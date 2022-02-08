Что мы смотрим: «Лунный рыцарь», «Пэм и Томми»

В следующем выпуске ведущие подробно разберут сериал Apple TV+ «Разделение». Это фантастический триллер про сотрудников компании Lumon Industries: в офисе они не помнят ничего из своей обычной жизни, а дома — из офисной. Режиссер — Бен Стиллер.

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