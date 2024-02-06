Ксения Трейстер, 22 года, актриса. Играла в «Пищеблоке» и «Летучем корабле»

Ксения Трейстер едва окончила Щукинский институт, но уже успела продемонстрировать широту актерского диапазона. Театральная Наташа Ростова со сверкающими глазами и речью взахлеб не имеет ничего общего с прямолинейной бунтаркой Ритой из второго сезона «Пищеблока» и взбалмошной герцогиней Айрис Окделл из будущей «Этерны». А уже 21 марта в прокат выходит сказка «Летучий корабль», где героиня Трейстер — царевна, мечтающая выйти замуж по любви. В рубрике «Привет! Меня зовут…», где Кинопоиск предлагает молодым кинематографистам ответить на вопросы специальной анкеты, Ксения рассказывает о том, как театральный опыт помогает в кино, а также вспоминает русские сказки и признается в любви советской классике.
Дата и место рождения: 17 ноября 2001 года, Москва
Рост: 169 см
Цвет глаз: голубые
Актриса. Окончила Театральный институт имени Бориса Щукина. На третьем курсе была принята в труппу Театра Вахтангова. Последние три года школы провела в физико-математическом классе, поэтому решение поступать в театральный оказалось неожиданностью не только для семьи и друзей, но и для меня самой.
Во время поступления влюбилась в Щукинский институт, хотя до этого о нем ничего не знала, и в художественного руководителя Анну Леонардовну Дубровскую. Любовь, к счастью, оказалась взаимной.
Не могу сказать, что у меня было отчаянное рвение сниматься, хотелось прежде всего чему-то обучиться. Но летом после первого курса меня утвердили в сериал «Мир! Дружба! Жвачка!», где я сыграла свою первую роль. После этого началась моя театральная жизнь. Я успела поработать в театре на Малой Бронной, а затем меня приняли в Вахтанговский театр, где я сыграла и продолжаю играть очень важные для меня роли: Наташу Ростову, Татьяну Ларину, Китти, Сонечку Голлидей. А после третьего курса, после проб, со мной случились моя Забава и чудесный «Летучий корабль».
— Что тебя сегодня обрадовало?
— Чудесное утро! Вместе с коллегами из театра и однокурсниками я два часа играла в волейбол. Мы давно этого не делали, хотя раньше собирались каждый понедельник. И вот сегодня все было как в старые добрые — хорошо и весело. Встреча зарядила меня на весь оставшийся день!
— Ты профессионально занимаешься или это для души?
— Играю я непрофессионально, но достойно, скажем так. (Смеется.) Мама и папа научили. Родители вообще вложили в меня очень многое, что в том числе помогает находить общий язык с людьми вокруг.
— Назови три фильма, которые оказали на тебя влияние.
— Дисклеймер! Список, который я сейчас озвучу, имеет смысл только в данную минуту. Потому что еще через минуту в голову могли бы прийти совсем другие фильмы. Пока отвечу так: «Мне двадцать лет», «Прогулка» и просмотренные недавно «Идеальные дни».
— Какой первый фильм ты посмотрела в кинотеатре?
— Моему поколению довольно сложно вспомнить, потому что в нашем детстве кинотеатры уже были полноценной частью жизни, в отличие от детства наших родителей. Но есть другое яркое впечатление. Отчетливо помню, как смотрела с родителями «Песню о буревестнике». Обожаю этот мультфильм! Он ужасно смешной.
— Лучший фильм для первого свидания?
— На первом свидании фильм вообще неважен! Можно идти на любой. Смотришь в экран, а думаешь совсем о другом.
— А худший?
— Пусть будет «Пятьдесят оттенков серого».
— Любовь — это…
— Чувство, которое вселяет в тебя уверенность, что способен на все.
— Какой последний фильм заставил тебя плакать?
— Вот на «Идеальных днях» я проронила слезу. Хотя меня несложно растрогать, могу поплакать и от грусти, и от радости.
— Фильм, который ты можешь пересматривать бесконечно?
— Не очень оригинально, но «Служебный роман»! А еще «Москва слезам не верит». Это какое-то чудо, а не фильмы.
— У тебя есть любимая русская сказка?
— Я искренне люблю «Летучий корабль». А еще «Обыкновенное чудо» Евгения Шварца. И экранизация Марка Захарова волшебная!
— Каково быть принцессой?
— Замечательно, но важно уточнить одну вещь. Забава — царевна! Это два разных статуса. Даже чисто фонетически совершенно разные по эмоциональной наполненности слова. В царевне есть какая-то претензия, твердость, даже нахальство.
