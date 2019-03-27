Вышел четвертый сезон «Чем мы заняты в тени», а мы вспомнили 12 лучших моментов из предыдущих!

Барон Афанас и ночной отрыв

«Ночная прогулка барона», 1-й сезон, 6-я серия

Надя (Натасия Деметриу), Лазло (Мэтт Берри) и Нандор (Кайван Новак) много лет живут в Стейтен-Айленде, районе Нью-Йорка. Тихое сосуществование с человечеством их вполне устраивает. Первой крупной проблемой для героев становится визит древнего барона Афанаса (Даг Джонс).

Барон не поддерживает их тайный образ жизни, ведь он приехал убедиться, что вампиры успешно завоевывают Северную Америку. В процессе проверки Афанас не прочь приобщиться к активной ночной жизни города, закусить парой людей с вечеринки и спеть в караоке. Эта веселая ночь — последняя в жизни барона, наутро он умрет.