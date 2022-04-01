«Экспресс», невероятные истории о Шукшине, почти байопик Янки и другие открытия фестиваля «Окно в Европу»

Центральные темы только что завершившегося фестиваля в Выборге — юность и смерть. Но есть и добрые фильмы (обычно их выносят за рамки конкурса). Мы выбрали восемь потенциальных хитов из фестивальной программы. Здесь кино на любой вкус: тут и уморительный док, и мелодраматическая трагедия, и народная комедия, и совсем европейский артхаус.



Василий Степанов Кинокритик, главный редактор журнала «Сеанс»

Карачаево-Черкесия, наши дни. Спасая ежа, студент-двоечник Сос (Лев Зулькарнаев) подбивает незнакомого «дядю» Олега (Павел Ворожцов) на мелкую аферу — оформить бесплатную скидочную карту у букмекеров, чтобы поставить на «экспресс»: нужно угадать восемь событий, чтобы выиграть миллион. Удача благоволит страждущим, но не во всем. Пока спортсмены делают свое дело согласно прогнозам героев, Соса выгоняют из универа, выселяют из общаги и забирают в полицию; грядущему выигрышу начинает завидовать весь околоток. Что делать, у победы всегда много отцов.

Много отцов и у этой бойкой колоритной трагикомедии. Во-первых, режиссер-дебютант Руслан Братов (автор улетной короткометражки «Лалай-Балалай»); во-вторых, соавтор сценария и актер Михаил Хуранов; в-третьих, покойный Евгений Сытый, песни на стихи которого исполняет в кадре Павел Ворожцов. «Экспресс» — кино энергичное, оптимистично пульсирующее живой силой под небрежное гитарное бренчание, цепляющее талантливо выбранными исполнителями и смачными словечками, пожалуй, даже сильнее, чем сюжетными поворотами, хотя и с ними все в порядке. Здесь все связано: лишних или незначительных деталей в «Экспрессе» нет. Финал только на первый взгляд набухает жирным многоточием, а на самом деле, тут все сказано — ни добавишь, ни убавишь; везет тому, кто везет. Победитель и безусловный фаворит фестиваля.

Зрелый полнометражный дебют Тамары Дондурей рассказывает о паре молодых преуспевающих московских профессионалов. Она (Екатерина Ермишина) — талантливый архитектор, мозг модного агентства, которое вот-вот получит жирный девелоперский контракт. Он (Илья Маланин) ушел из архитектуры, чтобы стать тренером для собак-поводырей. Им уже за тридцать, но все еще, кажется, впереди: свадьба, дети, своя квартира, успех и счастливая совместная старость. Кажется, пока еще можно повыбирать, поразбираться в себе и своих отношениях с близкими, но жизнь вдруг неожиданно делает выбор за тебя.

«Рядом» сделан как солидный европейский арт-фильм. Собственно, его мировая премьера и прошла в Роттердаме. Автор сценария Антон Яруш после «Тесноты» и «На близком расстоянии» продолжил разрабатывать тему семейной и человеческой близости в современном мире; оператор Всеволод Ледовский сумел предъявить на экране яркую и комфортную Москву — город пышный и прозрачный; Анна Друбич написала отличную музыку. А Тамара Дондурей свела их всех вместе, постаравшись отнестись ко всем своим героям с сочувствием, на которое зрители, быть может, и не отважатся. Единственное, чего не хватает «Рядом», так это некоторого безумия. Но его достаточно за пределами киноэкрана.

Светловолосый Арс упрашивает маму отдать его в школу после восьми лет домашнего обучения. В школе, конечно, не без буллинга — характер новичка должен закалиться в противостоянии с альфа-самцом по прозвищу Неженка. Поддержит Арса местный авторитет по кличке Резак, влюбившийся вдруг в тетрадку с его стихами. В пересказе кажущийся довольно вторичным «Император» удивляет бережной работой с натурой (фильм целиком снят в Выборге) и молодыми актерами — тут своего рода полигон для поиска новых лиц агентами по кастингу. Кроме того, задевает главная мысль фильма: она заключается в том, что за взросление всегда приходится чем-то расплачиваться — невинностью, иллюзиями, безопасностью и комфортом. Нельзя стать кем-то, не убив в себе кого-то.

Важная новость для всех, кто ждет от фильма Игоря Поплаухина конвенциональный байопик Янки Дягилевой, погибшей в 1991 году, на 9 мая: не ждите! Полнометражный дебют победителя короткометражного конкурса Канн — это, скорее, фантазия на тему биографии. Об этом создатели сразу же пишут в начальных титрах: история смерти советской панк-звезды — просто источник вдохновения. Да, остались имя и какие-то обстоятельства, но на актерах современная одежда, а иные герои представляют собой собирательные образы.

