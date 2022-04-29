Как Рами Юссеф стал первым человеком, которому удалось снять классную комедию об исламе

На Hulu стартовал третий сезон драмеди «Рами» о жизни Рами Хассана — американца египетского происхождения, живущего в Нью-Джерси. В августе на Netflix вышел сериал «Мо», посвященный той же теме столкновения культур Запада и Востока, только здесь главный герой — палестинский беженец. Над обоими проектами работал (а в первом еще и сыграл главную роль) актер, стендап-комик и сценарист Рами Юссеф, который совершил тихую революцию в репрезентации мусульман в кино и остроумно поделился своим опытом. Рассказываем, кто он и почему его шутки такие смешные.
С чего начинал Рами Юссеф?
Рами Юссеф родился 26 марта 1991 года в Квинсе в религиозной семье египетских мигрантов, но вырос в Нью-Джерси, его отец управлял манхэттенским отелем «Плаза». В подростковом возрасте Рами был вожатым школьного лагеря и участвовал в молодежной программе, где учили лидерству и командной работе, параллельно Юссеф играл в баскетбол и, конечно, ходил в местную мечеть.
Несмотря на то, что он всегда любил комедию и рос на стендапе Джорджа Карлина, после школы Рами поступил на факультет экономики и политологии Ратгерского университета. Но даже там он не бросил свое увлечение, участвовал в комедийных представлениях и снимал любительские комедийные фильмы. Сам актер говорит, что страсть к кино у него была всегда, и называет себя «ребенком с камерой», так что в 20 лет он все-таки бросил учебу и уехал в Голливуд.
Свою первую роль он получил в ситкоме «Ох, уж этот папа», который шел на Nickelodeon с 2012 по 2014 год. В нем Рами сыграл помощника по дому (ну да, кем еще мог быть мигрант-мусульманин!). Во время работы над шоу Юссеф понял, что в Лос-Анджелесе ему очень нужны друзья, и решил полноценно заниматься стендапом, чтобы заводить новые знакомства. В качестве комика Юссеф впервые выступил на ТВ в 2017 году в ночном шоу Стивена Колберта. Позже он сыграл эпизодические роли в комедиях «Почему он?», «Не волнуйся, он далеко не уйдет» и в сериале «Мистер Робот» .
Как Юссеф придумал «Рами»?
Переломным моментом в карьере Рами Юссефа стал выход сериала «Рами» на Hulu в 2019 году. Это драмеди о молодом мусульманине из Нью-Джерси, который разрывается между двумя культурами, пытаясь балансировать между требованиями ислама и жизнью типичного миллениала. Он ходит на вечеринки, но алкоголь не пьет, занимается сексом до свадьбы, но ищет себе праведную женщину в жены, а перед входом в мечеть ленится как следует сделать омовение ног. Да, главный конфликт сериала в том, чтобы найти золотую середину между светским и традиционным образом жизни. Но в то же время сериал не только о вере. Рами сталкивается с назойливым вмешательством родственников в свою жизнь (дядя просто великолепен), эгоистичными друзьями, неудачами на свиданиях и карьерными трудностями, то есть с ситуациями, которые знакомы каждому независимо от происхождения и вероисповедания.
Юссеф не только исполнил главную роль и взял за основу свою биографию, но и выступил в качестве режиссера, сценариста и исполнительного продюсера шоу. В своих интервью он признается, что даже не представлял, насколько популярным окажется благодаря этому проекту.
Идея проекта пришла к нему в 2012 году как раз на съемках «Ох, уж этот папа», когда он делал намаз в перерывах между. В этом же году на вечеринке Рами познакомился со стендапером Джерродом Кармайклом (выпустил три спешела для HBO), с которым в 2017-м начал работать над «Рами». От сериала, кстати, отказались и HBO, и Netflix. Его хотели выпускать на FX, который к тому моменту уже сделал «Атланту» и «В Филадельфии всегда солнечно», но Юссеф решил не запускать проект на таком крупном канале, опасаясь вмешательства со стороны телеруководства. Именно исходя из этих соображений он сделал выбор в сторону стриминга Hulu, который как раз начал формировать новое комедийное направление.
О чем шутит «Рами»
Многие шутки перекочевали в сериал из стендапов Юссефа, в которых он высмеивает стереотипы о мусульманах, шутит про ИГИЛ и мастурбацию. Так, в одном из них он говорит, что чувствует одинаковое воодушевление от намаза и ночного мэтча в «Тиндере». Но стендапы Юссефа — это не только набор забавных моментов, в них он также обращается и к серьезным проблемам: «Я мусульманин, и, мне кажется, огромная часть моей жизни была предопределена тем, на что я никак не могу повлиять, поэтому я не верю ничему, что показывают в новостях. Полиции и органам верить нельзя!» Но верить всегда стоит женщинам, которые рассказывают о насилии, продолжает он. Юссеф открыто говорит о серьезных темах вроде сексуального просвещения и сложностях самоопределения современного верующего человека. Конечно, персонаж в сериале не точная копия Юссефа, хотя биографическая основа у шоу, безусловно, просматривается. Сам комик называет Рами своей эгоцентричной версией.
