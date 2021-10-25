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Что смотреть в длинные выходные: «Доктор Кто», «Чем мы заняты в тени», «Разжимая кулаки»

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Возвращение культового британского сай-фая, новый сезон вампирской комедии, номинант на «Оскар» от России — рассказываем про главные премьеры Кинопоиска и других стримингов на этой и следующей неделе.

Если карточка фильма черная, значит, его можно посмотреть на Кинопоиске. Обо всех возможностях нашего онлайн-кинотеатра читайте в специальном гиде.

«Доктор Кто», 13-й сезон

Самое масштабное (и последнее) приключение 13-го Доктора

Где смотреть: Кинопоиск — с 31 октября

Доктора (Джоди Уиттакер) ждут встреча со старыми неприятелями вроде сонтаранцев и Плачущих ангелов и новый помощник Дэн Льюис (Джон Бишоп). Помимо разборок со злодеями, герои будут искать ответ на главный вопрос Вселенной: что такое Поток? В прощальном сезоне сценарист Крис Чибнелл, который вскоре уступит кресло шоураннера Расселлу Т. Дэвису, обещает нечто по-настоящему масштабное. Он отказался от стандартной структуры «одна серия — один сюжет». Кроме того, ожидаются три спешела.

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Смотрите этот сериал только на Кинопоиске в Плюсе

«Чем мы заняты в тени», 3-й сезон

Уморительная вампирская комедия

Где смотреть: Кинопоиск — с 31 октября

На Стейтен-Айленде мирно живут вампиры Нандор (Кайван Новак), Надья (Натасия Деметриу) и Лазло (Мэтт Берри). Когда-то они прибыли сюда завоевывать Новый Свет, но благополучно забыли о своей миссии. В конце второго сезона выяснилось, что слуга одного из них — потомок Ван Хельсинга, что усложнило отношения с сородичами.

«Чем мы заняты в тени» остроумно расширяет вселенную хита «Реальные упыри». За создание сериала отвечает Джемейн Клемент, один из авторов оригинала. Другой создатель «Упырей», Тайка Вайтити, выступил режиссером и сценаристом нескольких эпизодов.

Смотрите этот сериал на Кинопоиске в Плюсе

«Струны», 1-й сезон

Артем Ткаченко воспитывает музыкантов необычными методами

Где смотреть: Кинопоиск

Наташа (Алина Рачковская), Марк (Федор Левин), Марго (Ева Инденбаум) и Олег (Олег Отс) — студенты Гнесинки, чье профессиональное будущее туманно. Первая зарабатывает репетиторством, второй — хакингом, третья играет на мероприятиях папиной фирмы, четвертый планирует карьерный путь внутри Академии. Из-за смерти педагога им назначают нового ментора — эксцентричного Константина Багрицкого (Ткаченко), виолончелиста с мировым именем и непростым характером. Он предлагает пари: кто пройдет на конкурс Чайковского, получит зачет.

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«Кощей. Начало»

Как главный отечественный суперзлодей стал бессмертным

Где смотреть: Кинопоиск, Okko

В Дивноземском княжестве сравнительно дружно живут горожане и звери, пираты и феи и другие сказочные существа. Гармонии угрожает Белый призрак, уничтожающий все, до чего коснется. Сразиться с ним суждено Кощею — настырному, но не очень везучему обладателю болтливого Меча-кладенца. Пока Голливуд разбирается с прошлым Джокера и Круэллы, авторы «Фиксиков», «Сказочного патруля» и альманаха «МУЛЬТ в кино» переосмысляют биографию, географию и мифологию величайшего сказочного злодея.

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«Разжимая кулаки»

Осетинская драма, получившая приз Канн и выдвинутая Россией на «Оскар»

Где смотреть: Кинопоиск, Premier — с 30 октября

Ада (Милана Агузарова) живет с отцом и младшим братом в поселке Мизур, но уже неоднократно пыталась бежать. На нее давят горы, безнадега и родительская забота. Вся надежда на старшего брата, который переехал в Ростов, но скоро вернется домой на день рождения отца.

Второй фильм Киры Коваленко — ученицы Александра Сокурова — получил приз каннской секции «Особый взгляд» и выдвинут Россией на «Оскар». Награды и шум, впрочем, могут сбить с толку: это камерная и чувственная картина о людях, которые жаждут обрести или удержать контроль над своей жизнью.

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«Дюна»

Тимоти Шаламе в фантастическом эпосе Дени Вильнёва

Где смотреть: Кинопоиск, Okko, ivi

Пол (Шаламе) — наследник влиятельного Дома Атрейдесов, которых отправили руководить опасной планетой-пустыней. На Арракисе (или Дюне) добывают источник топлива для космических кораблей, а потому политическая борьба особенно горяча.

Канадский визионер Дени Вильнёв давно мечтал экранизировать «Дюну» и скрупулезно перенес на большой экран примерно треть первой книги. Гипнотические виды пустыни и крупные планы Тимоти Шаламе, актерский состав галактических масштабов, разговор на серьезные темы вроде колониализма — каждый найдет в этой истории что-то свое.

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«Не дыши 2»

Продолжение успешного клаустрофобного триллера

Где смотреть: Кинопоиск, Okko, ivi — с 4 ноября

Норман Нордстром (Стивен Лэнг) потерял зрение на войне и теперь ведет затворническую жизнь, воспитывая дочь Феникс (Мэдлин Грейс). Ему снова придется повоевать, когда банда неизвестных постарается выкрасть девочку.

