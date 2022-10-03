10 ключей к пониманию фильма «Бедные-несчастные», где Эмма Стоун сводит окружающих с ума

Постановщица Шона Хит в спецвыпуске журнала Little White Lies рассказывает, как они продумывали дом: «Поскольку Бакстер — гениальный доктор и мог создавать вещи из подручных предметов, мы применили эту идею и к его дому. Нужно было показать, как он подготовил все для Беллы, чтобы она оставалась в его мире в безопасности. Чтобы она не могла пораниться, в доме были мягкие стены. Узор на них был взят из викторианской игры в карты. В каком бы порядке вы их ни разложили, всегда получается идеальный пейзаж с облаками, воздушными шарами и козами. Это был акт доброты, ведь Бакстер хотел бы, чтобы она увидела мир, но он не мог позволить ей выйти на улицу».