Как создавали сказочные костюмы для «Летучего корабля»

Всего на подготовку и создание костюмов ушло полгода. По словам Надежды Васильевой, в «Летучем корабле» нет ни одного костюма, который брали напрокат. Все специально создавали для съемок, в том числе одежду для многочисленной массовки. «Для женских платьев мы взяли за основу дымковскую глиняную игрушку с широкими юбками и узкими талиями. А для мужских костюмов — городецкую роспись, потому что у ее героев смешные сюртуки и котелки с цилиндрами утрированной формы», — добавляет художник по костюмам. И все было сделано из ситца: платья, обувь и головные уборы.