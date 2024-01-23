Кинопоиск
Всё про «Оскар»

Почему Уэс Андерсон вошел в историю и сколько номинаций у «Маэстро»: главная кинопремия года в цифрах

Обсудить0

«Оскар» становится все ближе. Церемония вручения наград Американской киноакадемии состоится уже 10 марта.

Мы продолжаем рассказывать о главных номинантах и собирать все важные индустриальные новости о премии. Сегодня мы решили показать «Оскар» в цифрах. Сколько номинаций у Netflix? А у Брэдли Купера? А сколько собрали в прокате все фильмы-номинанты? Изучаем!

1

Читайте также

Мы любим А24 не только за классные фильмы, но и за маркетинг! Рассказываем, как студия продвигает свои проекты

3

Сразу три номинанта в категории «Лучший фильм» сняты женщинами, при этом только одна из них, Жюстин Трие («Анатомия падения»), удостоилась номинации в категории «Лучший режиссер».

4

Читайте также

С 2026 года «Оскар» будут давать за лучший кастинг. Зачем это нужно и почему канал ABC против?

5

  • Уэс Андерсон стал третьим человеком в истории, который за всю карьеру удостоился номинаций на «Оскар» в пяти разных категориях. В его случае это «Лучший фильм», «Лучший режиссер», «Лучший сценарий», «Лучший анимационный фильм». В этом году список пополнила категория «Лучший короткометражный игровой фильм» за «Чудесную историю Генри Шугара».
  • Пятый год подряд в категорию «Лучший фильм» попадает хотя бы одна картина, поставленная женщиной.

7

Семь номинаций на «Оскар» получил «Маэстро» Брэдли Купера.

8

  • Восемь номинаций на «Оскар» теперь в карьере у Кристофера Нолана, но только две из них — за лучшего режиссера.
  • Восемь номинаций на «Оскар» получила «Барби». Могло быть и больше, но Грету Гервиг прокатили мимо «Лучшего режиссера», а Марго Робби — мимо «Лучшей актрисы».

9

10

Читайте также

Какую жуткую историю рассказывает фильм «Убийцы цветочной луны»

11

11 номинаций на «Оскар» у картины Йоргоса Лантимоса «Бедные-несчастные».

13

13 номинаций на «Оскар» получил «Оппенгеймер».

Стивен Спилберг вошел в историю как единственный продюсер, картины которого были 13 раз номинированы на «Оскар» в категории «Лучший фильм». Правда, только один из этих фильмов, «Список Шиндлера», победил.

15

Композитор Дайан Уоррен («Обжигающе горячий») удостоилась пятнадцатой номинации в категории «Лучшая песня». Предыдущие четырнадцать так и остались номинациями, но в прошлом году Уоррен уже по совокупности заслуг наградили почетным «Оскаром».

18

18 номинаций заработали фильмы, выпущенные Netflix. Далее идут NBCUniversal (15), Searchlight Pictures (13), Apple Original Films (10), Warner Bros. Pictures (9), A24 (7) и Amazon MGM Studios (5).

20

20 номинаций заработали фильмы, выпущенные разными подразделениями Disney (здесь учитываются проекты 20th Century Studios, Lucasfilm Ltd., Marvel Studios, Pixar Animation Studios, and Searchlight Pictures).

47

47 лет прошло между двумя номинациями Джоди Фостер за лучшую женскую роль второго плана за роли в «Таксисте» (1977) и «Дайане Найэд».

49

49 лет прошло между первой («Крестный отец 2») и последней на сегодняшний день актерской номинацией Роберта Де Ниро.

54

54 номинации на «Оскар» есть теперь у композитора Джона Уильямса («Индиана Джонс и колесо судьбы») — 49 за лучший оригинальный саундтрек и еще пять — за лучшую песню. Только один человек в истории удостоился большего числа номинаций — Уолт Дисней (59).

81

В 81 год Мартин Скорсезе — самый возрастной номинант в категории «Лучший режиссер». Предыдущий рекорд принадлежал Джону Хьюстону, который удостоился последней номинации на «Оскар» в 79 лет за свой предпоследний фильм «Честь семьи Прицци».

96

Нынешняя церемония вручения премии «Оскар» — 96-я по счету. Юбилейная, 100-я церемония состоится в 2028 году.

Читайте также

«Оскар-2024»: все номинанты. Обсуждаем!

18 700 000

18,7 миллиона зрителей посмотрело церемонию «Оскар» в прошлом году. Это лучше результатов позапрошлого года, но сильно хуже показателей всего семилетней давности — в 2017 году аудитория церемонии составляла 33 миллиона.

2 781 200 000

2 781 200 000 долларов собрали в прокате 10 картин, номинированных на «Оскар» в категории «Лучший фильм». 86% от этой суммы (2,4 миллиарда) заработали «Барби» и «Оппенгеймер».

10 марта, 19:00 по тихоокеанскому времени

96-я церемония вручения премии «Оскар» состоится 10 марта в 19:00 по тихоокеанскому времени и в 04:00 по Москве. Мы будем оперативно вести трансляцию в Telegram-канале «Кинопоиск | Новости», а также на сайте.

Участвуйте в конкурсе «Угадай победителя „Оскара“»

А также читайте наш оскаровский спецпроект, где мы собираем все новости и сюжеты, связанные с 96-й церемонией вручения премии.

Автор: Алексей Ионов

Фото: Emma McIntyre / WireImage / Getty Images, AP / TASS, Kevin Winter / Getty Images, Lionel Hahn / Getty Images, Michael Buckner / Penske Media via Getty Images, Iona Wolff / BAFTA via Getty Images, Rachel Murray / Getty Images for Netflix, Sean Gallup / Getty Images, Amy Sussman / WireImage / Getty Images, Gareth Cattermole / Getty Images, Mark Von Holden / Variety via Getty Images, Alberto E. Rodriguez / Getty Images for Disney, Collin Xavier / Image Press Agency / TASS, Michael Kovac / Getty Images, Dominique Charriau / WireImage, Matt Winkelmeyer / WireImage / Getty Images

Обсудить
Их способности могут дать миру шанс — или уничтожить его. Историческое фэнтези о силе любви и разрушения
В главных ролях:Ирина Мартыненко, Илья Маланин, Вольфганг Черни, Алексей Серебряков, Линда Лапиньш
Режиссер:Владимир Ракша
Смотрите по подписке
Смотреть

Смотрите также

16 февраля22
30 января16
20 февраля4

Главное сегодня

Сегодня, 09:564
Сегодня0
Сегодня0
Вчера0
Вчера4
Вчера7
Вчера1
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт. Возможность голосовать за комментарии станет доступна через 8 дней после регистрации