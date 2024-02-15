Анастасия Евграфова, 33 года, актриса. Играла во «Внутри убийцы» и «Кислоте»

— Что тебя сегодня порадовало?

— Фотограф Маша Добрыгина, с которой я познакомилась до интервью. Было очень приятно с ней поработать! Люблю людей, которые хороши в своей профессии.

— Назови три фильма, которые оказали на тебя влияние.

— «После мрака свет» Карлоса Райгадоса, «Легенда о Каспаре Хаузере» Давида Манули и «Экстаз» Гаспара Ноэ.

— Помнишь, какой первый фильм ты посмотрела в кинотеатре?

— Да! Это был «101 далматинец» с Гленн Клоуз в главной роли.

— Худший и лучший фильм для первого свидания?

— Лучший — «Мечтатели» Бернардо Бертолуччи, а худший — «Сало, или 120 дней Содома» Пьера Паоло Пазолини.