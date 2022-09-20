«Алиса не может ждать» и «Экспресс» — победители фестиваля «Новый сезон»

В Сочи, на курорте Роза Хутор, завершился первый фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон».
В течение пяти дней здесь состоялись премьеры первых эпизодов грядущих сериалов. Так, гости увидели комедию Кинопоиска «Конец света», где Юрий Колокольников играет Князя Тьмы. Онлайн-кинотеатр ИВИ представил сериалы «Пансион» о воспитанницах учебного заведения, находящегося на отдаленном острове в Балтийском море, и «13 клиническая» с Данилой Козловским в роли врача, попадающего в больницу, где происходят очень странные дела. В программе сериалов было два проекта Kion — историческое шоу «Союз спасения. Время гнева» и детектив «Комплекс бога». Триллер Романа Волобуева «Аврора» и мелодрама «Надвое», показанные на Розе Хутор, — премьеры more.tv и Wink. Okko привез на фестиваль криминальную мелодраму про рыбацкий поселок «Кунгур» и шоу о подростках «Лэйт Найт Скул», a Premier — драму о поколении нулевых «С нуля» и комедию со Светланой Ходченковой «Я „любила“ мужа». Из своих премьер Start показал драму Наталии Мещаниновой «Алиса не может ждать» и проект «Черная весна» про подпольный дуэльный клуб. Подробнее о всех сериалах можно узнать в нашем дайджесте.
В программу фестиваля также вошли несколько полнометражных фильмом. Фильмом открытия стала драма «Голиаф» режиссера Адильхана Ержанова, получившая премию Bisato d’oro на Венецианском фестивале, нашу рецензию можно прочитать здесь. Далее показали «Далекие близкие» (Kion), «Либерея. Охотники за сокровищам» (ИВИ), «Мажор в Сочи» (Кинопоиск), «Мать моего сына» (Kion), «Прямой эфир» (Start) и «Экспресс» (Okko). Узнать, какими получились картины, также можно в нашем материале.
Победителей выбирали гости фестиваля с помощью голосования.
Самый ожидаемый сериал
Самый ожидаемый фильм
Герой «Нового сезона»
Героиня «Нового сезона»
Открытие «Нового сезона»
Специальный приз попечительского совета
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