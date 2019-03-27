«Наш флаг означает Смерть». Пиратская комедия с Тайкой Вайтити

«Нулевой пациент» (2022)

Лиза Сурганова советует посмотреть сериал «Нулевой пациент» о первой вспышке ВИЧ в СССР в детской больнице Элисты. Судьба десятков детей и нескольких взрослых зависит от действий столичного эпидемиолога (Никита Ефремов) и провинциального педиатра (Аскар Ильясов).

Сериал «Нулевой пациент» смотрите на Кинопоиске по подписке Плюс по этой ссылке.

Послушать специальный подкаст с разбором каждой серии «Нулевого пациента» можно здесь.