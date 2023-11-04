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Как создавали сказочные костюмы для «Летучего корабля»

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В прокате с большим кассовым успехом идет «Летучий корабль» — семейное кино по мотивам советского мультфильма. В нем царевну Забаву сыграла Ксения Трейстер, Ивана — Александр Метёлкин, а царя — Леонид Ярмольник. Герои носят костюмы с таким обилием принтов и деталей, что хочется поставить фильм на паузу, чтобы все рассмотреть. Рассказываем, как «Летучий корабль» превращали в ситцевую сказку, что связывает костюмы из фильма со «Словом пацана» и какие сюжеты изображены на пышных юбках героинь.

Все началось с разговора на кухне

Интерьеры сказочного дворца

А точнее, с изразцов над плитой, которые художник по костюмам Надежда Васильева привезла из Ярославля и Углича. Художник-постановщик Сергей Февралёв («Капитан Волконогов бежал», «Он — дракон») был у Надежды в гостях, где они обсуждали будущую сказку, и приметил необычную плитку. Так и появилась идея сделать сказочный дворец из изразцов, а костюмы — из ситца.

«Мы решили, что к переливающимся и блестящим изразцам подойдет сухой ситец. Он не блестит, у него четкие складки, ситец хорошо держит форму. И это будет хорошее сочетание — изразцов с выпуклым узором и ситца с четким рисунком», — вспоминает Васильева.

Для фильма разработали около 1500 нарядов и 300 принтов

Над костюмами «Летучего корабля» трудилась команда с богатым киносказочным опытом, сложившаяся еще на съемках «Матильды» — исторической драмы об отношениях Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Возглавляли команду Надежда Васильева («Брат» и другие фильмы Алексея Балабанова) и ее соратница Ольга Михайлова, которые придумывали стиль для фильмов «Конек-горбунок» и «По щучьему велению», а впереди у них киносказка «Огниво».

Художник по костюмам Надежда Васильева

Над гардеробом героев также работали художник по принтам Светлана Герасимова («По щучьему велению», «Мастер и Маргарита», «Король и Шут», «Огниво», «Волшебник Изумрудного города») и художник по вязке Алёна Морозова («По щучьему велению», «Огниво», «Бременские музыканты»).

Всего на подготовку и создание костюмов ушло полгода. По словам Надежды Васильевой, в «Летучем корабле» нет ни одного костюма, который брали напрокат. Все специально создавали для съемок, в том числе одежду для многочисленной массовки. «Для женских платьев мы взяли за основу дымковскую глиняную игрушку с широкими юбками и узкими талиями. А для мужских костюмов — городецкую роспись, потому что у ее героев смешные сюртуки и котелки с цилиндрами утрированной формы», — добавляет художник по костюмам. И все было сделано из ситца: платья, обувь и головные уборы. 

Ни один из головных уборов в фильме не повторяется. А отвечала за них художник Наталья Глухих
В 1500 нарядов вошли и разнообразные костюмы для массовки
Для киносказки художник по вязке Алёна Морозова делала даже вязаные зонтики
Дополняют обазы причудливые парики

Подходящий ситец искали в Иванове

Изучать ситец отправились туда, где им занимаются с XVII–XVIII веков, — в Иваново. Надежда Васильева вместе со Светланой Герасимовой смотрели старинные образцы тканей в Музее ивановского ситца, в том числе агиттекстиль 1920–30-х годов. Договорившись с музеем, они переработали, осовременили советские принты и использовали их в фильме. Например, для костюмов Бабок-ежек и дворцовых музыкантов.

Одна из Бабок-ежек в красных сапогах. А на фоне висят их доспехи для полета в ступах

«На местных барахолках мы у старичков и старушек покупали ткани, оставшиеся от тех ситцевых фабрик в Иванове и в Шуе, которые были уничтожены в 1990-е годы, — делится Надежда Васильева. — Эти ткани немного отличаются от современных, потому что на тех фабриках были другие красители и станки для нанесения». Костюм цыганки как раз сделан из разных кусочков ситца, найденных в Шуе Ивановской области.

