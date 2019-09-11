Тайку Вайтити любят за «Реальных упырей» и «Тора». А за что еще? Мы сейчас расскажем

7 июля в мировой прокат выходит «Тор: Любовь и гром» — новый комедийный блокбастер Тайки Вайтити. Новозеландский режиссер всего за несколько лет из локального феномена дорос до одной из самых ярких звезд современного Голливуда. Теперь у него есть «Оскар» (лучший адаптированный сценарий за «Кролика Джоджо»), несколько собственных сериалов и многомиллионные проекты впереди, включая полнометражный спин-офф «Звездных войн».
В этом материале мы расскажем, как Тайка Вайтити добился такого успеха и почему всемирная любовь к нему абсолютно заслужена.
Вайтити — вдохновляющий пример человека, у которого все получилось не сразу
Вайтити начал карьеру в кино в конце 1990-х, играя небольшие роли в малоизвестных новозеландских комедиях. Параллельно пробовал себя в стендапе, сценической комедии и даже живописи — несколько лет жил в Берлине, где писал маслом и акварелью картины в стиле фигуративизма.
В Университете Веллингтона Вайтити познакомился с Джемейном Клементом и Бреттом МакКензи (которые позже образуют музыкальный дуэт «Полет Конкордов»), с актером Кэри Смитом и театральным директором Дэвидом Лоуренсом. Вместе они организовали комедийную труппу So You’re a Man и с успехом гастролировали по Новой Зеландии. Вайтити и Клемент также выступали отдельно как комик-дуэт The Humourbeasts («Монстры юмора») и даже получили важнейшую для новозеландских комиков премию Billy T Award.
В 2002 году Вайтити устал быть просто актером и комиком и захотел сам снимать кино. Озарение пришло на съемках австралийского сериала The Strip, где он играл стриптизера. Вайтити не нравился проект, он не понимал, зачем мучает себя, поддерживает спортивную форму и питается целыми днями одним тунцом ради «чужой плохой идеи», и решил, что и сам может придумать что-то поинтереснее. Так и случилось. Первая серьезная работа Вайтити как режиссера — картина «Две машины, одна ночь» — получила номинацию на «Оскар» как лучший короткометражный игровой фильм. Милая драмеди о детях, которые скучают на парковке в ожидании ушедших на вечеринку родителей, в итоге проиграла «Осе» Андреа Арнольд, но зато о Вайтити узнали за пределами родного острова.
В 2007 году он снял полнометражный дебют «Орел против акулы» — неловкий ромком о парочке лузеров в духе «Наполеона Динамита», а в 2010-м — «Мальчика», который стал на тот момент самым кассовым новозеландским фильмом за всю историю со сборами в 9 млн долларов. Закрепило успех вампирское мокьюментари «Реальные упыри», созданное в дуэте со все тем же Джемейном Клементом. Фильм показывали на Берлинале, а на кинофестивале в Торонто он даже выиграл в секции «Полуночное безумие». Закончился новозеландский период карьеры Вайтити «Охотой на дикарей» — фильмом, который побил рекорд самого Вайтити как самая кассовая картина страны и заработал больше 12 миллионов.
Локальная известность не сразу переросла в международный успех. Голливуд не спешил принимать Вайтити с распростертыми объятиями. И вплоть до 2017 года его единственными американскими проектами оставался сериал «Полет Конкордов» (который придумали его приятели Бретт МакКензи и Джемейн Клемент), небольшая роль в провальном «Зеленом Фонаре» и неудачный ремейк британского ситкома «Переростки». Лишь в 2017-м, когда Вайтити был уже 41 год, вышел его первый голливудский фильм и сразу же огромный марвеловский блокбастер — «Тор: Рагнарёк». Помогло и то, что исполнитель роли Тора Крис Хемсворт был большим фанатом «Мальчика», и то, что после успеха «Реальных упырей» Вайтити уже нельзя было продолжать игнорировать.
