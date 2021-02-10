Как «Офис» находит смешное и душевное в рабочих отношениях

«Крах» (2013–2016)

Лиза Сурганова советует посмотреть британско-ирландский сериал «Крах». Это криминальная драма о детективе, которая ищет серийного убийцу в Белфасте. В главных ролях — Джиллиан Андерсон и Джейми Дорнан.

Сериал «Крах» можно посмотреть на Кинопоиске по подписке Плюс по этой ссылке.