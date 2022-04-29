Как Рами Юссеф стал первым человеком, которому удалось снять классную комедию об исламе

В январе 2020 года Юссеф получил «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль на ТВ в комедии или мюзикле, и во время получения награды он поблагодарил за это Аллаха, высмеяв ведущего Рики Джервэйса, который до этого шутил про актрис и актеров, благодаривших бога в предыдущие годы. Юссеф часто говорил о том, что даже вне рамок мусульманства увидеть в сериалах кого-то похожего на его героя и на его друзей, серьезно относящихся к религии, — это большой сдвиг, потому что это противоречит принципам современной комедии, в которой бог — повод для насмешек: «Для меня одной из самых главных причин создания шоу было то, что я хотел изобразить отношения, которые есть у меня с богом, но сделать это нужно было так, чтобы они не выглядели карикатурными и не казались пошлыми».

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