«Эмми-2022»: номинанты 74-й церемонии

Стали известны номинанты на главную телевизионную награду — премию «Эмми». У сериала «Наследники» в этом 25 номинаций, у «Белого лотоса» и «Теда Лассо» по 20 номинаций, у «Убийств в одном здании» — 17, а у «Игры в кальмара» — 14 (это самое большое количество номинаций неанглоязычного шоу за всю историю премии). Церемония вручения статуэток пройдет 12 сентября в Лос-Анджелесе. Всех номинантов смотрите здесь.
Лучший драматический сериал
- «Лучше звоните Солу» (Netflix)
- «Эйфория» (HBO)
- «Озарк» (Netflix)
- «Разделение» (Apple TV+)
- «Игра в кальмара» (Netflix)
- «Очень странные дела» (Netflix)
- «Наследники» (HBO)
- «Шершни» (Showtime)
Лучший комедийный сериал
- «Барри» (HBO)
- «Начальная школа «Эбботт“» (Hulu, ABC)
- «Умерь свой энтузиазм» (HBO)
- «Хитрости» (HBO)
- «Удивительная миссис Мейзел» (Amazon Prime Video)
- «Тед Лассо» (Apple TV+)
- «Чем мы заняты в тени» (FX)
- «Убийства в одном здании» (Hulu)
Лучший мини-сериал
- «Белый лотос» (HBO)
- «Выбывшая» (Hulu)
- «Изобретая Анну» (Netflix)
- «Ломка» (Hulu)
- «Пэм и Томми» (Hulu)
Лучшая мужская роль в драматическом сериале
- Джейсон Бейтман («Озарк»)
- Брайан Кокс («Наследники»)
- Ли Джон-джэ («Игра в кальмара»)
- Боб Оденкёрк («Лучше звоните Солу»)
- Адам Скотт («Разделение»)
- Джереми Стронг («Наследники»)
Лучшая женская роль в драматическом сериале
- Джоди Комер («Убивая Еву»)
- Лора Линни («Озарк»)
- Мелани Лински («Шершни»)
- Сандра О («Убивая Еву»)
- Риз Уизерспун («Утреннее шоу»)
- Зендея («Эйфория»)
Лучшая мужская роль в комедийном сериале
- Дональд Гловер («Атланта»)
- Джейсон Судейкис («Тед Лассо»)
- Николас Холт («Великая»)
- Мартин Шорт («Убийства в одном здании»)
- Билл Хейдер («Барри»)
- Стив Мартин («Убийства в одном здании»)
Лучшая женская роль в комедийном сериале
- Рэйчел Броснахен («Удивительная миссис Мейзел»)
- Кейли Куоко («Бортпроводница»)
- Джин Смарт («Хитрости»)
- Эль Фаннинг («Великая»)
- Исса Рэй («Белая ворона»)
- Кинта Брансон («Начальная школа «Эбботт“»)
Лучшая мужская роль в мини-сериале
- Оскар Айзек («Сцены из супружеской жизни»)
- Эндрю Гарфилд («Под знаменем небес»)
- Майкл Китон («Ломка»)
- Химеш Патель («Станция одиннадцать»)
- Себастьян Стэн («Пэм и Томми»)
- Колин Фёрт («Лестница»)
Лучшая женская роль в мини-сериале
- Джулия Гарнер («Изобретая Анну»)
- Лили Джеймс («Пэм и Томми»)
- Тони Коллетт («Лестница»)
- Маргарет Куэлли («Уборщица»)
- Сара Полсон («Американская история преступлений»)
- Аманда Сайфред («Выбывшая»)
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