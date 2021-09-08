Мы ужасно любим Оскара Айзека. И сейчас объясним вам, за что!

2021 год был годом Оскара Айзека: тогда один за другим вышли «Холодный расчет», «Дюна» и сериал «Сцены из супружеской жизни». Мы, как и все поклонники актера, ждали премьеру «Лунного рыцаря», чтобы посмотреть, что из этого получится. И уже с первой серии стало понятно: Айзек — лучшее, что случилось с новым сериалом Marvel.
Главный герой этого сериала — человек, ставший земным воплощением египетского бога Хонсу и творящий справедливость от его имени. Кроме аватара божества, в его голове уживаются личности скромного продавца из музейной сувенирной лавки Стивена Гранта, наемника Марка Спектора и, возможно, кого-то еще. В общем, все почти как у героя Джеймса МакЭвоя в «Сплите». Подробнее о «Лунном рыцаре» мы писали здесь и в двух разборах серий.
Раньше Оскар Айзек уже появлялся в фильме, связанном со вселенной Marvel: он играл главного злодея в «Люди Икс: Апокалипсис». Опыт был не самым удачным: фильм хоть и не провалился в прокате, но получил нелестные отзывы и от критиков, и от фанатов. А вот с «Лунным рыцарем» все гораздо лучше — и именно благодаря Айзеку. Получив возможность сыграть комиксного персонажа с диссоциативным расстройством в шоу с приличным бюджетом, он показал почти все, на что способен. «Лунного рыцаря» можно смотреть как его краткое актерское резюме, в котором каждый отдельный скилл — ссылка на список предыдущих ролей. Так что же умеет Оскар Айзек и за что его так любят зрители, режиссеры и критики?
Для начала Айзек хорош даже в небольших ролях
На заре карьеры Айзек сыграл множество небольших, но ярких ролей: мелкого гангстера в «Полураспаде Тимофея Березина», императора Ореста в исторической драме «Агора», санитара психбольницы в «Запрещенном приеме», принца Джона в «Робин Гуде» и отважного революционера в «Балибо».
Выяснилось, что даже в эпизодах Айзек способен украсть шоу, и вскоре режиссеры начали намеренно звать его в проекты. Николас Виндинг Рефн, например, переписал ради Айзека роль вышедшего из тюрьмы Стандарда в «Драйве», сделав этого героя более объемным и живым, чем предполагалось изначально.
Большим прорывом для актера стала седьмая часть культовой франшизы «Звездные войны: Пробуждение силы». По Демерон, пилот Сопротивления, занявший нишу Хана Соло, покорил всех и почти сделал из Айзека звезду блокбастеров. Но в продолжениях франшизы этот персонаж не получил развития, и Оскар был разочарован тем, насколько негативно относится студия к экспериментам и изменениям в сценарии. В другом блокбастере, «Люди Икс: Апокалипсис», роль самого древнего мутанта тоже сложно назвать удачной: он получился двухмерным шаблонным злодеем без запоминающегося характера и внятной мотивации, да еще и с урезанными по сравнению с первоисточником способностями. Кроме этого, Оскару пришлось носить громоздкий костюм и сложный грим, который многим критикам показался нелепым. После этого с большими франшизами Айзек на некоторое время завязал.
Он умеет быть драматичным и многогранным
В 2013 году Айзек сыграл амбициозного и талантливого музыканта-неудачника в фильме братьев Коэн «Внутри Льюина Дэвиса». Он мастерски передал и усталость артиста от разочарований, и фирменный сардонический юмор Коэнов, и бестолковое упрямство фолк-певца, которому уже нечего терять на пути к хоть какому-то успеху. А главное, сделал так, что в созерцательном и неспешном фильме, где мало что происходит, на него интересно смотреть от первой до последней минуты. За все это критики единогласно засыпали Айзека комплиментами, а вот Киноакадемия оставила без номинации на «Оскар».
Затем была драма «Самый жестокий год» Джей Си Чендора. Честный бизнесмен Абель торгует топливом и пытается вести дела с акулами бизнеса, не скатываясь в откровенный криминал, пока те бессовестно угоняют его фуры. Вся интрига фильма в том, удастся ли ему сохранить и бизнес, и принципы. Изначально эту роль должен был сыграть Хавьер Бардем, но он отказался из-за творческих разногласий: актер ждал от сценария более четкого морального конфликта, а режиссер хотел сделать героя и его поступки максимально неоднозначными. Айзеку удалось воплотить именно такой образ — человека, который не хочет доводить дело до насилия, но остается достаточно жестким, чтобы отстаивать свое место под солнцем.
