Как Стив Карелл прошел путь от несостоявшегося адвоката до главного любимца культового «Офиса»? И за что еще мы его любим

Благодаря The Second City о Карелле узнали другие американские комики. В 1996-м Дана Карви (коллега Майка Майерса по комедии «Мир Уэйна») позвал актера в свое The Dana Carvey Show. В нем Кареллу и Колберту досталась серия скетчей The Ambiguously Gay Duo, где они играли двух супергероев с неочевидными квазиромантическими отношениями. Эти сценки так понравились зрителям, что, даже когда шоу закрыли, Карелл и Колберт не остались без работы, их героев перенесли в Saturday Night Live.