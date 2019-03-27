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Подкаст«Наш флаг означает Смерть». Пиратская комедия с Тайкой Вайтити

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Как «Наш флаг означает Смерть» разрушает стереотипы о пиратстве как об исключительно мужском занятии? Чем он напоминает «Теда Лассо», «Великую» и «Шучу»? Как в сериале фарс постепенно приобретает драматическую глубину? Какая психологическая травма заставила Эдварда Тича стать пиратом Черной Бородой (Тайка Вайтити)? Чем важен эпизод с возвращением главного героя (Риз Дэрби) домой? И в чем особенность работы с историческими персонажами у создателя сериала Дэвида Дженкинса?

Директор по спецпроектам Кинопоиска Лиза Сурганова и креативный продюсер Иван Филиппов обсуждают (со спойлерами!) сериал HBO Max «Наш флаг означает Смерть». Это комедия о скучающем аристократе, который решил стать пиратом. В роли Черной Бороды — Тайка Вайтити.

Рекомендуем посмотреть на Кинопоиске

«Нулевой пациент» (2022)

Лиза Сурганова советует посмотреть сериал «Нулевой пациент» о первой вспышке ВИЧ в СССР в детской больнице Элисты. Судьба десятков детей и нескольких взрослых зависит от действий столичного эпидемиолога (Никита Ефремов) и провинциального педиатра (Аскар Ильясов).

Сериал «Нулевой пациент» смотрите на Кинопоиске по подписке Плюс по этой ссылке.

Послушать специальный подкаст с разбором каждой серии «Нулевого пациента» можно здесь.

В следующем выпуске ведущие расскажут сразу о нескольких новых сериалах, которые они смотрят прямо сейчас (и советуют вам!).

Напоминаем, что мы сделали в Facebook группу для обсуждения подкаста и разных сериалов (не только тех, о которых говорят Лиза и Ваня). Добавляйтесь, пишите нам о том, что вы посмотрели, и задавайте вопросы! Отзывы и пожелания по темам выпусков можно писать на почту: podcast@kinopoisk.ru.

Авторы: Лиза Сурганова, Иван Филиппов

Врач в Элисте сталкивается с первой вспышкой ВИЧ в СССР. Сериал про людей перед лицом неизвестности
В главных ролях:Аскар Ильясов, Никита Ефремов, Евгений Стычкин, Павел Майков, Виктория Агалакова, Елизавета Шакира
Режиссер:Сергей Трофимов, Евгений Стычкин
Смотрите по подписке
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