высокое внимание к взрослой анимации в начале года обеспечили прежде всего японские аниме. Интерес к проектам из Японии, в первую очередь аниме, среди жителей России стабилен; его доля в общем интересе к сериалам держится на уровне 13 — 17% и в первом квартале 2024 года достигает верхней границы этого диапазона.
Как правило, в топ-20 самых популярных сериалов оказывается от двух до четырех японских аниме.
Самое популярное аниме квартала — премьера 2024 года «Поднятие уровня в одиночку», оно сразу попало на четвертое место. Выше в квартальном зачете поднимался только «Человек-бензопила»: в четвертом квартале 2022 года это аниме получило второе место в Индексе. В топ-20 четвертого квартала 2023 года на 13-е место попала «Атака титанов» — сага, которая в прошлом году стала первым аниме за историю наблюдений за Индексом Кинопоиск Pro, возглавившим недельный топ в ноябре во время выхода финала всего проекта.
Индекс Кинопоиск Pro измеряет популярность тысячи сериалов — как отечественных, так и иностранных, которые выходят в телевизионном эфире и на онлайн-платформах. Это единственный инструмент в России, который показывает, насколько большая аудитория интересовалась и, скорее всего, смотрела сериалы вне зависимости от площадки, где они вышли. Он основан на данных Яндекса и Google