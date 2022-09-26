Что смотреть дома: «Блондинка», «Пес-самурай и город кошек» и «1703»

Долгожданный байопик Мэрилин Монро, новый мультфильм режиссера «Короля Льва» и комедийный детектив из Петербурга — рассказываем о главных премьерах российских и зарубежных стримингов на этой неделе.
Если карточка фильма черная, значит, его можно посмотреть на Кинопоиске.
«Блондинка»
Ана де Армас в скандальном байопике Мэрилин Монро
Где смотреть: Netflix
Мать убеждает Норму Джин, что ее отец — популярный артист. Девочка вырастает, берет псевдоним Мэрилин Монро (Армас) и становится кинозвездой. В ролях и браках она продолжает искать мистического папу.
Экранизировать одноименный роман Джойс Кэрол Оутс австралийский визионер Эндрю Доминик задумал еще в 2010-м, сразу после эпического вестерна «Как трусливый Роберт Форд убил Джесси Джеймса». В итоге проект спродюсировал Netflix, требовавший убрать скандальную сцену изнасилования, а премьера состоялась в Венеции. Доминик стилизует эпизоды под разные десятилетия, Армас выдает невероятное соло, а Эдриан Броуди и Бобби Каннавале играют бывших мужей Монро — драматурга Артура Миллера и бейсболиста Джо ДиМаджио соответственно.
«Пес-самурай и город кошек»
Уморительный мультфильм режиссера «Короля Льва»
Где смотреть: Кинопоиск
Песик Хэнк (Майкл Сера) с детства мечтает стать самураем, чтобы дать отпор местной шпане. Однажды его заносит в город кошек Какамучо, где коварный Ика Чу (Рики Джервэйс) просит Хэнка изгнать местных жителей в обмен на уроки бусидо. К счастью, здесь же добродушный пес встречает бывшего самурая Джимбо (Сэмюэл Л. Джексон), который подсел на валерьянку, но навыков не растерял.
«Пес-самурай» — новый проект Роба Минкоффа, режиссера «Короля Льва» и дилогии «Стюарт Литтл». Вольный ремейк комедийного вестерна Мэла Брукса «Сверкающие седла», мультфильм иронизирует сразу над несколькими жанрами и классикой Disney — от «Геракла» до «Мулан».
Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе.
«1703», 1-й сезон
Черная комедия с Гошей Куценко
Где смотреть: Okko
В Санкт-Петербурге кто-то крадет из морга тела девушек. Расследование доверяют оперуполномоченному мизантропу Гоше Колпакову (Куценко), который слушает по кругу хиты Татьяны Булановой, и его подопечному Вадику (Кузьма Сапрыкин), перебравшемуся в Город трех революций из Москвы.
Черную комедию в формате процедурала написал Денис Артамонов («Секреты семейной жизни»), а снял Сергей Сенцов («Физрук», «Красные браслеты»). Полицейского начальника Порфирина играет Андрей Федорцов, в эпизодах — Павел Табаков, Софья Лебедева из «Последнего министра», Роза Хайруллина и Шарлот.
«Бавария» — «Байер», «Авангард» — «Сибирь», «Зенит» — «Ростов»
Главные матчи тура Бундеслиги, КХЛ и РПЛ
Где смотреть: Кинопоиск
30 сентября в 21:25 сыграют «Байер» и «Бавария», которую перед Октоберфестом сотрясают внутренние конфликты. Многолетние чемпионы Германии удачно выступают в Лиге чемпионов, но в Бундеслиге уже отстают от лидеров — пора возвращаться на вершину. Игра доступна с опцией «Матч! Футбол».
1 октября в 16:00 следим за грандиозным возвращением «Авангарда» в Омск: клуб из Сибири не играл дома несколько лет из-за проблем со стадионом, выиграл Кубок Гагарина в подмосковной Балашихе, а теперь наконец-то выступит на новой, суперсовременной арене. Первая игра дома с принципиальным соперником «Сибирью». Матч доступен всем подписчикам Плюса.
2 октября — большая игра в РПЛ. В 16:15 сыграют «Зенит» и «Ростов» — лидеры турнирной таблицы. Главная интрига игрового дня: по силам ли Валерию Карпину и его парням остановить каток из Санкт-Петербурга? Игра доступна с опцией «Матч Премьер».
«Продукты 24»
Неоновая драма о трудовом рабстве
Где смотреть: Кинопоиск — с 1 октября
Уроженка Узбекистана Мухаббат (Зухара Сансызбай) работает в обычном продуктовом спального района Москвы. Еще она здесь живет, выходит замуж и беременеет, пока в дело наконец не вмешиваются правозащитники и полиция. Однако даже они не могут помочь женщине вернуть сына.
Полнометражный игровой дебют Михаила Бородина основан на деле «гольяновских рабов», а премьера фильма состоялась в Берлине (приз Европейской конфедерации художественного кино в секции «Панорама»). Несмотря на суровый синопсис, художественную манеру Бородина хочется сравнивать не с отечественной чернухой, а картинами Чжанкэ, Минляна или даже Рефна.
Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе с 1 октября.
