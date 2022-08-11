«Мы не слишком стараемся быть успешными»: как устроена работа и отношения в студии Stereotactic, которая сняла «Экспресс»

Stereotactic была в шаге от съемок, но тогда не договорилась с партнерами, и производство отменилось. Сценарий отлежался, в 2020-м Братов снова решил его переписать, параллельно проводя кастинг для фильма. Александра Сланова, парня из Владикавказа, он увидел в документальном фильме Stereotactic «Без кубков и медалей», в части про местную женскую футбольную команду. Братов нашел его контакты, познакомился и поехал во Владикавказ, чтобы «немного с ним повариться», посмотреть, чем он живет, познакомиться с его кругом общения и поснимать. В результате Братов еще раз переписал сценарий, добавил детали, а Сланов стал прототипом главного героя «Экспресса» Саши Сосланова с погонялом Сос. Руслан даже подумывал снять его в главной роли. «Я прошел с ним все сцены, и мне показалось, что тогда картина будет чересчур маскулинная. Боялся, что потеряются легкость и поэтика, — объясняет режиссер то, почему на главную роль он все же пригласил молодого актера Льва Зулькарнаева. — Лев — достаточно мягкий, чуткий и ироничный человек, еще не оперившийся, не ставший мужланом».