Теперь у него есть «Оскар» и «Грэмми» за «Кролика Джоджо», причем музыкальной награде сам Вайтити был ужасно удивлен и сказал, что, видимо, «их теперь раздают кому попало». Как бы то ни было, две эти победы приблизили режиссера к тому, чтобы стать восемнадцатым за всю историю обладателем EGOT — четырех главных премий в мире кино, музыки, театра и телевидения («Эмми», «Грэмми», «Оскар» и «Тони»). На «Эмми» Вайтити номинировался уже дважды — за озвучание «Мандалорца» и работу над сериалом «Чем мы заняты в тени». А вот театральная премия «Тони» пока для него далека. Но кто знает, может, «Реальные упыри» еще превратятся в мюзикл.
Он потрясающий импровизатор
Стендаперское прошлое Вайтити очень помогает ему в работе. Его первыми режиссерскими пробами пера еще до «Двух машин, одной ночи» были короткометражки для локальных конкурсов в духе «Сними фильм за 48 часов». Всего за два дня нужно было успеть написать сценарий, поставить картину и смонтировать ее. В таких условиях Вайтити научился придумывать шутки на ходу и гибко подстраиваться под ситуацию.
Много импровизации было и на площадке «Реальных упырей». Вайтити рассказывал, что фильм мог бы быть в десять раз длиннее, потому что актеры часто заигрывались и продолжали часами выдумывать новые сцены, которых не было в сценарии. Так как они сами режиссировали фильм, их просто некому было остановить.
В сценарии «Тор: Рагнарёк» роль Корга — каменного пришельца, которого Вайтити сыграл с помощью motion capture — изначально была очень маленькой. В итоге он стал одним из самых ярких персонажей фильма. Все опять же из-за того, что Вайтити не мог перестать придумывать новые шутки для своего героя. Что-то похожее случилось и с его злодеем Антваном из «Главного героя». Многие запоминающиеся эпизоды картины — заслуга не сценаристов, а самого Вайтити.
Он не зря так быстро влюбил в себя зрителей: на всех интервью и пресс-конференциях режиссер создает впечатление яркого харизматика. Мало кто из постановщиков становится поп-культурной звездой, обычно это звание достается актерам, но Вайтити умудрился стать иконой современного Голливуда, лишь изредка появляясь на экране.
Тайка Вайтити находит смешное в грустном и любит детей
Вайтити любит хохмить и дурачиться на интервью, но достаточно заглянуть в его фильмографию за пределы «Тора» и «Реальных упырей», чтобы понять, насколько режиссер может быть трогательным и даже мрачным.
Формально все его картины можно назвать комедиями. Вот только Вайтити юмор находит в самых неожиданных местах. В короткометражке «Дети бога войны» он показывает новозеландских солдат времен Второй мировой, которые сидят в укрытии, боясь издать хоть звук, но вдруг начинают играть как дети, чтобы справиться с напряжением.
В «Мальчике» рассказывается о ребенке из бедной деревни, потерявшем мать и боготворящем никчемного отца-преступника. «Охота на дикарей» — история сироты, от которого все отказались, а в «Кролике Джоджо» Вайтити умудрился сделать комедию из последних дней гитлеровской Германии. Режиссер постоянно работает на контрастах и тестирует зрителя на прочность. Милая сцена с погоней за бабочкой в «Джоджо» у него может закончиться кадром с повешенной матерью главного героя. При этом сцена похорон приемного родителя в «Охоте на дикарей» вдруг превращается в комедийный балаган.
Эта любовь к крайностям — отличный показатель того, как Вайтити видит мир. Для него смешное не существует без трагичного, а страшное — без милого. В своих фильмах он часто фиксирует эмоции ребенка, отсюда и наивный бытовой абсурд: герой «Кролика Джоджо» разговаривает с выдуманным другом Гитлером, персонаж из «Мальчика» фантазирует о том, что его отец танцует как Майкл Джексон, знает кунг-фу и способен перебить всю охрану тюрьмы одной левой.
Фильмы Вайтити не просто о детях. Его кино снято сквозь оптику ребенка, находящегося на пороге взросления и отказывающегося воспринимать ужасный мир таким, какой он есть. Все его герои в той или иной степени дети. Либо настоящие, как в «Двух машинах, одной ночи», «Мальчике», «Охоте на дикарей», «Псах резервации» и «Кролике Джоджо». Либо взрослые эскаписты, как в «Орле против акулы», «Реальных упырях», «Торе» или сериале «Наш флаг означает смерть».