В 2015 году Айзек вернулся к образу честного человека в коррумпированной среде и сыграл в драматическом сериале от HBO «Покажите мне героя». Роль молодого мэра, который губит свою политическую карьеру попытками поступать по совести, принесла актеру первую и пока единственную в карьере крупную награду — «Золотой глобус».
Еще одна пронзительная работа в его фильмографии — студент-медик Микаэль Богосян, главный герой исторической драмы «Обещание», посвященной геноциду армян во время Первой мировой войны. Микаэль становится свидетелем уничтожения своего народа и вынужден спасать семью и собственную жизнь. Несмотря на то, что фильм критиковали за голливудскую мелодраматичность, игру Айзека снова хвалили и ставили его в один ряд с Кристианом Бэйлом, который сыграл американского журналиста.
Благодаря череде драматических ролей Айзек получил роль герцога Лето в «Дюне». Режиссеру Дени Вильнёву нужен был актер, который сможет раскрыть сложный характер героя за очень скромный хронометраж (всего 20 минут экранного времени), и Айзек был его основным кандидатом. Результат — близкое к идеальному воплощение книжного образа властного и авторитетного правителя, который всем сердцем любит своих людей и семью.
В другом прошлогоднем фильме — «Холодном расчете» голливудского ветерана Пола Шредера — Айзек во всей красе продемонстрировал, насколько хорошо ему удаются антигерои. Уильям Телль — бывший тюремный надзиратель, сам отсидевший срок и теперь зарабатывающий карточными играми. Отстраненная и сдержанная игра Айзека стали главным козырем фильма, и даже те критики, которые ругали фильм за затянутость и вторичность, отметили это. А образ Марка Спектора из «Лунного рыцаря» — это комиксная версия Уильяма Телля, выдернутого из концентрированной шредеровской мрачности и перенесенная в мир супергероики.
А еще он может быть романтичным
Разумеется, в карьере Айзека есть романтические роли. Например, в мелодраме «Сама жизнь» он сыграл страдающего от глубокой депрессии мужчину, который не может пережить разлуку с любимой и вспоминает самые светлые моменты их совместной жизни на очередном сеансе у психотерапевта.
Но самым мощным перфомансом стала роль в прошлогоднем сериальном ремейке фильма Ингмара Бергмана «Сцены из супружеской жизни», герои которого — пара, проходящая через сложный и болезненный развод. Экранной партнершей Айзека стала Джессика Честейн — его давняя подруга по Джуллиардскому актерскому колледжу, вместе им уже доводилось играть в фильме «Самый жестокий год». По сравнению с оригиналом их герои поменялись ролями: пока жена строит карьеру, муж больше занимается детьми и хозяйством. Но от перемены мест слагаемых и времени сумма не сильно поменялась: «Сцены из супружеской жизни» остались трагичной и сложной историей о том, как время меняет людей и их отношения. Подробнее о сериале можно почитать в нашей рецензии.
Любовная линия в «Лунном рыцаре» куда менее трагичная, но по-своему интересная: встретившись с Лейлой, женой Марка Спектора, Стивен Грант мгновенно ею увлекается и создает любовный треугольник со своей же субличностью. Айзек показывает, насколько различаются характеры двух субличностей героя — Марка, у которого с Лейлой давняя история, и Стивена, который переживает внезапную влюбленность.
Ему здорово удаются акценты
То, в чем сходятся многие американские критики «Лунного рыцаря», — Айзеку отлично удался британский акцент. Настолько, что после выхода первой серии в «Гугле» стал популярным запрос «is Oscar Isaac British», а в интервью актеру стали задавать каверзные вопросы, проверяя его знание лондонского сленга. Для британцев, правда, речь Стивена Гранта звучит, скорее, как устаревшая пародия на старых комиков или Оливера Твиста. Поначалу это объясняли плохой подготовкой актера к роли, но в пятой серии причина такого необычного акцента становится понятной (спойлерить мы, конечно, не будем). Чтобы добиться нужного эффекта, Оскар снова вернулся к занятиям с теми же преподавателями Джульярда, которые в 2018 году помогали ему готовиться к роли Гамлета в Общественном театре Манхэттена.
