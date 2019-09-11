Тайку Вайтити любят за «Реальных упырей» и «Тора». А за что еще? Мы сейчас расскажем

Теперь у него есть «Оскар» и «Грэмми» за «Кролика Джоджо», причем музыкальной награде сам Вайтити был ужасно удивлен и сказал, что, видимо, «их теперь раздают кому попало». Как бы то ни было, две эти победы приблизили режиссера к тому, чтобы стать восемнадцатым за всю историю обладателем EGOT — четырех главных премий в мире кино, музыки, театра и телевидения («Эмми», «Грэмми», «Оскар» и «Тони»). На «Эмми» Вайтити номинировался уже дважды — за озвучание «Мандалорца» и работу над сериалом «Чем мы заняты в тени». А вот театральная премия «Тони» пока для него далека. Но кто знает, может, «Реальные упыри» еще превратятся в мюзикл.