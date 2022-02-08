Что мы смотрим: «Лунный рыцарь», «Пэм и Томми»

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ПодкастЧто мы смотрим: «Лунный рыцарь», «Пэм и Томми»

От байопика об утечке секс-видео и спин-оффа «Викингов» до антиутопии Бена Стиллера про офисное рабство и мини-сериала по комиксам Marvel.

Директор по спецпроектам Кинопоиска Лиза Сурганова и креативный продюсер Иван Филиппов без спойлеров рассказывают, какие новые сериалы смотрят прямо сейчас. В подкасте ведущие говорят о «Лунном рыцаре», «Разделении», «Викинги: Вальхалла», «На взводе: Битва за Uber», «Джеке Ричере», «Пэм и Томми».

«Лунный рыцарь»
«Разделение»
«Викинги: Вальхалла»
«На взводе: Битва за Uber»
«Джек Ричер»
«Пэм и Томми»

Подкаст доступен в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Castbox и других сервисах. А еще все наши подкасты можно слушать на YouTube-канале «Подкасты КиноПоиска».

В следующем выпуске ведущие подробно разберут сериал Apple TV+ «Разделение». Это фантастический триллер про сотрудников компании Lumon Industries: в офисе они не помнят ничего из своей обычной жизни, а дома — из офисной. Режиссер — Бен Стиллер.

Вопросы, отзывы и пожелания по темам выпусков можно писать на почту: podcast@kinopoisk.ru.

Сериалы, упомянутые в выпуске

«Лунный рыцарь» (2022) — мини-сериал Disney+ про бывшего морпеха, у которого диссоциативное расстройство личности. Он становится аватаром египетского бога Луны. В главной роли — Оскар Айзек.

«Разделение» (2022) — мрачная антиутопия от Apple TV+ про офисных работников, которые перенесли специальную операцию на мозге и разделили свою жизнь надвое. В главной роли — Адам Скотт.

«Викинги: Вальхалла» (2022) — историческая драма Netflix о попытке викингов завоевать Англию. Спин-офф культового сериала «Викинги».

«На взводе: Битва за Uber» (2022) — первая часть сериала-антологии телеканала Showtime. Это история о Трэвисе Каланике, который рушит имидж собственного стартапа. В главной роли — Джозеф Гордон-Левитт.

«Джек Ричер» (2022) — история о бывшем майоре военной полиции, который расследует убийство в маленьком городке. Сериал Amazon Prime Video основан на цикле книг Ли Чайлда.

«Пэм и Томми» (2022) — мини-сериал Hulu о нашумевшей утечке секс-видео Памелы Андерсон и Томми Ли. В главных ролях — Лили Джеймс и Себастиан Стэн.

Авторы: Лиза Сурганова, Иван Филиппов

Последняя часть зрелищной киносказки — та самая, с Жар-Птицей — уже в подписке
В главных ролях:Виктор Хориняк, Мила Сивацкая, Екатерина Вилкова
Режиссер:Дмитрий Дьяченко
Смотрите по подписке
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