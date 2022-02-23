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Кто такой Лунный Рыцарь? Рассказываем про новый сериал Marvel

30 марта на стриминговом сервисе Disney+ стартует сериал «Лунный Рыцарь», действие которого происходит в рамках киновселенной Marvel. В главной роли — многогранный Оскар Айзек, сыгравший супергероя с расстройством личности. Рассказываем, чем интересны оригинальные комиксы про Рыцаря, чего стоит ждать от сериала и какие перспективы для киновселенной он открывает.

История становления

Оскар Айзек

Марк Спектор родился в Чикаго, его отец — миролюбивый раввин, покинувший Европу после прихода Гитлера к власти. Однако Марк пошел характером не в отца, он вырос довольно жестким парнем, который вымещал злость на ринге. Потом он стал морпехом, какое-то время служил в ЦРУ, а затем переквалифицировался в наемника. Вместе с французским коллегой Жан-Полем Дюшаном и африканским головорезом Раулем Бушманом он отправился в Египет, чтобы ограбить археологическую экспедицию доктора Алронда. Бушман убил ученого, а затем почти убил Спектора, который помог сбежать Марлен, дочери профессора. Полумертвый наемник из последних сил брел по пустыне и наткнулся на храм древнеегипетского лунного бога Хонсу. И там умер.

Но у Хонсу были другие планы: он оживил героя и сделал его своим аватаром. Возрожденный Спектор берет себе имя Лунный Рыцарь, мстит Бушману и возвращается в Америку, чтобы бороться со злодеями. Он также придумывает себе сразу две альтернативные личности — лощеного миллионера Стивена Гранта и таксиста Джейка Локли.

Чем интересен Лунный Рыцарь?

обложка комикса Moon Knight (1980) #27
обложка комикса Moon Knight (1980) #31

Мрачного марвеловского супергероя часто сравнивают с Бэтменом: у него тоже есть летательный аппарат (только не в форме летучей мыши, а похожий на лунный серп) и внушительное состояние. Но на этом сходства ограничиваются: Лунный Рыцарь — довольно самобытный персонаж со своими оригинальными характеристиками.

Большинство супергероев Marvel (или тот же Бэтмен) обходятся малой кровью — например, Капитан Америка может избить злодея и бросить его за решетку, а Человек-паук предпочитает оставить преступника болтаться в паутине до прибытия полиции. Рыцарь на них совсем не похож: довольно часто его противники выходят из схватки калеками, а то и погибают. А своему архиврагу Раулю Бушману он и вовсе срезал лицо. Именно поэтому Лунного Рыцаря можно считать антигероем вроде Карателя.

Другая интересная черта персонажа — его постоянная трансформация на протяжении десятилетий. Поначалу альтернативные личности Марка Спектора подаются как радикальные актерские перформансы: Стивен Грант вхож в мир миллионеров и финансирует все операции Лунного Рыцаря, а Джейк Локли помогает собирать информацию о преступности прямо на улицах города. Но потом это становится расстройством — бывший наемник не всегда помнит, что делали другие его личности (или что они вообще существуют). А в более поздних комиксах есть и другие интерпретации — например, другие личности являются не проявлением ДРЛ, а разными ипостасями многоликого бога луны. Отношения с мистическими силами у Спектора тоже запутанные: он неоднократно ссорился с Хонсу, когда тот пытался получить полный контроль над его телом или склонял своего аватара к жестоким действиям.

Кто есть кто в сериале

Итан Хоук в роли Артура Хэрроу

Оскар Айзек сыграл Стивена Гранта, скромного владельца сувенирного магазина, страдающего провалами в памяти. Однажды до него дозвонилась незнакомка и назвала его Марком Спектором — очевидно, что в начале сериала главный герой еще не осознает, кем он был раньше. Внешний вид преображенного Спектора-Гранта, то есть Лунного Рыцаря, вполне каноничный: светящиеся глаза, костюм, который напоминает о мумии, белый плащ с капюшоном и метательное лезвие в форме серпа. Интересно, что опубликованные кадры и постеры также показывают Мистера Рыцаря, джентльмена в белоснежном пиджаке и маске. Эта новая личность Спектора появилась в комиксах Marvel лишь в 2014 году и представляет собой искусного детектива, который чаще занимается расследованиями необычных преступлений, чем прямым действием.

