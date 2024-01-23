Почему Уэс Андерсон вошел в историю и сколько номинаций у «Маэстро»: главная кинопремия года в цифрах

«Оскар» становится все ближе. Церемония вручения наград Американской киноакадемии состоится уже 10 марта.
Мы продолжаем рассказывать о главных номинантах и собирать все важные индустриальные новости о премии. Сегодня мы решили показать «Оскар» в цифрах. Сколько номинаций у Netflix? А у Брэдли Купера? А сколько собрали в прокате все фильмы-номинанты? Изучаем!
1
- Корд Джефферсон («Американское чтиво») и Селин Сон («Прошлые жизни») удостоились номинаций на «Оскар» за свой дебютный фильм.
- Лили Гладстоун («Убийцы цветочной луны») — первая представительница коренных американцев, номинированная на «Оскар» в категории «Лучшая актриса».
- Скотт Джордж («Убийцы цветочной луны»), автор слов и музыки к «Wahzhazhe (A Song for My People)» — первый представитель осейджей, номинированный на «Оскар».
- Студия А24 впервые удостоилась двух номинаций в категории «Лучший фильм» в один год («Прошлые жизни», «Зона интересов»).
- Эмили Блант, Даниэль Брукс, Стерлинг К. Браун, Колман Доминго, Америка Феррера, Лили Гладстоун, Сандра Хюллер, Киллиан Мерфи, Давайн Джой Рэндольф и Джеффри Райт впервые номинированы на «Оскар».
- «Смертельная расплата. Часть первая» — первый фильм франшизы «Миссия: невыполнима», удостоившийся номинации на «Оскар» (категория «Лучшие визуальные эффекты»).
- «Годзилла: Минус один» — первый фильм о Годзилле, удостоившийся номинации на «Оскар» (категория «Лучшие визуальные эффекты»).
3
Сразу три номинанта в категории «Лучший фильм» сняты женщинами, при этом только одна из них, Жюстин Трие («Анатомия падения»), удостоилась номинации в категории «Лучший режиссер».
4
- Четвертый раз церемонию будет вести Джимми Киммел, но до рекордсмена в этой категории ему еще далеко! Американский комик и актер Боб Хоуп делал это 19 раз.
- Марк Руффало заработал четвертую номинацию в категории «Лучшая мужская роль второго плана» и сравнялся по этому показателю с Уолтером Бреннаном, Джеффом Бриджесом, Робертом Дюваллом, Артуром Кеннеди, Джеком Николсоном, Аль Пачино и Клодом Рейнсом. Пяти номинаций в этой категории нет ни у кого.
- Хаяо Миядзаки удостоился четвертой номинации на «Оскар» в категории «Лучший анимационный фильм». Столько же номинаций у Пита Доктера («Душа», «Головоломка»), больше нет ни у кого.
- Брэдли Купер стал четвертым человеком, получившим больше одной актерской номинации за фильмы, которые он же и поставил. Также в этот список входят Лоуренс Оливье («Генрих V», «Гамлет», «Ричард III»), Уоррен Битти («Небеса могут подождать», «Красные») и Клинт Иствуд («Непрощенный», «Малышка на миллион»).
5
- Уэс Андерсон стал третьим человеком в истории, который за всю карьеру удостоился номинаций на «Оскар» в пяти разных категориях. В его случае это «Лучший фильм», «Лучший режиссер», «Лучший сценарий», «Лучший анимационный фильм». В этом году список пополнила категория «Лучший короткометражный игровой фильм» за «Чудесную историю Генри Шугара».
- Пятый год подряд в категорию «Лучший фильм» попадает хотя бы одна картина, поставленная женщиной.
7
Семь номинаций на «Оскар» получил «Маэстро» Брэдли Купера.
8
- Восемь номинаций на «Оскар» теперь в карьере у Кристофера Нолана, но только две из них — за лучшего режиссера.
- Восемь номинаций на «Оскар» получила «Барби». Могло быть и больше, но Грету Гервиг прокатили мимо «Лучшего режиссера», а Марго Робби — мимо «Лучшей актрисы».
9
- Девять актерских номинаций теперь в карьере у Роберта Де Ниро. По этому показателю он сравнялся с Марлоном Брандо, Джеком Леммоном, Кейт Бланшетт, Джеральдин Пейдж, Джуди Денч, Питером О’Тулом и Гленн Клоуз. А абсолютными рекордсменами в этой категории являются Мэрил Стрип (21) и Джек Николсон (12).
- Тельма Скунмейкер удостоилась девятой номинации на «Оскар» в категории «Лучший монтаж» за «Убийц цветочной луны» и стала самым часто номинируемым монтажером в истории. В случае победы она получит уже четвертую статуэтку, обойдет по количеству наград Майкла Кана («Список Шиндлера»), Ральфа Досона («Сон в летнюю ночь») и Дэниэла Манделла («Лучшие годы нашей жизни») и станет самым награждаемым монтажером в истории.