Пять лет назад триллер «Не дыши» стал хитом и закрепил за чилийцем Федерико Альваресом («Тревожный звонок») статус перспективного хоррормейкера. Продолжение снимал постоянный соавтор режиссера Родольфо Саягес. Он сделал из «Не дыши 2» скорее боевик, чем ужасы.

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«Армия воров»

Авантюрное предисловие к «Армии мертвецов»

Где смотреть: Netflix

Людвиг Дитер (Маттиас Швайгхёфер) — банковский клерк, помешанный на сейфах и их скоростном вскрытии. Однажды его приглашают в элитную преступную группу, которую разыскивает Интерпол, чтобы взломать три самых сложных сейфа в мире.

Рассказать о жизни Дитера до «Армии мертвецов» Зак Снайдер доверил исполнителю главной роли — немецкому режиссеру Швайгхёферу («Отцовство»). Из фильма-ограбления мы больше узнаем о начале зомби-апокалипсиса и биографии загадочного олигарха Танаки (Хироюки Санада).

«Финч»

Том Хэнкс воспитывает робота после конца света

Где смотреть: Apple TV+ — с 5 ноября

Вспышка на солнце практически уничтожила человечество. В подземном бункере выжил изобретатель Финч (Хэнкс), который проводит все свободное время с любимой собакой. Правда, Финч смертельно болен, поэтому спешно разрабатывает робота (Калеб Лэндри Джонс), чтобы он позаботился о песике.

«Финч» — возвращение в большое кино оператора и режиссера Мигеля Сапочника, который после провала остроумных «Потрошителей» с Джудом Лоу снимал только сериалы (зато какие — «Игру престолов» и «Настоящего детектива»). Сценарий написали дебютант Крэйг Люк и продюсер «Чужого» и «Бегущего по лезвию» Айвор Пауэлл.

«Дунай»

Невероятные приключения россиянки в Белграде

Где смотреть: Start

Надя (Надежда Лумпова) уезжает в отпуск в Белград, чтобы отвлечься от постоянных звонков и жизни по расписанию. В первом же баре она знакомится с сербом Нешей (Ненад Васич), у которого нет телефона, планов на жизнь и дома. Однако противоположности притягиваются, и Надя решает пока не возвращаться в Москву. «Дунай» — режиссерский дебют Любови Мульменко, одной из самых интересных отечественных сценаристок последнего десятилетия («Комбинат „Надежда“», «Еще один год», «Верность»).

«Тем больнее падать»

Идрис Эльба в вестерне о мести

Где смотреть: Netflix — с 3 ноября

Дикий Запад. Нэт Лав (Джонатан Мэйджерс из «Страны Лавкрафта») — преступник, который живет по собственному кодексу чести. Когда на свободу выходит Руфус Бак (Эльба), убивший его семью, Лав намеревается отомстить любой ценой.

Английский режиссер Джеймс Сэмюэл переосмысляет мифологию вестерна, начиная с дебюта «К рассвету они умрут». В «Тем больнее падать» он собрал блестящий ансамбль американских и английских артистов африканского происхождения: помимо Эльбы и Мэйджерса, в фильме сыграли Лакит Стэнфилд, Зази Битц, Реджина Кинг, Делрой Линдо.

«Доктор Брейн», мини-сериал

Сай-фай от режиссера «Я видел дьявола»

Где смотреть: Apple TV+ — с 4 ноября

Блестящий ученый Севон (Ли Сон-гюн из «Паразитов») в результате загадочного происшествия теряет семью. Чтобы добраться до истины, он изобретает синхронизацию живого и мертвого мозга.

«Доктор Брейн» — первый южнокорейский проект Apple TV+ — удачно выходит на волне интереса к азиатскому кино, вызванного «Игрой в кальмара». Примечателен и постановщик — Ким Чжи-ун («Я видел дьявола», «Горечь и сладость»), режиссер калибра Пак Чхан-ука и Пон Джун-хо.

«Монстры и их создатели», 1-й сезон

Как создавались самые жуткие персонажи в истории хоррора

Где смотреть: Shudder

В канун Хеллоуина на хоррор-стриминге Shudder выходит документальный альманах о шести иконических монстрах: Майкле Майерсе из «Хеллоуина», Фредди Крюгере из «Кошмара на улице Вязов», кукле Чаки из «Детских игр», Кэндимене из одноименного фильма, Джейсоне Вурхизе из «Пятницы, 13-го» и Пинхеде из «Восставших из ада». В каждом эпизоде — интервью с режиссерами, сценаристами, артистами и художниками, а также критиками и историками кино.

«Мексиканская полиция»

Док о стражах закона, получивший приз в Берлине

Где смотреть: Netflix — с 5 ноября

Тереза и Монтойя (Рауль Брионес и Моника дель Кармен) не просто патрульные в опасном районе, но и супружеская пара. Они проводники в мир правоохранительных органов современного Мехико, где сосуществуют коррумпированность и идеализм. «Мексиканская полиция» Алонсо Руиспаласиоса не только рассказывает о законе и порядке в стране, но и эффектно проводит параллель между полицейскими и артистами. Фильм отметили наградой за монтаж на Берлинале в 2021 году.

Автор: Алексей Филиппов

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Похождения Винни и его подельников в британской глубинке. Остроумная криминальная комедия с Джозефом Гилганом
В главных ролях:Джозеф Гилган, Дэмиен Молони, Мишель Кигэн, Том Хэнсон, Аарон Хеффернан
Режиссер:Джон Райт
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