Вероятно, главным злодеем выступит Артур Хэрроу (Итан Хоук) — это лидер культа, который склоняет Спектора на темную сторону. В комиксах Хэрроу — стереотипный злой гений, проводивший незаконные эксперименты на людях. Это довольно проходной злодей, появившийся всего в одном выпуске, поэтому фанаты считают, что за его личностью скрывается Солнечный Король (в комиксах — безымянный солдат, возомнивший себя аватаром бога Ра) или же сам Дракула. Еще один таинственный персонаж сериала — Лейла Эль-Фаули (May Calamawy), которая как-то связана с прошлым Марка Спектора.

Гаспар Ульель сыграл вора Антона Могарта, известного как Полуночный человек. Могарт специализировался на краже редких экспонатов из музеев и неоднократно сталкивался с Лунным Рыцарем. Это последняя роль французского актера, который погиб в январе 2022 года.

В сериале появится и сам бог Хонсу. Внешне он похож на Лунного Рыцаря, только вместо головы у него огромный птичий череп. Его озвучил Ф. Мюррэй Абрахам.

Почему на «Лунного Рыцаря» стоит обратить внимание

Киновселенная Marvel в рамках стримингового сервиса Disney+ позволяет себе эксперименты: сериал «Ванда/Вижн» был стилизован под классические американские ситкомы, и в нем говорилось о психологической травме после смерти партнера; «Соколиный Глаз» смешивал жанры рождественского боевика и драмы о покалеченном и стареющем супергерое. «Лунный Рыцарь» тоже будет отличаться от условных «Мстителей». Продюсер Кевин Файги пообещал, что жестокость оригинальных комиксов будет перенесена на экраны. Создатели у сериала довольно интересные: шоураннером выступил Джереми Слэйтер («Академия „Амбрелла“»), а все серии сняли Мохамед Диаб (египетский режиссер, известный по фестивальному триллеру «Противостояние») и дуэт Джастина Бенсона и Аарона Мурхеда (хорроры «Паранормальное» и «Весна»).

В сериале появятся знакомые герои. Например, почти наверняка там будет Джек Рассел по прозвищу Ночной Оборотень, ведь именно в серии комиксов «Werewolf By Night» состоялся дебют Лунного Рыцаря. К тому же Marvel как раз снимает пока безымянный часовой хоррор-фильм (выход намечен на октябрь этого года), и, по слухам, он будет посвящен Расселу, которого сыграет Гаэль Гарсиа Берналь. Не стоит сбрасывать со счетов и Сорвиголову, который неоднократно пересекался с Рыцарем в комиксах, а недавно появился в блокбастере «Человек-паук: Нет пути домой».

Если все же Итан Хоук играет замаскированного Дракулу, то в сериале может появиться и Блэйд. Съемки сольного фильма про легендарного охотника на вампиров должны начаться в июле этого года, но он уже успел засветиться в фильме «Вечные». В сцене после титров музейный работник Дэйн Уитмен (Кит Харингтон) находит фамильный эбеновый клинок и готовится стать супергероем Черным Рыцарем. За кадром к нему обращается незнакомец — фанаты распознали голос Махершалы Али, который будет играть Блэйда (позже эту догадку подтвердил Харингтон). Кстати, в комиксах Блэйд, Лунный Рыцарь и Ночной Оборотень (а также Доктор Стрэндж и многие другие) работали вместе в команде «Полуночные сыновья» (Midnight Sons). Вполне вероятно, что Marvel уже готовит кроссовер, посвященный мистической стороне своей киновселенной.

Автор: Марат Шабаев

Фото: ©2022 MARVEL

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