Как «Офис» находит смешное и душевное в рабочих отношениях

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Почему «Офис» — универсальная история? Как он смотрится с позиции новой этики? Зачем в нем используется стилизация под документальную съемку? Что такое suspended sexual tension? И как на этом приеме строится главная любовная линия сериала? Удалось ли создателям воплотить идею рабочего коллектива как семьи? И когда ведущие впервые увидели «Офис»?
Директор по спецпроектам Кинопоиска Лиза Сурганова и креативный продюсер Иван Филиппов обсуждают (со спойлерами!) сериал NBC «Офис». Это псевдодокументальная история о клерках, которые скучают от безделья и терпят странные выходки своего непутевого босса. В главной роли — Стив Карелл. Рассказ об отличии американского сериала от британского оригинала — в нашем видеоэссе «Почему „Офис“ стал культовым».
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«Крах» (2013–2016)
Лиза Сурганова советует посмотреть британско-ирландский сериал «Крах». Это криминальная драма о детективе, которая ищет серийного убийцу в Белфасте. В главных ролях — Джиллиан Андерсон и Джейми Дорнан.
Сериал «Крах» можно посмотреть на Кинопоиске по подписке Плюс по этой ссылке.
В следующий раз мы поговорим о новом сериале Disney+ по комиксам Marvel «Лунный рыцарь». Бывший морпех с диссоциативным расстройством личности становится аватаром египетского бога Луны. В главной роли — Оскар Айзек.
Напоминаем, что мы сделали в Facebook группу для обсуждения подкаста и разных сериалов (не только тех, о которых говорят Лиза и Ваня). Добавляйтесь, пишите нам о том, что вы посмотрели, и задавайте вопросы! Отзывы и пожелания по темам выпусков можно писать на почту: podcast@kinopoisk.ru.
Авторы: Лиза Сурганова, Иван Филиппов