Анастасия Евграфова, 33 года, актриса. Играла во «Внутри убийцы» и «Кислоте»

— Их много! Понятное дело, сериал «Ходячие мертвецы» — это суперкруто! Но мне нравится даже артхаусное кино на эту тему. Есть, например, классный французский фильм «Париж. Город Zомби». Очень нуарный. Про чувака, который обнаруживает, что его бывшая девушка, ее новый парень и вообще все вокруг превратились в зомби. И единственное безопасное место — квартира. Это такой камерный хоррор об одиночестве. А вообще, лучший фильм про зомби — это игра The Last of Us! Даже сериал по мотивам не так хорош, как первоисточник.