Свадебное платье Забаве сшили под стать титулу

Забаву (Ксения Трейстер) зрители встречают в розовом платье с гусями, в белой рубашке и с одуванчиками в волосах. Царевна устраивает сеновал прямо во дворце, чтобы разозлить отца-царя (Леонид Ярмольник). Ей скучно, поэтому она решает сделать горку из сена и одеться как пастушка.

Основное платье царевны — розовое с короткой юбкой, на которой вышиты птицы. Еще у Забавы есть вязаное многоярусное платье, в котором она гуляет по городу, и наряд «Охота», где на юбке изображен человек с бегущими собаками. 

Многоярусное вязаное платье, которое создала Алёна Морозова
Платье Забавы со сценой охоты

Забаве придумали свадебное платье с рукавами-фонариками. Их достает подруга-служанка (Екатерина Агеева), чтобы «добавить чего-нибудь эдакого». «В остальном это классическое платье царского двора, — объясняет Надежда Васильева. — Например, подвенечные платья императриц Александры Фёдоровны и Марии Фёдоровны были из серебряной парчи и с вышивкой. У нашей Забавы оно тоже серебряное, но со смешным принтом — барочными вазами с цветами, виноградом, грушами, морскими рыбами. Это символы того богатства, которое ей не нужно».

Рукава-фонарики и принт с рыбами и вазами, который можно получше разглядеть на следующем фото в галерее

Иван носит вязаные тельняшки

Александр Метёлкин

Моряк Иван (Александр Метёлкин) появляется в разнообразных тельняшках — с рыбками, волнами, с разными гюйсами, с косым воротом. Над вязаной формой работала Алёна Морозова из мастерской «Пчела и шнип». Алёна к тому же — создательница свитеров героев Ивана Янковского и Льва Зулькарнаева из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте».

Пример вязаного орнамента. Фото из архива Алёны Морозовой
Вязаный костюм царя, которого сыграл Леонид Ярмольник

Жилетки машинной вязки Алёниного производства носят и героини в городе, в вязаном ходит даже царь — в домашнем костюме с оленями.

Каждому герою — свой принт: лимоны, доллары, заморские звери

Поль (Андрей Бурковский), новоявленный жених Забавы и сын купца Полкана, приехал из-за границы, куда отец отправил его учиться. Поэтому на костюмах героя появляются заморские звери: тигры, большие пауки, леопарды (даже ботинки героя в пятнистый принт). По словам Надежды Васильевой, он специально возвращается в том, что в советские времена привозили из-за границы, — в спортивном костюме. Его, кстати, для героя связала тоже Алёна Морозова. 

Доспехи Поля
Еще герой носит модную шапку бини

У зажиточного купца Полкана (Фёдор Добронравов) на костюме символы состоятельности — лимоны и всевозможные банкноты, современные и старинные. «Мы общались с нумизматом, у которого большая коллекция денежных купюр. Он нам принес часть, мы их отсканировали и собирали из них принт. В том числе он принес „Катеньку“ — большую сторублевую дореволюционную банкноту, на которой изображена императрица Екатерина II», — вспоминает Надежда Васильева. Также Полкан носит костюм с множеством карманов, куда можно было бы положить пачки денег. 

Лимоны и купюры в костюме Полкана
Шапка героя из рыжего меха напоминает ту, что носил анимационный Полкан

У свиты Поля, с которой он возвращается из-за границы, на костюмах тоже принты с заморскими животными. «Мы использовали голландские натюрморты XVII века, куда я добавляла плесень, разных мух, рептилий с языками, которые облизывали яблоки на натюрмортах, — вспоминает Светлана Герасимова. — Мы много использовали орнамент в клетку, чтобы осовременить рисунок. Частично я вдохновлялась коллекциями Вивьен Вествуд. Мне очень нравятся ее полосатые и клетчатые орнаменты».

