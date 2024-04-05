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Индекс Кинопоиск Pro: в первом квартале в топе взрослая анимация — пять аниме, «Отель „Хазбин“» и «Гравити Фолз»

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В первом квартале 2024 года вышло меньше заметных премьер российских сериалов, чем в предыдущем периоде и первом квартале 2023 года. Из-за этого в топ-20 самых популярных проектов начала года оказалось меньше половины отечественных сериалов. Зато туда попало сразу пять аниме и одна дорама из Южной Кореи. В марте в топ-20 месяца появились две премьеры Netflix.

Топ-20 сериалов I квартала 2024 года

Место

Сериал

Баллы индекса

1

«Слово пацана»

Россия, драма

5498

2

«Зимородок»

Турция, мелодрама

2780

3

«Склифосовский»

Россия, драма

1774

4

«Поднятие уровня в одиночку»

Япония, аниме

1385

5

«Отель "Хазбин"»

США, мультфильм

1378

6

«Бедные смеются, богатые плачут»

Россия, комедия

1274

7

«Трудные подростки»

Россия, драма

1222

8

«Зона комфорта»

Россия, комедия

1075

9

«Постучись в мою дверь в Москве»

Россия, мелодрама

1056

10

«Магическая битва»

Япония, аниме

1003

11

«Ван-Пис»

Япония, аниме

890

12

«Гравити Фолз»

США, мультфильм

810

13

«Великолепный век»

Турция, мелодрама

806

14

«Жизнь по вызову»

Россия, драма

802

15

«Шеф»

Россия, криминал

791

16

«Фишер»

Россия, детектив

790

17

«Выходи замуж за моего супруга!»

Южная Корея, дорама

761

18

«Сверхъестественное»

США, фэнтези

747

19

«Магия и мускулы»

Япония, аниме

735

20

«Монолог фармацевта»

Япония, аниме

730

В топ-20 самых популярных сериалов среди жителей России в первом квартале 2024 года — только девять отечественных сериалов. Из них лишь две премьеры — комедийная мелодрама о жителях Рублевки «Бедные смеются, богатые плачут» от канала ТНТ и ремейк турецкого хита «Постучись в мою дверь в Москве», проект платформ Start и Okko. Еще у трех сериалов в топе в начале года вышли новые сезоны — «Склифосовский» («Россия 1»), «Зона комфорта» (Premier), «Шеф» (НТВ).

Оставшиеся четыре российских проекта из топ-20 — сериалы 2023 года, которые зрители продолжают смотреть. Возглавил квартальный Индекс Кинопоиск Pro хит прошлого года «Слово пацана».

Громкие российские премьеры — главный двигатель интереса аудитории в 2022 и 2023 годах. Индекс Кинопоиск Pro показывал рост во многом за их счет. Так, в первом квартале 2023 года в двадцатке самых популярных сериалов было 12 отечественных проектов, из них семь новинок — две премьеры («Король и Шут», «Фишер») и новые сезоны пяти сериалов.

«Король и Шут»

В первом квартале 2024 года в топ-20 не только меньше российских новинок, но и интерес к ним в среднем ниже, чем в первом квартале 2023 года, то есть вышедшие в начале года проекты стали менее заметными для аудитории. В 2023 году доля российских сериалов в общем интересе аудитории трижды била рекорды. В январе она составила 47,2%, а к марту из-за отсутствия громких российских премьер опустилась до 38%. 

При этом общий интерес жителей России к сериалам вырос на 9%, до 150 051 балла, по сравнению как с четвертым, так и с первым кварталом 2023 года. Этот рост обусловлен возвращением в топы премьер от Netflix, а также высоким вниманием к азиатским проектам — в топ-20 квартала сразу пять аниме и дорама из Южной Кореи. Сериал «Выходи замуж за моего супруга!» стал вторым корейским проектом, оказавшимся в топ-20 квартала за всю историю наблюдения за Индексом Кинопоиск Pro. До него в топ попадала лишь «Игра в кальмара», южнокорейский сериал, выпущенный Netflix (4-й квартал 2021 года, 2-й и 3-й кварталы 2022 года).

