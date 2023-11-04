Как создавали сказочные костюмы для «Летучего корабля»

В прокате с большим кассовым успехом идет «Летучий корабль» — семейное кино по мотивам советского мультфильма. В нем царевну Забаву сыграла Ксения Трейстер, Ивана — Александр Метёлкин, а царя — Леонид Ярмольник. Герои носят костюмы с таким обилием принтов и деталей, что хочется поставить фильм на паузу, чтобы все рассмотреть. Рассказываем, как «Летучий корабль» превращали в ситцевую сказку, что связывает костюмы из фильма со «Словом пацана» и какие сюжеты изображены на пышных юбках героинь.
Все началось с разговора на кухне
А точнее, с изразцов над плитой, которые художник по костюмам Надежда Васильева привезла из Ярославля и Углича. Художник-постановщик Сергей Февралёв («Капитан Волконогов бежал», «Он — дракон») был у Надежды в гостях, где они обсуждали будущую сказку, и приметил необычную плитку. Так и появилась идея сделать сказочный дворец из изразцов, а костюмы — из ситца.
«Мы решили, что к переливающимся и блестящим изразцам подойдет сухой ситец. Он не блестит, у него четкие складки, ситец хорошо держит форму. И это будет хорошее сочетание — изразцов с выпуклым узором и ситца с четким рисунком», — вспоминает Васильева.
Для фильма разработали около 1500 нарядов и 300 принтов
Над костюмами «Летучего корабля» трудилась команда с богатым киносказочным опытом, сложившаяся еще на съемках «Матильды» — исторической драмы об отношениях Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Возглавляли команду Надежда Васильева («Брат» и другие фильмы Алексея Балабанова) и ее соратница Ольга Михайлова, которые придумывали стиль для фильмов «Конек-горбунок» и «По щучьему велению», а впереди у них киносказка «Огниво».
Над гардеробом героев также работали художник по принтам Светлана Герасимова («По щучьему велению», «Мастер и Маргарита», «Король и Шут», «Огниво», «Волшебник Изумрудного города») и художник по вязке Алёна Морозова («По щучьему велению», «Огниво», «Бременские музыканты»).
Всего на подготовку и создание костюмов ушло полгода. По словам Надежды Васильевой, в «Летучем корабле» нет ни одного костюма, который брали напрокат. Все специально создавали для съемок, в том числе одежду для многочисленной массовки. «Для женских платьев мы взяли за основу дымковскую глиняную игрушку с широкими юбками и узкими талиями. А для мужских костюмов — городецкую роспись, потому что у ее героев смешные сюртуки и котелки с цилиндрами утрированной формы», — добавляет художник по костюмам. И все было сделано из ситца: платья, обувь и головные уборы.
Подходящий ситец искали в Иванове
Изучать ситец отправились туда, где им занимаются с XVII–XVIII веков, — в Иваново. Надежда Васильева вместе со Светланой Герасимовой смотрели старинные образцы тканей в Музее ивановского ситца, в том числе агиттекстиль 1920–30-х годов. Договорившись с музеем, они переработали, осовременили советские принты и использовали их в фильме. Например, для костюмов Бабок-ежек и дворцовых музыкантов.
«На местных барахолках мы у старичков и старушек покупали ткани, оставшиеся от тех ситцевых фабрик в Иванове и в Шуе, которые были уничтожены в 1990-е годы, — делится Надежда Васильева. — Эти ткани немного отличаются от современных, потому что на тех фабриках были другие красители и станки для нанесения». Костюм цыганки как раз сделан из разных кусочков ситца, найденных в Шуе Ивановской области.
Свадебное платье Забаве сшили под стать титулу
Забаву (Ксения Трейстер) зрители встречают в розовом платье с гусями, в белой рубашке и с одуванчиками в волосах. Царевна устраивает сеновал прямо во дворце, чтобы разозлить отца-царя (Леонид Ярмольник). Ей скучно, поэтому она решает сделать горку из сена и одеться как пастушка.
Основное платье царевны — розовое с короткой юбкой, на которой вышиты птицы. Еще у Забавы есть вязаное многоярусное платье, в котором она гуляет по городу, и наряд «Охота», где на юбке изображен человек с бегущими собаками.
Забаве придумали свадебное платье с рукавами-фонариками. Их достает подруга-служанка (Екатерина Агеева), чтобы «добавить чего-нибудь эдакого». «В остальном это классическое платье царского двора, — объясняет Надежда Васильева. — Например, подвенечные платья императриц Александры Фёдоровны и Марии Фёдоровны были из серебряной парчи и с вышивкой. У нашей Забавы оно тоже серебряное, но со смешным принтом — барочными вазами с цветами, виноградом, грушами, морскими рыбами. Это символы того богатства, которое ей не нужно».
Иван носит вязаные тельняшки
Моряк Иван (Александр Метёлкин) появляется в разнообразных тельняшках — с рыбками, волнами, с разными гюйсами, с косым воротом. Над вязаной формой работала Алёна Морозова из мастерской «Пчела и шнип». Алёна к тому же — создательница свитеров героев Ивана Янковского и Льва Зулькарнаева из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте».
Жилетки машинной вязки Алёниного производства носят и героини в городе, в вязаном ходит даже царь — в домашнем костюме с оленями.