Маски для свиты Поля вручную делала Анна Бабичева, выпускница школы-студии МХАТ. А на следующих слайдах можно посмотреть эскизы принтов
Эскизы принтов для костюмов свиты Поля. Фото из архива Светланы Герасимовой

Как в принтах использовали билибинские рисунки

Сказочные сюжеты на юбках героинь
Фото из архива Светланы Герасимовой

Для «Летучего корабля» Светлана Герасимова придумала принты-купоны с неповторяющимся рисунком. Они сделаны по мотивам рисунков Ивана Билибина, иллюстрировавшего русские сказки и былины, и чешского художника Альфонса Мухи. Из тканей с этими принтами шили пышные юбки для бала во дворце.

Чем отличаются Бабки-ежки

В фильме появляются пять Бабок-ежек (всех сыграл Данила Козловский в пластическом гриме), каждая со своим характером, прической и костюмом. Художник Ольга Михайлова придумала, что у каждой собственная роль: одна Баба-яга готовит, поэтому на ее костюме изображена курица на тарелке; другая путешествует по миру — у нее на штанах географические карты; а одна Бабка командует остальными, поэтому выглядит как офисная сотрудница и носит короткий галстук.

Летная форма Бабок, когда они парят в ступах, — красные сапоги и перчатки, связанные вручную из домашней шерсти, а еще деревянные доспехи, которые на самом деле сделали из пластика. На них изображены дятлы и мухоморы — символы леса, где живут сестрицы. Кстати, эти костюмы Бабок-летчиц — самые любимые у Надежды Васильевой.

Детали: игрушечные зайцы, Эльза Скиапарелли и «Чиполлино»

Во дворце появляются две дамы в платьях из ткани «туаль де жуи» с однотонным орнаментом (его популяризировал бренд Dior). Платья сшили из тканей, привезенных художником по костюмам Надеждой Васильевой из Парижа, с красным и синим рисунком. Дам играли актрисы-близняшки, и платья им сделали одинаковые, только с узором разных цветов. А еще добавили огромные банты, как у графини Вишенки из «Чиполлино» — любимой книги Васильевой.

Вязаное матросское платье Забавы с плоским узором-гюйсом — отсылка к черному свитеру Эльзы Скиапарелли, создательницы бренда Schiaparelli, сюрреалистки и соперницы Коко Шанель. В 1927-м она придумала черный свитер с рисунком в виде белого банта; с этой вещи начался успех ее бренда.

Ксения Трейстер и Александр Метёлкин
Свитер Эльзы Скиапарелли

Костюм Соловья-разбойника (Анна Уколова) — тоже привет Schiaparelli, но уже в современном исполнении. Форму рокерской косухи героя подсмотрели в коллекции Дэниэля Роузберри, креативного директора Schiaparelli с 2019 года. По словам Надежды Васильевой, Соловей-разбойник в фильме — рокер и байкер без байка, потому что сам летает. Поэтому атрибуты мотоцикла — зеркала заднего вида и другие детали — крепили прямо к его куртке.

Байкерская косуха Соловья-разбойника

У ведьмы леди Джейн (Полина Гагарина), которую Поль держит в клетке, — нелегкая судьба, поэтому и платье у нее более серьезное на фоне остальных цветочно-ситцевых. На нем вышит вьюнок, напоминающий, что Джейн держат в заточении, как принцесс в высоких башнях.

Певица Полина Гагарина в образе леди Джейн. Для съемок ей часами надевали рыжий парик

На съемочной площадке был специальный ассистент, который надувал штаны королевской страже. Десяти королевским охранникам шили объемные штаны из специальной прорезиненной ткани, а затем плотно надували их. Долго ходить в них нельзя, вдобавок на съемках была жара, поэтому штаны периодически сдували, а затем насосом накачивали снова.

Те самые надувные штаны

Художник по принтам Светлана Герасимова рассказала, что суммарно для фильма напечатали рисунки на 6 километрах тканей. И выбирали специальные техники печати (в том числе шелкографию, сублимационную и ультрафиолетовую печати), чтобы костюмы были долговечными: их можно стирать, они не выгорают, и рисунок остается таким же ярким, чтобы костюмы из «Летучего корабля» сохранились для истории. Сейчас часть костюмов находится на выставке в московском ЦДМ.

Какой костюм понравился больше всего?

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Автор: Лиза Кузнецова

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