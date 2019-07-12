Кинопоиск
Рецензия

«Решение уйти»: Пак Чхан-ук расследует загадки мужской психики

Обсудить0

В российский прокат выходит гипнотический неонуар, настолько же новаторский, насколько и целомудренный. Недавно фильм получил приз за режиссуру в Каннах.

Станислав Зельвенский

Критик Кинопоиска

Старший следователь Хэ-джун (Пак Хэ-иль) страдает бессонницей, хочет курить и не слишком счастлив в браке: жену (Ли Джон-хён), которая трудится на АЭС в другом городе, он навещает по выходным. Его новое дело — смерть сотрудника бюро иммиграции, опытного скалолаза-любителя, сорвавшегося, собственно, со скалы. Что это, несчастный случай? Самоубийство? Вдова, китаянка Со-рэ (Тан Вэй), работающая приходящей сиделкой с пожилыми пациентами, не выглядит особенно огорченной; как выясняется, покойный ее бил. Могла ли она совершить убийство? Пока Хэ-джун раздумывает над этим вопросом, он понимает, что безнадежно влюблен.

Не только неэтичная, но и потенциально нездоровая одержимость объектом слежки — профессиональный риск, многократно описанный в кино, от популярных эротических детективов вроде «Моря любви» и «Основного инстинкта» до фрейдистских арт-триллеров типа «Смертельной поездки» с Изабель Аджани. Величайшая из этих историй, конечно же, хичкоковское «Головокружение», и Пак Чхан-ук может сколько угодно отрицать, что вдохновлялся этой картиной, но ее тень нависает над «Решением уйти», как мост Золотые Ворота над бедолагой Скотти: тут и роковая гладь воды, и двухчастная структура, и, например, изумрудная накидка Ким Новак, ставшая то ли синим, то ли зеленым (предмет обсуждения в фильме) платьем Со-рэ.

И, как «Головокружение», «Решение уйти» в первую очередь исследование изломанного пейзажа мужской психики и лишь во вторую — детектив. На редкость проницательный и в то же время слепой, как крот, Хэ-джун находит мимолетный покой не в браке, удовлетворительном во всех отношениях, а в обреченном увлечении возможной черной вдовой. Со-рэ, справедливости ради, действительно находка: единственное, что про нее понятно, — это то, что она скрывает куда больше, чем показывает (китайская звезда Тан Вэй, прославившаяся в «Вожделении» Энга Ли, прекрасно играет эту мерцающую непроницаемость). Иностранка со шрамами и драматической семейной биографией, выучившая корейский по историческим сериалам, гостья из прошлого (еще один привет хичкоковской Карлотте Вальдес) становится наваждением честного пусанского трудоголика, уткнувшегося в кризис среднего возраста.

Автор «Олдбоя» и «Служанки» на этот раз целомудрен, как гимназист: в комнате для допросов, где Пол Верховен в аналогичной ситуации снял с подозреваемой трусы, Пак заказывает героям люксовый набор суши, покончив с которым те тщательно убирают стол. Заветная мечта бесконечно уставшего детектива не секс, а сон, и способность Со-рэ его усыпить стоит любого телесного переживания — наконец-то честный эротический триллер для людей за сорок.

Тан Вэй и Пак Хэ-иль

Пак Чхан-ук неспроста получил режиссерский приз в Каннах: этот фильм увиден уникальным зрением и собран волшебными пальцами. Его резкий, озадачивающий монтаж поначалу дразнит, потом накрепко захватывает; каждая деталь имеет значение, каждая ниточка протянута до конца, но, чтобы оценить это, от зрителя требуется максимальная концентрация. Пак предпочитает сделать неправильную склейку или странный зум, нежели потерять наше внимание, и беспокойная, тоже словно невыспавшаяся, выбирающая немыслимые углы и траектории камера не дает выдохнуть, даже когда на экране вроде бы ничего не происходит.

