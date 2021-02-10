Как «Офис» находит смешное и душевное в рабочих отношениях

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ПодкастКак «Офис» находит смешное и душевное в рабочих отношениях

Подкаст доступен в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Castbox и других сервисах. А еще все наши подкасты можно слушать на YouTube-канале «Подкасты Кинопоиска».

Почему «Офис» — универсальная история? Как он смотрится с позиции новой этики? Зачем в нем используется стилизация под документальную съемку? Что такое suspended sexual tension? И как на этом приеме строится главная любовная линия сериала? Удалось ли создателям воплотить идею рабочего коллектива как семьи? И когда ведущие впервые увидели «Офис»?

Директор по спецпроектам Кинопоиска Лиза Сурганова и креативный продюсер Иван Филиппов обсуждают (со спойлерами!) сериал NBC «Офис». Это псевдодокументальная история о клерках, которые скучают от безделья и терпят странные выходки своего непутевого босса. В главной роли — Стив Карелл. Рассказ об отличии американского сериала от британского оригинала — в нашем видеоэссе «Почему „Офис“ стал культовым».

Рекомендуем посмотреть на Кинопоиске

«Крах» (2013–2016)

Лиза Сурганова советует посмотреть британско-ирландский сериал «Крах». Это криминальная драма о детективе, которая ищет серийного убийцу в Белфасте. В главных ролях — Джиллиан Андерсон и Джейми Дорнан.

Сериал «Крах» можно посмотреть на Кинопоиске по подписке Плюс по этой ссылке.

В следующий раз мы поговорим о новом сериале Disney+ по комиксам Marvel «Лунный рыцарь». Бывший морпех с диссоциативным расстройством личности становится аватаром египетского бога Луны. В главной роли — Оскар Айзек.

Напоминаем, что мы сделали в Facebook группу для обсуждения подкаста и разных сериалов (не только тех, о которых говорят Лиза и Ваня). Добавляйтесь, пишите нам о том, что вы посмотрели, и задавайте вопросы! Отзывы и пожелания по темам выпусков можно писать на почту: podcast@kinopoisk.ru.

Авторы: Лиза Сурганова, Иван Филиппов

Трогательная приключенческая комедия о путешествии в компании собаки со сложным характером
В главных ролях:Ченнинг Татум, К’Орианка Килчер, Итан Сапли
Режиссер:Рид Каролин, Ченнинг Татум
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