«Закрыть гештальт»: таксист спасает мертвые души. Абсурдная комедия от создателей «Интернов»

11 августа на Кинопоиске и в Okko выходит новый ситком Максима Пежемского про обычного россиянина Федора, у которого открылся необычный дар видеть и слышать мертвых. Рассказываем, как расхожий мотив американского кино превратился на российской почве в немного абсурдистскую, в духе Аки Каурисмяки, комедию воспитания.



Знакомьтесь: Федя Ярцев, наш современник. Живет с женой в тесной двушке в кредит, работает в автосалоне продавцом-консультантом и имеет природный дар к убеждению клиентов. Амбициозен до жадности: все время отказывается от повышения, желая набить себе цену. Как и многие из нас, Федя очень увлечен поп-психологией — регулярно смотрит душеспасительные ролики лайф-коучей на YouTube и строит свою жизнь по их советам.

Это, конечно, его главная ошибка: алгоритмом не заменить чувства, так же как и логикой не объяснить всего — например, регулярных явлений покойной тещи во снах; увы, смерть ничуть не улучшила ее характер. Так что, когда из-за сбоя в программе идеального мужа в семье Ярцевых вспыхивает скандал, эмоции возвращаются взрывной волной и выкидывают Федю из окна ипотечной квартиры на асфальт (все сходства с недавним фильмом Алекса Гарленда случайны). Но у высших сил свои планы на Федю, и вот он приходит в себя в реанимации — невредимый, но с новым, шестым чувством: теперь Ярцев видит мертвых.

Во-первых, все ту же тещу, которая требует простить ее, закрыть, так сказать, гештальт — без этого не пускают в рай. И Федя становится современным святым (так его, во всяком случае, называют в фильме) — начинает помогать неупокоенным душам закончить земные дела. А дел много: только отправишь одного клиента на небо, тут же за спиной осторожно покашливает новый. Краснопиджачный крепыш, павший в лихие 90-е, юная стриптизерша, неудачно свалившаяся с шеста, наконец, собственный Федин отец-комсомолец, погибший где-то в сибирской тайге во время экспедиции. Не жизнь, а кошмар: мертвые вечно надоедают советами, говорят под руку, провоцируют на резкие движения. Ярцев хамит начальству, вылетает с работы, изгоняется женой из дома, ночует в хостеле, а днем таксует по серой октябрьской Москве. Кто бы его самого уже поскорее забрал на небо!

Александра Ильина-мл, играющего Федю, вы хорошо знаете по «Интернам». Режиссер «Гештальта» Максим Пежемский — также ветеран «Интернов» (еще и автор великой народной комедии 90-х «Мама, не горюй» и режиссер сериала «Проект „Анна Николаевна“»). Сценарист Дмитрий Лемешев сработался с Пежемским на «Анне Николаевне» (сейчас в производстве у него другой потенциальный хит — байопик легендарной панк-группы «Король и Шут»). Вместе они создали действительно впечатляющий саркастический портрет «горе-помогатора», который постоянно мрачно шутит над самим собой, но только чтобы не расплакаться. О теплых и дружеских отношениях авторов и исполнителей в сериале говорят хотя бы многочисленные пасхалки — например, упоминания Ломоносова, щедро раскиданные по репликам и декорациям (грим-цех тоже в этом участвовал!). Это все респекты Ильину-младшему, у которого есть своя панк-группа «План Ломоносова».

Александр Ильин мл. и Юлия Ауг

«Человек он хороший, добрый, смекалистый, коммуникабельный, — рассказывает Ильин о своем герое, — но эгоист, о чем совершенно не подозревает. Живет Федя будущим, жертвуя настоящим, в частности гармоничными отношениями с женой, что приведет Федю… туда, куда приведет. Ну а спускать с небес на землю Федю будут спустившиеся с небес на землю души усопших. Зрелище это занимательное, веселое, местами драматичное».

Герой, беседующий с покойниками, — концепция для кино не то чтобы новая: даже если забыть о великом фильме Шьямалана, все равно вспоминается недавний сериал «Вне себя», где похожая проблема была у героя Евгения Стычкина. Но у авторов «Гештальта» проблем с этим нет: для них это просто вечная, универсальная сюжетная схема.

«Эта тема, можно сказать, сейчас просто витает в воздухе, — говорит Пежемский. — Да, в начале 90-х тоже была куча фильмов с подобной концепцией. Самый яркий пример — „Привидение“ с Патриком Суэйзи. Но ответственность перед теми, кто уже не с нами, — это нынешний тренд. Что-то типа совести, неисполненной судьбы, расплаты — все эти несвойственные комедии мотивы в нашем сериале сложились в одно целое. И хотя „Гештальт“ все равно остался комедией, я надеюсь, что у зрителей после просмотра появится много серьезных вопросов к самим себе. Как я живу? Придется ли мне просить прощения за свои проступки перед перед близкими или все-таки нет?»