- «Зона интересов» стала девятым неанглоязычным фильмом, номинированным и на «Лучший иностранный фильм», и на «Лучший фильм». Восемь предыдущих номинантов побеждали в категории «Лучший иностранный фильм», и всего одна картина, «Паразиты», победила сразу в обеих.
10
- 10 номинаций на «Оскар» за лучшую режиссуру есть в копилке у Мартина Скорсезе. Постановщик «Убийц цветочной луны» уже давно обошел по этому показателю Стивена Спилберга (7). Правда, у Спилберга больше побед — две против одной. А рекорд в этой категории принадлежит Уильяму Уайлеру («Бен Гур») — у него двенадцать номинаций и три победы.
- 10 номинаций на «Оскар» получили «Убийцы цветочной луны».
11
11 номинаций на «Оскар» у картины Йоргоса Лантимоса «Бедные-несчастные».
13
13 номинаций на «Оскар» получил «Оппенгеймер».
Стивен Спилберг вошел в историю как единственный продюсер, картины которого были 13 раз номинированы на «Оскар» в категории «Лучший фильм». Правда, только один из этих фильмов, «Список Шиндлера», победил.
15
Композитор Дайан Уоррен («Обжигающе горячий») удостоилась пятнадцатой номинации в категории «Лучшая песня». Предыдущие четырнадцать так и остались номинациями, но в прошлом году Уоррен уже по совокупности заслуг наградили почетным «Оскаром».
18
18 номинаций заработали фильмы, выпущенные Netflix. Далее идут NBCUniversal (15), Searchlight Pictures (13), Apple Original Films (10), Warner Bros. Pictures (9), A24 (7) и Amazon MGM Studios (5).
20
20 номинаций заработали фильмы, выпущенные разными подразделениями Disney (здесь учитываются проекты 20th Century Studios, Lucasfilm Ltd., Marvel Studios, Pixar Animation Studios, and Searchlight Pictures).
47
47 лет прошло между двумя номинациями Джоди Фостер за лучшую женскую роль второго плана за роли в «Таксисте» (1977) и «Дайане Найэд».
49
49 лет прошло между первой («Крестный отец 2») и последней на сегодняшний день актерской номинацией Роберта Де Ниро.
54
54 номинации на «Оскар» есть теперь у композитора Джона Уильямса («Индиана Джонс и колесо судьбы») — 49 за лучший оригинальный саундтрек и еще пять — за лучшую песню. Только один человек в истории удостоился большего числа номинаций — Уолт Дисней (59).
81
В 81 год Мартин Скорсезе — самый возрастной номинант в категории «Лучший режиссер». Предыдущий рекорд принадлежал Джону Хьюстону, который удостоился последней номинации на «Оскар» в 79 лет за свой предпоследний фильм «Честь семьи Прицци».
96
Нынешняя церемония вручения премии «Оскар» — 96-я по счету. Юбилейная, 100-я церемония состоится в 2028 году.
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18 700 000
18,7 миллиона зрителей посмотрело церемонию «Оскар» в прошлом году. Это лучше результатов позапрошлого года, но сильно хуже показателей всего семилетней давности — в 2017 году аудитория церемонии составляла 33 миллиона.
2 781 200 000
2 781 200 000 долларов собрали в прокате 10 картин, номинированных на «Оскар» в категории «Лучший фильм». 86% от этой суммы (2,4 миллиарда) заработали «Барби» и «Оппенгеймер».
10 марта, 19:00 по тихоокеанскому времени
96-я церемония вручения премии «Оскар» состоится 10 марта в 19:00 по тихоокеанскому времени и в 04:00 по Москве. Мы будем оперативно вести трансляцию в Telegram-канале «Кинопоиск | Новости», а также на сайте.
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А также читайте наш оскаровский спецпроект, где мы собираем все новости и сюжеты, связанные с 96-й церемонией вручения премии.
Автор: Алексей Ионов
Фото: Emma McIntyre / WireImage / Getty Images, AP / TASS, Kevin Winter / Getty Images, Lionel Hahn / Getty Images, Michael Buckner / Penske Media via Getty Images, Iona Wolff / BAFTA via Getty Images, Rachel Murray / Getty Images for Netflix, Sean Gallup / Getty Images, Amy Sussman / WireImage / Getty Images, Gareth Cattermole / Getty Images, Mark Von Holden / Variety via Getty Images, Alberto E. Rodriguez / Getty Images for Disney, Collin Xavier / Image Press Agency / TASS, Michael Kovac / Getty Images, Dominique Charriau / WireImage, Matt Winkelmeyer / WireImage / Getty Images