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Как Итан Хоук оживил Новый Голливуд в «Последних кинозвездах» — откровенном байопике Пола Ньюмана и Джоэнн Вудворд

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Ньюман и Вудворд были талантливы, умны, красивы, щедры, всемирно знамениты и прожили в браке 50 лет. Шестичасовой документальный сериал HBO Max с такими героями не сулит ничего хорошего: что это может быть, кроме парадного парного портрета? Тем более когда режиссер — Итан Хоук, младший коллега, то есть заведомо восторженный поклонник протагонистов. Не тут-то было!

Станислав Зельвенский

Критик Кинопоиска

Этот сюжет и правда потише, чем суд ДеппХёрд, название и правда не очень удачное, и это, конечно, кино для фанатов. Однако при всем этом «Последние кинозвезды» — сложный, жесткий, нежный, совсем не тривиальный фильм о любви и актерстве, который разбивает один из самых красивых голливудских мифов и собирает его заново.

Хоук, уже не новичок в режиссуре, использует интересный (пусть и не на сто процентов сработавший) формальный прием. Дело в том, что Пол Ньюман в конце 1980-х начал работать над мемуарами со своим другом-сценаристом Стюартом Штерном, и тот взял сотни часов интервью у самого актера, Вудворд и всех их знакомых. Спустя несколько лет Ньюман вдруг потерял к этому проекту всякий интерес и сжег пленки, но, как теперь выяснилось, Штерн успел расшифровать записи. Вскоре они выйдут книгой, а до этого момента Хоук, который говорит, что с идеей сериала к нему обратилась одна из дочерей героев, получил транскрипт разговоров в свое распоряжение. Он попросил коллег зачитать фрагменты оттуда, по сути, сыграть за кадром интервьюируемых. За Ньюмана тут читает Джордж Клуни (безупречный выбор), за Вудворд — Лора Линни. Сэм Рокуэлл, Алессандро Нивола, Зои Казан, Марк Руффало, Оскар Айзек, Бобби Каннавале озвучивают друзей пары (среди которых, например, Гор Видал и Мартин Ритт), работавших с ними режиссеров (Сидни Люмет, Элиа Казан, Стюарт Розенберг), их родственников и т. д. Кто-то переигрывает, кто-то успевает сказать буквально пару фраз. Иногда эти театрализованные интервью путаются с подлинными, но общая идея ясна и благородна: артисты среднего преимущественно возраста коллективно отдают дань уважения своим великим предшественникам.

Большинство этих людей мертвы или замолчали — сам Ньюман умер в 2008-м, а Вудворд примерно тогда же диагностировали болезнь Альцгеймера (она жива, ей 92). Однако Хоук нарушает этот принцип и берет и несколько собственных интервью, в том числе у красноречивого, как обычно, Мартина Скорсезе. Сериал делался во время локдауна, и автор активно пользуется этим обстоятельством, периодически появляясь в кадре и созваниваясь с соратниками по зуму. С мудрым советом появляется, в частности, дочь Итана Хоука, Майя, известная вам по «Очень странным делам». Все это вместе с непосредственной манерой режиссера-ведущего эффективно сбивает с проекта пафос, хотя иногда кажется, что Хоук слегка злоупотребляет своим положением и слишком часто лезет в кадр.

Джоэнн Вудворд и Пол Ньюман со своей дочерью Клэр

С другой стороны, он тут не случайный человек, не только актер, но и экс-участник звездного брака (с Умой Турман), и это одна из центральных тем сериала. Когда Ньюман и Вудворд познакомились и полюбили друг друга в 1950-х, она была успешнее и, очевидно, одареннее (свой «Оскар» Джоэнн получила в 1957-м, он — через 30 лет). Но ситуация довольно быстро изменилась: после «Хада», «Бильярдиста», «Хладнокровного Люка» Ньюман навсегда превратился во всемирного секс-символа и икону стиля cool образца 1960-х. Вудворд тем временем начала рожать и растить детей, надолго исчезла с радаров и в итоге стала уважаемой телевизионной актрисой, женой звезды. Несправедливость этой ситуации прекрасно понимали оба. Ньюман вновь и вновь придумывал для них совместные проекты (мы недавно писали об одном из них — «Вуса»). Вудворд прямо говорила, что, если бы ей дали второй шанс, она, возможно, предпочла бы не быть матерью.

Вообще, откровенность некоторых интервью впечатляет — и в том, что касается личной жизни героев, и в профессиональных вопросах. Джоэнн Вудворд всегда завидовала Ширли Маклейн, Ньюман, естественно, Марлону Брандо. Пол оказался находкой для психоаналитика: рано умерший отец, плохая мать, болезненный перфекционизм, вечное недовольство собой, многолетний алкоголизм, едва не разрушивший брак. Уход в автогонки ближе к пятидесяти годам. Ради Вудворд Ньюман бросил свою первую жену с тремя детьми — та его не простила (и ей Хоук с удовольствием дает слово). Единственный сын, с которым он долго и не вполне успешно налаживал отношения, в 28 лет умер от передозировки, что, естественно, перепахало актера. В частности, эта смерть подтолкнула его к благотворительности, которая в последние десятилетия жизни стала едва ли не главным занятием Ньюмана.

Джоэнн Вудворд и Пол Ньюман

В самых общих чертах «Последние кинозвезды» идут по пути традиционной биографической документалки: фрагменты фильмов, вехи жизни, голоса свидетелей. Но Хоук все время направляет разговор куда-то вбок, кружит вокруг этой великолепной и несовершенной пары, присматриваясь, прислушиваясь, пытаясь заглянуть им в головы. «Каково быть ими?» — так он формулирует ключевой вопрос в начале сериала. Каково быть женщиной, не по своей воле достигшей профессионального пика в двадцать с чем-то, и мужчиной, вечно твердившим, что ему просто повезло? Каково быть парой, что проживает нервный, страстный, далеко не безоблачный роман длиной полвека?

Сериал стартует с рассказов об Актерской студии Ли Страсберга, из которой вышли и Ньюман, и Вудворд, и с рассуждений о ремесле, а несколько увлекательных часов спустя вдруг оказывается историей про то, как ремесло пасует перед реальностью, как два состоявшихся человека пытаются стать лучше и в самых невозможных обстоятельствах сохранить отношения, которые на финише останутся их главным достижением.

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Идеальному женскому обществу угрожает свободолюбивый мир мужчин-дикарей. Фантастическая матриархальная комедия
В главных ролях:Пелагея Невзорова, Никита Кологривый, Светлана Камынина
Режиссер:Дмитрий Грибанов
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