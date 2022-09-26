Что смотреть дома: «Блондинка», «Пес-самурай и город кошек» и «1703»

30 сентября в 21:25 сыграют «Байер» и «Бавария», которую перед Октоберфестом сотрясают внутренние конфликты. Многолетние чемпионы Германии удачно выступают в Лиге чемпионов, но в Бундеслиге уже отстают от лидеров — пора возвращаться на вершину. Игра доступна с опцией «Матч! Футбол».

1 октября в 16:00 следим за грандиозным возвращением «Авангарда» в Омск: клуб из Сибири не играл дома несколько лет из-за проблем со стадионом, выиграл Кубок Гагарина в подмосковной Балашихе, а теперь наконец-то выступит на новой, суперсовременной арене. Первая игра дома с принципиальным соперником «Сибирью». Матч доступен всем подписчикам Плюса.

2 октября — большая игра в РПЛ. В 16:15 сыграют «Зенит» и «Ростов» — лидеры турнирной таблицы. Главная интрига игрового дня: по силам ли Валерию Карпину и его парням остановить каток из Санкт-Петербурга? Игра доступна с опцией «Матч Премьер».