«Красная ракета»
Трагикомедия о порноактере на пенсии
Где смотреть: Кинопоиск — с 2 октября
Майки Дэвис (Саймон Рекс) 20 лет успешно трудился в порноиндустрии под псевдонимом Майки Сабля, пока не почувствовал, что его время прошло. Он возвращается в маленький техасский городок к бывшей жене Лекси (Бри Элрод) и пытается найти работу, но в итоге влезает в наркоторговлю. Параллельно у Дэвиса закручивается роман с 17-летней Клубничкой (Сюзанна Сон) из местной пончичной.
Новый фильм Шона Бейкера, звезды американской инди-сцены, показали на прошлогоднем Каннском кинофестивале. Режиссер «Мандарина» и «Проекта Флорида» продолжает снимать выразительные драмеди из жизни маргиналов, в этот раз с бывшим порноактером в драматической роли.
Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе с 2 октября.
«Сделано в Осло», 1-й сезон
Суровая норвежская драма о родительстве
Где смотреть: Кинопоиск
Элин и Бьорн хотят завести ребенка. Искусственное оплодотворение не помогает, и Элин, работающая в клинике по борьбе с бесплодием, решается на отчаянные меры. В какой-то момент это становится угрозой для ее жизни, а Бьорну придется выбирать между супругой и дочерью Стеллой от первого брака.
Драматическую историю о семейном несчастье написала Катрин Вален Цайнер («Детектив Вистинг», «Валькирия»), а оживили выдающимися перформансами норвежская актриса Пиа Тьелта и шведский артист Якоб Седергрен, солировавший в депрессивном «Субмарино» Томаса Винтерберга.
Смотрите этот сериал на Кинопоиске в Плюсе.
«Фокус-покус 2»
Бетт Мидлер, Сара Джессика Паркер и Кэти Нэджими вновь сыграли ведьм
Где смотреть: Disney+
Три подруги из современного Салема — Бекка (Уитни Пик), Кэсси (Лилия Бакинхем) и Иззи (Белисса Эскобедо) — покупают свечу в лавке мистических штуковин. Стоит им зажечь ее на Хеллоуин, как явятся сестрицы Сандерс (Мидлер, Паркер и Нэджими), которых сожгли в этих местах 300 лет назад.
Трио Сандерс уже устраивало шабаш в Салеме 1990-х при помощи пылесоса и других продвинутых девайсов, но с тех пор технологии шагнули далеко вперед. Продолжение культовой комедии сняла Энн Флетчер («Шаг вперед», «Пышка»), а написала Джен Д’Анджело («Молодой Скала»).
«Рами», 3-й сезон
Продолжение драмеди-хита Рами Юссефа
Где смотреть: Hulu
Рами Хассан (Юссеф) вновь оказался в конфликте с миром и собой. Египтянин-мусульманин, родившийся в США, он пытается выстроить отношения с родителями-мигрантами, понять, какое место в его жизни занимает религия, и разобраться со своими чувствами (в финале второго сезона он признается невесте, что изменил ей с кузиной).
После трех номинаций на «Эмми» Рами Юссеф выдержал паузу в три года, чтобы выбрать верное направление для своего трагикомического шедевра. Известно, что в этом сезоне к роли тестя Рами, шейха Али Малика, вернется Махершала Али, а также появится Белла Хадид (это ее кинодебют).
«Семейка монстров»
Хоррор-ситком Роба Зомби с Дракулой и другими чудищами Universal
Где смотреть: Netflix
Из Трансильвании в американский пригород переезжает занятное семейство: пожилой граф Дракула (Дэниэл Робак), его дочь-вампиресса Лилли (Шери Мун Зомби) с супругом — монстром Франкенштейна (Джеффри Дэниэл Филлипс). Экстравагантные европейцы постараются сойти за жителей субурбии, но будут общаться и с фантастическими созданиями Америки (тварь из Черной Лагуны, Человек-волк). Музыкант и режиссер Роб Зомби («Дом 1000 трупов») решил воскресить телевизионный хит 1960-х о семейке по фамилии Монстр. В свое время они были куда популярнее шоу о готическом доме Аддамсов.
«Большой куш»
Криминальная классика Гая Ричи
Где смотреть: Кинопоиск, ИВИ, Wink
Грабитель Фрэнки (Бенисио дель Торо) перевозит похищенный бриллиант в 86 карат из Антверпена в Нью-Йорк с пересадкой в Лондоне, где груз уже ждет торговец оружием Борис Бритва (Раде Шербеджия). Свой интерес есть у непобедимого боксера-цыгана Микки (Брэд Питт), дуэта афробританцев (Ленни Джеймс и Робби Ги), наемника Тони Пуля-в-зубах (Винни Джонс) и других колоритных людей.
Пересказать классический сюжет Гая Ричи так же сложно, как уследить за руками шулера. Примечательно, что сценарий писал будущий мастер кинокомиксов Мэттью Вон («Пипец», «Kingsman»). Обилие харизматичных персонажей, фраз и ситуаций способствовало культовому статусу «Куша» в России.
Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе.
Авторы: Алексей Филиппов, Егор Параскун
Фото: Markus Gilliar - GES Sportfoto / Getty Images