Как Стив Карелл прошел путь от несостоявшегося адвоката до главного любимца культового «Офиса»? И за что еще мы его любим

16 августа Стиву Кареллу исполняется 60 лет. Сегодня он звезда «Офиса», «Игры на понижение», «Маленькой мисс Счастье», «Утреннего шоу», оскаровский номинант и обладатель «Золотого глобуса», а также десятикратный номинант на «Эмми». Но всего 20 лет назад он был малоизвестным комиком из вечерних шоу. Кинопоиск рассказывает, за что любим Стива Карелла — человека, который переиграл Джима Керри, смог заменить незаменимого Билла Мюррея и на своем опыте доказал, что никогда не поздно стать звездой.
Он долго и упорно пробивался к славе
Известность досталась актеру нелегко и не сразу. Первую роль в кино Карелл сыграл в 29 лет — возраст для дебюта приличный. Это был небольшой эпизод в картине «Кудряшка Сью», после которой актер пропал с экранов на десяток лет. До этого он успел поработать на почте, откуда Карелла выгнали за то, что он «недостаточно быстрый», и поиграть в детском театре и рекламе. Лишь ближе к тридцати он попал в чикагскую комик-труппу The Second City, где играл, например, бок о бок со Стивеном Колбертом, ныне успешным ведущим собственного вечернего шоу.
Благодаря The Second City о Карелле узнали другие американские комики. В 1996-м Дана Карви (коллега Майка Майерса по комедии «Мир Уэйна») позвал актера в свое The Dana Carvey Show. В нем Кареллу и Колберту досталась серия скетчей The Ambiguously Gay Duo, где они играли двух супергероев с неочевидными квазиромантическими отношениями. Эти сценки так понравились зрителям, что, даже когда шоу закрыли, Карелл и Колберт не остались без работы, их героев перенесли в Saturday Night Live.
В 1999-м Карелл попал в еще один культовый вечерний проект — The Daily Show. Там у актера было два постоянных сегмента. В Even Stevphen они вместе со все тем же Колбертом играли репортеров, которые горячо и смешно обсуждали актуальные новости. А в Produce Pete Карелл давал юмористические кулинарные советы.
Первый прорыв в кино случился в 2003-м, когда уже 41-летний Карелл сыграл небольшую роль репортера (опять) в «Брюсе Всемогущем». В одном эпизоде главный герой заставляет его персонажа нести невнятную тарабарщину в прямом эфире. Живая мимика вместе с ничего не выражающими глазами актера сделали сцену одной из самых запоминающихся. Дальше был «Телеведущий: Легенда о Роне Бургунди», куда Стива Карелла позвал Адам Маккей, автор ударных оскаровских трагикомедий («Игра на понижение», «Власть», «Не смотрите наверх»). Актер снова был телерепортером, на этот раз ведущим прогноза погоды Бриком Тэмлэндом. Это странный человек, который без меры любит мороженое, имеет IQ 48 и в один момент фильма убивает конкурента трезубцем. Делят экран с Кареллом ветераны комедийной сцены Уилл Феррелл, Пол Радд и Дэвид Кокнер.
Впечатлившись игрой Стива, продюсер картины Джадд Апатоу предложил ему снять какой-нибудь фильм вместе. Так возник «Сорокалетний девственник» — комедия о великовозрастном мужчине, у которого никогда не было секса. Фильм превратил яркого характерного актера в человека, которому начали доверять главные роли. Звездности постепенно подкачали сериал «Офис» и Майкл Скотт, которого мог сыграть не Карелл, а утвержденный на эту роль Боб Оденкёрк. У Стива изначально были планы на другой проект, Come to Papa. Адаптацию одноименного британского шоу вообще подумывали закрывать после первого сезона: рейтинги и отзывы были не самыми убедительными. Спасли ситуацию как раз «Сорокалетний девственник» и новый статус Стива Карелла. Продюсеры поверили в то, что актер сможет привлечь зрителей, и «Офису» дали второй шанс.