Во втором сезоне Рами углубляется в свои духовные поиски и находит себе наставника Шейха Али. Роль достоверно сыграл Махершала Али («Зеленая книга»), который сам позвонил Юссефу после просмотра первого сезона и попросил дать ему роль в сериале. Благодаря Али здесь поднимается тема многонациональности ислама и жизни темнокожих мусульман. Еще во втором сезоне говорится об исламофобии, токсичной маскулинности восточных мужчин и посттравматическом расстройстве (благодаря Рами в мечети появляется ветеран войны в Ираке).
Говоря о кастинге, нельзя не рассказать еще об одном персонаже сериала. Юссеф привлек в сериал своего приятеля — актера Стива Уэя, с которым они дружат вот уже 20 лет. Стив родился с мышечной дистрофией и всю жизнь пользуется инвалидной коляской. В интервью для Vulture актер говорит о том, почему участие в «Рами» для него так важно: «Таким людям, как я, очень трудно попасть на телевидение. Когда вы в последний раз видели кого-то похожего на меня в кино? Я не могу пересчитать, сколько раз я оказывался перед кастинг-директорами, и они просто обрывали меня еще до того, как я произносил свою реплику. Рами стал большим защитником для меня».
Во втором сезоне персонаж Юссефа полностью посвятил себя вере, женился на Зайнаб (МаамеЯа Боафо), а затем сразу развелся, признавшись, что переспал со своей кузиной в ночь перед свадьбой. Третий начинается через несколько лет. Теперь Рами отдалился от Зайнаб и переключил свое внимание на зарабатывание денег, помогая своему дяде развивать ювелирный бизнес. Это вынужденная мера — он должен вернуть бывшей жене ее приданое. Но бытовой сюжет здесь не главный. Юссеф никогда не уклонялся от политических заявлений или вопросов, связанных с общественными нравами. Третий сезон обещает быть даже более острым, чем предыдущие два, поскольку он посвящен конфликту Израиля и Палестины.
Как Рами Юссеф изменил репрезентацию мусульман в кино
Юссеф вспоминает, что он считал само собой разумеющимся, что ни он, ни его мусульманская семья никогда не увидят телешоу о таких же людях, как они: «Мы всегда смотрели что-то по телевизору и, конечно, эмоционально отождествляли себя с героями, но это все равно были не мы». Эту же тему он продолжает иронично развивать в качестве сценариста биографической комедии «Мо» о стендап-комике Мохаммеде Амере. Это исследование характера молодого человека, находящегося в разных мирах: в одном он примиряется с болезненным прошлым палестинского мусульманина, беженца из Кувейта, а в другом сталкивается с неопределенным будущим на тернистом пути к американскому гражданству. Покойный отец Наджара был замучен перед бегством в США, а Мо пристрастился к лину — наркотической смеси рецептурного сиропа от кашля с газированным напитком и карамелью. К такому обезболивающему он обращается после того, как его ранили в магазине во время массовой стрельбы. В первой серии Мо увольняют из салона сотовых телефонов из-за его иммиграционного статуса — у него нет разрешения на работу. Хотя внешне Мо выглядит веселым, он обеспокоен тем, как жизнь ускользает из-под ног.
Подобно «Атланте» Дональда Гловера или «Мастеру на все руки» Азиза Ансари, Юссеф рассказывает о человеке, который находится далеко от вершин американского социума. До появления «Рами» образ мусульман и арабов в кино был скорее отрицательным («Правдивая ложь», «Родина»), их изображали в основном как террористов и убийц. В «Рами» же рассказывается простая и понятная история жизни обычного американо-арабского парня, в которой есть место и одиночеству, и невежеству, и непониманию.
Один из сильнейших эпизодов сериала начинается как история о юном Рами, пытающемся понять, что такое половое созревание и мастурбация. И как раз в тот момент, когда вы смеетесь над тем, насколько все это неловко, тон резко меняется: наступает 11 сентября 2001 года, и на башни-близнецы совершается нападение. В эпизоде рассматриваются переживания, несправедливость и вопросы, которые возникают у мусульманского ребенка в связи с национальной травмой. Друзья спрашивают, нет ли в его семье террористов, его не приглашают на вечеринку у бассейна, а его отец вывешивает американский флаг у дома, когда белый сосед смотрит на него с подозрением.
Юссеф признался, что сериал помог ему укрепить доверительные отношения с родителями, и они стали более открыто говорить не только о политике, но и о сексе: «Многие люди вообще не имеют представления, как завести разговор с родителями на эту тему, поэтому я чувствовал, что должен затрагивать в сериале темы не только духовности, но и сексуальности. И я могу сделать это так, как никто другой, потому что шоу о политике не то, что меня интересует».
В январе 2020 года Юссеф получил «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль на ТВ в комедии или мюзикле, и во время получения награды он поблагодарил за это Аллаха, высмеяв ведущего Рики Джервэйса, который до этого шутил про актрис и актеров, благодаривших бога в предыдущие годы. Юссеф часто говорил о том, что даже вне рамок мусульманства увидеть в сериалах кого-то похожего на его героя и на его друзей, серьезно относящихся к религии, — это большой сдвиг, потому что это противоречит принципам современной комедии, в которой бог — повод для насмешек: «Для меня одной из самых главных причин создания шоу было то, что я хотел изобразить отношения, которые есть у меня с богом, но сделать это нужно было так, чтобы они не выглядели карикатурными и не казались пошлыми».
Смотрите стендап Рами Юссефа в Амедиатеке и на Кинопоиске в Плюсе Мульти с Амедиатекой.
Автор: Кира Голубева