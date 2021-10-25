Что смотреть в длинные выходные: «Доктор Кто», «Чем мы заняты в тени», «Разжимая кулаки»

Возвращение культового британского сай-фая, новый сезон вампирской комедии, номинант на «Оскар» от России — рассказываем про главные премьеры Кинопоиска и других стримингов на этой и следующей неделе.
Если карточка фильма черная, значит, его можно посмотреть на Кинопоиске. Обо всех возможностях нашего онлайн-кинотеатра читайте в специальном гиде.
«Доктор Кто», 13-й сезон
Самое масштабное (и последнее) приключение 13-го Доктора
Где смотреть: Кинопоиск — с 31 октября
Доктора (Джоди Уиттакер) ждут встреча со старыми неприятелями вроде сонтаранцев и Плачущих ангелов и новый помощник Дэн Льюис (Джон Бишоп). Помимо разборок со злодеями, герои будут искать ответ на главный вопрос Вселенной: что такое Поток? В прощальном сезоне сценарист Крис Чибнелл, который вскоре уступит кресло шоураннера Расселлу Т. Дэвису, обещает нечто по-настоящему масштабное. Он отказался от стандартной структуры «одна серия — один сюжет». Кроме того, ожидаются три спешела.
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«Чем мы заняты в тени», 3-й сезон
Уморительная вампирская комедия
Где смотреть: Кинопоиск — с 31 октября
На Стейтен-Айленде мирно живут вампиры Нандор (Кайван Новак), Надья (Натасия Деметриу) и Лазло (Мэтт Берри). Когда-то они прибыли сюда завоевывать Новый Свет, но благополучно забыли о своей миссии. В конце второго сезона выяснилось, что слуга одного из них — потомок Ван Хельсинга, что усложнило отношения с сородичами.
«Чем мы заняты в тени» остроумно расширяет вселенную хита «Реальные упыри». За создание сериала отвечает Джемейн Клемент, один из авторов оригинала. Другой создатель «Упырей», Тайка Вайтити, выступил режиссером и сценаристом нескольких эпизодов.
«Струны», 1-й сезон
Артем Ткаченко воспитывает музыкантов необычными методами
Где смотреть: Кинопоиск
Наташа (Алина Рачковская), Марк (Федор Левин), Марго (Ева Инденбаум) и Олег (Олег Отс) — студенты Гнесинки, чье профессиональное будущее туманно. Первая зарабатывает репетиторством, второй — хакингом, третья играет на мероприятиях папиной фирмы, четвертый планирует карьерный путь внутри Академии. Из-за смерти педагога им назначают нового ментора — эксцентричного Константина Багрицкого (Ткаченко), виолончелиста с мировым именем и непростым характером. Он предлагает пари: кто пройдет на конкурс Чайковского, получит зачет.
«Кощей. Начало»
Как главный отечественный суперзлодей стал бессмертным
Где смотреть: Кинопоиск, Okko
В Дивноземском княжестве сравнительно дружно живут горожане и звери, пираты и феи и другие сказочные существа. Гармонии угрожает Белый призрак, уничтожающий все, до чего коснется. Сразиться с ним суждено Кощею — настырному, но не очень везучему обладателю болтливого Меча-кладенца. Пока Голливуд разбирается с прошлым Джокера и Круэллы, авторы «Фиксиков», «Сказочного патруля» и альманаха «МУЛЬТ в кино» переосмысляют биографию, географию и мифологию величайшего сказочного злодея.
«Разжимая кулаки»
Осетинская драма, получившая приз Канн и выдвинутая Россией на «Оскар»
Где смотреть: Кинопоиск, Premier — с 30 октября
Ада (Милана Агузарова) живет с отцом и младшим братом в поселке Мизур, но уже неоднократно пыталась бежать. На нее давят горы, безнадега и родительская забота. Вся надежда на старшего брата, который переехал в Ростов, но скоро вернется домой на день рождения отца.
Второй фильм Киры Коваленко — ученицы Александра Сокурова — получил приз каннской секции «Особый взгляд» и выдвинут Россией на «Оскар». Награды и шум, впрочем, могут сбить с толку: это камерная и чувственная картина о людях, которые жаждут обрести или удержать контроль над своей жизнью.
«Дюна»
Тимоти Шаламе в фантастическом эпосе Дени Вильнёва
Где смотреть: Кинопоиск, Okko, ivi
Пол (Шаламе) — наследник влиятельного Дома Атрейдесов, которых отправили руководить опасной планетой-пустыней. На Арракисе (или Дюне) добывают источник топлива для космических кораблей, а потому политическая борьба особенно горяча.
Канадский визионер Дени Вильнёв давно мечтал экранизировать «Дюну» и скрупулезно перенес на большой экран примерно треть первой книги. Гипнотические виды пустыни и крупные планы Тимоти Шаламе, актерский состав галактических масштабов, разговор на серьезные темы вроде колониализма — каждый найдет в этой истории что-то свое.
«Не дыши 2»
Продолжение успешного клаустрофобного триллера
Где смотреть: Кинопоиск, Okko, ivi — с 4 ноября
Норман Нордстром (Стивен Лэнг) потерял зрение на войне и теперь ведет затворническую жизнь, воспитывая дочь Феникс (Мэдлин Грейс). Ему снова придется повоевать, когда банда неизвестных постарается выкрасть девочку.
