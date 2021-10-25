Что смотреть в длинные выходные: «Доктор Кто», «Чем мы заняты в тени», «Разжимая кулаки»

На Стейтен-Айленде мирно живут вампиры Нандор (Кайван Новак), Надья (Натасия Деметриу) и Лазло (Мэтт Берри). Когда-то они прибыли сюда завоевывать Новый Свет, но благополучно забыли о своей миссии. В конце второго сезона выяснилось, что слуга одного из них — потомок Ван Хельсинга, что усложнило отношения с сородичами.

«Чем мы заняты в тени» остроумно расширяет вселенную хита «Реальные упыри». За создание сериала отвечает Джемейн Клемент, один из авторов оригинала. Другой создатель «Упырей», Тайка Вайтити, выступил режиссером и сценаристом нескольких эпизодов.

