Что вы потеряете, если не посмотрите «Кролика Джоджо»

О том, что «Кролик Джоджо» не попадет в наши кинотеатры, все догадались уже после первых показов фильма в Торонто (см. наш репортаж с фестиваля). Прокатная судьба взявшей там первый приз комедии о немецком мальчике и его воображаемом друге Адольфе Гитлере, которого играет сам Тайка Вайтити, вызывала вопросы. Еще не забылись скандалы со «Смертью Сталина» Ианнуччи и «Праздником» Алексея Красовского. Да, Гитлер не Сталин, а даже ровно наоборот, но мало ли что.

Но российское отделение прокатчика 20th Century Fox (сегодня оно уже официально вошло в состав Disney после приобретения головной компании 21st Century Fox в марте прошлого года) даже и не планировало выпускать фильм в кинотеатры. Причины неизвестны. Вполне возможно, что политика Минкульта и обилие свастик в кадре (российский закон, запрещающий пропаганду нацистской символики, звучит двусмысленно и допускает разные трактовки) вообще ни при чем, а дело в суете переезда. Доставшийся Disney вместе со всей библиотекой Fox «Кролик Джоджо» новому хозяину не родной и не очень соответствует традициям бренда. Зато «Кролик» выдвигается на «Оскар» в шести номинациях, в том числе и за лучший фильм, а 18 февраля выйдет на blu-ray (так что при желании вы все-таки сможете его посмотреть). Что же в нем замечательного?

1 Воображаемый Гитлер Этот персонаж — личное изобретение Тайки Вайтити. Не в том смысле, что он первый придумал выставить Гитлера на экране комическим персонажем. Это когда-то делал и Чарли Чаплин в «Великом диктаторе», и советский актер Петр Репнин в «Боевых киносборниках» времен войны, и Джон Клиз в скетче «Монти Пайтонов», и Джофф Эткинсон в британском ситкоме «Хайль, милая, я дома!» (закрытом, впрочем, после первого же эпизода). Гитлер — обитатель вселенной DC и главный герой комикса «Новые приключения Гитлера». Там будущий диктатор живет в Англии у родственников, пытается заниматься живописью и ежедневно выслушивает упреки в неумении построить собственную жизнь. Но в книге, послужившей основой фильма — «Птице в клетке» Кристины Лененс (кстати, роман выходит на русском языке), — никакого воображаемого Гитлера не было. Да и вообще не было ничего смешного: главный герой, австрийский мальчик Йохансон по кличке Йойо, живет при нацистах несколько лет, теряет руку при авианалете и продолжает прятать на чердаке свою еврейскую подружку уже и после войны, на всякий случай. В фильме же все страшные реалии Третьего рейха — обыски, сожжение книг и так далее — показаны с фирменным саркастическим и экспрессивным юмором Вайтити. А главный источник смешного — Гитлер. Поначалу, пока Йохансон еще верит в нацистскую белиберду, он хороший друг. А потом, по мере того как мальчик начинает дружить с реальной еврейской девочкой, становится все более и более противным и похожим на реального фюрера.

2 Абсурдный юмор Гитлером воображение Вайтити не ограничивается. Тут смешно вообще все. Специфический юмор Тайки особенно хорошо работает на антифашистском фронте: в сцене обыска в доме Джоджо визитеры из гестапо вынуждены бесконечно (31 раз!) повторять «хайль, Гитлер», приветствуя друг друга. Мальчики в классе сочиняют небывальщину про евреев: и клыки у них, и змеиный язык, и даже чешуя. В самом начале фильма звучит немецкоязычный кавер на «I wanna hold your hand» битлов, а на экране, разделенном на части, идут архивные кадры с массовым остервенелым зигованием. В общем, те, кто смеялся на «Реальных упырях» и «Тор: Рагнарёк», тут тоже не соскучатся.

3 Неожиданная стилистика Если бы не физиономия Вайтити, узнаваемая даже за дурацкими накладными усиками, можно было бы подумать, что перед нами фильм Уэса Андерсона. Возможно, Вайтити тут смеется не только над фашизмом, но и над американским инди-кино. Все, как в «Королевстве полной луны», похоже на уморительный школьный спектакль, только вместо Эдварда Нортона в хаки тут Сэм Рокуэлл в серой форме вермахта. Добавьте к этому смешные анахронизмы вроде упомянутых уже песен «Битлз» (и Дэвида Боуи) на немецком или «I dont wanna grow up» Тома Уэйтса, которая звучит как издевательский нацистский гимн (мол, фашизм — это идеология тех, кто так и не повзрослел). Собственно, и Гитлер тут не железный фюрер, а капризный кидалт в смешных штанишках. При этом наряды в фильме очень близки к реальной моде 1940-х: Майес Рубео, художница по костюмам, уже работавшая с Вайтити над «Тором», старалась избежать распространенного штампа — изображения военного времени как исключительно тусклого и серого. Правда, по мере того как Джоджо начинает понимать, что происходит в стране, сказочный яркий мир детства вокруг него покрывается пылью от руин и копотью пожаров. Единственное, что остается неизменно праздничным и стильным, — наряды веселой мамы Джоджо, которую играет Скарлетт Йоханссон.

4 Йоханссон в мужской роли (и другие актеры) Шутки шутками, но «Кролик» — это, кажется, лучшая (после «Брачной истории», конечно) роль Скарлетт Йоханссон. Актриса тут играет персонажа вроде героя Роберто Бениньи из «Жизнь прекрасна», заключенного, который, чтобы сохранить рассудок своего маленького сына, превратил его пребывание в концлагере в своеобразную игру, чтобы примирить мальчика с ужасающей реальностью. Мама Джоджо, правда, не играет с ним в войну, а наоборот, по мере возможностей стремится отвлечь его от тех пугающих и опасных (в лагере мальчики подрываются на гранате) игр, в которые затягивает сына пропаганда. Попутно она занимается сопротивлением — раскладывает по столам уличных кафе сообщения для партизан и прячет у себя дома еврейскую девочку Эльзу. Отец семейства — на итальянском фронте (это уже самый конец войны, и бывшие союзники стали врагами), поэтому Йоханссон разыгрывает перед сыном сценки по ролям, говоря от имени папы, а в одном из эпизодов актриса произносит диалог, буквально разделив лицо на женскую и мужскую половины. Представьте, как бы звучал в ее исполнении монолог Адама Драйвера из «Брачной истории» — тут происходит примерно то же. Да и дети тоже играют отлично. 12-летний дебютант Роман Гриффин Дэвис уже заслужил актерскую номинацию на «Золотой глобус». По ходу фильма его герой переживает стремительное взросление и уже самостоятельно помогает своей подружке Эльзе. А играющая Эльзу Томасин МакКензи знакома всем как восходящая звезда американского инди-кино (в частности, по главной роли в остросюжетной драме «Не оставляй следов»). Арчи Йейтс, сыгравший лучшего друга Джоджо (реального), неуклюжего паренька в очках, получил главную роль в ремейке «Один дома».