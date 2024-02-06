Ксения Трейстер, 22 года, актриса. Играла в «Пищеблоке» и «Летучем корабле»

Актриса. Окончила Театральный институт имени Бориса Щукина. На третьем курсе была принята в труппу Театра Вахтангова. Последние три года школы провела в физико-математическом классе, поэтому решение поступать в театральный оказалось неожиданностью не только для семьи и друзей, но и для меня самой.

Во время поступления влюбилась в Щукинский институт, хотя до этого о нем ничего не знала, и в художественного руководителя Анну Леонардовну Дубровскую. Любовь, к счастью, оказалась взаимной.

Не могу сказать, что у меня было отчаянное рвение сниматься, хотелось прежде всего чему-то обучиться. Но летом после первого курса меня утвердили в сериал «Мир! Дружба! Жвачка!», где я сыграла свою первую роль. После этого началась моя театральная жизнь. Я успела поработать в театре на Малой Бронной, а затем меня приняли в Вахтанговский театр, где я сыграла и продолжаю играть очень важные для меня роли: Наташу Ростову, Татьяну Ларину, Китти, Сонечку Голлидей. А после третьего курса, после проб, со мной случились моя Забава и чудесный «Летучий корабль».