— Тебе это близко?
— Не могу сказать, что я избалованный или нахальный человек, но мне иногда нравится в это играть.
— Сколько всего костюмов было у твоей героини?
— Их было очень много! И практически каждый состоял из нескольких частей: корсетов, юбок, рубашек и так далее. Надежда Васильева проделала невероятную работу! Равно как и вся команда, впрочем.
— А какой наряд был твой любимый?
— Костюм, в котором Забава поет знаменитую песню «Не хочу по расчету». А вот самый удобный — вязаная тельняшка. Там не было ни кринолина, ни корсета, ни каблуков.
— Если бы Водяной подарил тебе волшебный инструмент, то что бы ты построила?
— Два ответа — романтический и более приземленный. Первый — мир, в котором все люди добры друг к другу. Второй — уютный дом для родителей, который передавался бы из поколения в поколение и был символом нашей семьи. Как пела Забава: «Маленький домик, русская печка… Вот оно счастье!»
— На какие жертвы и подвиги ты готова ради достойной роли?
— Готова на многое. Нас же не просят умереть ради роли. Скажем, остричь волосы для меня не жертва. Обучиться чему-то новому всегда только в радость. Каких-то трюков могу бояться, но страх присутствует до тех пор, пока о нем думаешь. Поэтому я стараюсь сразу действовать. Главное, доверять людям, которые вокруг.
— Помогает ли в кино театральный опыт?
— Многие коллеги говорят, что это совсем разные профессии. Может, так оно и есть, но мне точно помогает. Чему-то учишься в кино, чему-то — в театре. Я ведь только в начале пути и все еще ищу свой актерский метод. Поэтому охотно тащу какие-то находки из одного пространства в другое, и наоборот.
— Твой любимый вампир (не Валерка Логунов)?
— Брэд Питт из «Интервью с вампиром». Но, если честно, по клыкастым я не спец. Не смотрела ни «Сумерки», ни «Волчонка». Помню, в 13 лет все вокруг фанатели от этих фильмов, а вот меня они как-то обошли стороной.
— «Война и мир» или «Евгений Онегин»?
— Отказываюсь выбирать! И «Война и мир», и «Евгений Онегин», и «Повесть о Сонечке», и «Анна Каренина», и многое-многое другое — всё на свете.
— Ты много читаешь? Какие авторы нравятся?
— Очень люблю Толстого, зарубежную прозу: Фаулза, «Невыносимую легкость бытия» Милана Кундеры, роман Фицджеральда «Ночь нежна». А вообще, сложно выбирать, зная, как много всего интересного ты еще не читал.
— Твое хобби?
— Танцы. Для меня это особый мир, от которого невозможно отказаться. Я существую в постоянном танце. Люблю также заниматься вокалом и спортом, играть в большой теннис и волейбол. А вообще, хочется регулярно осваивать что-то новое.
— Есть песня, которая лучше всего говорит о тебе?
— Не могу сейчас привести конкретную песню, в последнее время заслушиваюсь группой Uma2rman.
— Что-то слушала по дороге на интервью?
— Как раз Uma2rman, Найка Борзова, «Кино», «Браво», «Зверей».
— «На заре» или «Частушки Бабки-ежки»?
— В эту минуту «На заре».
— Твой самый большой в жизни страх?
— Очень боюсь гусей! Они страшные! Пройти в одиночку мимо гусей в деревне — это стресс. Ну а если серьезно, то недавно мы выпустили в Театре им. Вахтангова спектакль «Повесть о Сонечке», и там один персонаж говорит, что больше всего в жизни мечтает стать человеком. Так вот я боюсь перестать быть человеком.
— Твое тотемное животное?
— Думаю, белка!
— Чувствуешь разницу между собой и артистами старшего поколения?
— Чувствую, да. Мы просто росли и развивались в разное время, в разных условиях, и абсолютно нормально, что существуют отличия. Поэтому мне важно учиться не только у старших, но и у сверстников. У молодых ребят есть особенная легкость и беззаботность в подходе к делу. И это здорово, мне этого иногда не хватает.
— Что бы ты сказала себе пятилетней?
— Будь смелее. Совет банальный, но важный. До сих пор себе об этом твержу.
— Что бы ты пожелала себе через 20 лет?
— Не переставать влюбляться в жизнь и людей вокруг!
Автор: Никита Демченко
Фото: Маша Добрыгина для Кинопоиска