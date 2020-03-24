Как Стив Карелл прошел путь от несостоявшегося адвоката до главного любимца культового «Офиса»? И за что еще мы его любим

В первую очередь он зарекомендовал себя в Голливуде как комедийный актер, но быстро доказал, что может играть драматические роли. В 2006-м его позвали в «Маленькую мисс Счастье» — драмеди о семье, которая едет через несколько штатов на детский конкурс красоты. Карелл играет дядю Фрэнка, большого знатока Пруста и тотального неудачника. Роль, на которую пробовали Билла Мюррея или Робина Уильямса, не без юмора, но печальная: Фрэнк потерял любовь и даже хотел покончить с собой, а теперь пытается зализать раны в бессмысленной семейной поездке, где он явно лишний. Стив Карелл переубедил на первой же встрече режиссеров Джонатана Дэйтона и Валери Френсис, которые не были уверены, что он справится с таким сложным персонажем. Он и правда на него похож — такой же обычный человек, веселый шут с глазами печального мужчины среднего возраста. Занятно, что в новом фильме Уэса Андерсона «Город астероидов» Карелл тоже играет роль, писавшуюся под Мюррея.