В 2021-м и даже в 2022-м новинки от Netflix регулярно попадали в топы Индекса Кинопоиск Pro, хотя после ухода платформы из России это стало происходить все реже, и в целом интерес к американским сериалам снизился. В 2023 году сериалы Netflix привлекали меньше внимания, в топы месяца в разное время года попали лишь четыре проекта: «Уэнсдэй», «Ведьмак», «Черное зеркало» и «Игра в кальмара». В 2024 году сразу две премьеры Netflix оказались в топе марта — «Джентльмены» по мотивам фильма Гая Ричи и «Аватар: Легенда об Аанге», экранизация одноименного мультсериала.

Топ-20 сериалов марта 2024 года

Индекс Кинопоиск Pro

new — новичок в топ-20 месяца

Место

Сериал

Баллы индекса

1

«Бедные смеются, богатые плачут»

Россия, комедия

678

2

«Слово пацана. Кровь на асфальте»

Россия, драма

657

3

«Зимородок»

Турция, мелодрама

603

4

«Постучись в мою дверь в Москве»

Россия, мелодрама

464

5

«Отель «Хазбин“»

США, мультфильм

376

6

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«Мажор»

Россия, драма

373

7

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«Сёгун»

Сша, драма

373

8

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«Красные бутоны»

Турция, мелодрама

349

9

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«Джентльмены»

Великобритания, США, боевик

327

10

«Поднятие уровня в одиночку»

Япония, аниме

321

11

«Ван-Пис»

Япония, аниме

285

12

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«Пять минут тишины»

Россия, драма

284

13

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«Постучись в мою дверь»

Турция, мелодрама

281

14

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«Добро пожаловать в класс превосходства»

Япония, аниме

271

15

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«Ходячие мертвецы»

США, ужасы

270

16

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«Великолепный век»

Турция, мелодрама

259

17

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«Внутри убийцы»

Россия, детектив

258

18

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«Десять дней до весны»

Россия, драма

257

19

new

«Аватар: легенда об Аанге»

США, фэнтези

256

20

«Магия и мускулы»

Япония, аниме

245

Также из американских проектов в топ-20 месяца с января держится мультсериал «Отель „Хазбин“» (выходит на Amazon Prime) об обитателях ада, которых задумала перевоспитать дочь Люцифера. Мультфильм не доступен в России легально, как и другие семь анимационных проектов, попавших в топ квартала.

«Отель „Хазбин“»

Высокое внимание к взрослой анимации в начале года обеспечили прежде всего японские аниме. Интерес к проектам из Японии, в первую очередь аниме, среди жителей России стабилен; его доля в общем интересе к сериалам держится на уровне 13 — 17% и в первом квартале 2024 года достигает верхней границы этого диапазона.

Как правило, в топ-20 самых популярных сериалов оказывается от двух до четырех японских аниме.

Самое популярное аниме квартала — премьера 2024 года «Поднятие уровня в одиночку», оно сразу попало на четвертое место. Выше в квартальном зачете поднимался только «Человек-бензопила»: в четвертом квартале 2022 года это аниме получило второе место в Индексе. В топ-20 четвертого квартала 2023 года на 13-е место попала «Атака титанов» — сага, которая в прошлом году стала первым аниме за историю наблюдений за Индексом Кинопоиск Pro, возглавившим недельный топ в ноябре во время выхода финала всего проекта.

Индекс Кинопоиск Pro измеряет популярность тысячи сериалов — как отечественных, так и иностранных, которые выходят в телевизионном эфире и на онлайн-платформах. Это единственный инструмент в России, который показывает, насколько большая аудитория интересовалась и, скорее всего, смотрела сериалы вне зависимости от площадки, где они вышли. Он основан на данных Яндекса и Google

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