Янка здесь занимается нойзом и грустит по ушедшей на тот свет любви. В ее руках диктофон, на который можно записывать голоса близких — тех, кто еще жив, и призраков, которые все сильнее зовут ее к себе. Среди авторов сценария в титрах заявлен оператор-постановщик фильма Евгений Родин, и это правильно, потому что операторская работа скрепляет это кино крепче нарратива. По сути, «Свет» — полуторачасовая мрачная (и теряющая свой эффект вне кинозала с его большим экраном) медитация об ушедших из жизни друзьях. В финале среди благодарностей появляется имя утонувшего в петербургском озере Максима Шавкина, друга Поплаухина по Московской школе нового кино.

Кино Юсупа Разыкова всегда прикидывается бесхитростным, но при этом неизменно надолго застревает после просмотра в голове. Его новый фильм — абсурдистская фантазия о городке, который вымирает из-за эпидемии самоубийств. В названии «Живитедолго» слышится совет по мотивам старинной максимы Корнея Чуковского («В России надо жить долго»), а в тексте слышится определенная политическая фронда: фильм начинается буквально со слов о том, что «нельзя молиться за царя Ирода». Все герои то лезут в петлю, то хотят сигануть с крыши, то стремятся броситься под поезд или выпить яду. За кадром звучат арии, вечные, знакомые по кино оперные стандарты: серенада из «Пертской красавицы» Бизе, дуэт из «Пиковой дамы» Чайковского, арии из «Любовного напитка» Доницетти и «Тоски» Пуччини. А Разыков тем временем сводит счеты с реальностью, прикидываясь то безмерно простодушным Роем Андерссоном, то перестроечным Кареном Шахназаровым.

Истинно народное, безальтернативно доброе кино Ивана Соснина вырастает из серии его короткометражных работ (это впечатляющая серия «Иваны, помнящие родство», спродюсированная консервным брендом «Дядя Ваня»). В полнометражном фильме суровый учитель географии (последняя большая роль ушедшего из жизни весной и уже фигурировавшего в этом обзоре Евгения Сытого) решается на дерзкий автопробег по маршруту Хабаровск — Москва вместе с своим сыном (его играет Филипп Авдеев). Цель путешествия — встретиться с подругой по соцсети и показать ей выращенный на приусадебном участке баклажан. По дороге папа и сын, конечно, должны поругаться, помириться, погоревать, высказать друг другу наболевшее и с оптимизмом заглянуть в будущее. Снятые по американским жанровым лекалам в Ленинградской области «Далекие близкие» неожиданно демонстрируют зрителям Россию будущего, в которой очень хочется пожить. И думается, что за это зрители будут Соснину неизбежно и до слез благодарны. Главное, чтобы они дошли до кинотеатров.

Вместе с оператором Алишером Хамидходжаевым режиссер Алексей Федорченко исследует миф и культ Шукшина — актера, режиссера и писателя. Команда фильма едет на Алтай, пересматривает старое кино и, конечно, беседует с поклонниками классика. Отличный ернический документальный фильм берет порой такие высоты, что поневоле задумываешься: а не придумал ли это все почтенный автор? Действительно ли существует на свете выпущенная к юбилею героя африканская монета, растет ли на Алтае виноград и правда ли, что Шукшин умер на теплоходе, который потом превратили в ресторан «Александр Блок»? Ей-богу, многое можно узнать о родине и себе самих из этой картины.

В совершенно обычной семье из Ульяновска заболевает ребенок. Неизлечимая болезнь становится страшным испытанием для родных. «Плотник» Авдотьи Смирновой — своего рода интерпретация истории Иова Многострадального — умело берет зрителя за грудки. С одной стороны, это мощная мелодрама с элементами социальной рекламы и замечательными актерскими работами (в первую очередь хочется выделить Анну Рыцареву и Сергея Уманова), с другой — саркастический религиозный хоррор, причем замешанный на, казалось бы, давно отжившем свое культе Ильича. Самые дикие сцены «Плотника» разворачиваются в знаменитом ульяновском Мемориальном центре Ленина и московском Мавзолее, где главная героиня — дитя последнего советского поколения — молит вечно живого дедушку о спасении ребенка: «Хоть бы не рак!» Что ж, пожалуйста. Оказывается, онкология — это еще не самый страшный приговор.