Что мы смотрим: «Лунный рыцарь», «Пэм и Томми»

От байопика об утечке секс-видео и спин-оффа «Викингов» до антиутопии Бена Стиллера про офисное рабство и мини-сериала по комиксам Marvel.
Директор по спецпроектам Кинопоиска Лиза Сурганова и креативный продюсер Иван Филиппов без спойлеров рассказывают, какие новые сериалы смотрят прямо сейчас. В подкасте ведущие говорят о «Лунном рыцаре», «Разделении», «Викинги: Вальхалла», «На взводе: Битва за Uber», «Джеке Ричере», «Пэм и Томми».
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В следующем выпуске ведущие подробно разберут сериал Apple TV+ «Разделение». Это фантастический триллер про сотрудников компании Lumon Industries: в офисе они не помнят ничего из своей обычной жизни, а дома — из офисной. Режиссер — Бен Стиллер.
Вопросы, отзывы и пожелания по темам выпусков можно писать на почту: podcast@kinopoisk.ru.
Сериалы, упомянутые в выпуске
«Лунный рыцарь» (2022) — мини-сериал Disney+ про бывшего морпеха, у которого диссоциативное расстройство личности. Он становится аватаром египетского бога Луны. В главной роли — Оскар Айзек.
«Разделение» (2022) — мрачная антиутопия от Apple TV+ про офисных работников, которые перенесли специальную операцию на мозге и разделили свою жизнь надвое. В главной роли — Адам Скотт.
«Викинги: Вальхалла» (2022) — историческая драма Netflix о попытке викингов завоевать Англию. Спин-офф культового сериала «Викинги».
«На взводе: Битва за Uber» (2022) — первая часть сериала-антологии телеканала Showtime. Это история о Трэвисе Каланике, который рушит имидж собственного стартапа. В главной роли — Джозеф Гордон-Левитт.
«Джек Ричер» (2022) — история о бывшем майоре военной полиции, который расследует убийство в маленьком городке. Сериал Amazon Prime Video основан на цикле книг Ли Чайлда.
«Пэм и Томми» (2022) — мини-сериал Hulu о нашумевшей утечке секс-видео Памелы Андерсон и Томми Ли. В главных ролях — Лили Джеймс и Себастиан Стэн.
Авторы: Лиза Сурганова, Иван Филиппов