Пять лет назад триллер «Не дыши» стал хитом и закрепил за чилийцем Федерико Альваресом («Тревожный звонок») статус перспективного хоррормейкера. Продолжение снимал постоянный соавтор режиссера Родольфо Саягес. Он сделал из «Не дыши 2» скорее боевик, чем ужасы.
«Армия воров»
Авантюрное предисловие к «Армии мертвецов»
Где смотреть: Netflix
Людвиг Дитер (Маттиас Швайгхёфер) — банковский клерк, помешанный на сейфах и их скоростном вскрытии. Однажды его приглашают в элитную преступную группу, которую разыскивает Интерпол, чтобы взломать три самых сложных сейфа в мире.
Рассказать о жизни Дитера до «Армии мертвецов» Зак Снайдер доверил исполнителю главной роли — немецкому режиссеру Швайгхёферу («Отцовство»). Из фильма-ограбления мы больше узнаем о начале зомби-апокалипсиса и биографии загадочного олигарха Танаки (Хироюки Санада).
«Финч»
Том Хэнкс воспитывает робота после конца света
Где смотреть: Apple TV+ — с 5 ноября
Вспышка на солнце практически уничтожила человечество. В подземном бункере выжил изобретатель Финч (Хэнкс), который проводит все свободное время с любимой собакой. Правда, Финч смертельно болен, поэтому спешно разрабатывает робота (Калеб Лэндри Джонс), чтобы он позаботился о песике.
«Финч» — возвращение в большое кино оператора и режиссера Мигеля Сапочника, который после провала остроумных «Потрошителей» с Джудом Лоу снимал только сериалы (зато какие — «Игру престолов» и «Настоящего детектива»). Сценарий написали дебютант Крэйг Люк и продюсер «Чужого» и «Бегущего по лезвию» Айвор Пауэлл.
«Дунай»
Невероятные приключения россиянки в Белграде
Где смотреть: Start
Надя (Надежда Лумпова) уезжает в отпуск в Белград, чтобы отвлечься от постоянных звонков и жизни по расписанию. В первом же баре она знакомится с сербом Нешей (Ненад Васич), у которого нет телефона, планов на жизнь и дома. Однако противоположности притягиваются, и Надя решает пока не возвращаться в Москву. «Дунай» — режиссерский дебют Любови Мульменко, одной из самых интересных отечественных сценаристок последнего десятилетия («Комбинат „Надежда“», «Еще один год», «Верность»).
«Тем больнее падать»
Идрис Эльба в вестерне о мести
Где смотреть: Netflix — с 3 ноября
Дикий Запад. Нэт Лав (Джонатан Мэйджерс из «Страны Лавкрафта») — преступник, который живет по собственному кодексу чести. Когда на свободу выходит Руфус Бак (Эльба), убивший его семью, Лав намеревается отомстить любой ценой.
Английский режиссер Джеймс Сэмюэл переосмысляет мифологию вестерна, начиная с дебюта «К рассвету они умрут». В «Тем больнее падать» он собрал блестящий ансамбль американских и английских артистов африканского происхождения: помимо Эльбы и Мэйджерса, в фильме сыграли Лакит Стэнфилд, Зази Битц, Реджина Кинг, Делрой Линдо.
«Доктор Брейн», мини-сериал
Сай-фай от режиссера «Я видел дьявола»
Где смотреть: Apple TV+ — с 4 ноября
Блестящий ученый Севон (Ли Сон-гюн из «Паразитов») в результате загадочного происшествия теряет семью. Чтобы добраться до истины, он изобретает синхронизацию живого и мертвого мозга.
«Доктор Брейн» — первый южнокорейский проект Apple TV+ — удачно выходит на волне интереса к азиатскому кино, вызванного «Игрой в кальмара». Примечателен и постановщик — Ким Чжи-ун («Я видел дьявола», «Горечь и сладость»), режиссер калибра Пак Чхан-ука и Пон Джун-хо.
«Монстры и их создатели», 1-й сезон
Как создавались самые жуткие персонажи в истории хоррора
Где смотреть: Shudder
В канун Хеллоуина на хоррор-стриминге Shudder выходит документальный альманах о шести иконических монстрах: Майкле Майерсе из «Хеллоуина», Фредди Крюгере из «Кошмара на улице Вязов», кукле Чаки из «Детских игр», Кэндимене из одноименного фильма, Джейсоне Вурхизе из «Пятницы, 13-го» и Пинхеде из «Восставших из ада». В каждом эпизоде — интервью с режиссерами, сценаристами, артистами и художниками, а также критиками и историками кино.
«Мексиканская полиция»
Док о стражах закона, получивший приз в Берлине
Где смотреть: Netflix — с 5 ноября
Тереза и Монтойя (Рауль Брионес и Моника дель Кармен) не просто патрульные в опасном районе, но и супружеская пара. Они проводники в мир правоохранительных органов современного Мехико, где сосуществуют коррумпированность и идеализм. «Мексиканская полиция» Алонсо Руиспаласиоса не только рассказывает о законе и порядке в стране, но и эффектно проводит параллель между полицейскими и артистами. Фильм отметили наградой за монтаж на Берлинале в 2021 году.
Автор: Алексей Филиппов