Карелл — очень разносторонний артист
В первую очередь он зарекомендовал себя в Голливуде как комедийный актер, но быстро доказал, что может играть драматические роли. В 2006-м его позвали в «Маленькую мисс Счастье» — драмеди о семье, которая едет через несколько штатов на детский конкурс красоты. Карелл играет дядю Фрэнка, большого знатока Пруста и тотального неудачника. Роль, на которую пробовали Билла Мюррея или Робина Уильямса, не без юмора, но печальная: Фрэнк потерял любовь и даже хотел покончить с собой, а теперь пытается зализать раны в бессмысленной семейной поездке, где он явно лишний. Стив Карелл переубедил на первой же встрече режиссеров Джонатана Дэйтона и Валери Френсис, которые не были уверены, что он справится с таким сложным персонажем. Он и правда на него похож — такой же обычный человек, веселый шут с глазами печального мужчины среднего возраста. Занятно, что в новом фильме Уэса Андерсона «Город астероидов» Карелл тоже играет роль, писавшуюся под Мюррея.
В драме «Охотник на лис» он физически изменился для образа Джона Дюпона — скрытного богача, который тренирует олимпийскую сборную по борьбе и в итоге доходит до страшного преступления. Работа принесла актеру номинацию на «Оскар», а главное, доказала его жанровую универсальность. Никто не удивляется, когда Карелла заявляют и в комедийном сериале «Космические силы», и в напряженном триллере «Пациент», и в оскароносных драмах вроде «Игры на понижение» или «Власти».
Он командный игрок и человек многих талантов
Еще во время съемок в «Офисе» он соглашался на относительно скромную зарплату, в несколько раз меньше, чем у звезды «Клиники» Зака Браффа. Всё, чтобы сделать создание шоу чуть-чуть дешевле. Ради «Сорокалетнего девственника» он согласился на сцену с эпиляцией груди. Актриса, которая проводила процедуру, чуть не ранила его, забыв намазать соски специальным гелем, так что крики от боли были настоящими.
Он участвует в написании сценариев: в 2005-м номинировался на премию Гильдии сценаристов за «Сорокалетнего девственника», а в 2006-м получил ее за один из эпизодов «Офиса». Еще актер играет на флейте, когда-то пел в хоре и занимался хоккеем.
Стив Карелл вместе с женой заведуют небольшим магазинчиком в Массачусетсе — обыкновенной лавочкой с продуктами и вещами первой необходимости. Там Карелла иногда можно встретить за прилавком. Его покупка была милым ностальгическим порывом: Стив хорошо помнит этот магазин с детства и решил спасти предприятие от закрытия.
Стив Карелл — главный одинокий мужчина Голливуда
Речь не про семейное положение — актер счастливо женат на актрисе Нэнси Уоллс-Карелл с 1995 года. Пара познакомилась, когда Нэнси училась у Стива импровизации в Чикаго. Позже они вместе пробовались в SNL (прошла Нэнси) и несколько раз сыграли пару на экране — в «Офисе» и «Ищу друга на конец света».
А вот герои Карелла — почти все одиночки. Его Джон Дюпон из «Охотника на лис» страдает в первую очередь из-за одиночества и социальной неуверенности, но сам не может себе в этом признаться. И именно из-за этого идет на глупое и ужасное преступление. Печально одинок и дядя Фрэнк в «Маленькой мисс Счастье», и Кэл из «Этой дурацкой любви», и Марк Баум в «Игре на понижение» (он банкир, который ненавидит банки и чувствует себя лишним в хищном мире Уолл-стрит). И даже Грю из «Гадкого я» занимается своими суперзлодействами исключительно из-за ужасного одиночества.
Стив Карелл заставляет сопереживать даже самым странным и сломленным персонажам. В другом исполнении неловкий герой «Сорокалетнего девственника» мог бы выглядеть как жуткий серийный убийца, об этом даже есть шутки внутри фильма. Джон Дюпон же — однозначный монстр, но игра Карелла помогаем нам хотя бы чуть-чуть понять этого человека. Но, пожалуй, самый яркий пример — он же самый хрестоматийный Майкл Скотт. Вообще-то, этот герой никогда не задумывался симпатичным. В британской версии сериала Рики Джервэйс играет такого же нелепого босса; он смешной, да, и мучительно неловкий, но никакого сочувствия вовсе не вызывает. Именно Карелл сделал Скотта таким обаятельным, потому что смог вместе со сценаристами увидеть в этом прямолинейном остолопе все то же щемящее одиночество.
Автор: Ефим Гугнин