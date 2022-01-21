Вышли две серии «Лунного рыцаря». Рассказываем, что в них произошло

На стриминговом сервисе Disney+ вышло уже две серии «Лунного рыцаря». Мы их внимательно посмотрели и решили объяснить, что же происходит в сериале.

Первая серия

Оскар Айзек и Люси Теккерей

Обычный лондонец Стивен Грант (Оскар Айзек) работает в сувенирной лавке в историческом музее. Единственная странность в его жизни — провалы в памяти и лунатизм, поэтому перед сном он приковывает себя к постели. Но это не помогает, и однажды Стивен приходит в себя в незнакомом месте, посреди средневековой деревеньки. В его кармане невесть откуда взявшийся золотой скарабей, за которым охотятся вооруженные бандиты. Они подчиняются Артуру Хэрроу (Итан Хоук), лидеру стремительно разрастающейся секты. Он способен «судить» человека одним прикосновением — грешники умирают почти мгновенно.

После погони и перестрелки, где сознание Стивена периодически отключается, он просыпается в своей квартире и с ужасом понимает, что отсутствовал два дня. А еще находит тайник с ключом-картой и мобильным телефоном и отвечает на звонок некоей Лайлы (May Calamawy). Та обращается к нему по имени Марк и недоумевает, откуда взялся этот странный британский акцент. На работе Стивен вновь сталкивается с Артуром Хэрроу, который представляется аватаром древнеегипетской богини Амат (она пожирала сердца грешников после загробного суда). Фанатик отправляется в погоню за главным героем шакала, которого обычный смертный победить не может. Тогда Стивен уступает свое тело Марку, с которым он разговаривает через отражения. А тот в образе супергероя Лунного Рыцаря убивает чудовище.

Вторая серия

На следующий день Стивен отправляется к ячейке в хранилище, куда ведет ранее найденная ключ-карта. Там он вновь беседует с Марком и теперь понимает, что они две личности в одном теле. Наемник рассказывает, что является земным аватаром древнеегипетского бога Хонсу, и это позволяет ему превращаться в Лунного Рыцаря. А вскоре появляется и прежде звонившая Лейла; она оказывается женой Марка (таинственного золотого скарабея они раздобыли в совместных приключениях).

Артур Хэрроу вновь пытается разговорить Стивена/Марка и рассказывает, что в прошлом и сам был аватаром Хонсу. Но, кажется, затаил злобу на своего покровителя, поэтому объединил усилия с богиней Амат. Стивен снова сталкивается с шакалом и пытается одолеть его, вызвав магический костюм. Правда, на перебинтованного Лунного Рыцаря он не похож, а выглядит как джентльмен в белом пиджаке и стильной маске со швом по центру. Поэтому Стивену снова приходится уступить тело Марку, чтобы победить монстра. Но скарабей оказывается в руках Хэрроу, и, чтобы сорвать его планы, именно Марк отправляется в Египет.

Пасхалки

В начале первой серии в музее можно заметить QR-код, благодаря которому можно получить бесплатную цифровую копию комикса «Werewolf by Night» (# 32, август 1975 года). Именно там дебютировал Лунный Рыцарь. У этой пасхалки может быть и второе дно: по слухам, запланированный на осень этого года хеллоуинский спешел для стриминга Disney+ будет посвящен самому известному марвеловскому оборотню.

Среди пропущенных вызов в телефоне Марка Спектора есть звонок от некоего Дюшана. В комиксах ближайшим другом Марка был французский наемник Жан-Поль Дюшан. Видимо, его появление стоит ожидать в следующих сериях.

Стивен Грант дважды встречает на улице позолоченную живую статую и делится с ней проблемами. Судя по титрам, этот персонаж носит фамилию Кроули. В комиксах так звали тайного осведомителя Лунного Рыцаря, который докладывал ему о подозрительной криминальной активности на улицах города.

Во второй серии Стивен Грант пытается превратиться в Лунного Рыцаря, но призывает немного другой костюм. Так в комиксах выглядела еще одна ипостась Марка Спектора — детектив по прозвищу Мистер Рыцарь, дебютировавший в 2014 году.

Артур Хэрроу в комиксах — проходной ученый-злодей на один выпуск. Сериальная версия по своей сути больше походит на Солнечного Короля — безымянного американского солдата, который считал себя аватаром бога Ра. Правда, тут Ра заменили на богиню Амат.

В финале второй серии Хонсу разговаривает с Марком Спектором и напоминает, что вернул его к жизни. По всей видимости, сериал придерживается более-менее классической истории становления супергероя, и основной личностью стоит считать наемника Спектора. Ждем объясняющий флешбэк.

Как это выглядит

Итан Хоук и Оскар Айзек

Спустя две серии главный герой — по-прежнему Стивен Грант (хотя в комиксе это была основная личность, наемник Марк Спектор). Вместо истории сурового американца мы следим за злоключениями робкого музейного работника, который с визгом отбрасывает пистолет и вообще не понимает, почему ему является бог Хонсу. За Оскаром Айзеком наблюдать как минимум забавно: пока он выглядит, скорее, комедийным героем в духе условного Семена Семеныча Горбункова из «Бриллиантовой руки», который оказался не в том месте и не в то время. Это контрастирует с привычным мачистским образом Айзека (см. «Дюну» и «Из машины»), а ожидать полноценного актерского перформанса а-ля МакЭвой в «Сплите» стоит со следующей серии — там на авансцену выйдет брутальный Марк Спектор.

Промежуточный вывод о сериале пока сделать трудно. Первая серия выглядела многообещающей: тут и хорошая режиссура с говорящими визуальными метафорами (главный герой постоянно умножается в зеркальных поверхностях), и эксцентричная комедия, и даже мрачный хоррор с явлениями древнеегипетского бога, у которого вместо головы красуется огромный птичий череп. А вот вторая серия не прибавила «Лунному рыцарю» практически ничего нового — ни интонационно, ни сюжетно, за исключением пары мелких штришков. Но уже можно отметить пару откровенных недостатков: спецэффекты выглядят довольно скудно (потусторонний шакал будто бы вышел из супергероики нулевых, хотя сцены с ним старательно прячут в потемках), а противостояние с карикатурным злодеем в исполнении Итана Хоука пока отдает классической марвеловщиной с банальными речами о зле, добре и прочих зыбких материях. Остается надеяться, что в следующих сериях «Лунный рыцарь» повернется к зрителю другой, более непредсказуемой стороной. Ровно так, как это и происходит в оригинальных комиксах.

Автор: Марат Шабаев