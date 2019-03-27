Вышел четвертый сезон «Чем мы заняты в тени», а мы вспомнили 12 лучших моментов из предыдущих!

Восемь лет назад вышло любимое дитя Тайки Вайтити и Джемейна Клемента — фильм «Реальные упыри» о вампирах в современной Новой Зеландии. Шоу «Чем мы заняты в тени» не только достойно продолжило, но и для многих превзошло оригинал. 12 июля у сериала вышел четвертый сезон и появилась номинация на «Эмми», поэтому мы решили вспомнить самые смешные, нелепые и по-своему легендарные сцены вампирского ситкома.
В публикации фрагменты из сериала представлены в озвучке Кубик в Кубе 18+
Барон Афанас и ночной отрыв
«Ночная прогулка барона», 1-й сезон, 6-я серия
Надя (Натасия Деметриу), Лазло (Мэтт Берри) и Нандор (Кайван Новак) много лет живут в Стейтен-Айленде, районе Нью-Йорка. Тихое сосуществование с человечеством их вполне устраивает. Первой крупной проблемой для героев становится визит древнего барона Афанаса (Даг Джонс).
Барон не поддерживает их тайный образ жизни, ведь он приехал убедиться, что вампиры успешно завоевывают Северную Америку. В процессе проверки Афанас не прочь приобщиться к активной ночной жизни города, закусить парой людей с вечеринки и спеть в караоке. Эта веселая ночь — последняя в жизни барона, наутро он умрет.
Суд вампиров
«Суд», 1-й сезон, 7-я серия
Убийство барона Афанаса не проходит незамеченным, и вампирам приходится предстать перед трибуналом — международным Советом вампиров. Наказание им грозит жестокое. Но сначала Нандору, Лазло и Наде придется посмотреть церемонию, включающую в себя странные танцы и странные белые одеяния.
Здесь авторы сериала собрали целую плеяду самых известных кровососов кинематографа. В Совет входят: его глава Ева (Тильда Суинтон) из «Выживут только любовники» Джима Джармуша, Виаго, Владислав и Дикон — трое новозеландских вампиров из оригинального фильма, Софи-Энн Леклерк (Эван Рэйчел Вуд), бессмертная принцесса нежити из «Настоящей крови», вампир-бармен Чарли (Дэнни Трехо) из «От заката до рассвета», Лефти (Пол Рубенс) из фильма «Баффи — истребительница вампиров» и Уэсли Снайпс, убийца Блэйд. Если вслушаться в разговоры Совета, можно заметить много забавных отсылок к популярному вампирскому кино — здесь не дискриминируют даже «Сумерки».
Подготовка к оргии
«Оргия», 1-й сезон, 9-я серия
Одно из самых важных мероприятий в светской жизни вампиров — массовая оргия, которая проводится два раза в год. Процесс подготовки к ней очень волнителен. Лазло и Надя идеально описывают все нюансы этого мероприятия, а также объясняют, к чему может привести плохая организация процесса. Но страдать в любом случае придется фамильяру Гильермо (Харви Гильен), которому поручили очень ответственное (и дискомфортное) задание — комментировать происходящее.
Зомби по имени Тофер
«Воскрешение», 2-й сезон, 1-я серия
Серия для фанатов «Реаниматора» Говарда Лавкрафта. Когда у Нади и Лазло погибает любимый фамильяр Тофер (Хэйли Джоэл Осмент), они решают воскресить его. Вернуть Тофера к жизни берется некромант Уоллес (Бенедикт Вонг), который в итоге делает из него зомби.
Но главное в этой сюжетной линии — искренний и непередаваемый ужас Гильермо, которого Тофер пытается сожрать, и непосредственность зомби Тофера (его авторы умудрились сделать даже очаровательным).
Бойня в вампирском доме
«Проклятие», 2-й сезон, 4-я серия
Эпизод «Проклятие» стоит пересмотреть целиком хотя бы ради сюжетной линии Нандора, который смертельно напуган из-за «письма счастья» на почте. Но более примечательна серия приключениями фамильяра Гильермо: он внедряется в группу охотников на вампиров, чтобы отвести их подозрения от Лазло, Нади и Нандора.
Охотники вламываются в логово вампирского клана, члены которого наряжаются персонажами из популярных ситкомов. Команда оказывается совсем не готова к схватке, кроме Гильермо, у которого убийство монстров в крови.
