Что происходит в новых сериях «Лунного рыцаря»

На Disney+ продолжает идти марвеловский сериал с Оскаром Айзеком в главной роли. Мы уже рассказывали про сюжет и отсылки в первых двух сериях, а теперь объясняем, что случилось дальше.

Третья серия

Марк Спектор (Оскар Айзек) прыгает по каирским крышам как заправский ассасин и дерется с местными бандитами. Он хочет узнать, где прячется Артур Хэрроу (Итан Хоук), намеревающийся вернуть к жизни египетскую богиню Амат. Во время драки Марк несколько раз меняется местами со Стивеном, но остается загадкой, кто из них жестоко убил бандитов (обе личности не берут ответственность за преступление). Также в Каир прибывает Лейла (Мэй Каламави).

Тем временем Хонсу устраивает солнечное затмение, чтобы созвать совет богов внутри пирамиды Хеопса. Причина — суд над Артуром Хэрроу. Но Хатхор, Гор, Исида, Тефнут и Осирис не верят, что смертный человек и бывший аватар Хонсу может решиться освободить Амат, которую заточили в камне. И даже угрожают лунному богу заточением в камень, если тот продолжит вмешиваться в дела людей.

Марк и Лейла выходят на коллекционера древностей Антона Могарта (Гаспар Ульель), у которого есть артефакт с указанием местоположения гробницы Амат. Вскоре к ним присоединяется Хэрроу, и начинается перестрелка. Там Марк передает тело Стивену, а Хонсу использует свои силы, чтобы подсказать им путь к гробнице, в итоге другие боги исполняют угрозу и превращают его в каменную статуэтку. Теперь у главного героя нет возможности использовать силы своего покровителя и вызывать супергеройский костюм.

Четвертая серия

Оскар Айзек

Стивен (он решает пока не возвращать тело Марку) и Лейла спускаются в гробницу Амат. Они сражаются с монструозными шакалами и находят саркофаг Александра Македонского. Оказывается, что и он в свое время был аватаром Амат.

Девушка узнает ужасающую правду: Марк причастен к убийству ее отца, известного археолога. Но сам наемник вносит коррективы в эту историю: много лет назад его напарник озверел, убил всех ученых на месте раскопок и застрелил Марка, который не умер из-за вмешательства Хонсу. Вскоре появляется Хэрроу со своими людьми. Марк убивает некоторых из них, но сам получает две пули и падает замертво.

Он приходит в себя в ослепительно белой психиатрической клинике. Лейла оказывается одной из пациенток, а Хэрроу — лечащим врачом. Приключения Марка оказываются его фантазиями, вдохновленными окружающими предметами. Например, египетские мотивы и археологические изыски — влияние кассеты с приключенческим фильмом и многочисленных статуэток с богами в кабинете у главврача, а супергеройский образ объясняет игрушка с Лунным рыцарем. Но Марк отказывается в это верить и находит в одной из комнат саркофаг, в котором заточен Стивен (они впервые способны коммуницировать не через зеркало, а как два полноценных Оскара Айзека во плоти). Они пытаются сбежать из больницы, но натыкаются на антропоморфного и говорящего гиппопотама (видимо, это богиня Таурт).

Отсылки

Мэй Каламави и Гаспар Ульель

В «Лунном рыцаре» уже во второй раз упоминается Мадрипур — вымышленное азиатское государство, в котором побывали герои сериала «Сокол и Зимний Солдат». А еще Мадрипур часто фигурировал в комиксах Marvel как место приключений Росомахи (он в киновселенной пока еще не представлен).

В новых сериях мы узнаем, что отец Лейлы был археологом, убитым на раскопках. Эта же судьба постигла отца Марлен, возлюбленной Лунного рыцаря в комиксах.

В комиксах у Марка Спектора есть еще одна субличность — таксист Джейк Локли. В сериале он пока не представлен, но вполне может появиться. Ни Марк, ни Стивен не помнят, кто убил наемников на крыше в начале третьей серии.

Гаспар Ульель появляется в роли коллекционера древностей Антона Могарта. В комиксах Могарт был злодеем по прозвищу Полуночный человек, который сражался с Лунным рыцарем. К сожалению, в потенциальных сиквелах такое вряд ли произойдет: Ульель погиб в январе 2022 года.

Монолог Марка в четвертой серии частично раскрывает происхождение героя, и оно соответствует тому, что было в комиксах.

В финале четвертой серии главный герой оказывается в психиатрической больнице, где врачи пытаются доказать, что Лунный рыцарь — лишь порождение его фантазии. Подобная сюжетная линия напрямую позаимствована из комиксов 2016–2017 годов, где Марк также сталкивался с богиней Амат.

Вердикт

Оскар Айзек и Мэй Каламави

В двух новых сериях «Лунный рыцарь» меняет место действия (с Лондона на Египет) и жанровый подход. Если раньше это была психологическая драма с вкраплениями хоррора, то теперь сериал превратился в полноценный приключенческий боевик. В начале третьей серии Марк Спектор — некто вроде Джейсона Борна (кстати, тот тоже страдал провалами в памяти). Экшен-сцены это подчеркивают: тут и пробежки по каирскому рынку, и драки на крышах, и даже характерная полудокументальная съемка в духе Пола Гринграсса («Превосходство Борна», «Ультиматум Борна»).

Еще «Лунный рыцарь» стал здорово походить на приключения Индианы Джонса. Главный герой и Лейла спускаются в древние гробницы, где рискуют сорваться в бездонную пропасть, и разыскивают затерянные артефакты наперегонки с противниками. А отыскивают древнюю реликвию они прямо в мумии Александра Македонского. Судя по всему, в двух финальных сериях тональность сериала вновь изменится. Ждем что-то вроде «Бойцовского клуба» (или «Пролетая над гнездом кукушки»), но с участием египетских богов и нескольких Оскаров Айзеков.