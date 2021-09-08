Мы ужасно любим Оскара Айзека. И сейчас объясним вам, за что!

Но в «Лунном рыцаре» даже в мрачной первой серии масса смешных моментов — одна битва капкейками во время погони по альпийскому серпантину чего стоит! Айзек играет их с видимым удовольствием.

А еще он зачастил в передачу SNL и поучаствовал в нескольких комедийных скетчах. В одном из них он исполнил роль уборщика колледжа, который читает на собрании литературного кружка фанфик про Дуа Липу.