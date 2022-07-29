Сидни Суини умеет устанавливать заднюю подвеску на машину, а еще она боец ММА! Не верите? Мы докажем!

За последние четыре года Сидни Суини успела сняться не только в главном хите HBO — «Эйфории», но еще и в «Острых предметах», «Рассказе служанки», «Белом лотосе» и «Однажды в... Голливуде» Квентина Тарантино. На очереди «Государственный гимн» — дебютный фильм Тони Тоста (сценарист и продюсер сериала «Террор») про рубашку-призрак, кинокомикс «Мадам Паутина» и потенциальная победа на грядущей премии «Эмми» за лучшую драматическую актрису второго плана в той же «Эйфории» (ну а вдруг?). Сейчас мы расскажем, почему стоит восхищаться не только списком проектов с ее участием.

У Суини всегда были большие амбиции и тяга к учебе

Суини выросла в Спокане, штат Вашингтон, и с детства мечтала стать актрисой. Окончательно она в этом убедилась, когда в 2009 году в ее городе начался кастинг в малобюджетный инди-фильм «ЗМП: Зомби массового поражения». Родители были категорически против, но Сидни разработала целую стратегию, чтобы их переубедить: «Я создала пятилетний бизнес-план, в котором объяснила, что произойдет в моей жизни, если они позволят мне это сделать, и расписала все шаги для достижения цели. В итоге они разрешили мне пройти прослушивание, и я получила роль».

После утверждения в проекте ее семья переехала в Лос-Анджелес, где Суини начала работать над реализацией мечты и активно ходила на кастинги. Ее пригласили в триллер «Палата» с Эмбер Хёрд, а потом она снималась в небольших ролях в сериалах «Преследование», «Милые обманщицы», «Беверли-Хиллз, 90210: Новое поколение» и «Мыслить как преступник». Поворотной работой в ее карьере стали «Викинги», которые вышли в 2017 году. В шоу она играет возлюбленную персонажа Эйдана Александра.

«Рассказ служанки»

В 2018 году Суини получила роль невесты-подростка в антиутопической драме Hulu «Рассказ служанки». Главной сложностью для нее на тот момент было то, что она училась в колледже в Лос-Анджелесе и получала степень по бизнесу, а съемки сериала проходили в Торонто. Для актрисы было очень важно получить образование, поэтому ей удалось совмещать учебу и работу над шоу. На шоу Дрю Бэрримор она призналась, что учеба помогла ей в будущем внимательнее подходить к подписанию контрактов.

Она дралась на ринге с парнями и открыла свою продюсерскую компанию

Помимо съемок, Суини занимается ремонтом винтажных автомобилей и выкладывает ролики с процессом работы в своем TikTok — Syd's Garage. Ее первый пост был о покупке Ford Bronco 1969 года, всю работу над которым она выполняла самостоятельно — от замены коробки передач до очистки проводов от ржавчины. В мае 2021 года актриса приобрела для реставрации голубой Ford Mustang 1976 года, который назвала Бритни: «Я думаю, что девушки не должны бояться оказаться в среде, где доминируют мужчины. Все зависит только от того, как сильно вы вкладываетесь в любимое дело. Мы просто должны поддержать женщин и своим примером подталкивать их к достижению целей», — говорит Суини в интервью Harper's Bazaar.

Но это не единственное хобби актрисы! С 14 лет она занимается смешанными боевыми искусствами ММА, а в 18 лет приняла участие в своем первом турнире: «Это были соревнования по грэпплингу против парней в весовой категории больше меня, и я заняла первое место». Сидни даже хотела стать профессиональным бойцом и тренировалась с Рондой Раузи, единственной женщиной, выигравшей чемпионский титул в UFC и WWE, но выбрала кино и в 22 года открыла свою продюсерскую компанию Fifty-Fifty Films, чтобы больше работать с женщинами-авторами.

Суини пишет книги про героинь, которых играет

«Белый лотос»

Чтобы правдоподобнее воплощать образы на экране, на протяжении многих лет Суини создавала книги для каждой своей роли: «Это книги про моих персонажей, которые выглядят как интерактивный хронологический журнал или дневник всей их жизни от самого рождения. Каждая героиня говорит и двигается по-разному, и я хотела убедиться, что когда вживаюсь в роль, то делаю это максимально честно». Актриса говорит, что подробно прописывает в таких заметках все детали — от интерьера дома, в котором живет ее персонаж, до друзей, с которыми общается.

Еще она выступает против излишней сексуализации на экране

На съемках «Эйфории» Суини испытывала дискомфорт из-за большого количества откровенных сцен с ее участием. Она даже просила режиссера Сэма Левинсона пересмотреть некоторые эпизоды, где ее героиня появляется обнаженной, и он к ней прислушивался: «Кэсси всегда хотела быть любимой, но не получала тепла ни от семьи, ни от мужчин, ни даже от самой себя. Мне хотелось, чтобы на передний план выходила именно эта часть ее истории, а не чтобы все просто смотрели на мою грудь и не воспринимали происходящее серьезно».

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