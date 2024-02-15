Анастасия Евграфова, 33 года, актриса. Играла во «Внутри убийцы» и «Кислоте»

«Кислота», «Будь моим Кириллом», «Игра на выживание» — Анастасия Евграфова снялась в более чем двадцати проектах, однако для большинства российских зрителей пока что остается новым лицом. 2024 год, кажется, может все исправить. В январе вышел комедийный хит «Как друзья Захара женили» с участием актрисы, а прямо сейчас на Кинопоиске продолжается «Внутри убийцы» — новый сериал Владимира Мирзоева, где Анастасия играет профайлера Зою Волгину. В рубрике «Привет! Меня зовут…», где мы предлагаем будущим суперзвездам ответить на вопросы специальной анкеты, Евграфова рассказывает о любимых фильмах и книгах, восхищается Кейт Уинслет и тизерит первый режиссерский проект.
Дата и место рождения: 17 октября 1990 года, Таллин
Рост: 1,75 см
Цвет глаз: зеленые
Я родилась и выросла в Таллине. Меня растили мама с бабушкой. После окончания школы я сразу же поехала в Москву. Вообще, хотела жить в Питере: у меня дед оттуда, и все каникулы я всегда проводила у него. В Москву поехала просто потренироваться поступать. К поступлению не готовилась, думала, буду пробоваться в Питер на следующий год. Но как-то поступила, осталась в Москве и с тех пор живу тут. С 2014 года я пескетарианка: это та, которая не ест мясо, но ест рыбу. Больше в моей биографии нет ничего такого, чем я бы хотела или могла поделиться. Ах да! Люблю историю, исторические подкасты и живопись.
— Что тебя сегодня порадовало?
— Фотограф Маша Добрыгина, с которой я познакомилась до интервью. Было очень приятно с ней поработать! Люблю людей, которые хороши в своей профессии.
— Назови три фильма, которые оказали на тебя влияние.
— «После мрака свет» Карлоса Райгадоса, «Легенда о Каспаре Хаузере» Давида Манули и «Экстаз» Гаспара Ноэ.
— Помнишь, какой первый фильм ты посмотрела в кинотеатре?
— Да! Это был «101 далматинец» с Гленн Клоуз в главной роли.
— Худший и лучший фильм для первого свидания?
— Лучший — «Мечтатели» Бернардо Бертолуччи, а худший — «Сало, или 120 дней Содома» Пьера Паоло Пазолини.
— Любовь — это…
— Все то, что вы считаете любовью.
— Какой последний фильм заставил тебя плакать?
— Вот с этим тяжело!
Я циничный человек и не так уж часто плачу в кино. Но иногда случается. Вот, например, прошлым летом посмотрела документальный фильм «Куда мы едем?» Руслана Федотова. Очень хороший! Во-первых, Руслан выступил не только его режиссером, но и оператором, что круто уже само по себе. Во-вторых, картина заставила меня смеяться и плакать, а потом снова смеяться и опять плакать. Именно в такой последовательности.
— Каково быть гениальным профайлером?
— Увлекательно и захватывающе! Вместе с тем это трудная задача, потому что в России нет профайлеров. Нет четкого понимания, какими они должны быть, поэтому приходилось немного вслепую что-то придумывать. К счастью, есть специальная литература об этой науке.
— Ты изучала, как составлять психологические портреты. На тебе Зоя оставила какой-то отпечаток после съемок? Можешь, например, подловить друзей на лжи?
— Это не совсем так работает. Тяжело прямо поймать кого-то на лжи, очень много нюансов. Надо помнить, что кино — вымысел, и довольно часто достоверными вещами приходится жертвовать. Так что я ничего, разумеется, не использую в быту. Профайлинг — серьезная наука, которую надо долго изучать. Тут, как и во всем, недостаточно прочитать пару книг, чтобы стать профессионалом. Какие-то штуки мне интересны, и я их подмечаю. Но это, скорее, когда смотрю всякие видео про тру-крайм. Типа: «О! Это я знаю! Вот так все маньяки и делают! Да!» Но анализировать кого-то конкретного излишне. Думаю, я не имею на это права.
— А что с другими медиа: кино, сериалами, подкастами? В них тоже черпала вдохновение?
— Конечно! Причем я любила истории про маньяков еще до съемок во «Внутри убийцы». Недавно даже дала интервью Саше Сулим! Тру-крайм и зомби — вот две мои любимые темы! Однажды мы снимем с Сашей Горчилиным сериал про зомби в России. Готовьтесь!
— Твои любимые фильм про зомби?
— Их много! Понятное дело, сериал «Ходячие мертвецы» — это суперкруто! Но мне нравится даже артхаусное кино на эту тему. Есть, например, классный французский фильм «Париж. Город Zомби». Очень нуарный. Про чувака, который обнаруживает, что его бывшая девушка, ее новый парень и вообще все вокруг превратились в зомби. И единственное безопасное место — квартира. Это такой камерный хоррор об одиночестве. А вообще, лучший фильм про зомби — это игра The Last of Us! Даже сериал по мотивам не так хорош, как первоисточник.
— Какая часть?