Анастасия Крылова и Денис Власенко

Режиссерский пафос в «Гештальте» уравновешивается юмором сценариста. «Очень хорошо помню тот пасмурный день, когда родилась идея сериала, — посмеивается Лемешев. — Тяжелые свинцовые тучи нависли на Москвой. Я сидел в ресторане и ждал продюсера Дмитрия Нелидова, который назначил мне деловую встречу. Когда Дмитрий вошел, тучи рассеялись, и выглянуло солнышко. Дмитрий поздоровался со мной за руку, взял меню и воскликнул: „Нет, нет, нет, здесь очень дорого, мы не будем здесь ничего обсуждать“. Мы зашли в симпатичную забегаловку. Именно тогда Дмитрий и подкинул мне увлекательную задачу — придумать историю, которая сделает этот мир чуточку лучше. Человечество надо спасать — таков был основной его тезис».

Мертвые души, приходящие к герою Ильина-мл., на самом деле, гениальная идея, это бесконечный источник звездных камео. Каждая серия — отдельный кейс со своим героем: в пилоте — это уже упомянутая теща, которую играет Юлия Ауг в траурно-черном парике, во втором эпизоде — обаятельный бандит с богатым словарным запасом (Федор Лавров в своем типичном амплуа), в третьем — мечтательная снегурочка в бикини (Анастасия Крылова), только что свалившаяся с шеста на горе своим консервативным родителям, и так далее. В сквозной сюжет все это скрепляет материализовавшийся юный отец Федора (неожиданная комическая роль Дениса Власенко из Happy End): он может отправиться на небо, только перевоспитав сына, сделав из бездушного потребителя пламенного комсомольца, а это задача не на один эпизод.

Сочетание стройотрядовских значков и загробной жизни, конечно, абсурдно, но абсурд и хаос — основа сериала. Тут все немного, но постоянно странно — от сочетания режимов актерской игры (каждый герой существует на своей волне) до каких-то внезапных квестов, которые сваливаются на голову несчастного таксиста Феди, все время отвлекая его и от работы, и от закрытия гештальтов.

Фёдор Лавров

«Мне показалось интересным попробовать сделать такую многослойную историю, — объясняет структуру сериала Пежемский, — где есть и смешное, и грустное, и смерть, и рай. Но это не просто комедия. Скорее всего, это драмеди с мистическим уклоном. Я люблю снимать истории про нелепых персонажей, и мне казалось, что „Закрыть гештальт“ — сериал про таких вот героев в духе Аки Каурисмяки. Персонажи нашей истории мне виделись похожими на них — не слишком умными неудачниками, но такими же обаятельными.

Мы не хотели делать кукольную, глянцевую комедию. Тем более тематика отнюдь не позитивная: умершие люди, зависшие между небом и землей, ищут прощения, искупления вины. Поэтому у нас на экране не жизнерадостный ТНТ с яркими сочными цветами на картинке. Стилистика в сериале петербургская: у нас получился мрачноватый город, серый, тусклый. Снимали осенью, процесс шел довольно тяжело, прерывался дождями, частой сменой погоды. Невесело между землей и небесами, куда не пускают наших призраков!»

Впрочем, где тут сумрачный лимб, а где просто дождливый Петербург, разобраться непросто: несмотря на все фантастические допущения и гротеск, галерея гештальтов — типов и судеб, — показанная Пежемским, складывается в довольно узнаваемую и правдоподобную картину народной жизни. «Сценарий был написан молниеносно, восемь серий за три дня. Но в этой универсальной истории был один недостаток — то, о чем она, — честно признается Лемешев. — Персонажи, которые исправляются, чего-то понимают, но вот самого общего высказывания не получалось. Требовалось найти нетривиальное решение. Пежемский умыл руки сразу, заявил, что он всего лишь великий режиссер, а режиссеры смыслами не занимаются. Спустя месяц-два меня озарило. Произошло это, разумеется, не просто так: рядом прошел Дмитрий Нелидов. Просто прошел, не подбодрил, даже не поздоровался, но и этого хватило для озарения. Инсайт! Пришлось переписать уже написанные серии, но это того стоило. В тот день мне приснились Толстой и Чехов. Толстой улыбнулся, а Чехов погладил по голове. Вообще, эта история получилась в каком-то плане даже морализаторской, с идеологией. И в этом, как мне представляется, есть ее достоинство, а не недостаток».

Смотрите сериал «Закрыть гештальт» на Кинопоиске в Плюсе.