Как снять идеальный кадр? Рассказывают режиссеры «Схватки», «Чудо-женщины» и «Суда над чикагской семеркой»

Пэтти Дженкинс — о «Чудо-женщине»

Что такое идеальный кадр

«Это комбинация визуальных, эмоциональных или сюжетных элементов, которая переносит зрителя точно туда, куда хочет режиссер».

Какой кадр Дженкинс считает идеальным

«Момент, когда главная героиня впервые появляется на экране в доспехах, поднимается из траншеи на ничью землю и бежит на врага. Диана надевает тиару, приняв решение защищать человечество и вмешаться в ход первой механизированной войны в истории».

Как снимали сцену

К щиту Дианы было прикреплено специальное вибрационное устройство, которое имитировало попадание в него пуль и помогало Галь Гадот играть. Дженкинс хотела, чтобы фильм был блеклым и бесцветным, но при этом мир войны внутри него казался серым. Постановщице было важно передать ощущение безжизненности ничьей земли. В траншее актеры действительно чувствовали холод, ветер и сырость. Дженкинс нужно было не только впечатляюще показать Чудо-женщину в костюме, но и визуальным языком рассказать зрителям, что она борется за любовь и красоту. То, как камера облетает Чудо-женщину, когда она надевает тиару, — это оммаж крутящимся превращениям Дианы Принс в Чудо-женщину в сериале 1970-х (на этот раз крутится не сама Диана, а камера). Кроме того, для съемок бега Дианы через поле битвы использовали специальную камеру на тросах (с их помощью снимают футбольные матчи).

Что еще режиссер рассказала о «Чудо-женщине»

Дженкинс считает, что ее дебютный фильм «Монстр», рассказывающий историю серийной убийцы Эйлин Уорнос (Шарлиз Терон), похож на «Чудо-женщину» больше, чем принято думать. Дело в том, что оба фильма рассказывают о поведении «хорошей женщины в исключительных ситуациях». Только в «Монстре» героиня становится серийной убийцей, а в «Чудо-женщине» — супергероиней. Кроме того, обе героини переживают сильнейшие изменения взглядов на человечество и мир вокруг себя.

Другие детали о Дженкинс, которые мы узнали из сериала

Отец Дженкинс служил летчиком-истребителем на вьетнамской войне. Она посмотрела «Супермена» Ричарда Доннера через несколько месяцев после его смерти, и фильм вдохновил ее заняться кино. Она поняла, что с помощью супергеройского кино можно рассказывать большие универсальные истории и вдохновлять новые поколения зрителей.

Дженкинс всегда любила Чудо-женщину, потому что эта героиня «одновременно полностью принимала свою женственность и была так же сильна, как и другие супергерои». В начале карьеры Дженкинс в качестве оператора работала над музыкальными клипами для Мадонны, Майкла Джексона и многих звезд хип-хопа. Затем дебютировала как режиссер с коротким метром «Торжество скорости», рассказывающим о женщине, которая становится супергероиней, несмотря на неодобрение мужа. На фестивальном показе фильма она встретила продюсера, который предложил ей снять «Монстра».