Каждому герою — свой принт: лимоны, доллары, заморские звери
Поль (Андрей Бурковский), новоявленный жених Забавы и сын купца Полкана, приехал из-за границы, куда отец отправил его учиться. Поэтому на костюмах героя появляются заморские звери: тигры, большие пауки, леопарды (даже ботинки героя в пятнистый принт). По словам Надежды Васильевой, он специально возвращается в том, что в советские времена привозили из-за границы, — в спортивном костюме. Его, кстати, для героя связала тоже Алёна Морозова.
У зажиточного купца Полкана (Фёдор Добронравов) на костюме символы состоятельности — лимоны и всевозможные банкноты, современные и старинные. «Мы общались с нумизматом, у которого большая коллекция денежных купюр. Он нам принес часть, мы их отсканировали и собирали из них принт. В том числе он принес „Катеньку“ — большую сторублевую дореволюционную банкноту, на которой изображена императрица Екатерина II», — вспоминает Надежда Васильева. Также Полкан носит костюм с множеством карманов, куда можно было бы положить пачки денег.
У свиты Поля, с которой он возвращается из-за границы, на костюмах тоже принты с заморскими животными. «Мы использовали голландские натюрморты XVII века, куда я добавляла плесень, разных мух, рептилий с языками, которые облизывали яблоки на натюрмортах, — вспоминает Светлана Герасимова. — Мы много использовали орнамент в клетку, чтобы осовременить рисунок. Частично я вдохновлялась коллекциями Вивьен Вествуд. Мне очень нравятся ее полосатые и клетчатые орнаменты».
Как в принтах использовали билибинские рисунки
Для «Летучего корабля» Светлана Герасимова придумала принты-купоны с неповторяющимся рисунком. Они сделаны по мотивам рисунков Ивана Билибина, иллюстрировавшего русские сказки и былины, и чешского художника Альфонса Мухи. Из тканей с этими принтами шили пышные юбки для бала во дворце.
Чем отличаются Бабки-ежки
В фильме появляются пять Бабок-ежек (всех сыграл Данила Козловский в пластическом гриме), каждая со своим характером, прической и костюмом. Художник Ольга Михайлова придумала, что у каждой собственная роль: одна Баба-яга готовит, поэтому на ее костюме изображена курица на тарелке; другая путешествует по миру — у нее на штанах географические карты; а одна Бабка командует остальными, поэтому выглядит как офисная сотрудница и носит короткий галстук.
Летная форма Бабок, когда они парят в ступах, — красные сапоги и перчатки, связанные вручную из домашней шерсти, а еще деревянные доспехи, которые на самом деле сделали из пластика. На них изображены дятлы и мухоморы — символы леса, где живут сестрицы. Кстати, эти костюмы Бабок-летчиц — самые любимые у Надежды Васильевой.
Детали: игрушечные зайцы, Эльза Скиапарелли и «Чиполлино»
Во дворце появляются две дамы в платьях из ткани «туаль де жуи» с однотонным орнаментом (его популяризировал бренд Dior). Платья сшили из тканей, привезенных художником по костюмам Надеждой Васильевой из Парижа, с красным и синим рисунком. Дам играли актрисы-близняшки, и платья им сделали одинаковые, только с узором разных цветов. А еще добавили огромные банты, как у графини Вишенки из «Чиполлино» — любимой книги Васильевой.
Вязаное матросское платье Забавы с плоским узором-гюйсом — отсылка к черному свитеру Эльзы Скиапарелли, создательницы бренда Schiaparelli, сюрреалистки и соперницы Коко Шанель. В 1927-м она придумала черный свитер с рисунком в виде белого банта; с этой вещи начался успех ее бренда.
Костюм Соловья-разбойника (Анна Уколова) — тоже привет Schiaparelli, но уже в современном исполнении. Форму рокерской косухи героя подсмотрели в коллекции Дэниэля Роузберри, креативного директора Schiaparelli с 2019 года. По словам Надежды Васильевой, Соловей-разбойник в фильме — рокер и байкер без байка, потому что сам летает. Поэтому атрибуты мотоцикла — зеркала заднего вида и другие детали — крепили прямо к его куртке.
У ведьмы леди Джейн (Полина Гагарина), которую Поль держит в клетке, — нелегкая судьба, поэтому и платье у нее более серьезное на фоне остальных цветочно-ситцевых. На нем вышит вьюнок, напоминающий, что Джейн держат в заточении, как принцесс в высоких башнях.
На съемочной площадке был специальный ассистент, который надувал штаны королевской страже. Десяти королевским охранникам шили объемные штаны из специальной прорезиненной ткани, а затем плотно надували их. Долго ходить в них нельзя, вдобавок на съемках была жара, поэтому штаны периодически сдували, а затем насосом накачивали снова.
Художник по принтам Светлана Герасимова рассказала, что суммарно для фильма напечатали рисунки на 6 километрах тканей. И выбирали специальные техники печати (в том числе шелкографию, сублимационную и ультрафиолетовую печати), чтобы костюмы были долговечными: их можно стирать, они не выгорают, и рисунок остается таким же ярким, чтобы костюмы из «Летучего корабля» сохранились для истории. Сейчас часть костюмов находится на выставке в московском ЦДМ.
Какой костюм понравился больше всего?
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Автор: Лиза Кузнецова