В самом начале своей карьеры Оскар всех удивлял другим акцентом — русским. Сначала в клюквенной драме «Полураспад Тимофея Березина», а затем уже более убедительно в мелодраме Мадонны «МЫ. Верим в любовь», премьера которой состоялась аж на Венецианском кинофестивале 2011 года. Роль русского охранника Евгения Колпакова привлекла внимание критиков, и именно тогда об Айзеке заговорили как о многообещающем актере и звезде ролей второго плана. При этом никакой специальной подготовки для фильма не было: Айзек изображал русский акцент интуитивно. В детстве его семья часто переезжала, и он любил подшучивать над одноклассниками, убеждая их, что он русский.
Забавно, что актеру латиноамериканского происхождения, свободно владеющему испанским, редко доводилось играть роли, в которых были бы нужны этот акцент или язык. Единственные фильмы, в которых у Айзека есть реплики на испанском, — «Самый жестокий год» и «Тройная граница», снятые Джей Си Чендором.
И оказалось, что он умеет быть смешным
Чего в карьере Оскара Айзека действительно мало, так это комедий. Его персонажи часто бывают забавными и демонстрируют отличное чувство юмора, но чаще всего в драмах. Например, дурашливое и забавное поведение Нейтана в фильме «Из машины» Алекса Гарленда в некоторых сценах делает этого персонажа еще более пугающим, а саркастичные шутки Льюина подчеркивают общую депрессивность фильма «Внутри Льюина Дэвиса».
Но в «Лунном рыцаре» даже в мрачной первой серии масса смешных моментов — одна битва капкейками во время погони по альпийскому серпантину чего стоит! Айзек играет их с видимым удовольствием.
А еще он зачастил в передачу SNL и поучаствовал в нескольких комедийных скетчах. В одном из них он исполнил роль уборщика колледжа, который читает на собрании литературного кружка фанфик про Дуа Липу.
Кроме того, Айзек хорошо поет и играет на гитаре
В юности он играл в панк-группе The Blinking Underdogs и даже подумывал стать профессиональным музыкантом, но потом решил идти в актеры. У него очень мало ролей, в которых нужно было бы петь и играть на гитаре, но есть одна, которая стоит сразу десятка — «Внутри Льюина Дэвиса», в котором Айзек сам исполнил все музыкальные номера.
Другое великое произведение в его исполнении — песня про гиппопотама, которую он исполнил на шоу Джимми Фэллона. Никакого признания от критиков она не заслужила, но сердца зрителей шоу завоевала моментально. После выхода четвертой серии «Лунного рыцаря» песня и вовсе стала метагимном для фанатов сериала, ведь в самом финале, перед титрами, появляется египетская богиня Таурт в образе бегемота.
А его отношения с коллегами — отдельный вид искусства
То, насколько раскованно Айзек ведет себя с коллегами в присутствии журналистов, давно стало мемом в соцсетях: он то обнимает Адама Драйвера на премьере «Звездных войн», то нежно отзывается о Тимоти Шаламе как о любимом сыне, то целует Джессику Честейн в плечо на премьере «Сцен из супружеской жизни» (что в Twitter обсуждали даже яростнее, чем сам сериал).
Но особенно хорошо выходит, когда рядом оказывается его лучший друг Педро Паскаль. Они и вне работы много времени проводят вместе, и перед камерами веселятся как могут. С такими интервью никаких комедий не надо!
Как и стоило ожидать, с коллегами по «Лунному рыцарю» у Айзека тоже сложились теплые отношения. С Итаном Хоуком он уже давно дружит, более того, предложил создателям сериала позвать его на роль Артура Хэрроу. После премьеры четвертого эпизода они втроем с Мэй Каламави (Лейла) устроили совместный просмотр у него дома, а жена Айзека, Эльвира Ланд, поделилась трогательным совместным фото.
И просто бонус: смотрим на экшен-подготовку Айзека к роли в «Лунном рыцаре»
Еще до объявления даты премьеры сериала в сети появилось несколько видео с тренировок, на которых Оскар Айзек отрабатывал хореографию боевых сцен.
Это задало определенные ожидания, но они оправдались лишь отчасти. В сериале все хорошо с экшеном, но упор все же сделан на раскрытие характера и истории героя. Большинство драк и погонь нам показали во втором и третьем эпизодах. Тем не менее ради нескольких эффектных сцен Оскар серьезно отрабатывал боевые приемы. Уважаем!
Автор: Ксения Прохоренко
Фото: Joel C Ryan / Invision / AP / ТАСС