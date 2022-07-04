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«Эмми-2022»: номинанты 74-й церемонии

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Стали известны номинанты на главную телевизионную награду — премию «Эмми». У сериала «Наследники» в этом 25 номинаций, у «Белого лотоса» и «Теда Лассо» по 20 номинаций, у «Убийств в одном здании» — 17, а у «Игры в кальмара» — 14 (это самое большое количество номинаций неанглоязычного шоу за всю историю премии). Церемония вручения статуэток пройдет 12 сентября в Лос-Анджелесе. Всех номинантов смотрите здесь

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Новинка в подписке — многосерийная криминальная драма о бывшем полицейском, который теряет память после ДТП
В главных ролях:Александр Устюгов, Карина Андоленко, Дмитрий Ульянов
Режиссер:Денис Карышев
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