Колин Робинсон, кровожадный менеджер
«Колин получает повышение», 2-й сезон, 5-я серия
Энергетический вампир Колин Робинсон (Марк Прокш) выглядит не так эффектно, как его товарищи, зато он вышел самым реалистичным. Например, когда Колин внезапно получает повышение на работе и дополнительную власть над коллегами, он уже не может умерить свои аппетиты и начинает еще сильнее кошмарить окружающих. И правда, разве менеджеры не способны иногда высосать все силы из своих подчиненных?
История Джеки Дайтоны
«В бегах», 2-й сезон, 6-я серия
Серия «В бегах» культовая, сценарий Стефани Робинсон («Фарго», «Атланта») даже получил номинацию на «Эмми» в 2020 году. В Стейтен-Айленд приезжает вампир, которому Лазло больше сотни лет назад задолжал денег за аренду жилья (кровопийца Джим, возможно, одна из лучших ролей Марка Хэмилла). Платить герой не собирается, поэтому пускается в бега. В маленьком городе Клэртон, штат Пенсильвания, он начинает новую жизнь — захватывает небольшой бар и представляется всем как Джеки Дайтона. То, что начиналось как фарс, в итоге превращается в трогательную историю: Лазло начинает искренне переживать за судьбу местной женской волейбольной команды и становится для городка настоящим героем.
Игра в футбол под «Supermassive Black Hole»
«Гейл», 3-й сезон, 3-я серия
Во вселенной «Реальных упырей» вампиры и оборотни испокон веков не ладят. В первом сезоне главные герои уже сталкивались с ними, но смогли обхитрить оборотня в дуэли один на один. Когда один из мохнатых противников увел девушку Нандора, столкновения было не избежать. Чтобы разрешить конфликт, Гильермо предлагает всем сыграть партию в кикбол, как в фильме «Сумерки». Вампиры с оборотнями схлестываются в спортивном бою под трек Muse «Supermassive Black Hole», совсем как Каллены в культовой сцене с баскетболом.
Лазло и Надя на открытом микрофоне
«Творческий союз», 2-й сезон, 8-я серия
Во время прогулки Лазло слышит знакомую мелодию и обнаруживает, что многие его песни были позаимствованы кем-то другим и стали очень популярными. Они с Надей решают возродить свою музыкальную карьеру, а Колин Робинсон со всем своим коварством подталкивает их к выступлению на открытом микрофоне. Древние песни вроде «Ябеда-ведьма» или «Повозка, полная говна» слушателей не впечатляют. Тогда Лазло и Надя вспоминают старую «Песню моряка», ныне знакомую многим как композиция The Beach Boys.
Как не ухаживать за девушками
«Мантия дублирования», 3-й сезон, 1-я серия
У скромного Нандора обычно не ладится с дамами, но ему очень понравилась администраторша местного фитнес-центра Мэг. Он просит друзей пригласить ее на свидание, используя плащ-двойняшку — специальный артефакт, который позволяет товарищам ненадолго притвориться Нандором. Сложно даже сказать, кто справился хуже — Колин Робинсон, который использует арсенал горе-пикаперов из интернета, или слишком пошлый и прямолинейный Лазло.
«Теория большого взрыва» в казино
«Казино», 3-й сезон, 4-я серия
Упоминания вампирских фильмов и шоу в «Чем мы заняты в тени» вполне логичны, а вот «Теория большого взрыва» стала неожиданной поп-культурной отсылкой для зрителей. Соседи приглашают Нандора, Лазло, Надю и Колина на отдых в Атлантик-Сити, где Нандор увлекается игровым автоматом по мотивам популярного сериала. Знакомство с главным гик-ситкомом десятилетия не проходит бесследно: Колин пользуется этим моментом, чтобы рассказать Нандору о сотворении Вселенной, после чего его мир переворачивается с ног на голову.
Нандор и фитнес-культ
«Оздоровительный центр», 3-й сезон, 8-я серия
Перспектива вечной жизни может сломить даже дух вампира, и в третьем сезоне именно это происходит с Нандором. Чтобы спасти друга от депрессии, Надя посылает его к вампирше Джен. Там Нандор попадает в секту, где все вампиры мыслят позитивно, живут по строгому расписанию, занимаются фитнесом и в результате якобы становятся людьми. Танцующий Нандор не только выглядит счастливым, но и вдохновляет зрителей помечтать о таком вампирском ретрите для себя.
Автор: Мари Григорян