— Обе! Во второй они сделали такой перевертыш для игроков, даже в кино такой встретишь нечасто. Экранизировать это все во втором сезоне будет непросто… Ждите лучше наш с Горчилиным проект. (Смеется.) Спонсоры, у меня уже есть почти дописанный пилот! Жду только ваших вложений.
— Внутри Зои Волгиной постоянно идет борьба рационального и интуитивного. А что побеждает в тебе?
— Я не разделяю эти понятия. Интуиция — такое же рацио, просто очень быстрое. В голове происходит мгновенный анализ на основе знаний и опыта, которые у нас уже есть. Мы думаем, что это интуиция, но нет. Скорее, как раз рациональный анализ. Думаю, у меня он работает неплохо, даже несмотря на то, что я нерешительный человек, которому иногда тяжело выбрать из двух блюд.
— Съемки в подобных проектах — испытание для психики. Не кажется, что зло теперь повсюду?
— Зло везде! Повсюду! И съемки на это никак не повлияли… Ну а вообще с психикой вроде бы все в порядке. Тем более что на площадке мы много шутили, да и в самом проекте юмор встречается.
— Как ты выдыхаешь после роли?
— Мне кажется, актеры не нуждаются в каком-то особенном виде отдыха. Это уже похоже на нарциссизм и самолюбование. После рабочего дня хочется, как и всем, просто повафлить с друзьями, посмотреть что-нибудь на Кинопоиске, сходить на йогу или массажик.
— Приходилось выполнять какой-то опасный трюк на съемках?
— В одном эпизоде нужно было с насекомым посидеть. Это фи, но в итоге решили меня не мучить.
— Прямо ничего не боишься?
— Порой боюсь выглядеть кринжово в кадре! Хотя все равно случается… Ну а так, пожалуй, всё. Главное, чтобы был классный режиссер, оператор и партнер.
— Есть актер и актриса, которыми ты восхищаешься?
— Хотелось бы ориентироваться на то, как работают иностранные артисты. Иногда они демонстрируют недосягаемый уровень. Как, например, Кейт Уинслет в «Мейр из Исттауна». В сериале она не боится быть некрасивой и достигает потрясающей правдоподобности. Ты реально смотришь на следователя из провинции. Это впечатляет! Еще мне нравится, как актеры меняют акценты, превращаются из англичан в американцев и обратно. Правда, времени на подготовку у голливудских звезд больше. У нас, как правило, все гораздо быстрее: сегодня тебя утвердили, завтра ты уже должен кого-то играть.
— Какого персонажа мечтаешь сыграть?
— Какого-нибудь отъехавшего! Сумасшедшую, убийцу, маньячку. Побыть Беллатрисой Лестрейндж из «Гарри Поттера» и убить Сириуса Блэка — вот чего я хочу.
— Какой самый ценный урок или совет ты получала от коллег / наставника / режиссера?
— Мой театральный мастер говорил: «Настя, что ты сама с собой играешь? Ты же не в кино! Вот будешь сниматься в фильмах, тогда будешь сама с собой играть». Вряд ли это был урок, но ровно так и вышло! (Смеется.)
— Твое хобби?
— В основном я занимаюсь горячей йогой и читаю книги.
— Какую литературу предпочитаешь?
— Любую! Иностранную и русскую, художественную и фикшен. Особенно люблю книги про историю, науку и работу мозга.
Сейчас читаю роман Роберта Музиля «Человек без свойств». Очень советую! На мой взгляд, одно из величайших произведений мировой литературы. Готовлюсь также начать «Хлопок одной ладонью» — научно-популярную книгу биолога Николая Кукушкина (адъюнкт-профессор медико-биологических наук Нью-Йоркского университета. — Прим. ред.). И еще всем всегда рекомендую «Краткую историю почти всего на свете» Билла Брайсона. Автор подробно и одновременно просто описывает, как устроены те или иные вещи. Этакая история науки для чайников.
— А как с музыкой дела? Что-то слушала по дороге на интервью?
— По утрам люблю тишину, поэтому нет. Ну а так, конечно, много чего слушаю. Из российской музыки люблю группу Shortparis, а из иностранной — Radiohead и сольное творчество Тома Йорка. Мечтаю попасть на концерт!
— Твое тотемное животное?
— Кошка! Всю жизнь их обожаю, и даже друзья меня так называют иногда. Кстати, в интернете есть сайт для поттероманов, где можно пройти тест и выяснить, кто у тебя патронус. Когда я прошла, выяснилось, что мой патронус — тоже кошка! Поэтому считаю, что это очень умный сайт.
— С какими режиссерами ты хотела бы поработать в будущем?
— Гаспар Ноэ, Борис Хлебников, Нигина Сайфуллаева. А еще хочу, чтобы мой друг Саша Горчилин продолжил снимать кино и снова взял меня на какую-нибудь роль.
— Что бы ты сказала себе пятилетней?
— Забей на все и учись! Читай больше книг и не обращай внимания на людей.
— Что бы ты пожелала себе через 20 лет?
— Очень много денег.
Автор: Никита Демченко
Фото: Маша Добрыгина для Кинопоиска