Причем Вайтити умеет не только придумывать таких персонажей, но и играть их. В «Реальных упырях», «Торе» или «Кролике Джоджо» у него весьма простые комедийные роли, а вот в «Мальчике» Вайтити играет сложный образ отца главного героя — мелкого преступника, который пытается спрятаться от самого себя в нелепых фантазиях и никак не может смириться со смертью жены. То же самое происходит и с сериалом «Наш флаг означает смерть»: пират Черная Борода превращается в человека, который до смерти устал быть легендой морей и просто хочет любви.
Вайтити хорошо работает в команде
Тайка Вайтити хорошо умеет работать не только в одиночку (он обычно сам пишет сценарии своих фильмов), но и в команде. В «Реальных упырях» он делит кресло постановщика с Джемейном Клементом, и сам фильм действительно выглядит как ядерная смесь трогательных картин Вайтити и мокьюментари-комедии автора «Полета Конкордов». Сериал «Наш флаг означает смерть» он снял по сценарию Дэвида Дженкинса и смог органично совместить свою эскапистскую оптику с квир-тематикой шоу. Неудивительно, что Вайтити теперь так любят большие студии: обладая узнаваемым почерком, он в то же время умеет находить компромиссы и не заглушает голоса тех, с кем работает в тандеме.
Правда, у такой способности к коллаборациям есть обратная сторона. Из-за того, что он стал таким большим именем, многие зрители попросту не видят за ним его коллег. Поэтому авторство сериалов «Что мы делаем в тени» и «Паранормальный Веллингтон» — двух спин-оффов «Реальных упырей» — любят приписывать именно Вайтити. Хотя их создал и курирует Джемейн Клемент, а на площадке «Веллингтона» Вайтити и вовсе ни разу не появлялся. Так и в рецензиях на «Наш флаг означает смерть» критики любят хвалить режиссера, лишь вскользь упоминая вклад сценариста Дэвида Дженкинса.
Как бы ни был хорош Вайтити, не стоит забывать о его талантливых соратниках, без которых его успеха, вероятно, никогда бы и не было. Не зря же сам режиссер, даже став мировой звездой, продолжает работать со своими новозеландскими друзьями. Риз Дэрби из «Полета Конкордов» и «Реальных упырей» у него сыграл главную роль в «Наш флаг означает смерть», хотя до этого прозябал в Голливуде на вторых ролях. А актриса Рэйчел Хаус из «Охоты на дикарей», «Мальчика» и «Орла против акулы» получила небольшую, но яркую роль в «Торе».
Вообще, он трудоголик
Список будущих проектов у Вайтити внушительный: режиссер одновременно подписался на спин-офф «Звездных войн», ремейк культового аниме «Акира», экранизацию графического романа Алехандро Ходоровски «Инкал» и сериал по фильму Терри Гиллиама «Бандиты во времени». Это не говоря уже о том, что он успевает снимать эпизоды для «Мандалорца», до сих пор не отказывался от идеи сделать отдельный фильм про оборотней из «Реальных упырей», продолжает работать над сериалами «Наш флаг означает смерть» и «Псы резервации». А еще где-то на студийных полках отлеживается его спортивная драма «Следующий гол — победный» о футбольной сборной Самоа.
Кажется, что Вайтити, к которому международный успех пришел на пятом десятке жизни, решил отыграться за все упущенные годы и не планирует отдыхать.
Что же, самого режиссера в лености теперь точно никто не обвинит. Вайтити успевает делать и студийное, и авторское кино, открывает двери в индустрию для коренных американцев с помощью «Псов резервации» (антиколонизаторская тема для него болезненна: отец режиссера — представитель маори, коренного народа Новой Зеландии, а мать, по его словам, еврейка с русскими корнями) и вдохновляет всех аутсайдеров мира на вручении «Оскара» за сценарий к «Кролику Джоджо»: «Я посвящаю эту награду всем детям коренных народов мира, которые хотят заниматься искусством, танцевать и писать истории. Мы точно можем добиться успеха в Голливуде!»
Автор: Ефим Гугнин
Фото: Steve Granitz / WireImage / Getty Images, Rachel Luna / Getty Images, Whenua Films / «Легион-Медиа», Lifestyle Pictures / «Легион-Медиа», Robby Klein / Getty Images