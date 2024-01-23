Почему Уэс Андерсон вошел в историю и сколько номинаций у «Маэстро»: главная кинопремия года в цифрах

Мы продолжаем рассказывать о главных номинантах и собирать все важные индустриальные новости о премии. Сегодня мы решили показать «Оскар» в цифрах. Сколько номинаций у Netflix? А у Брэдли Купера? А сколько собрали в прокате все фильмы-номинанты? Изучаем!