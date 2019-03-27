«Наш флаг означает Смерть». Пиратская комедия с Тайкой Вайтити

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Как «Наш флаг означает Смерть» разрушает стереотипы о пиратстве как об исключительно мужском занятии? Чем он напоминает «Теда Лассо», «Великую» и «Шучу»? Как в сериале фарс постепенно приобретает драматическую глубину? Какая психологическая травма заставила Эдварда Тича стать пиратом Черной Бородой (Тайка Вайтити)? Чем важен эпизод с возвращением главного героя (Риз Дэрби) домой? И в чем особенность работы с историческими персонажами у создателя сериала Дэвида Дженкинса?
Директор по спецпроектам Кинопоиска Лиза Сурганова и креативный продюсер Иван Филиппов обсуждают (со спойлерами!) сериал HBO Max «Наш флаг означает Смерть». Это комедия о скучающем аристократе, который решил стать пиратом. В роли Черной Бороды — Тайка Вайтити.
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«Нулевой пациент» (2022)
Лиза Сурганова советует посмотреть сериал «Нулевой пациент» о первой вспышке ВИЧ в СССР в детской больнице Элисты. Судьба десятков детей и нескольких взрослых зависит от действий столичного эпидемиолога (Никита Ефремов) и провинциального педиатра (Аскар Ильясов).
Сериал «Нулевой пациент» смотрите на Кинопоиске по подписке Плюс по этой ссылке.
Послушать специальный подкаст с разбором каждой серии «Нулевого пациента» можно здесь.
В следующем выпуске ведущие расскажут сразу о нескольких новых сериалах, которые они смотрят прямо сейчас (и советуют вам!).
Напоминаем, что мы сделали в Facebook группу для обсуждения подкаста и разных сериалов (не только тех, о которых говорят Лиза и Ваня). Добавляйтесь, пишите нам о том, что вы посмотрели, и задавайте вопросы! Отзывы и пожелания по темам выпусков можно писать на почту: podcast@kinopoisk.ru.
Авторы: Лиза Сурганова, Иван Филиппов