В балете конфликтующих или, наоборот, синхронных жестов и взглядов находится место точке зрения мертвого человека, по открытому глазу которого ползет муравей. Подглядывающий следователь силой мысли перемещается в комнату подозреваемой. Флешбэки выскакивают и куда-то исчезают по собственному желанию. Пак делает для современных гаджетов то, что де Пальма (явно его кумир) в свое время сделал для камер наблюдения, — умудряется по-новому снять смартфоны и смарт-часы, играющие в сюжете важнейшую роль. Эпизод, в котором герой никак не может ответить на СМС, потому что корреспондент все время присылает новые, насколько вроде бы очевидная, настолько и блестящая комическая миниатюра. Какие-то культурные нюансы фильма явно теряются при переводе, но в этом романтическом нуаре столько универсальной меланхолии, столько нежности, столько остроумия, что он будет понятен и дорог любому человеку с глазами и сердцем.

Обсудить
Нашли ошибку?
Выделите нужный фрагмент текста (не более 3000 символов) и нажмите:
Харизматичный коррумпированный таможенник попадает в ловушку шантажистов. Сериал от режиссера «Мажора»
В главных ролях:Роман Маякин, Вильма Кутавичюте, Наталья Швец
Режиссер:Нурбек Эген
Смотрите по подписке
Смотреть

Смотрите также

«Это фильм о мужчине и женщине, которые безрезультатно пытаются подавить свою неправильную любовь»: интервью с Пак Чхан-уком
Интервью

«Это фильм о мужчине и женщине, которые безрезультатно пытаются подавить свою неправильную любовь»: интервью с Пак Чхан-уком

28 сентября2
«Афина»: внушительная панорама городской герильи
Рецензия

«Афина»: внушительная панорама городской герильи

21 сентября5
Пак Чхан-ук сражает критиков наповал, а Дэвид Кроненберг смотрит в лицо смерти: главные каннские премьеры

Пак Чхан-ук сражает критиков наповал, а Дэвид Кроненберг смотрит в лицо смерти: главные каннские премьеры

24 мая0
Гид по кино Южной Кореи: Зомби, маньяки, Ким Чен Ын

Гид по кино Южной Кореи: Зомби, маньяки, Ким Чен Ын

12 июля 201940

Главное сегодня

Индустрия

«Мы не слишком стараемся быть успешными»: как устроена работа и отношения в студии Stereotactic, которая сняла «Экспресс»

Вчера2
«Мы не слишком стараемся быть успешными»: как устроена работа и отношения в студии Stereotactic, которая сняла «Экспресс»
«Решение уйти»: Пак Чхан-ук расследует загадки мужской психики
Рецензия

«Решение уйти»: Пак Чхан-ук расследует загадки мужской психики

Вчера0
От Новой Зеландии до Уругвая. Какие картины выдвигают на «Оскар» другие страны?
Индустрия

От Новой Зеландии до Уругвая. Какие картины выдвигают на «Оскар» другие страны?

Вчера0
Бриллиант, ограненный в аду: в чем секрет магнетизма Мэрилин Монро
Портрет героя

Бриллиант, ограненный в аду: в чем секрет магнетизма Мэрилин Монро

Вчера4
«Монстр: История Джеффри Дамера»: рассказываем, что нужно знать о самом обсуждаемом сериале сентября
В фокусе

«Монстр: История Джеффри Дамера»: рассказываем, что нужно знать о самом обсуждаемом сериале сентября

Вчера1
Каскадер. Как делать трюки и ставить экшен-сцены. Гость: Александр Стеценко («Майор Гром: Чумной Доктор», «Хардкор»)
Кинопрофессии

ПодкастКаскадер. Как делать трюки и ставить экшен-сцены. Гость: Александр Стеценко («Майор Гром: Чумной Доктор», «Хардкор»)

Вчера1
Россия не выдвинет фильм на «Оскар-2023». Как работал оскаровский комитет и что с ним будет дальше?
Индустрия

Россия не выдвинет фильм на «Оскар-2023». Как работал оскаровский комитет и что с ним будет дальше?

28 сентября20
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт. Возможность голосовать за комментарии станет доступна через 8 дней после регистрации